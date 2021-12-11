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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эспаньол
4:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 15193
Леванте
0'
1:0
6' Гол
Дардер Серхи
9' Желтая карточка
Эррера Янгель
1:1
11' Гол
Де Фрутос Хорхе
1:2
26' Гол
Сон
36' Желтая карточка
Эмбарба Адриан
2:2
49' Гол
Рауль де Томас
2:3
57' Гол
Моралес Луис
57' Желтая карточка
Видаль Алеш
3:3
60' Гол
Пуадо Хавьер
66' Желтая карточка
Кампанья Хосе
68' Желтая карточка
Мустафи Шкодран
4:3
76' Гол
Пуадо Хавьер
78' Красная карточка
Сон
80' Желтая карточка
Малса Микаэль
81' Желтая карточка
Баре Кейди
86' Желтая карточка
Сольдадо Роберто
90'+10

Ход матча

6'
Дардер Серхи
1:0
9'
Эррера Янгель
 
11'
1:1
Де Фрутос Хорхе
(Рохер Марти)
26'
1:2
Сон
(Де Фрутос Хорхе)
36'
Эмбарба Адриан
 
49'
Рауль де Томас
(Эррера Янгель)
2:2
57'
2:3
Моралес Луис
(Де Фрутос Хорхе)
57'
Видаль Алеш
 
60'
Пуадо Хавьер
(Серхи Гомес)
3:3
62'
Мелендо Оскар
Эмбарба Адриан
 
62'
Рибаудо Нико
Ману Морланес
 
66'
 
Кампанья Хосе
68'
 
Мустафи Шкодран
69'
 
Сольдадо Роберто
Рохер Марти
70'
 
Кантеро Алехандро
Моралес Луис
74'
 
Мелеро Гонсало
Кампанья Хосе
76'
Пуадо Хавьер
4:3
78'
 
Сон
80'
Баре Кейди
Эррера Янгель
 
80'
 
Малса Микаэль
81'
Баре Кейди
 
84'
 
Коке Хорхе
Малса Микаэль
84'
 
Пепелу
Барди Энис
86'
 
Сольдадо Роберто
89'
Морон Лоренцо
Рауль де Томас
 

Статистика матча

  • 4 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 5 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 132
Эспаньол 88.6% (117)
X 9.1% (12)
Леванте 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
13
Лопес
Диего
22
Видаль
Алеш
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
3
Педроса
Адриа
10
Дардер
Серхи
25
Эррера
Янгель
6
Ману
Морланес
9
Пуадо
Хавьер
23
Эмбарба
Адриан
11
Рауль
де
Томас
34
Карденас
Дани
2
Сон
14
Везу
Рубен
13
Мустафи
Шкодран
19
Клерк
Карлос
12
Малса
Микаэль
24
Кампанья
Хосе
18
Де
Фрутос
Хорхе
10
Барди
Энис
9
Рохер
Марти
11
Моралес
Луис
Эспаньол
4-4-2
Леванте
4-3-3

История личных встреч

Эспаньол
Леванте

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
54.5%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

24 матча

33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

12.5%
54.2%
33.3%
3 победы 13 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
1:3
ЛЛ
0:1
П
2:2
П
1:0
П
1:1
КК
0:2
КК
1:2
П
0:0
П
2:1
КК
2:1
П
1:1
КК
1:1
П
2:2
П
2:1
П
0:0
П
3:0
П
3:2
П
3:2
П
1:2
П
3:1
П
1:0
П
2:1
ПД
1:1
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 8 (2) 0.47
Видаль Алеш 2 0.12
Пуадо Хавьер 2 0.12
Дардер Серхи 1 0.06
Серхи Гомес 1 0.06
Эррера Янгель 1 0.06
Педроса Адриа 1 0.06
Кабрера Леандро 1 0.06
Ману Морланес 1 0.06
Рибаудо Нико 1 0.06
Эмбарба Адриан 0 0
Баре Кейди 0 0
Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 5 0.29
Де Фрутос Хорхе 2 0.12
Рохер Марти 2 (1) 0.12
Барди Энис 2 (2) 0.12
Мелеро Гонсало 1 0.06
Мустафи Шкодран 1 0.06
Кампанья Хосе 1 0.06
Сон 1 0.06
Робер Пьер 1 0.06
Гомес Даниэль 0 0
Малса Микаэль 0 0
Мартинес Пабло II 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрера Леандро 4 0
Видаль Алеш 4 0
Баре Кейди 4 0
Рауль де Томас 2 1
Педроса Адриа 3 0
Хиль Оскар II 3 0
Серхи Гомес 1 1
Лопес Диего 2 0
Эмбарба Адриан 2 0
Эррера Янгель 2 0
Пуадо Хавьер 2 0
Ману Морланес 2 0
Рибаудо Нико 2 0
Мерида Фран 0 1
Гори 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Дардер Серхи 1 0
Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малса Микаэль 5 0
Клерк Карлос 4 0
Рохер Марти 4 0
Пепелу 4 0
Робер Пьер 2 1
Сольдадо Роберто 3 0
Кампанья Хосе 3 0
Везу Рубен 3 0
Моралес Луис 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Мирамон Хорхе 2 0
Де Фрутос Хорхе 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Айтор Фернандес 0 1
Сон 0 1
Постиго Серхио 1 0
Мустафи Шкодран 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Дуарте Оскар 1 0
Радоя Неманья 1 0
Барди Энис 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Кантеро Алехандро 1 0
Карденас Дани 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
7%
3
30%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
4
29%
2
20%
31-45
4
29%
3
30%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
21
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
0 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
1
14%
4
19%
1-15
1
14%
1
5%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
29%
4
19%
46-60
1
14%
3
14%
61-75
2
29%
6
29%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
13 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
3
50%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
10%
3
27%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
20%
4
36%
76-90

