Первый тайм

25' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

25' Браис Мендес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Мальорка произведет угловой с правой стороны.

24' Араухо Нестор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Мальорка

22' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Мина Сантьяго получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

16' Мина Сантьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Мина Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Антонио Санчес делает скидку назад вдоль ворот

12' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Матч возобновлен

9' Игра остановлена из-за технических проблем.

8' Удар от ворот произведет Сельта

7' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Коста Хауме выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Мина Сантьяго получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Мина Сантьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Удар от ворот произведет Сельта

4' Родригес Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

3' Матч возобновится спорным мячом

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сильный ветер сегодня будет мешать командам.

1' Сельта начинает с центра поля