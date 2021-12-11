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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эспаньол
2:2
Второй тайм: 55'

Стадион: Зрители: 15193
Леванте
0'
1:0
6' Гол
Дардер Серхи
9' Желтая карточка
Эррера Янгель
1:1
11' Гол
Де Фрутос Хорхе
1:2
26' Гол
Сон
36' Желтая карточка
Эмбарба Адриан
2:2
49' Гол
Рауль де Томас
55'

Ход матча

6'
Дардер Серхи
1:0
9'
Эррера Янгель
 
11'
1:1
Де Фрутос Хорхе
(Рохер Марти)
26'
1:2
Сон
(Де Фрутос Хорхе)
36'
Эмбарба Адриан
 
49'
Рауль де Томас
(Эррера Янгель)
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 132
Эспаньол 88.6% (117)
X 9.1% (12)
Леванте 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Леванте
6.57
3.55
4.10
Все Коэффициенты
Новости
13
Лопес
Диего
22
Видаль
Алеш
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
3
Педроса
Адриа
10
Дардер
Серхи
25
Эррера
Янгель
6
Ману
Морланес
9
Пуадо
Хавьер
23
Эмбарба
Адриан
11
Рауль
де
Томас
34
Карденас
Дани
2
Сон
14
Везу
Рубен
13
Мустафи
Шкодран
19
Клерк
Карлос
12
Малса
Микаэль
24
Кампанья
Хосе
18
Де
Фрутос
Хорхе
10
Барди
Энис
9
Рохер
Марти
11
Моралес
Луис
Эспаньол
4-4-2
Леванте
4-3-3

История личных встреч

Эспаньол
Леванте

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
54.5%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

24 матча

33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

12.5%
54.2%
33.3%
3 победы 13 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
1:3
ЛЛ
0:1
П
2:2
П
1:0
П
1:1
КК
0:2
КК
1:2
П
0:0
П
2:1
КК
2:1
П
1:1
КК
1:1
П
2:2
П
2:1
П
0:0
П
3:0
П
3:2
П
3:2
П
1:2
П
3:1
П
1:0
П
2:1
ПД
1:1
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 7 (2) 0.41
Видаль Алеш 2 0.12
Дардер Серхи 1 0.06
Педроса Адриа 1 0.06
Кабрера Леандро 1 0.06
Серхи Гомес 1 0.06
Эррера Янгель 1 0.06
Ману Морланес 1 0.06
Рибаудо Нико 1 0.06
Эмбарба Адриан 0 0
Баре Кейди 0 0
Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 4 0.24
Де Фрутос Хорхе 2 0.12
Рохер Марти 2 (1) 0.12
Барди Энис 2 (2) 0.12
Мелеро Гонсало 1 0.06
Мустафи Шкодран 1 0.06
Кампанья Хосе 1 0.06
Сон 1 0.06
Робер Пьер 1 0.06
Гомес Даниэль 0 0
Малса Микаэль 0 0
Мартинес Пабло II 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрера Леандро 4 0
Рауль де Томас 2 1
Видаль Алеш 3 0
Баре Кейди 3 0
Педроса Адриа 3 0
Хиль Оскар II 3 0
Серхи Гомес 1 1
Лопес Диего 2 0
Эмбарба Адриан 2 0
Эррера Янгель 2 0
Пуадо Хавьер 2 0
Ману Морланес 2 0
Рибаудо Нико 2 0
Мерида Фран 0 1
Гори 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Дардер Серхи 1 0
Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клерк Карлос 4 0
Рохер Марти 4 0
Малса Микаэль 4 0
Пепелу 4 0
Робер Пьер 2 1
Везу Рубен 3 0
Моралес Луис 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Сольдадо Роберто 2 0
Кампанья Хосе 2 0
Мирамон Хорхе 2 0
Де Фрутос Хорхе 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Айтор Фернандес 0 1
Постиго Серхио 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Дуарте Оскар 1 0
Радоя Неманья 1 0
Барди Энис 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Кантеро Алехандро 1 0
Карденас Дани 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
2
29%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
4
40%
2
29%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

