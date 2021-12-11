Второй тайм

100' Пуадо Хавьер из команды Эспаньол сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

100' Обе команды могли выиграть сегодня, но Эспаньол вырывает победу

100' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

99' Как он промахнулся? Клерк Карлос имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

99' Пуадо Хавьер имел все шансы забить, но Дэниел Карденас сделал отличный сейв!

99' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

99' Пепелу из команды Леванте отправил кросс в штрафную...

98' Удар от ворот произведет Эспаньол

97' Ох, нехорошо это выглядит. Мустафи Шкодран получил травму и медбригада забирает его с поля.

97' Мустафи Шкодран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

97' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

97' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Матч возобновлен

96' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

95' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Удар от ворот произведет Эспаньол

93' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

91' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Матч возобновлен

88' Матч остановлен

86' Рефери не любит споров - именно за это Сольдадо Роберто сейчас получил желтую

86' Баре Кейди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Глупую желтую получил Баре Кейди за то, что отбил ногой мяч после свистка

81' Матч возобновлен

81' Рауль де Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Малса Микаэль получил желтую карточку от судьи

80' Матч возобновлен

79' Рибаудо Нико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' УДАЛЕНИЕ! - Сон увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

76' Г О О О О Л - Пуадо Хавьер первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

76' Рауль де Томас нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

74' Клерк Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Мустафи Шкодран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Кампанья Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Видаль Алеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Леванте выполняет удар от ворот.

69' Рауль де Томас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

68' Мустафи Шкодран получил желтую карточку от судьи

66' Кампанья Хосе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

65' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Дэниел Карденас взял и забрал мяч на выходе

64' Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Г О О О О Л - Пуадо Хавьер забивает с правой ноги!

60' Хороший удар издали нанес Эррера Янгель , но отличный сейв сделал Дэниел Карденас. Угловой.

57' Судья подбегает и показывает Видаль Алеш из команды Эспаньол отложенную желтую карточку за фол.

57' Г О О О О Л - Моралес Луис забивает с правой ноги!

57' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Барди Энис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

54' Сон из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

53' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

52' Видаль Алеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Сон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...

52' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Эспаньол выполняет удар от ворот.

50' Де Фрутос Хорхе не смог попасть в створ ударом издали

49' Г О О О О Л - Рауль де Томас забивает с правой ноги!

49' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Леванте выполняет удар от ворот.

48' Отличный пас сделал Ману Морланес из команды Эспаньол . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

47' Сегодняшная посещаемость составляет 15193 болельщиков

47' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Дардер Серхи из команды Эспаньол направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче