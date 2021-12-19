Греция: Суперлига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Апостолос Николаидис
6' Желтая карточкаСалиакас Манолис
36' Желтая карточкаПереа Хуан
53' Желтая карточкаГардавски Михаэль
1:0
54' ГолМаурисио Жозе
2:0
69' ГолСанчес Факундо
Ход матча
36'
54'
1:0
69'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
7 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 17
-
63 Владение мячом, % 37
3
Хуанкар
17
Перес
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Mateus VitalПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Переа ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Leonid Mina
-
-
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
История личных встреч
Панатинаикос
ПАС Янина
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы
23 матча
47.8%
17.4%
34.8%
11 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
52.2%
34.8%
13%
12 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|9
|0.64
|Маурисио Жозе
|4
|0.29
|Македа Федерико
|3 (2)
|0.21
|Паласиос Себастьян
|2 (1)
|0.14
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.07
|Александропулос Сотириос
|1
|0.07
|Санчес Факундо
|1
|0.07
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0.07
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.07
|Mateus Vital
|1 (1)
|0.07
|Перес Рубен
|0
|0
|Вильяфаньес Лукас
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Велес Фран
|0
|0
|Канталапьерда Аитор
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррамуспе Родриго
|5 (5)
|0.33
|Переа Хуан
|3
|0.2
|Милинчану Николай
|2
|0.13
|Морейра Ахмад Мендес
|2
|0.13
|Каргас Яннис
|2
|0.13
|Салиакас Манолис
|1
|0.07
|Гардавски Михаэль
|1
|0.07
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0.07
|Конде Педро
|1
|0.07
|Бренер Фабрисио
|1
|0.07
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|Leonid Mina
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуанкар
|4
|0
|Шарлия Звонимир
|4
|0
|Маурисио Жозе
|3
|0
|Карлитос Карлос
|3
|0
|Перес Рубен
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|2
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|Велес Фран
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Котсирас Яннис
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Переа Хуан
|5
|0
|Гардавски Михаэль
|4
|0
|Эррамуспе Родриго
|4
|0
|Домингес Хуан
|3
|0
|Салиакас Манолис
|3
|0
|Карахалиос Зисис
|3
|0
|Лодыгин Юрий
|2
|0
|Каргас Яннис
|2
|0
|Бренер Фабрисио
|2
|0
|Пеерсман Марвин
|1
|0
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0
|Конде Педро
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
8
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 11
3
15%
1
13%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
25%
1
13%
31-45
5
25%
2
25%
46-60
5
25%
1
13%
61-75
1
5%
3
38%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 8
0
0%
3
27%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
50%
1
9%
76-90
Пропущено
6
12
6 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
50%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
50%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
24
19
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
3
13%
4
21%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
5
21%
4
21%
31-45
6
25%
4
21%
46-60
5
21%
2
11%
61-75
3
13%
4
21%
76-90
Пропущено
11
16
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
5
45%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
27%
3
19%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
18%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0
Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 Милан - Панатинаикос 2:1 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:4 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:1
ПАС Янина
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2
Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 ПАС Янина - Астерас 1:1 Лариса - ПАС Янина 1:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 ПАОК - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Лариса - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Волос - ПАС Янина 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|15
|13
|2
|0
|28 - 9
|41
|2.
|АЕК
|14
|9
|3
|2
|26 - 14
|30
|3.
|ПАОК
|15
|9
|1
|5
|31 - 20
|28
|4.
|Арис Салоники
|14
|7
|3
|4
|16 - 13
|24
|5.
|Панатинаикос
|14
|7
|2
|5
|24 - 11
|23
|6.
|ПАС Янина
|15
|6
|4
|5
|19 - 16
|22
|7.
|ОФИ
|13
|4
|7
|2
|15 - 13
|19
|8.
|Астерас
|15
|4
|5
|6
|15 - 15
|17
|9.
|Панетоликос
|15
|4
|3
|8
|16 - 27
|15
|10.
|Волос
|14
|4
|3
|7
|24 - 29
|15
|11.
|Ионикос
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|12.
|Ламия
|15
|2
|5
|8
|13 - 20
|11
|13.
|Атромитос
|15
|2
|3
|10
|14 - 32
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|4
|7
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|2.
|Панатинаикос
|8
|6
|1
|1
|20 - 5
|19
|3.
|АЕК
|6
|5
|0
|1
|12 - 4
|15
|4.
|ПАОК
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|5.
|ПАС Янина
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|6.
|Арис Салоники
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|7.
|Астерас
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|8.
|ОФИ
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|9.
|Волос
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|10.
|Ионикос
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Панетоликос
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Атромитос
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Ламия
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|7
|7
|0
|0
|17 - 6
|21
|2.
|ПАОК
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|3.
|АЕК
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|4.
|Арис Салоники
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|5.
|ПАС Янина
|7
|3
|2
|2
|8 - 4
|11
|6.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|7.
|Ламия
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|8.
|Астерас
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Панетоликос
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|10.
|Волос
|7
|1
|3
|3
|14 - 18
|6
|11.
|Ионикос
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|12.
|Панатинаикос
|6
|1
|1
|4
|4 - 6
|4
|13.
|Атромитос
|8
|0
|2
|6
|5 - 20
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1