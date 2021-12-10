  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Мальорка
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Сельта
0' 25'

Ход матча

19'
 
Тьяго Гальярдо
Мина Сантьяго

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 137
Мальорка 33.6% (46)
X 43.8% (60)
Сельта 22.6% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Сельта
3.00
3.20
3.10
Все Коэффициенты
Новости
1
Рейна
Маноло
15
Маффео
Пабло
5
Руссо
Франко
24
Вальент
Мартин
18
Коста
Хауме
16
Батталья
Родриго
4
Руис
Иньиго
10
Санчес
Антонио
19
Ли
Кан
Ин
14
Родригес
Даниэль
9
Пратс
Абдон
1
Дитуро
Матиас
20
Васкес
Кевин
15
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
6
Денис
Суарес
8
Пейнадо
Франсиско
11
Серви
Франко
23
Браис
Мендес
22
Мина
Сантьяго
Мальорка
4-2-3-1
Сельта
4-1-3-2

История личных встреч

Мальорка
Сельта

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЛ
5:1
ЛЛ
2:2
П
1:0
П
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль 2 0.12
Фернандо Ниньо 2 0.12
Баба Иддрису 2 0.12
Анхель Луис 1 0.06
Ли Кан Ин 1 0.06
Сальва Севилья 1 (1) 0.06
Маффео Пабло 1 0.06
Пратс Абдон 1 0.06
Оливан Бриан 1 0.06
Руссо Франко 1 0.06
Кубо Такефуса 1 0.06
Санчес Антонио 1 0.06
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 7 (1) 0.41
Мина Сантьяго 5 0.29
Браис Мендес 2 0.12
Серви Франко 1 0.06
Нолито Агудо 1 0.06
Денис Суарес 1 0.06
Тьяго Гальярдо 0 0
Васкес Кевин 0 0
Галан Хави 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Иддрису 6 0
Седлар Александр 3 1
Оливан Бриан 4 0
Дьедью Амат 4 0
Ли Кан Ин 2 1
Рейна Маноло 3 0
Родригес Даниэль 3 0
Руссо Франко 3 0
Коста Хауме 1 1
Гарсия Луис 1 1
Фернандо Ниньо 2 0
Батталья Родриго 2 0
Пратс Абдон 2 0
Руис Иньиго 2 0
Маффео Пабло 2 0
Мбула Хорди 2 0
Вальент Мартин 1 0
Фебас Алейкс 1 0
Анхель Луис 1 0
Састре Хуан 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Санчес Антонио 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 6 0
Тапия Ренато 6 0
Браис Мендес 6 0
Солари Аугусто 4 0
Мальо Уго 2 1
Фонтан Хосе 2 0
Нолито Агудо 2 0
Араухо Нестор 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Мина Сантьяго 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Тьяго Гальярдо 1 0
Денис Суарес 1 0
Айду Джозеф 1 0
Галан Хави 1 0
Домингес Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
1
13%
2
22%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
3
43%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
4
57%
2
25%
76-90

Пропущено

17
14
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
6%
1
7%
1-15
4
24%
4
29%
16-30
1
6%
4
29%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
6
35%
1
7%
76-90

Забито

15
17
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
1
7%
3
18%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
13%
6
35%
61-75
5
33%
3
18%
76-90

