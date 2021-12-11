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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Алавес
0:1
Первый тайм: 31'

Стадион:
Хетафе
0'
0:1
20' Гол
Унал Энес
31'

Ход матча

20'
0:1
Унал Энес
(Дамиан Суарес)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 128
Алавес 39.8% (51)
X 50% (64)
Хетафе 10.2% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алавес
Ничья
Хетафе
2.70
3.05
3.70
Все Коэффициенты
Новости
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
20
Понс
Пере
6
Н'Диайе
Лум
14
Гарсия
Мануэль
II
18
Пельистри
Факундо
9
Хоселу
Санмартин
11
Риоха
Луис
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
15
Куэнка
Хорхе
17
Оливера
Матиас
11
Аленья
Карлес
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
10
Унал
Энес
12
Рамирес
Сандро
Алавес
4-3-3
Хетафе
5-3-2

История личных встреч

Алавес
Хетафе

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
П
4:0
П
1:1
П
2:0
КК
3:0
П
4:1
КК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 7 (4) 0.44
Лагуардия Виктор 2 0.13
Риоха Луис 1 0.06
Н'Диайе Лум 1 0.06
Дуарте Рубен 0 0
Мойя Антонио 0 0
Агиррегабириа Мартин 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 4 0.24
Рамирес Сандро 2 0.12
Митрович Стефан 1 0.06
Мата Хайме 1 0.06
Оливера Матиас 1 0.06
Куэнка Хорхе 1 0.06
Арамбарри Мауро 0 0
Аленья Карлес 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Максимович Неманья 0 0
Кабако Эрик 0 0
Флорентину 0 0
Акуругу Аманква 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 6 1
Химо Наварро 4 0
Лежён Флорьян 4 0
Лагуардия Виктор 3 0
Н'Диайе Лум 3 0
Миазга Мэтт 2 0
Мойя Антонио 2 0
Хави Лопеc 1 0
Гвидетти Йон 1 0
Пина Томас 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Эдгар Мендес 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Риоха Луис 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Агиррегабириа Мартин 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 4 1
Аленья Карлес 4 1
Дамиан Суарес 5 0
Унал Энес 4 0
Мата Хайме 4 0
Оливера Матиас 4 0
Кабако Эрик 2 1
Рамирес Сандро 3 0
Максимович Неманья 3 0
Арамбарри Мауро 3 0
Чема Родригес 1 1
Сория Давид 2 0
Тимор Давид 2 0
Митрович Стефан 2 0
Сильва Хонатан 2 0
Кике Санчес Флорес 0 1
Ньом Аллан 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Масиас Хосе 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 14
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
18%
5
50%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
40%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
27%
3
33%
76-90

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 10
3
27%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
4
40%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
20%
76-90

Пропущено

22
19
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
18%
5
26%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
5
23%
3
16%
46-60
2
9%
3
16%
61-75
6
27%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2
Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Алавес - Осасуна 0:2 Валенсия - Алавес 3:0 Алавес - Мальорка 0:1 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Аль-Наср Эр-Рияд 4:3 Эльче - Алавес 1:0
Хетафе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0
Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Хетафе - Эльче 0:1 Барселона - Хетафе 2:1 Хетафе - Севилья 0:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Брайтон 2:0 Сарагоса - Хетафе 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 12 3 1 37 - 15 39
2. Севилья Заявка 15 9 4 2 25 - 11 31
3. Бетис Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
4. Реал Сосьедад Заявка 16 8 5 3 19 - 13 29
5. Атлетико М Заявка 15 8 5 2 27 - 16 29
6. Райо Вальекано Заявка 16 8 3 5 24 - 16 27
7. Барселона Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
8. Эспаньол Заявка 17 6 5 6 19 - 18 23
9. Валенсия Заявка 16 5 7 4 24 - 22 22
10. Осасуна Заявка 16 5 6 5 15 - 19 21
11. Атлетик Б Заявка 16 4 9 3 13 - 11 21
12. Мальорка Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
13. Сельта Заявка 17 4 5 8 17 - 21 17
14. Вильярреал Заявка 15 3 7 5 16 - 17 16
15. Гранада Заявка 15 3 6 6 16 - 23 15
16. Эльче Заявка 16 3 6 7 15 - 22 15
17. Хетафе 1:0 Заявка 17 3 5 9 11 - 19 14
18. Алавес 0:1 Заявка 16 4 2 10 12 - 22 14
19. Кадис Заявка 16 2 6 8 14 - 30 12
20. Леванте Заявка 17 0 8 9 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 8 7 1 0 17 - 3 22
2. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3. Севилья Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
5. Барселона Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6. Реал Сосьедад Заявка 8 4 3 1 5 - 3 15
7. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
8. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
9. Валенсия Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
10. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
11. Атлетик Б Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
12. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
14. Алавес 0:1 Заявка 9 3 0 6 6 - 12 9
15. Хетафе 1:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
16. Гранада Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
17. Осасуна Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
18. Леванте Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
19. Сельта Заявка 9 1 2 6 8 - 14 5
20. Кадис Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
4. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
5. Осасуна Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
6. Севилья Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
9. Валенсия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Мальорка Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
11. Кадис Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
12. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
13. Барселона Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
14. Хетафе 1:0 Заявка 9 1 3 5 3 - 10 6
15. Алавес 0:1 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
16. Райо Вальекано Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
17. Вильярреал Заявка 8 0 5 3 4 - 8 5
18. Эльче Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
19. Эспаньол Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 128
Алавес 39.8% (51)
X 50% (64)
Хетафе 10.2% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алавес
Ничья
Хетафе
2.70
3.05
3.70
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Алавес 0:1 Хетафе онлайн


Прогнозы на матч Алавес 0:1 Хетафе

Исход игры
Алавес
39.8% (51)
Ничья
50% (64)
Хетафе
10.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
21.43% (27)
Меньше
78.57% (99)
Обе команды забьют
Да
64.29% (81)
Нет
35.71% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.2% (54)
1:0 Алавес
25% (32)
2:1 Алавес
13.3% (17)
0:0 Ничья
6.3% (8)
1:2 Хетафе
6.3% (8)
0:1 Хетафе
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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