Забито

20
16
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
5 Не забивали 8
1
5%
3
19%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
5
25%
4
25%
31-45
7
35%
5
31%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
3
15%
2
13%
76-90

Пропущено

17
32
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
2
12%
7
22%
1-15
3
18%
1
3%
16-30
3
18%
4
13%
31-45
4
24%
4
13%
46-60
1
6%
6
19%
61-75
4
24%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Эспаньол 1:0
Эспаньол - Гранада 2:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Бетис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Мальорка - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Кадис 2:0 Гранада - Эспаньол 1:1
Леванте
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0
Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Кадис - Леванте 1:1 Эльче - Леванте 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Саутгемптон - Леванте 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 12 3 1 37 - 15 39
2. Севилья Заявка 15 9 4 2 25 - 11 31
3. Бетис Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
4. Реал Сосьедад Заявка 16 8 5 3 19 - 13 29
5. Атлетико М Заявка 15 8 5 2 27 - 16 29
6. Райо Вальекано Заявка 16 8 3 5 24 - 16 27
7. Барселона Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
8. Эспаньол Заявка 17 6 5 6 19 - 18 23
9. Валенсия Заявка 16 5 7 4 24 - 22 22
10. Осасуна Заявка 16 5 6 5 15 - 19 21
11. Атлетик Б Заявка 16 4 9 3 13 - 11 21
12. Мальорка Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
13. Сельта Заявка 17 4 5 8 17 - 21 17
14. Вильярреал Заявка 15 3 7 5 16 - 17 16
15. Гранада Заявка 15 3 6 6 16 - 23 15
16. Эльче Заявка 16 3 6 7 15 - 22 15
17. Хетафе 1:0 Заявка 17 3 5 9 11 - 19 14
18. Алавес 0:1 Заявка 16 4 2 10 12 - 22 14
19. Кадис Заявка 16 2 6 8 14 - 30 12
20. Леванте Заявка 17 0 8 9 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 8 7 1 0 17 - 3 22
2. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3. Севилья Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
5. Барселона Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6. Реал Сосьедад Заявка 8 4 3 1 5 - 3 15
7. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
8. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
9. Валенсия Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
10. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
11. Атлетик Б Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
12. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
14. Алавес 0:1 Заявка 9 3 0 6 6 - 12 9
15. Хетафе 1:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
16. Гранада Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
17. Осасуна Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
18. Леванте Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
19. Сельта Заявка 9 1 2 6 8 - 14 5
20. Кадис Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
4. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
5. Осасуна Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
6. Севилья Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
9. Валенсия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Мальорка Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
11. Кадис Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
12. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
13. Барселона Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
14. Хетафе 1:0 Заявка 9 1 3 5 3 - 10 6
15. Алавес 0:1 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
16. Райо Вальекано Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
17. Вильярреал Заявка 8 0 5 3 4 - 8 5
18. Эльче Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
19. Эспаньол Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Эспаньол 88.6% (117)
X 9.1% (12)
Леванте 2.3% (3)
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Прогнозы на матч Эспаньол 4:3 Леванте

Исход игры
Эспаньол
88.6% (117)
Ничья
9.1% (12)
Леванте
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
32.28% (41)
Меньше
67.72% (86)
Обе команды забьют
Да
37.8% (48)
Нет
62.2% (79)
Популярный счёт
1:0 Эспаньол
49.2% (65)
2:1 Эспаньол
27.3% (36)
2:0 Эспаньол
9.8% (13)
1:1 Ничья
5.3% (7)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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