Пропущено

24
21
7 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
8%
1
5%
1-15
4
17%
6
29%
16-30
1
4%
4
19%
31-45
3
13%
6
29%
46-60
7
29%
29%
2
10%
61-75
7
29%
29%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1
Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Мальорка - Эспаньол 1:0 Алавес - Мальорка 0:1 Мальорка - Бетис 1:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Мальорка - Уэска 0:1 Брест - Мальорка 1:2
Сельта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1
Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2 Сельта - Кадис 1:2 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Сельта - Атлетик Б 0:1 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Атлетико Санлукеньо - Сельта 0:3 Сельта - Бетис 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 12 3 1 37 - 15 39
2. Севилья Заявка 15 9 4 2 25 - 11 31
3. Бетис Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
4. Реал Сосьедад Заявка 16 8 5 3 19 - 13 29
5. Атлетико М Заявка 15 8 5 2 27 - 16 29
6. Райо Вальекано Заявка 16 8 3 5 24 - 16 27
7. Барселона Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
8. Валенсия Заявка 16 5 7 4 24 - 22 22
9. Осасуна Заявка 16 5 6 5 15 - 19 21
10. Атлетик Б Заявка 16 4 9 3 13 - 11 21
11. Мальорка 0:0 Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
12. Эспаньол Заявка 16 5 5 6 15 - 15 20
13. Сельта 0:0 Заявка 17 4 5 8 17 - 21 17
14. Вильярреал Заявка 15 3 7 5 16 - 17 16
15. Гранада Заявка 15 3 6 6 16 - 23 15
16. Эльче Заявка 16 3 6 7 15 - 22 15
17. Алавес Заявка 15 4 2 9 12 - 21 14
18. Кадис Заявка 16 2 6 8 14 - 30 12
19. Хетафе Заявка 16 2 5 9 10 - 19 11
20. Леванте Заявка 16 0 8 8 13 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 8 7 1 0 17 - 3 22
2. Севилья Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
3. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
4. Барселона Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
5. Эспаньол Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
6. Реал Сосьедад Заявка 8 4 3 1 5 - 3 15
7. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
8. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
9. Валенсия Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
10. Мальорка 0:0 Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
11. Атлетик Б Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
12. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
14. Алавес Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
15. Хетафе Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
16. Гранада Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
17. Осасуна Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
18. Леванте Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
19. Сельта 0:0 Заявка 9 1 2 6 8 - 14 5
20. Кадис Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
4. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
5. Осасуна Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
6. Севилья Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Сельта 0:0 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
9. Валенсия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Мальорка 0:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
11. Кадис Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
12. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
13. Барселона Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
14. Алавес Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Райо Вальекано Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Вильярреал Заявка 8 0 5 3 4 - 8 5
17. Эльче Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
18. Хетафе Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
19. Эспаньол Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
20. Леванте Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • 25'
    Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 25'
    Браис Мендес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    24'
    Мальорка произведет угловой с правой стороны.
  • 24'
    Араухо Нестор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 24'
    Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 23'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Антонио Санчес из команды Мальорка поставил подножку. Пострадал Браис Мендес
  • 22'
    Удар от ворот произведет Мальорка
  • 22'
    Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 21'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Пратс Абдон из команды Мальорка поставил подножку. Пострадал Айду Джозеф
  • 20'
    Контроль мяча: Мальорка: 47%, Сельта: 53%.
  • 20'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Матч возобновлен
  • 19'
    Мина Сантьяго получил травму и заменен. Тьяго Гальярдо выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    19'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мина Сантьяго получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 18'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • Травма, повреждение
    16'
    Мина Сантьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 16'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 16'
    Руис Иньиго из команды Мальорка делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 16'
    Мина Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    15'
    Руис Иньиго из команды Мальорка подал угловой слева.
  • 15'
    Контроль мяча: Мальорка: 46%, Сельта: 54%.
  • 15'
    Маффео Пабло мяч отрикошетил от ворот
  • 15'
    Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 14'
    Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Родригес Даниэль из команды Мальорка делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 14'
    Коста Хауме из команды Мальорка отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 13'
    Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Антонио Санчес делает скидку назад вдоль ворот
  • 12'
    Мальорка пытается что-то создать.
  • 12'
    Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Матч возобновлен
  • 10'
    Контроль мяча: Мальорка: 38%, Сельта: 62%.
  • 9'
    Игра остановлена из-за технических проблем.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 8'
    Мальорка контролирует мяч.
  • 7'
    Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    7'
    Мина Сантьяго возвращается на поле.
  • 7'
    Коста Хауме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Галан Хави из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    6'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мина Сантьяго получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    5'
    Мина Сантьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 5'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья свистит. Руссо Франко атаковал сзади соперника. Это Мина Сантьяго заработал своей команде штрафной
  • 5'
    Контроль мяча: Мальорка: 39%, Сельта: 61%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 4'
    Родригес Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
  • 4'
    Дитуро Матиас ошибается в защите.
  • 4'
    Мальорка контролирует мяч.
  • 3'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    2'
    Мина Сантьяго из команды Сельта заходит слишком далеко, он валит Маффео Пабло.
  • 1'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сильный ветер сегодня будет мешать командам.
  • 1'
    Сельта начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Visit Mallorca Estadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Мальорка 33.6% (46)
X 43.8% (60)
Сельта 22.6% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Сельта
3.00
3.20
3.10
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Мальорка 0:0 Сельта онлайн


Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Сельта

Исход игры
Мальорка
33.6% (46)
Ничья
43.8% (60)
Сельта
22.6% (31)
Тотал 2.5
Больше
37.1% (46)
Меньше
62.9% (78)
Обе команды забьют
Да
74.19% (92)
Нет
25.81% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (46)
1:2 Сельта
16.1% (22)
1:0 Мальорка
16.1% (22)
2:1 Мальорка
11.7% (16)
0:0 Ничья
4.4% (6)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:1 Сельта
2.9% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 