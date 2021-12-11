Испания: Ла Лига 2021-2022
2:2
Второй тайм: 55'
Стадион: Корнелья-Эль Прат Зрители: 15193
1:0
6' ГолДардер Серхи
9' Желтая карточкаЭррера Янгель
1:1
11' ГолДе Фрутос Хорхе
1:2
26' ГолСон
36' Желтая карточкаЭмбарба Адриан
2:2
49' ГолРауль де Томас
Ход матча
6'
1:0
11'
1:1
26'
1:2
36'
49'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
1 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
13
Лопес
Диего
22
Видаль
Алеш
24
Серхи
Гомес
10
Дардер
Серхи
2
Сон
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
22 Видаль АлешЗащитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Гарсия ЖоанВратарь
- Защитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
-
20 Баре КейдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
2 СонЗащитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисНападающий
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Коке ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Lisci
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эспаньол
Леванте
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
54.5%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
24 матча
33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
12.5%
54.2%
33.3%
3 победы 13 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|7 (2)
|0.41
|Видаль Алеш
|2
|0.12
|Дардер Серхи
|1
|0.06
|Педроса Адриа
|1
|0.06
|Кабрера Леандро
|1
|0.06
|Серхи Гомес
|1
|0.06
|Эррера Янгель
|1
|0.06
|Ману Морланес
|1
|0.06
|Рибаудо Нико
|1
|0.06
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Баре Кейди
|0
|0
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|4
|0.24
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0.12
|Рохер Марти
|2 (1)
|0.12
|Барди Энис
|2 (2)
|0.12
|Мелеро Гонсало
|1
|0.06
|Мустафи Шкодран
|1
|0.06
|Кампанья Хосе
|1
|0.06
|Сон
|1
|0.06
|Робер Пьер
|1
|0.06
|Гомес Даниэль
|0
|0
|Малса Микаэль
|0
|0
|Мартинес Пабло II
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрера Леандро
|4
|0
|Рауль де Томас
|2
|1
|Видаль Алеш
|3
|0
|Баре Кейди
|3
|0
|Педроса Адриа
|3
|0
|Хиль Оскар II
|3
|0
|Серхи Гомес
|1
|1
|Лопес Диего
|2
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|0
|Эррера Янгель
|2
|0
|Пуадо Хавьер
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Рибаудо Нико
|2
|0
|Мерида Фран
|0
|1
|Гори
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Дардер Серхи
|1
|0
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клерк Карлос
|4
|0
|Рохер Марти
|4
|0
|Малса Микаэль
|4
|0
|Пепелу
|4
|0
|Робер Пьер
|2
|1
|Везу Рубен
|3
|0
|Моралес Луис
|3
|0
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Сольдадо Роберто
|2
|0
|Кампанья Хосе
|2
|0
|Мирамон Хорхе
|2
|0
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|Айтор Фернандес
|0
|1
|Постиго Серхио
|1
|0
|Вукчевич Никола
|1
|0
|Дуарте Оскар
|1
|0
|Радоя Неманья
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Франкеза Энрик
|1
|0
|Кантеро Алехандро
|1
|0
|Карденас Дани
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
2
29%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
4
40%
2
29%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
4
17
0 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 8
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
25%
2
12%
46-60
1
25%
3
18%
61-75
2
50%
5
29%
29%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
3
50%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
10%
3
27%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
20%
4
36%
76-90
Забито
16
13
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
5 Не забивали 8
0
0%
2
15%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
5
31%
4
31%
31-45
5
31%
4
31%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
2
13%
2
15%
76-90
Пропущено
14
28
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
1
7%
6
21%
1-15
2
14%
1
4%
16-30
3
21%
4
14%
31-45
3
21%
2
7%
46-60
1
7%
6
21%
61-75
4
29%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Эспаньол 1:0
Эспаньол - Гранада 2:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Бетис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Мальорка - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Кадис 2:0 Гранада - Эспаньол 1:1
Леванте
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0
Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Кадис - Леванте 1:1 Эльче - Леванте 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Саутгемптон - Леванте 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|37 - 15
|39
|2.
|Севилья
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|25 - 11
|31
|3.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 18
|30
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 13
|29
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 16
|29
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 16
|27
|7.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 17
|23
|8.
|Валенсия
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|24 - 22
|22
|9.
|Осасуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 19
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|13 - 11
|21
|11.
|Эспаньол
|2:2 Заявка
|17
|5
|6
|6
|17 - 17
|21
|12.
|Мальорка
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 23
|20
|13.
|Сельта
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 21
|17
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|16 - 17
|16
|15.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|16.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 22
|15
|17.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|12 - 21
|14
|18.
|Кадис
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|14 - 30
|12
|19.
|Хетафе
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 19
|11
|20.
|Леванте
|2:2 Заявка
|17
|0
|9
|8
|15 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 3
|22
|2.
|Севилья
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|3.
|Эспаньол
|2:2 Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|5.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|5 - 3
|15
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|10.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|14.
|Алавес
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|15.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|16.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|17.
|Осасуна
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 11
|7
|18.
|Леванте
|2:2 Заявка
|8
|0
|6
|2
|6 - 11
|6
|19.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|2.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|5.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|7.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|11.
|Кадис
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|12.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|13.
|Барселона
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|14.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 8
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|19.
|Леванте
|2:2 Заявка
|9
|0
|3
|6
|9 - 19
|3
|20.
|Эспаньол
|2:2 Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Эспаньол 2:2 Леванте
Исход игры
Эспаньол
88.6% (117)
Ничья
9.1% (12)
Леванте
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
32.28% (41)
Меньше
67.72% (86)
Обе команды забьют
Да
37.8% (48)
Нет
62.2% (79)
Популярный счёт
1:0 Эспаньол
49.2% (65)
2:1 Эспаньол
27.3% (36)
2:0 Эспаньол
9.8% (13)
1:1 Ничья
5.3% (7)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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