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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Валенсия
 
Позже

Стадион:
Эльче
Прогнозы 141
Валенсия 95.7% (135)
X 4.3% (6)
Эльче 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Эльче
1.77
3.81
6.25
Все Коэффициенты
Новости
13
Силлессен
Яспер
20
Фулкье
Димитри
12
Дьякаби
Муктар
6
Гильямон
Уго
3
Лато
Тони
11
Кошта
Элдер
10
Солер
Карлос
18
Васс
Даниэль
19
Дуро
Уго
9
Макси
Гомес
7
Гуэдеш
Гонсалу
13
Бадия
Эдгар
14
Паласиос
Элибельтон
3
Роко
Энсо
4
Диего
Гонсалес
VII
19
Барраган
Антонио
11
Моренте
Тете
23
Марконе
Иван
21
Маскарель
Омар
16
Фидель
Чавес
12
Лукас
Перес
9
Бое
Лукас
Валенсия
4-4-2
Эльче
4-4-2

История личных встреч

Валенсия
Эльче

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:1
П
0:4
П
3:1
П
2:1
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солер Карлос 5 (4) 0.31
Дуро Уго 5 0.31
Гуэдеш Гонсалу 3 0.19
Гайя Хосе 2 0.13
Макси Гомес 2 0.13
Васс Даниэль 1 0.06
Габриэль Паулиста 1 0.06
Андре Маркос 1 0.06
Альдерете Омар 1 0.06
Гильямон Уго 1 0.06
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бое Лукас 4 0.25
Фидель Чавес 2 (1) 0.13
Бенедетто Дарио 2 0.13
Лукас Перес 2 0.13
Мохика Хоан 1 0.06
Милья Пере 1 0.06
Моренте Тете 1 0.06
Фернандес Хосан 1 0.06
Роко Энсо 1 0.06
Гумбау Херард 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 9 0
Макси Гомес 5 1
Гильямон Уго 5 1
Фулкье Димитри 5 0
Гайя Хосе 5 0
Дьякаби Муктар 5 0
Васс Даниэль 4 0
Солер Карлос 3 0
Вальехо Ману 3 0
Джейсон 2 0
Муса Юнус 2 0
Лато Тони 1 0
Кошта Элдер 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Коба Куандреди 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 6 0
Фидель Чавес 4 0
Маскарель Омар 4 0
Гутьеррес Хосе 2 1
Касилья Кико 3 0
Роко Энсо 3 0
Паласиос Элибельтон 3 0
Барраган Антонио 2 0
Марконе Иван 2 0
Бигас Педро 2 0
Гумбау Херард 2 0
Бое Лукас 2 0
Диего Гонсалес VII 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Мохика Хоан 1 0
Моренте Тете 1 0
Фернандес Хосан 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
6
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
2
14%
1
17%
1-15
1
7%
2
33%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
3
50%
61-75
6
43%
0
0%
76-90

Пропущено

9
12
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
3
33%
2
17%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
3
33%
76-90

Пропущено

14
10
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
6
43%
1
10%
1-15
3
21%
3
30%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
1
7%
1
10%
76-90

Забито

23
15
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 5
3
13%
3
20%
1-15
3
13%
3
20%
16-30
5
22%
1
7%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
2
9%
4
27%
61-75
7
30%
3
20%
76-90

Пропущено

23
22
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
6
26%
3
14%
1-15
3
13%
4
18%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
4
17%
5
23%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
3
13%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0
Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Валенсия - Милан 0:0 Валенсия - Леванте 1:0
Эльче
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эльче - Кадис 3:1 Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3
Мальорка - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Эльче - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Эльче - Леванте 1:1 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Севилья 1:1 Атлетико М - Эльче 1:0 Эльче - Атлетик Б 0:0 Эльче - Леванте 1:2 Эльче - Картахена 1:1 Эльче - Алавес 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 12 3 1 37 - 15 39
2. Севилья Заявка 15 9 4 2 25 - 11 31
3. Бетис Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
4. Реал Сосьедад Заявка 16 8 5 3 19 - 13 29
5. Атлетико М Заявка 15 8 5 2 27 - 16 29
6. Райо Вальекано Заявка 16 8 3 5 24 - 16 27
7. Барселона Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
8. Эспаньол Заявка 17 6 5 6 19 - 18 23
9. Валенсия Заявка 16 5 7 4 24 - 22 22
10. Осасуна Заявка 16 5 6 5 15 - 19 21
11. Атлетик Б Заявка 16 4 9 3 13 - 11 21
12. Мальорка Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
13. Сельта Заявка 17 4 5 8 17 - 21 17
14. Вильярреал Заявка 15 3 7 5 16 - 17 16
15. Гранада Заявка 15 3 6 6 16 - 23 15
16. Алавес Заявка 16 4 3 9 13 - 22 15
17. Эльче Заявка 16 3 6 7 15 - 22 15
18. Хетафе Заявка 17 2 6 9 11 - 20 12
19. Кадис Заявка 16 2 6 8 14 - 30 12
20. Леванте Заявка 17 0 8 9 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 8 7 1 0 17 - 3 22
2. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3. Севилья Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
5. Барселона Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6. Реал Сосьедад Заявка 8 4 3 1 5 - 3 15
7. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
8. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
9. Валенсия Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
10. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
11. Атлетик Б Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
12. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Алавес Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
14. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
15. Хетафе Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
16. Гранада Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
17. Осасуна Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
18. Леванте Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
19. Сельта Заявка 9 1 2 6 8 - 14 5
20. Кадис Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
4. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
5. Осасуна Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
6. Севилья Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
9. Валенсия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Мальорка Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
11. Кадис Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
12. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
13. Барселона Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
14. Алавес Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Райо Вальекано Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Вильярреал Заявка 8 0 5 3 4 - 8 5
17. Эльче Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
18. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
19. Эспаньол Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Доброго времени суток, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча "Валенсия" - "Эльче", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Эльче от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 декабря 2021, осталось 9 минут.

    Главный судья: Хайме Латре Сантьяго

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 141
Валенсия 95.7% (135)
X 4.3% (6)
Эльче 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Эльче
1.77
3.81
6.25
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Валенсия - Эльче онлайн


Прогнозы на матч Валенсия - Эльче

Исход игры
Валенсия
95.7% (135)
Ничья
4.3% (6)
Эльче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.18% (66)
Меньше
51.82% (71)
Обе команды забьют
Да
46.72% (64)
Нет
53.28% (73)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
35.5% (50)
2:0 Валенсия
26.2% (37)
1:0 Валенсия
20.6% (29)
3:1 Валенсия
6.4% (9)
3:0 Валенсия
3.5% (5)
1:1 Ничья
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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Валенсия
Эльче

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