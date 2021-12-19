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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
АХ Лёвен
2:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Стандард
0'
1:0
15' Гол
Мертенс Матье
2:0
38' Гол
Мертенс Матье
49' Желтая карточка
Мулека Джексон
51'
13
Рунарссон
Рунар
3
Шакла
Софьян
6
Деваст
Себастьен
35
Озкаджар
Дженк
11
Аль-Тамари
Мусса
4
Малинов
Кристиян
8
Шрейверс
Сьебе
24
Де
Норре
Каспер
10
Мерсье
Ксавье
9
Каба
Сори
33
Мертенс
Матье
16
Бодар
Арно
21
Фаи
Коллинс
6
Дюссенн
Ноэ
34
Лайфис
Константинос
14
Нкунку
Нильс
20
Бокади
Мервей
8
Цимирот
Гойко
11
Доннум
Арон
10
Карсела-Гонсалес
Мехди
28
Бастьен
Самюэль
17
Мулека
Джексон
АХ Лёвен
3-4-3
Стандард
4-2-3-1

История личных встреч

АХ Лёвен
Стандард

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ТМК
0:1
ТМК
1:1
ТМК
0:1
ТМК
1:2
ЛП
0:2
ЛП
2:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:4
ЛЖ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мертенс Матье 7 0.35
Каба Сори 4 (1) 0.2
Мерсье Ксавье 3 0.15
Анри Тома 3 (1) 0.15
Шрейверс Сьебе 2 0.1
Шенгелия Леван 2 0.1
Озкаджар Дженк 2 0.1
Де Норре Каспер 1 0.05
Де Сарт Алексис 1 0.05
Секидика Джесс 1 0.05
Шакла Софьян 0 0
Резаи Кавех 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Аль-Тамари Мусса 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 3 0.16
Клаусс Жоао 2 (1) 0.11
Амалла Селим 2 (1) 0.11
Доннум Арон 2 0.11
Тапсоба Абдул 2 0.11
Лайфис Константинос 2 0.11
Мулека Джексон 2 0.11
Карсела-Гонсалес Мехди 1 0.05
Николя Гавори 1 0.05
Бастьен Самюэль 1 0.05
Бокади Мервей 1 0.05
Дюссенн Ноэ 1 (1) 0.05
Раскин Николас 0 0
Цимирот Гойко 0 0
Фаи Коллинс 0 0
Сике Уго 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 5 1
Аль-Тамари Мусса 3 1
Шрейверс Сьебе 4 0
Деваст Себастьен 2 1
Нгава Пьер-Айвес 3 0
Мерсье Ксавье 3 0
Мертенс Матье 3 0
Де Сарт Алексис 3 0
Каба Сори 1 1
Де Норре Каспер 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Mandela Keita 2 0
Шакла Софьян 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Анри Тома 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Патрис Луи 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Дахиль Амин 4 1
Раскин Николас 5 0
Клаусс Жоао 5 0
Сике Уго 5 0
Сиссако Мусса 3 1
Амалла Селим 4 0
Павлович Дамьян 2 1
Дюссенн Ноэ 3 0
Бастьен Самюэль 3 0
Петерс Дауда 3 0
Доннум Арон 3 0
Мулека Джексон 3 0
Нкунку Нильс 3 0
Рафья Хамза 3 0
Фаи Коллинс 1 1
Цимирот Гойко 2 0
Лайфис Константинос 2 0
Тапсоба Абдул 2 0
Лестьенн Максим 1 0
Николя Гавори 1 0
Бокади Мервей 1 0
Бодар Арно 1 0
Драгус Денис 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
13
1 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
17%
4
31%
46-60
4
33%
2
15%
61-75
5
42%
4
31%
76-90

Пропущено

16
15
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
13%
3
20%
1-15
3
19%
4
27%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
6
38%
4
27%
61-75
2
13%
1
7%
76-90

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
2
25%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
3
23%
3
38%
76-90

Пропущено

16
16
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
25%
3
19%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
5
31%
4
25%
76-90

