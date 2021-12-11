Испания: Ла Лига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Мендисорроса Зрители: 10065
0:1
20' ГолУнал Энес
41' Желтая карточкаКуэнка Хорхе
45' Желтая карточкаАрамбарри Мауро
45' Желтая карточкаАгиррегабириа Мартин
69' Желтая карточкаМата Хайме
81' Желтая карточкаСория Давид
1:1
86' ГолХоселу Санмартин
87' Желтая карточкаЛежён Флорьян
88' Желтая карточкаРиоха Луис
90' Вторая желтая карточкаЛежён Флорьян
Ход матча
20'
0:1
41'
45'
69'
74'
81'
86'
1:1
87'
88'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 5
-
18 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
20
Понс
Пере
11
Риоха
Луис
13
Сория
Давид
15
Куэнка
Хорхе
10
Унал
Энес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Риоха ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 ТачиЗащитник
-
12 Гарсия СаульЗащитник
-
19 Мартин ИванЗащитник
- Защитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
-
15 Мойя АнтониоПолузащитник
-
17 Эдгар МендесПолузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
28 Alex Balboa
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Поведа ДариоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: David Cubillo
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Алавес
Хетафе
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|7 (4)
|0.44
|Лагуардия Виктор
|2
|0.13
|Риоха Луис
|1
|0.06
|Н'Диайе Лум
|1
|0.06
|Дуарте Рубен
|0
|0
|Мойя Антонио
|0
|0
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|5
|0.29
|Рамирес Сандро
|2
|0.12
|Митрович Стефан
|1
|0.06
|Мата Хайме
|1
|0.06
|Оливера Матиас
|1
|0.06
|Куэнка Хорхе
|1
|0.06
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Аленья Карлес
|0
|0
|Максимович Неманья
|0
|0
|Кабако Эрик
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
|Акуругу Аманква
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|6
|1
|Химо Наварро
|4
|0
|Лежён Флорьян
|4
|0
|Лагуардия Виктор
|3
|0
|Н'Диайе Лум
|3
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Мойя Антонио
|2
|0
|Агиррегабириа Мартин
|2
|0
|Хави Лопеc
|1
|0
|Гвидетти Йон
|1
|0
|Пина Томас
|1
|0
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|Эдгар Мендес
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Риоха Луис
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|4
|1
|Аленья Карлес
|4
|1
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Мата Хайме
|5
|0
|Унал Энес
|4
|0
|Арамбарри Мауро
|4
|0
|Оливера Матиас
|4
|0
|Кабако Эрик
|2
|1
|Сория Давид
|3
|0
|Рамирес Сандро
|3
|0
|Максимович Неманья
|3
|0
|Чема Родригес
|1
|1
|Тимор Давид
|2
|0
|Митрович Стефан
|2
|0
|Сильва Хонатан
|2
|0
|Куэнка Хорхе
|2
|0
|Кике Санчес Флорес
|0
|1
|Ньом Аллан
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 14
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
18%
5
50%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
3
30%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
40%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
27%
3
33%
76-90
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 10
3
27%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
4
40%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
20%
76-90
Пропущено
22
19
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
18%
5
26%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
5
23%
3
16%
46-60
2
9%
3
16%
61-75
6
27%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2
Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Алавес - Осасуна 0:2 Валенсия - Алавес 3:0 Алавес - Мальорка 0:1 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Аль-Наср Эр-Рияд 4:3 Эльче - Алавес 1:0
Хетафе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0
Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Хетафе - Эльче 0:1 Барселона - Хетафе 2:1 Хетафе - Севилья 0:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Брайтон 2:0 Сарагоса - Хетафе 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|37 - 15
|39
|2.
|Севилья
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|25 - 11
|31
|3.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 18
|30
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 13
|29
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 16
|29
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 16
|27
|7.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 17
|23
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 18
|23
|9.
|Валенсия
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|24 - 22
|22
|10.
|Осасуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 19
|21
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|13 - 11
|21
|12.
|Мальорка
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 23
|20
|13.
|Сельта
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 21
|17
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|16 - 17
|16
|15.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 22
|15
|17.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 22
|15
|18.
|Хетафе
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 20
|12
|19.
|Кадис
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|14 - 30
|12
|20.
|Леванте
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 3
|22
|2.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|Севилья
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|5.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|5 - 3
|15
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|10.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Алавес
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|14.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|15.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|16.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|17.
|Осасуна
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 11
|7
|18.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|6 - 11
|6
|19.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|2.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|5.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|7.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|11.
|Кадис
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|12.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|13.
|Барселона
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|14.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 8
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|10 - 21
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Алавес 1:1 Хетафе
Исход игры
Алавес
39.8% (51)
Ничья
50% (64)
Хетафе
10.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
21.43% (27)
Меньше
78.57% (99)
Обе команды забьют
Да
64.29% (81)
Нет
35.71% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.2% (54)
1:0 Алавес
25% (32)
2:1 Алавес
13.3% (17)
0:0 Ничья
6.3% (8)
1:2 Хетафе
6.3% (8)
0:1 Хетафе
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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