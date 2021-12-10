Испания: Ла Лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Visit Mallorca Estadi
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
19
Ли
Кан
Ин
20
Васкес
Кевин
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
11
Серви
Франко
23
Браис
Мендес
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ли Кан ИнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Анхель ЛуисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Luis Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
23 Браис МендесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
-
19 Фонтан ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Альварес УгоЗащитник
- Полузащитник
-
16 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Сотело Хьюго
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Мальорка
Сельта
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Даниэль
|2
|0.12
|Фернандо Ниньо
|2
|0.12
|Баба Иддрису
|2
|0.12
|Анхель Луис
|1
|0.06
|Ли Кан Ин
|1
|0.06
|Сальва Севилья
|1 (1)
|0.06
|Маффео Пабло
|1
|0.06
|Пратс Абдон
|1
|0.06
|Оливан Бриан
|1
|0.06
|Руссо Франко
|1
|0.06
|Кубо Такефуса
|1
|0.06
|Санчес Антонио
|1
|0.06
|Дьедью Амат
|0
|0
|Хопп Мэттью
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|7 (1)
|0.41
|Мина Сантьяго
|5
|0.29
|Браис Мендес
|2
|0.12
|Серви Франко
|1
|0.06
|Нолито Агудо
|1
|0.06
|Денис Суарес
|1
|0.06
|Тьяго Гальярдо
|0
|0
|Васкес Кевин
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баба Иддрису
|6
|0
|Седлар Александр
|3
|1
|Оливан Бриан
|4
|0
|Дьедью Амат
|4
|0
|Ли Кан Ин
|2
|1
|Рейна Маноло
|3
|0
|Родригес Даниэль
|3
|0
|Руссо Франко
|3
|0
|Коста Хауме
|1
|1
|Гарсия Луис
|1
|1
|Фернандо Ниньо
|2
|0
|Батталья Родриго
|2
|0
|Пратс Абдон
|2
|0
|Руис Иньиго
|2
|0
|Маффео Пабло
|2
|0
|Мбула Хорди
|2
|0
|Вальент Мартин
|1
|0
|Фебас Алейкс
|1
|0
|Анхель Луис
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Санчес Антонио
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|6
|0
|Тапия Ренато
|6
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Солари Аугусто
|4
|0
|Мальо Уго
|2
|1
|Фонтан Хосе
|2
|0
|Нолито Агудо
|2
|0
|Араухо Нестор
|2
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Мина Сантьяго
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Тьяго Гальярдо
|1
|0
|Денис Суарес
|1
|0
|Айду Джозеф
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
1
13%
2
22%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
3
43%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
4
57%
2
25%
76-90
Пропущено
17
14
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
6%
1
7%
1-15
4
24%
4
29%
16-30
1
6%
4
29%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
6
35%
1
7%
76-90
Забито
15
17
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
1
7%
3
18%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
13%
6
35%
61-75
5
33%
3
18%
76-90
Пропущено
24
21
7 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
8%
1
5%
1-15
4
17%
6
29%
16-30
1
4%
4
19%
31-45
3
13%
6
29%
46-60
7
29%
29%
2
10%
61-75
7
29%
29%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1
Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Мальорка - Эспаньол 1:0 Алавес - Мальорка 0:1 Мальорка - Бетис 1:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Мальорка - Уэска 0:1 Брест - Мальорка 1:2
Сельта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1
Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2 Сельта - Кадис 1:2 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Сельта - Атлетик Б 0:1 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Атлетико Санлукеньо - Сельта 0:3 Сельта - Бетис 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|37 - 15
|39
|2.
|Севилья
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|25 - 11
|31
|3.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 18
|30
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 13
|29
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 16
|29
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 16
|27
|7.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 17
|23
|8.
|Валенсия
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|24 - 22
|22
|9.
|Осасуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 19
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|13 - 11
|21
|11.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 23
|20
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 15
|20
|13.
|Сельта
|0:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 21
|17
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|16 - 17
|16
|15.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|16.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 22
|15
|17.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|12 - 21
|14
|18.
|Кадис
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|14 - 30
|12
|19.
|Хетафе
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 19
|11
|20.
|Леванте
|Заявка
|16
|0
|8
|8
|13 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 3
|22
|2.
|Севилья
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|4.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|5 - 3
|15
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|10.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|14.
|Алавес
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|15.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|16.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|17.
|Осасуна
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 11
|7
|18.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|6 - 11
|6
|19.
|Сельта
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|2.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|5.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|7.
|Сельта
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|11.
|Кадис
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|12.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|13.
|Барселона
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|14.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 8
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Сельта
Исход игры
Мальорка
33.6% (46)
Ничья
43.8% (60)
Сельта
22.6% (31)
Тотал 2.5
Больше
37.1% (46)
Меньше
62.9% (78)
Обе команды забьют
Да
74.19% (92)
Нет
25.81% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (46)
1:2 Сельта
16.1% (22)
1:0 Мальорка
16.1% (22)
2:1 Мальорка
11.7% (16)
0:0 Ничья
4.4% (6)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:1 Сельта
2.9% (4)
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