4
17
0 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 8
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
25%
2
12%
46-60
1
25%
3
18%
61-75
2
50%
5
29%
29%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
3
50%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
10%
3
27%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
20%
4
36%
76-90

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
5 Не забивали 8
0
0%
2
15%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
5
31%
4
31%
31-45
5
31%
4
31%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
2
13%
2
15%
76-90

Пропущено

14
28
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
1
7%
6
21%
1-15
2
14%
1
4%
16-30
3
21%
4
14%
31-45
3
21%
2
7%
46-60
1
7%
6
21%
61-75
4
29%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Эспаньол 1:0
Эспаньол - Гранада 2:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Бетис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Мальорка - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Кадис 2:0 Гранада - Эспаньол 1:1
Леванте
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0
Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Кадис - Леванте 1:1 Эльче - Леванте 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Саутгемптон - Леванте 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 12 3 1 37 - 15 39
2. Севилья Заявка 15 9 4 2 25 - 11 31
3. Бетис Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
4. Реал Сосьедад Заявка 16 8 5 3 19 - 13 29
5. Атлетико М Заявка 15 8 5 2 27 - 16 29
6. Райо Вальекано Заявка 16 8 3 5 24 - 16 27
7. Барселона Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
8. Валенсия Заявка 16 5 7 4 24 - 22 22
9. Осасуна Заявка 16 5 6 5 15 - 19 21
10. Атлетик Б Заявка 16 4 9 3 13 - 11 21
11. Эспаньол 2:2 Заявка 17 5 6 6 17 - 17 21
12. Мальорка Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
13. Сельта Заявка 17 4 5 8 17 - 21 17
14. Вильярреал Заявка 15 3 7 5 16 - 17 16
15. Гранада Заявка 15 3 6 6 16 - 23 15
16. Эльче Заявка 16 3 6 7 15 - 22 15
17. Алавес Заявка 15 4 2 9 12 - 21 14
18. Кадис Заявка 16 2 6 8 14 - 30 12
19. Хетафе Заявка 16 2 5 9 10 - 19 11
20. Леванте 2:2 Заявка 17 0 9 8 15 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 8 7 1 0 17 - 3 22
2. Севилья Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
3. Эспаньол 2:2 Заявка 9 5 3 1 12 - 6 18
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
5. Барселона Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6. Реал Сосьедад Заявка 8 4 3 1 5 - 3 15
7. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
8. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
9. Валенсия Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
10. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
11. Атлетик Б Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
12. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
14. Алавес Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
15. Хетафе Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
16. Гранада Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
17. Осасуна Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
18. Леванте 2:2 Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
19. Сельта Заявка 9 1 2 6 8 - 14 5
20. Кадис Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
4. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
5. Осасуна Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
6. Севилья Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
9. Валенсия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Мальорка Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
11. Кадис Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
12. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
13. Барселона Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
14. Алавес Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Райо Вальекано Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Вильярреал Заявка 8 0 5 3 4 - 8 5
17. Эльче Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
18. Хетафе Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
19. Леванте 2:2 Заявка 9 0 3 6 9 - 19 3
20. Эспаньол 2:2 Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Эспаньол 88.6% (117)
X 9.1% (12)
Леванте 2.3% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Леванте
6.57
3.55
4.10
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Где смотреть матч Эспаньол 2:2 Леванте онлайн


Прогнозы на матч Эспаньол 2:2 Леванте

Исход игры
Эспаньол
88.6% (117)
Ничья
9.1% (12)
Леванте
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
32.28% (41)
Меньше
67.72% (86)
Обе команды забьют
Да
37.8% (48)
Нет
62.2% (79)
Популярный счёт
1:0 Эспаньол
49.2% (65)
2:1 Эспаньол
27.3% (36)
2:0 Эспаньол
9.8% (13)
1:1 Ничья
5.3% (7)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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