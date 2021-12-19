Греция: Суперлига 2021-2022
0:1
12' ГолСони Кевен
Ход матча
12'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 5
-
55 Владение мячом, % 45
15
Креспо
Хосе
27
Куртич
Ясмин
47
Акпом
Чуба
27
Сони
Кевен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
История личных встреч
ПАОК
Астерас
24 матча
79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.2%
37.5%
8.3%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
29.2%
12.5%
14 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 8 побед
41 матч
46.3%
22%
31.7%
19 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
31.7%
46.3%
22%
13 побед 19 ничьих 9 побед
Второй тайм
34.1%
46.3%
19.6%
14 побед 19 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куртич Ясмин
|7 (3)
|0.47
|Акпом Чуба
|3
|0.2
|Дуглас Гомес
|3 (1)
|0.2
|Свидерски Кароль
|3
|0.2
|Живкович Андрия
|2
|0.13
|Мург Томас
|2
|0.13
|Бисесвар Диего
|1
|0.07
|Сидклей Феррейра
|1
|0.07
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.07
|Виейринья
|1 (1)
|0.07
|Митрицэ Александру
|1
|0.07
|Лиратцис Элефтериос
|1
|0.07
|Михаилидис Яннис
|1
|0.07
|Эль-Каддури Омар
|0
|0
|Живкович Живко
|0
|0
|Лукас Тэйлор
|0
|0
|Алвес Родриго
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сони Кевен
|5
|0.33
|Рехис Франсеск
|3
|0.2
|Риера Адриан
|2
|0.13
|Барралес Джеронимо
|2 (1)
|0.13
|Паскуаль Андрес
|1
|0.07
|Тилика Лео
|1
|0.07
|Альварес Федерико
|0
|0
|Кармона Давид
|0
|0
|Вальенте Хосе
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живкович Андрия
|4
|0
|Михаилидис Яннис
|4
|0
|Шваб Штефан
|3
|0
|Эсити Андерсон
|3
|0
|Дуглас Гомес
|3
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Мург Томас
|2
|0
|Акпом Чуба
|2
|0
|Сидклей Феррейра
|2
|0
|Лукас Тэйлор
|2
|0
|Михай Энеа
|2
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Бисесвар Диего
|1
|0
|Эль-Каддури Омар
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Митрицэ Александру
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барралес Джеронимо
|3
|1
|Костаньо Хосе
|4
|0
|Сони Кевен
|3
|0
|Гарсия Рубен II
|3
|0
|Вальенте Хосе
|3
|0
|Альварес Федерико
|2
|0
|Атьенса Пичу
|2
|0
|Daniel Santafe
|2
|0
|Цифцис Антонис
|2
|0
|Риера Адриан
|2
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|2
|0
|Мунафо Хуан
|1
|0
|Христос Тасулис
|1
|0
|Паскуаль Андрес
|1
|0
|Кармона Давид
|1
|0
|Иглесиас Матиас
|1
|0
|Бенито Асьер
|1
|0
|Рехис Франсеск
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
4
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
3
27%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
1
25%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
33%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Забито
16
10
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
5
31%
2
20%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
20%
3
50%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
Забито
27
14
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
3
11%
1
7%
1-15
4
15%
3
21%
16-30
5
19%
4
29%
31-45
2
7%
1
7%
46-60
6
22%
2
14%
61-75
7
26%
3
21%
76-90
Пропущено
19
11
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
3
16%
2
18%
1-15
3
16%
4
36%
16-30
4
21%
3
27%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
16%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2
Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2 Астерас - ПАОК 0:1 Линкольн - ПАОК 0:2
Астерас
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2
Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Астерас 2:2 Астерас - Арис Салоники 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|15
|13
|2
|0
|28 - 9
|41
|2.
|АЕК
|14
|9
|3
|2
|26 - 14
|30
|3.
|ПАОК
|0:1
|15
|8
|1
|6
|28 - 19
|25
|4.
|Арис Салоники
|14
|7
|3
|4
|16 - 13
|24
|5.
|ПАС Янина
|0:0
|15
|6
|5
|4
|19 - 14
|23
|6.
|Панатинаикос
|0:0
|14
|6
|3
|5
|22 - 11
|21
|7.
|Астерас
|1:0
|15
|5
|5
|5
|14 - 12
|20
|8.
|ОФИ
|13
|4
|7
|2
|15 - 13
|19
|9.
|Панетоликос
|15
|4
|3
|8
|16 - 27
|15
|10.
|Волос
|14
|4
|3
|7
|24 - 29
|15
|11.
|Ионикос
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|12.
|Ламия
|15
|2
|5
|8
|13 - 20
|11
|13.
|Атромитос
|15
|2
|3
|10
|14 - 32
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|4
|7
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|2.
|Панатинаикос
|0:0
|8
|5
|2
|1
|18 - 5
|17
|3.
|АЕК
|6
|5
|0
|1
|12 - 4
|15
|4.
|ПАС Янина
|0:0
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|5.
|Арис Салоники
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|6.
|ПАОК
|0:1
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|7.
|Астерас
|1:0
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|8.
|ОФИ
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|9.
|Волос
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|10.
|Ионикос
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Панетоликос
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Атромитос
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Ламия
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|7
|7
|0
|0
|17 - 6
|21
|2.
|ПАОК
|0:1
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|3.
|АЕК
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|4.
|Арис Салоники
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|5.
|ПАС Янина
|0:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 2
|12
|6.
|Астерас
|1:0
|8
|2
|4
|2
|5 - 5
|10
|7.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|8.
|Ламия
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|9.
|Панетоликос
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|10.
|Волос
|7
|1
|3
|3
|14 - 18
|6
|11.
|Ионикос
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|12.
|Панатинаикос
|0:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 6
|4
|13.
|Атромитос
|8
|0
|2
|6
|5 - 20
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1