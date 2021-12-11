  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Алавес
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 10065
Хетафе
0'
0:1
20' Гол
Унал Энес
41' Желтая карточка
Куэнка Хорхе
45' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
45' Желтая карточка
Агиррегабириа Мартин
69' Желтая карточка
Мата Хайме
81' Желтая карточка
Сория Давид
1:1
86' Гол
Хоселу Санмартин
87' Желтая карточка
Лежён Флорьян
88' Желтая карточка
Риоха Луис
90' Вторая желтая карточка
Лежён Флорьян
90'+6

Ход матча

20'
0:1
Унал Энес
(Дамиан Суарес)
41'
 
Куэнка Хорхе
45'
 
Арамбарри Мауро
45'
Агиррегабириа Мартин
 
46'
Мартин Иван
Пельистри Факундо
 
46'
 
Мата Хайме
Рамирес Сандро
65'
Эдгар Мендес
Понс Пере
 
66'
 
Иглесиас Хуан
Дамиан Суарес
69'
 
Мата Хайме
74'
 
Янкто Якуб
Унал Энес
80'
Силла Мамаду
Дуарте Рубен
 
80'
Мойя Антонио
Агиррегабириа Мартин
 
81'
 
Сория Давид
84'
 
Поведа Дарио
Аленья Карлес
86'
Хоселу Санмартин
1:1
87'
Лежён Флорьян
 
88'
Риоха Луис
 
89'
Хави Лопеc
Риоха Луис
 
90'
Лежён Флорьян
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 5
  • 18 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 128
Алавес 39.8% (51)
X 50% (64)
Хетафе 10.2% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
14
Гарсия
Мануэль
II
6
Н'Диайе
Лум
20
Понс
Пере
18
Пельистри
Факундо
9
Хоселу
Санмартин
11
Риоха
Луис
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
15
Куэнка
Хорхе
17
Оливера
Матиас
11
Аленья
Карлес
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
10
Унал
Энес
12
Рамирес
Сандро
Алавес
4-3-3
Хетафе
5-3-2

История личных встреч

Алавес
Хетафе

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
П
4:0
П
1:1
П
2:0
КК
3:0
П
4:1
КК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 7 (4) 0.44
Лагуардия Виктор 2 0.13
Риоха Луис 1 0.06
Н'Диайе Лум 1 0.06
Дуарте Рубен 0 0
Мойя Антонио 0 0
Агиррегабириа Мартин 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 5 0.29
Рамирес Сандро 2 0.12
Митрович Стефан 1 0.06
Мата Хайме 1 0.06
Оливера Матиас 1 0.06
Куэнка Хорхе 1 0.06
Дамиан Суарес 0 0
Арамбарри Мауро 0 0
Аленья Карлес 0 0
Максимович Неманья 0 0
Кабако Эрик 0 0
Флорентину 0 0
Акуругу Аманква 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 6 1
Химо Наварро 4 0
Лежён Флорьян 4 0
Лагуардия Виктор 3 0
Н'Диайе Лум 3 0
Миазга Мэтт 2 0
Мойя Антонио 2 0
Агиррегабириа Мартин 2 0
Хави Лопеc 1 0
Гвидетти Йон 1 0
Пина Томас 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Эдгар Мендес 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Риоха Луис 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 4 1
Аленья Карлес 4 1
Дамиан Суарес 5 0
Мата Хайме 5 0
Унал Энес 4 0
Арамбарри Мауро 4 0
Оливера Матиас 4 0
Кабако Эрик 2 1
Сория Давид 3 0
Рамирес Сандро 3 0
Максимович Неманья 3 0
Чема Родригес 1 1
Тимор Давид 2 0
Митрович Стефан 2 0
Сильва Хонатан 2 0
Куэнка Хорхе 2 0
Кике Санчес Флорес 0 1
Ньом Аллан 1 0
Масиас Хосе 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 14
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
18%
5
50%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
40%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
27%
3
33%
76-90

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 10
3
27%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
4
40%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
20%
76-90

Пропущено

22
19
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
18%
5
26%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
5
23%
3
16%
46-60
2
9%
3
16%
61-75
6
27%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2
Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Алавес - Осасуна 0:2 Валенсия - Алавес 3:0 Алавес - Мальорка 0:1 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Аль-Наср Эр-Рияд 4:3 Эльче - Алавес 1:0
Хетафе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0
Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Хетафе - Эльче 0:1 Барселона - Хетафе 2:1 Хетафе - Севилья 0:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Брайтон 2:0 Сарагоса - Хетафе 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 12 3 1 37 - 15 39
2. Севилья Заявка 15 9 4 2 25 - 11 31
3. Бетис Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
4. Реал Сосьедад Заявка 16 8 5 3 19 - 13 29
5. Атлетико М Заявка 15 8 5 2 27 - 16 29
6. Райо Вальекано Заявка 16 8 3 5 24 - 16 27
7. Барселона Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
8. Эспаньол Заявка 17 6 5 6 19 - 18 23
9. Валенсия Заявка 16 5 7 4 24 - 22 22
10. Осасуна Заявка 16 5 6 5 15 - 19 21
11. Атлетик Б Заявка 16 4 9 3 13 - 11 21
12. Мальорка Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
13. Сельта Заявка 17 4 5 8 17 - 21 17
14. Вильярреал Заявка 15 3 7 5 16 - 17 16
15. Гранада Заявка 15 3 6 6 16 - 23 15
16. Алавес Заявка 16 4 3 9 13 - 22 15
17. Эльче Заявка 16 3 6 7 15 - 22 15
18. Хетафе Заявка 17 2 6 9 11 - 20 12
19. Кадис Заявка 16 2 6 8 14 - 30 12
20. Леванте Заявка 17 0 8 9 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 8 7 1 0 17 - 3 22
2. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3. Севилья Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
5. Барселона Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6. Реал Сосьедад Заявка 8 4 3 1 5 - 3 15
7. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
8. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
9. Валенсия Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
10. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
11. Атлетик Б Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
12. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Алавес Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
14. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
15. Хетафе Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
16. Гранада Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
17. Осасуна Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
18. Леванте Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
19. Сельта Заявка 9 1 2 6 8 - 14 5
20. Кадис Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
4. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
5. Осасуна Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
6. Севилья Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
9. Валенсия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Мальорка Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
11. Кадис Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
12. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
13. Барселона Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
14. Алавес Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Райо Вальекано Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Вильярреал Заявка 8 0 5 3 4 - 8 5
17. Эльче Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
18. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
19. Эспаньол Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 128
Алавес 39.8% (51)
X 50% (64)
Хетафе 10.2% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Алавес 1:1 Хетафе онлайн


Прогнозы на матч Алавес 1:1 Хетафе

Исход игры
Алавес
39.8% (51)
Ничья
50% (64)
Хетафе
10.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
21.43% (27)
Меньше
78.57% (99)
Обе команды забьют
Да
64.29% (81)
Нет
35.71% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.2% (54)
1:0 Алавес
25% (32)
2:1 Алавес
13.3% (17)
0:0 Ничья
6.3% (8)
1:2 Хетафе
6.3% (8)
0:1 Хетафе
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 