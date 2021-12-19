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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Панатинаикос
2:0
Конец матча

Стадион:
ПАС Янина
0'
6' Желтая карточка
Салиакас Манолис
36' Желтая карточка
Переа Хуан
53' Желтая карточка
Гардавски Михаэль
1:0
54' Гол
Маурисио Жозе
2:0
69' Гол
Санчес Факундо
90'+6
91
Бриньоли
Альберто
5
Шенквельд
Барт
4
Велес
Фран
14
Санчес
Факундо
3
Хуанкар
34
Паласиос
Себастьян
17
Перес
Рубен
88
Маурисио
Жозе
22
Канталапьерда
Аитор
19
Вильяфаньес
Лукас
10
Карлитос
Карлос
1
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
4
Пантелакис
Эпаминондас
6
Каргас
Яннис
43
Пеерсман
Марвин
5
Карахалиос
Зисис
10
Домингес
Хуан
29
Гардавски
Михаэль
17
Шнайдер
Ян-Марк
21
Милинчану
Николай
11
Переа
Хуан
Панатинаикос
4-3-3
ПАС Янина
4-4-2

История личных встреч

Панатинаикос
ПАС Янина

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы

23 матча

47.8%
17.4%
34.8%
11 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

52.2%
34.8%
13%
12 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:0
С
1:0
К
1:2
К
2:1
С
2:0
К
3:1
К
1:0
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
1:1
С
4:0
С
0:3
К
0:1
К
1:2
С
3:1
С
3:1
С
0:0
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 9 0.64
Маурисио Жозе 4 0.29
Македа Федерико 3 (2) 0.21
Паласиос Себастьян 2 (1) 0.14
Иоаннидис Фотис 1 0.07
Александропулос Сотириос 1 0.07
Санчес Факундо 1 0.07
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0.07
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.07
Mateus Vital 1 (1) 0.07
Перес Рубен 0 0
Вильяфаньес Лукас 0 0
Хуанкар 0 0
Велес Фран 0 0
Канталапьерда Аитор 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррамуспе Родриго 5 (5) 0.33
Переа Хуан 3 0.2
Милинчану Николай 2 0.13
Морейра Ахмад Мендес 2 0.13
Каргас Яннис 2 0.13
Салиакас Манолис 1 0.07
Гардавски Михаэль 1 0.07
Шнайдер Ян-Марк 1 0.07
Конде Педро 1 0.07
Бренер Фабрисио 1 0.07
Пеерсман Марвин 0 0
Leonid Mina 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанкар 4 0
Шарлия Звонимир 4 0
Маурисио Жозе 3 0
Карлитос Карлос 3 0
Перес Рубен 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Бриньоли Альберто 1 0
Велес Фран 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Котсирас Яннис 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Переа Хуан 5 0
Гардавски Михаэль 4 0
Эррамуспе Родриго 4 0
Домингес Хуан 3 0
Салиакас Манолис 3 0
Карахалиос Зисис 3 0
Лодыгин Юрий 2 0
Каргас Яннис 2 0
Бренер Фабрисио 2 0
Пеерсман Марвин 1 0
Шнайдер Ян-Марк 1 0
Конде Педро 1 0
Лолис Александрос 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
8
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 11
3
15%
1
13%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
25%
1
13%
31-45
5
25%
2
25%
46-60
5
25%
1
13%
61-75
1
5%
3
38%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 8
0
0%
3
27%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
50%
1
9%
76-90

Пропущено

6
12
6 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
50%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
50%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

24
19
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
3
13%
4
21%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
5
21%
4
21%
31-45
6
25%
4
21%
46-60
5
21%
2
11%
61-75
3
13%
4
21%
76-90

Пропущено

11
16
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
5
45%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
27%
3
19%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
18%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0
Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 Милан - Панатинаикос 2:1 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:4 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:1
ПАС Янина
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2
Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 ПАС Янина - Астерас 1:1 Лариса - ПАС Янина 1:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 ПАОК - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Лариса - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Волос - ПАС Янина 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 15 13 2 0 28 - 9 41
2. АЕК 14 9 3 2 26 - 14 30
3. ПАОК 15 9 1 5 31 - 20 28
4. Арис Салоники 14 7 3 4 16 - 13 24
5. Панатинаикос 14 7 2 5 24 - 11 23
6. ПАС Янина 15 6 4 5 19 - 16 22
7. ОФИ 13 4 7 2 15 - 13 19
8. Астерас 15 4 5 6 15 - 15 17
9. Панетоликос 15 4 3 8 16 - 27 15
10. Волос 14 4 3 7 24 - 29 15
11. Ионикос 14 3 5 6 13 - 19 14
12. Ламия 15 2 5 8 13 - 20 11
13. Атромитос 15 2 3 10 14 - 32 9
14. Аполлон Смирнис 12 1 4 7 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 6 2 0 11 - 3 20
2. Панатинаикос 8 6 1 1 20 - 5 19
3. АЕК 6 5 0 1 12 - 4 15
4. ПАОК 7 4 1 2 15 - 10 13
5. ПАС Янина 8 3 2 3 11 - 12 11
6. Арис Салоники 6 3 2 1 7 - 6 11
7. Астерас 7 3 1 3 9 - 7 10
8. ОФИ 8 2 4 2 10 - 11 10
9. Волос 7 3 0 4 10 - 11 9
10. Ионикос 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
12. Атромитос 7 2 1 4 9 - 12 7
13. Аполлон Смирнис 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Ламия 7 0 3 4 8 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 7 7 0 0 17 - 6 21
2. ПАОК 8 5 0 3 16 - 10 15
3. АЕК 8 4 3 1 14 - 10 15
4. Арис Салоники 8 4 1 3 9 - 7 13
5. ПАС Янина 7 3 2 2 8 - 4 11
6. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
7. Ламия 8 2 2 4 5 - 7 8
8. Астерас 8 1 4 3 6 - 8 7
9. Панетоликос 7 2 1 4 7 - 15 7
10. Волос 7 1 3 3 14 - 18 6
11. Ионикос 7 1 2 4 6 - 12 5
12. Панатинаикос 6 1 1 4 4 - 6 4
13. Атромитос 8 0 2 6 5 - 20 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Переа Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Салиакас Манолис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Панатинаикос 2:0 ПАС Янина онлайн


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