Забито

25
21
8 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
3
12%
1
5%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
4
16%
3
14%
31-45
3
12%
6
29%
46-60
6
24%
3
14%
61-75
8
32%
7
33%
76-90

Пропущено

32
31
13 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
4
13%
5
16%
1-15
3
9%
5
16%
16-30
6
19%
5
16%
31-45
4
13%
5
16%
46-60
8
25%
6
19%
61-75
7
22%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3
Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1
Стандард
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Антверпен - Стандард 2:3 Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1
Стандард - Эйпен 1:0 Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Стандард - Андерлехт 0:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Стандард - Остенде 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Стандард - Антверпен 2:5 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 Стандард - Генк 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 20 15 1 4 50 - 20 46
2. Брюгге 20 11 7 2 41 - 26 40
3. Антверпен 20 11 4 5 37 - 24 37
4. Андерлехт 20 9 8 3 43 - 26 35
5. Шарлеруа 20 10 5 5 38 - 26 35
6. Гент 20 10 3 7 33 - 22 33
7. Кортрейк 20 8 7 5 26 - 22 31
8. Мехелен 20 9 3 8 35 - 37 30
9. Генк 20 7 5 8 36 - 33 26
10. Эйпен 20 7 4 9 30 - 34 25
11. АХ Лёвен 2:0 20 5 8 7 26 - 33 23
12. Стандард 0:2 19 6 5 8 21 - 33 23
13. Остенде 20 7 2 11 23 - 39 23
14. Серкль Брюгге 20 6 4 10 27 - 28 22
15. Сент-Трейден 20 6 3 11 20 - 31 21
16. Зульте-Варегем 20 5 5 10 30 - 45 20
17. Серен Юнайтед 20 6 1 13 23 - 40 19
18. Беерсхот-Вильрейк 19 2 3 14 15 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 10 7 1 2 22 - 11 22
2. Унион Сент-Жиллуаз 10 7 0 3 23 - 11 21
3. Мехелен 10 6 2 2 21 - 15 20
4. Брюгге 10 5 5 0 22 - 12 20
5. Антверпен 10 6 2 2 21 - 12 20
6. Андерлехт 10 5 4 1 25 - 14 19
7. Генк 10 4 3 3 20 - 15 15
8. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
9. АХ Лёвен 2:0 11 4 3 4 14 - 16 15
10. Шарлеруа 9 4 2 3 13 - 9 14
11. Остенде 10 4 1 5 13 - 23 13
12. Серен Юнайтед 10 4 1 5 13 - 16 13
13. Эйпен 10 3 3 4 13 - 17 12
14. Зульте-Варегем 11 3 2 6 17 - 27 11
15. Стандард 0:2 9 2 3 4 9 - 15 9
16. Серкль Брюгге 10 2 2 6 10 - 14 8
17. Сент-Трейден 10 2 2 6 12 - 18 8
18. Беерсхот-Вильрейк 10 2 0 8 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 10 8 1 1 27 - 9 25
2. Шарлеруа 11 6 3 2 25 - 17 21
3. Брюгге 10 6 2 2 19 - 14 20
4. Антверпен 10 5 2 3 16 - 12 17
5. Кортрейк 11 4 4 3 14 - 12 16
6. Андерлехт 10 4 4 2 18 - 12 16
7. Стандард 0:2 10 4 2 4 12 - 18 14
8. Серкль Брюгге 10 4 2 4 17 - 14 14
9. Эйпен 10 4 1 5 17 - 17 13
10. Сент-Трейден 10 4 1 5 8 - 13 13
11. Гент 10 3 2 5 11 - 11 11
12. Генк 10 3 2 5 16 - 18 11
13. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
14. Остенде 10 3 1 6 10 - 16 10
15. Зульте-Варегем 9 2 3 4 13 - 18 9
16. АХ Лёвен 2:0 9 1 5 3 12 - 17 8
17. Серен Юнайтед 10 2 0 8 10 - 24 6
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 3 6 10 - 21 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Мертенс Матье бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Мертенс Матье бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АХ Лёвен
Ничья
Стандард
2.30
8.58
20.66
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АХ Лёвен 2:0 Стандард онлайн


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АХ Лёвен
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