Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Алавес выполняет удар от ворот.

49' Судья подбегает и показывает Агиррегабириа Мартин из команды Алавес отложенную желтую карточку за фол.

49' Оливера Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Хетафе

47' Куэнка Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Арамбарри Мауро получил желтую карточку от судьи

46' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

45' Игрок Понс Пере из команды Алавес неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

43' Алавес выполняет удар от ворот.

43' Дьене Даконам из команды Хетафе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

43' Н'Диайе Лум предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Дамиан Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Арамбарри Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Алавес выполняет удар от ворот.

38' Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Оливера Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Оливера Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Хетафе

34' Отличный пас сделал Пельистри Факундо из команды Алавес . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

33' Арамбарри Мауро видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

33' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

32' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Алавес выполняет удар от ворот.

31' Аленья Карлес не смог попасть в створ ударом издали

31' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Удар от ворот произведет Хетафе

29' Агиррегабириа Мартин не смог попасть в створ ударом издали

29' Сория Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Риоха Луис получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Ох, нехорошо это выглядит. Дамиан Суарес получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Риоха Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Дамиан Суарес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Удар от ворот произведет Хетафе

23' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Лагуардия Виктор из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

22' Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Команда Хетафе забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

20' Г О О О О Л - Унал Энес наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

19' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Хоселу Санмартин получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Хоселу Санмартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Удар от ворот произведет Хетафе

9' Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Сория Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Хетафе начинает с центра поля