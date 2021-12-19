Греция: Суперлига 2021-2022
0:1
12' ГолСони Кевен
1:1
43' ГолАкпом Чуба
2:1
49' ПенальтиКуртич Ясмин
2:2
60' ГолХристопулос Яннис
65' Желтая карточкаМунафо Хуан
66' Желтая карточкаАльварес Федерико
74' Желтая карточкаШваб Штефан
87' Желтая карточкаКармона Давид
88' Желтая карточкаГарсия Рубен
3:2
89' ПенальтиКуртич Ясмин
Ход матча
12'
0:1
43'
1:1
49'
2:1
60'
65'
74'
87'
88'
89'
3:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 19
-
56 Владение мячом, % 44
15
Креспо
Хосе
27
Куртич
Ясмин
47
Акпом
Чуба
27
Сони
Кевен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
История личных встреч
ПАОК
Астерас
24 матча
79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.2%
37.5%
8.3%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
29.2%
12.5%
14 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 8 побед
41 матч
46.3%
22%
31.7%
19 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
31.7%
46.3%
22%
13 побед 19 ничьих 9 побед
Второй тайм
34.1%
46.3%
19.6%
14 побед 19 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куртич Ясмин
|9 (5)
|0.6
|Акпом Чуба
|4
|0.27
|Дуглас Гомес
|3 (1)
|0.2
|Свидерски Кароль
|3
|0.2
|Живкович Андрия
|2
|0.13
|Мург Томас
|2
|0.13
|Бисесвар Диего
|1
|0.07
|Сидклей Феррейра
|1
|0.07
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.07
|Виейринья
|1 (1)
|0.07
|Митрицэ Александру
|1
|0.07
|Лиратцис Элефтериос
|1
|0.07
|Михаилидис Яннис
|1
|0.07
|Эль-Каддури Омар
|0
|0
|Живкович Живко
|0
|0
|Лукас Тэйлор
|0
|0
|Алвес Родриго
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сони Кевен
|5
|0.33
|Рехис Франсеск
|3
|0.2
|Риера Адриан
|2
|0.13
|Барралес Джеронимо
|2 (1)
|0.13
|Паскуаль Андрес
|1
|0.07
|Тилика Лео
|1
|0.07
|Христопулос Яннис
|1
|0.07
|Альварес Федерико
|0
|0
|Кармона Давид
|0
|0
|Вальенте Хосе
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шваб Штефан
|4
|0
|Живкович Андрия
|4
|0
|Михаилидис Яннис
|4
|0
|Эсити Андерсон
|3
|0
|Дуглас Гомес
|3
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Мург Томас
|2
|0
|Акпом Чуба
|2
|0
|Сидклей Феррейра
|2
|0
|Лукас Тэйлор
|2
|0
|Михай Энеа
|2
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Бисесвар Диего
|1
|0
|Эль-Каддури Омар
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Митрицэ Александру
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барралес Джеронимо
|3
|1
|Гарсия Рубен II
|4
|0
|Костаньо Хосе
|4
|0
|Альварес Федерико
|3
|0
|Сони Кевен
|3
|0
|Вальенте Хосе
|3
|0
|Мунафо Хуан
|2
|0
|Кармона Давид
|2
|0
|Атьенса Пичу
|2
|0
|Daniel Santafe
|2
|0
|Цифцис Антонис
|2
|0
|Риера Адриан
|2
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|2
|0
|Христос Тасулис
|1
|0
|Паскуаль Андрес
|1
|0
|Иглесиас Матиас
|1
|0
|Бенито Асьер
|1
|0
|Рехис Франсеск
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
7%
1
17%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
4
29%
1
17%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
1
17%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
4
36%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Забито
16
10
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
5
31%
2
20%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
20%
3
50%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
Забито
30
16
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
3
10%
2
13%
1-15
4
13%
3
19%
16-30
6
20%
4
25%
31-45
3
10%
2
13%
46-60
6
20%
2
13%
61-75
8
27%
3
19%
76-90
Пропущено
21
14
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
19%
2
14%
1-15
3
14%
4
29%
16-30
4
19%
4
29%
31-45
5
24%
1
7%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
14%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2
Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2 Астерас - ПАОК 0:1 Линкольн - ПАОК 0:2
Астерас
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2
Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Астерас 2:2 Астерас - Арис Салоники 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|15
|13
|2
|0
|28 - 9
|41
|2.
|АЕК
|14
|9
|3
|2
|26 - 14
|30
|3.
|ПАОК
|15
|9
|1
|5
|31 - 20
|28
|4.
|Арис Салоники
|14
|7
|3
|4
|16 - 13
|24
|5.
|Панатинаикос
|14
|7
|2
|5
|24 - 11
|23
|6.
|ПАС Янина
|15
|6
|4
|5
|19 - 16
|22
|7.
|ОФИ
|13
|4
|7
|2
|15 - 13
|19
|8.
|Астерас
|15
|4
|5
|6
|15 - 15
|17
|9.
|Панетоликос
|15
|4
|3
|8
|16 - 27
|15
|10.
|Волос
|14
|4
|3
|7
|24 - 29
|15
|11.
|Ионикос
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|12.
|Ламия
|15
|2
|5
|8
|13 - 20
|11
|13.
|Атромитос
|15
|2
|3
|10
|14 - 32
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|4
|7
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|2.
|Панатинаикос
|8
|6
|1
|1
|20 - 5
|19
|3.
|АЕК
|6
|5
|0
|1
|12 - 4
|15
|4.
|ПАОК
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|5.
|ПАС Янина
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|6.
|Арис Салоники
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|7.
|Астерас
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|8.
|ОФИ
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|9.
|Волос
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|10.
|Ионикос
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Панетоликос
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Атромитос
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Ламия
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|7
|7
|0
|0
|17 - 6
|21
|2.
|ПАОК
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|3.
|АЕК
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|4.
|Арис Салоники
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|5.
|ПАС Янина
|7
|3
|2
|2
|8 - 4
|11
|6.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|7.
|Ламия
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|8.
|Астерас
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Панетоликос
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|10.
|Волос
|7
|1
|3
|3
|14 - 18
|6
|11.
|Ионикос
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|12.
|Панатинаикос
|6
|1
|1
|4
|4 - 6
|4
|13.
|Атромитос
|8
|0
|2
|6
|5 - 20
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1