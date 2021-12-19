Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: King Power at Den Dreef
1:0
15' ГолМертенс Матье
2:0
38' ГолМертенс Матье
50' Желтая карточкаМулека Джексон
53' Желтая карточкаБастьен Самюэль
65' Желтая карточкаЛестьенн Максим
90' Желтая карточкаОзкаджар Дженк
2:1
90' ГолФаи Коллинс
90' Желтая карточкаКлаусс Жоао
Ход матча
15'
1:0
38'
2:0
50'
53'
65'
90'
90'
2:1
90'
16
Бодар
Арно
21
Фаи
Коллинс
14
Нкунку
Нильс
11
Доннум
Арон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Влитинк ТибоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
21 Фаи КоллинсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Нкунку НильсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 Сике УгоЗащитник
- Защитник
-
12 Рафья ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
История личных встреч
АХ Лёвен
Стандард
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
13 матчей
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мертенс Матье
|7
|0.35
|Каба Сори
|4 (1)
|0.2
|Мерсье Ксавье
|3
|0.15
|Анри Тома
|3 (1)
|0.15
|Шрейверс Сьебе
|2
|0.1
|Шенгелия Леван
|2
|0.1
|Озкаджар Дженк
|2
|0.1
|Де Норре Каспер
|1
|0.05
|Де Сарт Алексис
|1
|0.05
|Секидика Джесс
|1
|0.05
|Шакла Софьян
|0
|0
|Резаи Кавех
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Аль-Тамари Мусса
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|3
|0.16
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|0.11
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.11
|Доннум Арон
|2
|0.11
|Тапсоба Абдул
|2
|0.11
|Лайфис Константинос
|2
|0.11
|Мулека Джексон
|2
|0.11
|Карсела-Гонсалес Мехди
|1
|0.05
|Фаи Коллинс
|1
|0.05
|Николя Гавори
|1
|0.05
|Бастьен Самюэль
|1
|0.05
|Бокади Мервей
|1
|0.05
|Дюссенн Ноэ
|1 (1)
|0.05
|Раскин Николас
|0
|0
|Цимирот Гойко
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|5
|1
|Аль-Тамари Мусса
|3
|1
|Шрейверс Сьебе
|4
|0
|Деваст Себастьен
|2
|1
|Нгава Пьер-Айвес
|3
|0
|Мерсье Ксавье
|3
|0
|Мертенс Матье
|3
|0
|Де Сарт Алексис
|3
|0
|Озкаджар Дженк
|3
|0
|Каба Сори
|1
|1
|Де Норре Каспер
|2
|0
|Mandela Keita
|2
|0
|Шакла Софьян
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
|Патрис Луи
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клаусс Жоао
|6
|0
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|Раскин Николас
|5
|0
|Сике Уго
|5
|0
|Сиссако Мусса
|3
|1
|Бастьен Самюэль
|4
|0
|Амалла Селим
|4
|0
|Павлович Дамьян
|2
|1
|Дюссенн Ноэ
|3
|0
|Петерс Дауда
|3
|0
|Доннум Арон
|3
|0
|Мулека Джексон
|3
|0
|Нкунку Нильс
|3
|0
|Рафья Хамза
|3
|0
|Фаи Коллинс
|1
|1
|Лестьенн Максим
|2
|0
|Цимирот Гойко
|2
|0
|Лайфис Константинос
|2
|0
|Тапсоба Абдул
|2
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Бокади Мервей
|1
|0
|Бодар Арно
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
14
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
7%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
2
14%
4
29%
46-60
4
29%
2
14%
61-75
5
36%
5
36%
76-90
Пропущено
17
17
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
12%
4
24%
1-15
3
18%
4
24%
16-30
2
12%
3
18%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
6
35%
4
24%
61-75
3
18%
1
6%
76-90
Забито
13
8
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
2
25%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
3
23%
3
38%
76-90
Пропущено
16
16
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
25%
3
19%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
5
31%
4
25%
76-90
Забито
27
22
10 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
4
15%
1
5%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
3
11%
6
27%
46-60
6
22%
3
14%
61-75
8
30%
30%
8
36%
76-90
Пропущено
33
33
13 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 16
4
12%
6
18%
1-15
3
9%
5
15%
16-30
6
18%
6
18%
31-45
4
12%
5
15%
46-60
8
24%
6
18%
61-75
8
24%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3
Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1
Стандард
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Антверпен - Стандард 2:3 Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1
Стандард - Эйпен 1:0 Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Стандард - Андерлехт 0:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Стандард - Остенде 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Стандард - Антверпен 2:5 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 Стандард - Генк 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|20
|15
|1
|4
|50 - 20
|46
|2.
