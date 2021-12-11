Первый тайм

49' Это был отличный перфоманс от команды Леванте , есть о чем петь фанатам в перерыве.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

48' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Эспаньол выполняет удар от ворот.

47' Выглядело как неплохой момент. Моралес Луис из команды Леванте закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

46' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

44' Сон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...

44' Эспаньол выполняет удар от ворот.

44' Рохер Марти оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Дардер Серхи из команды Эспаньол направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

43' Моралес Луис бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

42' Должен был быть гол! Моралес Луис имел отличный шанс, но Диего Лопес не дал голу состоятся!

42' ШАНС! Моралес Луис вышел один на один с голкипером...

42' Мустафи Шкодран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Эмбарба Адриан из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Эспаньол выполняет удар от ворот.

38' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

38' Сон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...

37' Матч возобновлен

36' Моралес Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Эмбарба Адриан получил желтую карточку от судьи

35' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Эмбарба Адриан получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Эмбарба Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Эмбарба Адриан нанес удар, мяч был парирован, но Дэниел Карденас не удержал его в руках.

33' Дардер Серхи нанес удар, мяч был парирован, но Дэниел Карденас не удержал его в руках.

32' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Леванте выполняет удар от ворот.

29' Мустафи Шкодран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Кампанья Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Моралес Луис из команды Леванте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

25' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Леванте выполняет удар от ворот.

22' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновится спорным мячом

19' Серхи Гомес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Эспаньол выполняет удар от ворот.

15' Эспаньол выполняет удар от ворот.

14' Моралес Луис из команды Леванте наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

13' Сон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...

11' Сон из команды Леванте навешивает в штрафную с рикошетом.

11' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Эррера Янгель получил желтую карточку от судьи

8' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

8' Сон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...

7' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Г О О О О Л - Дардер Серхи из команды Эспаньол правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

6' Малса Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Малса Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Эмбарба Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Леванте начинает с центра поля