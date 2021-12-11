Испания: Ла Лига 2021-2022
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
15
Лекуе
Иньиго
30
Уильямс
Нико
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
13
Буну
Яссин
23
Кунде
Жюль
18
Делани
Томас
12
Мир
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Уильямс НикоПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Морсильо ХонПолузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
- Нападающий
-
33 Серрано НикоНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Делани ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
12 Мир РафаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Луисми КрусНападающий
-
36 Ромеро ИванНападающий
-
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Атлетик Б
Севилья
16 матчей
100%
16 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.3%
25%
13 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед
36 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
16 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
33.3%
36.1%
30.6%
12 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
36.1%
27.8%
36.1%
13 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|3
|0.18
|Гарсия Рауль
|3
|0.18
|Муньяин Икер
|2 (1)
|0.12
|Иньиго Мартинес
|2
|0.12
|Вивиан Даниэль
|1
|0.06
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Беренгер Алекс
|0
|0
|Сансет Ойян
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мир Рафа
|5
|0.31
|Ламела Эрик
|4
|0.25
|Окампос Лукас
|3
|0.19
|Эн-Несири Юссеф
|3 (1)
|0.19
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.13
|Акунья Маркос
|1
|0.06
|Ракитич Иван
|1
|0.06
|Фернандо Режес
|1
|0.06
|Торрес Оливер
|1
|0.06
|Монтьель Гонсало
|1
|0.06
|Гомес Алехандро
|1
|0.06
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.06
|Навас Хесус
|0
|0
|Делани Томас
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Буну Яссин
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иньиго Мартинес
|3
|2
|Гарсия Дани
|4
|0
|Беренгер Алекс
|3
|0
|Йерай Альварес
|3
|0
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|Морсильо Хон
|2
|0
|Саррага Ойер
|2
|0
|Уильямс Нико
|2
|0
|Гарсия Рауль
|1
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
|Венседор Унай
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракитич Иван
|5
|0
|Фернандо Режес
|4
|0
|Ламела Эрик
|4
|0
|Делани Томас
|2
|1
|Карлос Диего Сантос
|2
|1
|Окампос Лукас
|3
|0
|Акунья Маркос
|3
|0
|Хордан Хоан
|3
|0
|Мир Рафа
|3
|0
|Навас Хесус
|2
|0
|Монтьель Гонсало
|2
|0
|Гомес Алехандро
|1
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Буну Яссин
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
9
6
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Забито
4
18
1 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 8
0
0%
4
22%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
25%
3
17%
31-45
1
25%
3
17%
46-60
1
25%
1
6%
61-75
1
25%
3
17%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
50%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
11
24
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
7 Не забивали 2
2
18%
5
21%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
18%
4
17%
31-45
2
18%
5
21%
46-60
3
27%
2
8%
61-75
2
18%
4
17%
76-90
Пропущено
13
12
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
5
38%
4
33%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
23%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Хетафе - Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Гранада 2:2 Леванте - Атлетик Б 0:0
Атлетик Б - Кадис 0:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Сельта - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Эльче - Атлетик Б 0:0 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2
Севилья
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1
Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Севилья - Валенсия 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Эльче - Севилья 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|37 - 15
|39
|2.
|Севилья
|0:0 Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 11
|32
|3.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 18
|30
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 13
|29
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 16
|29
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 16
|27
|7.
|Валенсия
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 23
|25
|8.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 17
|23
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 18
|23
|10.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|17
|4
|10
|3
|13 - 11
|22
|11.
|Осасуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 19
|21
|12.
|Мальорка
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 23
|20
|13.
|Сельта
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 21
|17
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|16 - 17
|16
|15.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 22
|15
|17.
|Эльче
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|16 - 24
|15
|18.
|Хетафе
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 20
|12
|19.
|Кадис
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|14 - 30
|12
|20.
|Леванте
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 3
|22
|2.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|Севилья
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|5.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Валенсия
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|5 - 3
|15
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|9.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|10.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|11.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Алавес
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|14.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|15.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|16.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|17.
|Осасуна
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 11
|7
|18.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|6 - 11
|6
|19.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|2.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|5.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|6.
|Севилья
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|7 - 5
|13
|7.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|11.
|Кадис
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|12.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|13.
|Барселона
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|14.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 8
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|10 - 21
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Севилья
Исход игры
Атлетик Б
19.2% (28)
Ничья
46.6% (68)
Севилья
34.2% (50)
Тотал 2.5
Больше
34.06% (47)
Меньше
65.94% (91)
Обе команды забьют
Да
78.26% (108)
Нет
21.74% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.8% (61)
1:2 Севилья
21.2% (31)
0:1 Севилья
9.6% (14)
1:0 Атлетик Б
6.8% (10)
2:1 Атлетик Б
6.2% (9)
2:0 Атлетик Б
3.4% (5)
1:3 Севилья
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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