|Брюгге
|20
|11
|7
|2
|41 - 26
|40
|3.
|Антверпен
|20
|11
|4
|5
|37 - 24
|37
|4.
|Андерлехт
|20
|9
|8
|3
|43 - 26
|35
|5.
|Шарлеруа
|20
|10
|5
|5
|38 - 26
|35
|6.
|Гент
|20
|10
|3
|7
|33 - 22
|33
|7.
|Кортрейк
|20
|8
|7
|5
|26 - 22
|31
|8.
|Мехелен
|20
|9
|3
|8
|35 - 37
|30
|9.
|Генк
|20
|7
|5
|8
|36 - 33
|26
|10.
|Эйпен
|20
|7
|4
|9
|30 - 34
|25
|11.
|АХ Лёвен
|20
|5
|8
|7
|26 - 34
|23
|12.
|Стандард
|19
|6
|5
|8
|22 - 33
|23
|13.
|Остенде
|20
|7
|2
|11
|23 - 39
|23
|14.
|Серкль Брюгге
|20
|6
|4
|10
|27 - 28
|22
|15.
|Сент-Трейден
|20
|6
|3
|11
|20 - 31
|21
|16.
|Зульте-Варегем
|20
|5
|5
|10
|30 - 45
|20
|17.
|Серен Юнайтед
|20
|6
|1
|13
|23 - 40
|19
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|19
|2
|3
|14
|15 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|10
|7
|1
|2
|22 - 11
|22
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|7
|0
|3
|23 - 11
|21
|3.
|Мехелен
|10
|6
|2
|2
|21 - 15
|20
|4.
|Брюгге
|10
|5
|5
|0
|22 - 12
|20
|5.
|Антверпен
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|6.
|Андерлехт
|10
|5
|4
|1
|25 - 14
|19
|7.
|Генк
|10
|4
|3
|3
|20 - 15
|15
|8.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|9.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|10.
|Шарлеруа
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|11.
|Остенде
|10
|4
|1
|5
|13 - 23
|13
|12.
|Серен Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|13.
|Эйпен
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|14.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|15.
|Стандард
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|16.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|17.
|Сент-Трейден
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|2
|0
|8
|5 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|8
|1
|1
|27 - 9
|25
|2.
|Шарлеруа
|11
|6
|3
|2
|25 - 17
|21
|3.
|Брюгге
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|4.
|Антверпен
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|5.
|Кортрейк
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|6.
|Андерлехт
|10
|4
|4
|2
|18 - 12
|16
|7.
|Стандард
|10
|4
|2
|4
|13 - 18
|14
|8.
|Серкль Брюгге
|10
|4
|2
|4
|17 - 14
|14
|9.
|Эйпен
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|10.
|Сент-Трейден
|10
|4
|1
|5
|8 - 13
|13
|11.
|Гент
|10
|3
|2
|5
|11 - 11
|11
|12.
|Генк
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|13.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|14.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|3
|4
|13 - 18
|9
|16.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|12 - 17
|8
|17.
|Серен Юнайтед
|10
|2
|0
|8
|10 - 24
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3