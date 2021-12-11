Делани сфолил в районе центрального круга. Нет у нас тут нарушения правил, хотя рефери вполне мог дать свисток. Но его не последовало.

Лекуе въехал в ногу сопернику. Все было перед рефери. Свисток судьи не заставил себя долго ждать. Фол, друзья, но без желтой карточки.

В центре поля ходит мяч у "Атлетика" весьма неплохо. Севильская команда позволяет оппоненту владеть снарядом, и вряд ли это радует фанатов.

Третий угловой в нашем матче. Снова "Атлетик" готовится навесить от левого фланга. Посмотрим, что получится из этого.

И еще один угловой зарабатывает "Атлетик". Следует навес на дальнюю штангу, где на мяче оказывается первым голкипер команды гостей.

10' Свой угловой также неудачно подали футболисты "Атлетика". Прямо в руки голкиперу сфера прилетела после подачи с левого фланга.

9' МОМЕНТ! Перехватили хозяева сейчас мяч у ворот соперника. В итоге Уильямс направлял мяч в опустевший створ, но попал в защитника, после чего сфера рядом с левой стойкой просвистела!

8' Вполне вероятно, что не успевал сыграть по мячу в этой ситуации вратарь хозяев. Так что повезло, что случился рикошет после удара Делани. Угловой, к слову, гости подали неудачно.

7' Лекуе подставляет сейчас голову под удар соперника. Мяч в итоге уходит рикошетом на угловой. Чудом мяч в сетке ворот "Атлетика" не оказался.

6' Уверенно контролирует ситуацию на поле "Севилья". После вылета из Лиги чемпионов команда гостей должна сосредоточиться на выступлениях в чемпионате.

5' Штрафной удар на половине поля соперника заработали футболисты "Севильи". Гомес выполнил подачу с фланга, в гущу игроков, но там никого из партнеров в тот момент не оказалось.

3' Неплохо игроки "Атлетика" перемещаются по периметру футбольного поля, создавая у ворот соперника угрозу. Севильцы пока только отбиваются.

2' Футболисты "Атлетика" предстали на поле в красно-белых футболках и черных трусах, в то время, как игроки "Севильи" вышли на газон во всем белом.