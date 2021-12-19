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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ПАОК
3:2
Конец матча

Стадион:
Астерас
0'
0:1
12' Гол
Сони Кевен
1:1
43' Гол
Акпом Чуба
2:1
49' Пенальти
Куртич Ясмин
2:2
60' Гол
Христопулос Яннис
65' Желтая карточка
Мунафо Хуан
66' Желтая карточка
Альварес Федерико
74' Желтая карточка
Шваб Штефан
87' Желтая карточка
Кармона Давид
88' Желтая карточка
Гарсия Рубен
3:2
89' Пенальти
Куртич Ясмин
90'+5
31
Пасхалакис
Александрос
19
Лиратцис
Элефтериос
6
Михай
Энеа
15
Креспо
Хосе
16
Сидклей
Феррейра
27
Куртич
Ясмин
51
Циггарас
Теохарис
14
Живкович
Андрия
8
Дуглас
Гомес
21
Бисесвар
Диего
47
Акпом
Чуба
99
Цифцис
Антонис
12
Кармона
Давид
19
Костаньо
Хосе
45
Христопулос
Яннис
29
Альварес
Федерико
8
Мунафо
Хуан
6
Вальенте
Хосе
11
Рехис
Франсеск
27
Сони
Кевен
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
ПАОК
4-2-3-1
Астерас
4-2-3-1

История личных встреч

ПАОК
Астерас

24 матча

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.2%
37.5%
8.3%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
29.2%
12.5%
14 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 8 побед

41 матч

46.3%
22%
31.7%
19 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

31.7%
46.3%
22%
13 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

34.1%
46.3%
19.6%
14 побед 19 ничьих 8 побед

История матчей

С
0:1
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
3:1
С
1:2
К
0:0
К
2:0
С
0:3
С
1:0
С
3:2
С
2:0
С
3:2
С
1:2
С
2:0
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
3:0
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
1:0
С
1:2
КГ
2:0
КГ
2:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
0:2
С
1:1
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куртич Ясмин 9 (5) 0.6
Акпом Чуба 4 0.27
Дуглас Гомес 3 (1) 0.2
Свидерски Кароль 3 0.2
Живкович Андрия 2 0.13
Мург Томас 2 0.13
Бисесвар Диего 1 0.07
Сидклей Феррейра 1 0.07
Шваб Штефан 1 (1) 0.07
Виейринья 1 (1) 0.07
Митрицэ Александру 1 0.07
Лиратцис Элефтериос 1 0.07
Михаилидис Яннис 1 0.07
Эль-Каддури Омар 0 0
Живкович Живко 0 0
Лукас Тэйлор 0 0
Алвес Родриго 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сони Кевен 5 0.33
Рехис Франсеск 3 0.2
Риера Адриан 2 0.13
Барралес Джеронимо 2 (1) 0.13
Паскуаль Андрес 1 0.07
Тилика Лео 1 0.07
Христопулос Яннис 1 0.07
Альварес Федерико 0 0
Кармона Давид 0 0
Вальенте Хосе 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шваб Штефан 4 0
Живкович Андрия 4 0
Михаилидис Яннис 4 0
Эсити Андерсон 3 0
Дуглас Гомес 3 0
Куртич Ясмин 2 0
Мург Томас 2 0
Акпом Чуба 2 0
Сидклей Феррейра 2 0
Лукас Тэйлор 2 0
Михай Энеа 2 0
Варела Фернанду 1 0
Бисесвар Диего 1 0
Эль-Каддури Омар 1 0
Виейринья 1 0
Митрицэ Александру 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барралес Джеронимо 3 1
Гарсия Рубен II 4 0
Костаньо Хосе 4 0
Альварес Федерико 3 0
Сони Кевен 3 0
Вальенте Хосе 3 0
Мунафо Хуан 2 0
Кармона Давид 2 0
Атьенса Пичу 2 0
Daniel Santafe 2 0
Цифцис Антонис 2 0
Риера Адриан 2 0
Канеллопулос Гиоргос 2 0
Христос Тасулис 1 0
Паскуаль Андрес 1 0
Иглесиас Матиас 1 0
Бенито Асьер 1 0
Рехис Франсеск 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
7%
1
17%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
4
29%
1
17%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
1
17%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
4
36%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Забито

16
10
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
5
31%
2
20%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
20%
3
50%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Забито

30
16
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
3
10%
2
13%
1-15
4
13%
3
19%
16-30
6
20%
4
25%
31-45
3
10%
2
13%
46-60
6
20%
2
13%
61-75
8
27%
3
19%
76-90

Пропущено

21
14
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
19%
2
14%
1-15
3
14%
4
29%
16-30
4
19%
4
29%
31-45
5
24%
1
7%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
14%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2
Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2 Астерас - ПАОК 0:1 Линкольн - ПАОК 0:2
Астерас
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2
Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Астерас 2:2 Астерас - Арис Салоники 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 15 13 2 0 28 - 9 41
2. АЕК 14 9 3 2 26 - 14 30
3. ПАОК 15 9 1 5 31 - 20 28
4. Арис Салоники 14 7 3 4 16 - 13 24
5. Панатинаикос 14 7 2 5 24 - 11 23
6. ПАС Янина 15 6 4 5 19 - 16 22
7. ОФИ 13 4 7 2 15 - 13 19
8. Астерас 15 4 5 6 15 - 15 17
9. Панетоликос 15 4 3 8 16 - 27 15
10. Волос 14 4 3 7 24 - 29 15
11. Ионикос 14 3 5 6 13 - 19 14
12. Ламия 15 2 5 8 13 - 20 11
13. Атромитос 15 2 3 10 14 - 32 9
14. Аполлон Смирнис 12 1 4 7 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 6 2 0 11 - 3 20
2. Панатинаикос 8 6 1 1 20 - 5 19
3. АЕК 6 5 0 1 12 - 4 15
4. ПАОК 7 4 1 2 15 - 10 13
5. ПАС Янина 8 3 2 3 11 - 12 11
6. Арис Салоники 6 3 2 1 7 - 6 11
7. Астерас 7 3 1 3 9 - 7 10
8. ОФИ 8 2 4 2 10 - 11 10
9. Волос 7 3 0 4 10 - 11 9
10. Ионикос 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
12. Атромитос 7 2 1 4 9 - 12 7
13. Аполлон Смирнис 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Ламия 7 0 3 4 8 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 7 7 0 0 17 - 6 21
2. ПАОК 8 5 0 3 16 - 10 15
3. АЕК 8 4 3 1 14 - 10 15
4. Арис Салоники 8 4 1 3 9 - 7 13
5. ПАС Янина 7 3 2 2 8 - 4 11
6. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
7. Ламия 8 2 2 4 5 - 7 8
8. Астерас 8 1 4 3 6 - 8 7
9. Панетоликос 7 2 1 4 7 - 15 7
10. Волос 7 1 3 3 14 - 18 6
11. Ионикос 7 1 2 4 6 - 12 5
12. Панатинаикос 6 1 1 4 4 - 6 4
13. Атромитос 8 0 2 6 5 - 20 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Акпом Чуба бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Сони Кевен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ПАОК 3:2 Астерас онлайн


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