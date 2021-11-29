Испания: Ла Лига 2021-2022
История личных встреч
Валенсия
Эльче
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солер Карлос
|5 (4)
|0.31
|Дуро Уго
|5
|0.31
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|0.19
|Гайя Хосе
|2
|0.13
|Макси Гомес
|2
|0.13
|Васс Даниэль
|1
|0.06
|Габриэль Паулиста
|1
|0.06
|Андре Маркос
|1
|0.06
|Альдерете Омар
|1
|0.06
|Гильямон Уго
|1
|0.06
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Черышев Денис
|0
|0
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бое Лукас
|4
|0.25
|Фидель Чавес
|2 (1)
|0.13
|Бенедетто Дарио
|2
|0.13
|Лукас Перес
|2
|0.13
|Мохика Хоан
|1
|0.06
|Милья Пере
|1
|0.06
|Моренте Тете
|1
|0.06
|Фернандес Хосан
|1
|0.06
|Роко Энсо
|1
|0.06
|Гумбау Херард
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|9
|0
|Макси Гомес
|5
|1
|Гильямон Уго
|5
|1
|Фулкье Димитри
|5
|0
|Гайя Хосе
|5
|0
|Дьякаби Муктар
|5
|0
|Васс Даниэль
|4
|0
|Солер Карлос
|3
|0
|Вальехо Ману
|3
|0
|Джейсон
|2
|0
|Муса Юнус
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Кошта Элдер
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Корреа Тьерри
|1
|0
|Коба Куандреди
|1
|0
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верду Гонсало
|6
|0
|Фидель Чавес
|4
|0
|Маскарель Омар
|4
|0
|Гутьеррес Хосе
|2
|1
|Касилья Кико
|3
|0
|Роко Энсо
|3
|0
|Паласиос Элибельтон
|3
|0
|Барраган Антонио
|2
|0
|Марконе Иван
|2
|0
|Бигас Педро
|2
|0
|Гумбау Херард
|2
|0
|Бое Лукас
|2
|0
|Диего Гонсалес VII
|2
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
|Моренте Тете
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
6
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
2
14%
1
17%
1-15
1
7%
2
33%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
3
50%
61-75
6
43%
0
0%
76-90
Пропущено
9
12
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
3
33%
2
17%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
2
22%
3
25%
76-90
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
3
33%
76-90
Пропущено
14
10
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
6
43%
1
10%
1-15
3
21%
3
30%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
1
7%
1
10%
76-90
Забито
23
15
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 5
3
13%
3
20%
1-15
3
13%
3
20%
16-30
5
22%
1
7%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
2
9%
4
27%
61-75
7
30%
3
20%
76-90
Пропущено
23
22
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
6
26%
3
14%
1-15
3
13%
4
18%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
4
17%
5
23%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
3
13%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0
Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Валенсия - Милан 0:0 Валенсия - Леванте 1:0
Эльче
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эльче - Кадис 3:1 Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3
Мальорка - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Эльче - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Эльче - Леванте 1:1 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Севилья 1:1 Атлетико М - Эльче 1:0 Эльче - Атлетик Б 0:0 Эльче - Леванте 1:2 Эльче - Картахена 1:1 Эльче - Алавес 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|37 - 15
|39
|2.
|Севилья
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|25 - 11
|31
|3.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 18
|30
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 13
|29
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 16
|29
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 16
|27
|7.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 17
|23
|8.
|Валенсия
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|24 - 22
|22
|9.
|Осасуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 19
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|13 - 11
|21
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 15
|20
|12.
|Мальорка
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 23
|19
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|16 - 17
|16
|14.
|Сельта
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 21
|16
|15.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|16.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 22
|15
|17.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|12 - 21
|14
|18.
|Кадис
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|14 - 30
|12
|19.
|Хетафе
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 19
|11
|20.
|Леванте
|Заявка
|16
|0
|8
|8
|13 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 3
|22
|2.
|Севилья
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|3.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|5.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|5 - 3
|15
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|12.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|14.
|Алавес
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|15.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|16.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|17.
|Осасуна
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 11
|7
|18.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|6 - 11
|6
|19.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|2.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|5.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|7.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|11.
|Кадис
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|12.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|13.
|Барселона
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|14.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 8
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
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Прогнозы на матч Валенсия - Эльче
Исход игры
Валенсия
95.7% (44)
Ничья
4.3% (2)
Эльче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (25)
Меньше
44.44% (20)
Обе команды забьют
Да
53.33% (24)
Нет
46.67% (21)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
37% (17)
2:0 Валенсия
30.4% (14)
1:0 Валенсия
10.9% (5)
3:1 Валенсия
8.7% (4)
3:0 Валенсия
4.3% (2)
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