Первый тайм

33' Арамбарри Мауро видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

33' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

32' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Алавес выполняет удар от ворот.

31' Аленья Карлес не смог попасть в створ ударом издали

31' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Удар от ворот произведет Хетафе

29' Агиррегабириа Мартин не смог попасть в створ ударом издали

29' Сория Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Риоха Луис получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Ох, нехорошо это выглядит. Дамиан Суарес получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Риоха Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Дамиан Суарес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Удар от ворот произведет Хетафе

23' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Лагуардия Виктор из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

22' Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Команда Хетафе забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

20' Г О О О О Л - Унал Энес наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

19' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Хоселу Санмартин получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Хоселу Санмартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Удар от ворот произведет Хетафе

9' Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Сория Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Хетафе начинает с центра поля