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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетик Б
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Севилья
0' 19'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогнозы 146
Атлетик Б 19.2% (28)
X 46.6% (68)
Севилья 34.2% (50)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Севилья
2.65
3.15
3.90
Все Коэффициенты
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
30
Уильямс
Нико
14
Гарсия
Дани
16
Венседор
Унай
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
9
Уильямс
Иньяки
13
Буну
Яссин
2
Монтьель
Гонсало
23
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
3
Аугустинссон
Людвиг
21
Торрес
Оливер
25
Фернандо
Режес
18
Делани
Томас
24
Гомес
Алехандро
12
Мир
Рафа
14
Оскар
Родригес
Атлетик Б
4-4-2
Севилья
4-3-3

История личных встреч

Атлетик Б
Севилья

16 матчей

100%
16 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.3%
25%
13 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед

36 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
16 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

33.3%
36.1%
30.6%
12 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

36.1%
27.8%
36.1%
13 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ТМК
0:1
ТМС
2:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
П
2:0
КК
0:1
П
2:0
КК
1:3
П
2:0
П
1:0
П
1:0
П
3:1
П
3:1
ЛЕ
1:2
ЛЕ
1:2
П
2:0
П
2:0
П
1:0
П
3:1
П
1:1
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
1:2
П
2:0
П
4:3
П
0:0
П
0:4
КК
3:0
П
1:2
КК
2:1
П
4:0
ПД
4:1
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 3 0.18
Гарсия Рауль 3 0.18
Муньяин Икер 2 (1) 0.12
Иньиго Мартинес 2 0.12
Вивиан Даниэль 1 0.06
Лекуе Иньиго 0 0
Беренгер Алекс 0 0
Сансет Ойян 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 5 0.31
Ламела Эрик 4 0.25
Окампос Лукас 3 0.19
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.19
Карлос Диего Сантос 2 0.13
Акунья Маркос 1 0.06
Ракитич Иван 1 0.06
Фернандо Режес 1 0.06
Торрес Оливер 1 0.06
Монтьель Гонсало 1 0.06
Гомес Алехандро 1 0.06
Мунир Эль-Хаддади 1 0.06
Навас Хесус 0 0
Делани Томас 0 0
Рекик Карим 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Буну Яссин 0 0
Сусо Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 3 2
Гарсия Дани 4 0
Беренгер Алекс 3 0
Йерай Альварес 3 0
Де Маркос Оскар 2 0
Морсильо Хон 2 0
Саррага Ойер 2 0
Уильямс Нико 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Унай Симон 1 0
Нуньес Унай 1 0
Венседор Унай 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракитич Иван 5 0
Фернандо Режес 4 0
Ламела Эрик 4 0
Делани Томас 2 1
Карлос Диего Сантос 2 1
Окампос Лукас 3 0
Акунья Маркос 3 0
Хордан Хоан 3 0
Мир Рафа 3 0
Навас Хесус 2 0
Монтьель Гонсало 2 0
Гомес Алехандро 1 0
Гудель Неманья 1 0
Буну Яссин 1 0
Оскар Родригес 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Хулен Лопетеги 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Забито

4
18
1 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 8
0
0%
4
22%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
25%
3
17%
31-45
1
25%
3
17%
46-60
1
25%
1
6%
61-75
1
25%
3
17%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
50%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

11
24
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
7 Не забивали 2
2
18%
5
21%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
18%
4
17%
31-45
2
18%
5
21%
46-60
3
27%
2
8%
61-75
2
18%
4
17%
76-90

Пропущено

13
12
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
5
38%
4
33%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
23%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Хетафе - Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Гранада 2:2 Леванте - Атлетик Б 0:0
Атлетик Б - Кадис 0:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Сельта - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Эльче - Атлетик Б 0:0 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2
Севилья
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1
Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Севилья - Валенсия 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Эльче - Севилья 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 12 3 1 37 - 15 39
2. Севилья 0:0 Заявка 16 9 5 2 25 - 11 32
3. Бетис Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
4. Реал Сосьедад Заявка 16 8 5 3 19 - 13 29
5. Атлетико М Заявка 15 8 5 2 27 - 16 29
6. Райо Вальекано Заявка 16 8 3 5 24 - 16 27
7. Валенсия Заявка 17 6 7 4 26 - 23 25
8. Барселона Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
9. Эспаньол Заявка 17 6 5 6 19 - 18 23
10. Атлетик Б 0:0 Заявка 17 4 10 3 13 - 11 22
11. Осасуна Заявка 16 5 6 5 15 - 19 21
12. Мальорка Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
13. Сельта Заявка 17 4 5 8 17 - 21 17
14. Вильярреал Заявка 15 3 7 5 16 - 17 16
15. Гранада Заявка 15 3 6 6 16 - 23 15
16. Алавес Заявка 16 4 3 9 13 - 22 15
17. Эльче Заявка 17 3 6 8 16 - 24 15
18. Хетафе Заявка 17 2 6 9 11 - 20 12
19. Кадис Заявка 16 2 6 8 14 - 30 12
20. Леванте Заявка 17 0 8 9 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 8 7 1 0 17 - 3 22
2. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3. Севилья 0:0 Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
5. Барселона Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6. Валенсия Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
7. Реал Сосьедад Заявка 8 4 3 1 5 - 3 15
8. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
9. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
10. Атлетик Б 0:0 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
11. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
12. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Алавес Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
14. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
15. Хетафе Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
16. Гранада Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
17. Осасуна Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
18. Леванте Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
19. Сельта Заявка 9 1 2 6 8 - 14 5
20. Кадис Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
4. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
5. Осасуна Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
6. Севилья 0:0 Заявка 9 3 4 2 7 - 5 13
7. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
9. Валенсия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Мальорка Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
11. Кадис Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
12. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
13. Барселона Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
14. Алавес Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Райо Вальекано Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Вильярреал Заявка 8 0 5 3 4 - 8 5
17. Эльче Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
18. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
19. Эспаньол Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • Угловой
    16'
    И еще один угловой зарабатывает "Атлетик". Следует навес на дальнюю штангу, где на мяче оказывается первым голкипер команды гостей.
  • Угловой
    15'
    Третий угловой в нашем матче. Снова "Атлетик" готовится навесить от левого фланга. Посмотрим, что получится из этого.
  • 14'
    В центре поля ходит мяч у "Атлетика" весьма неплохо. Севильская команда позволяет оппоненту владеть снарядом, и вряд ли это радует фанатов.
  • Фол, нарушение
    13'
    Лекуе въехал в ногу сопернику. Все было перед рефери. Свисток судьи не заставил себя долго ждать. Фол, друзья, но без желтой карточки.
  • Фол, нарушение
    12'
    Делани сфолил в районе центрального круга. Нет у нас тут нарушения правил, хотя рефери вполне мог дать свисток. Но его не последовало.
  • Угловой
    10'
    Свой угловой также неудачно подали футболисты "Атлетика". Прямо в руки голкиперу сфера прилетела после подачи с левого фланга.
  • Опасный момент
    9'
    МОМЕНТ! Перехватили хозяева сейчас мяч у ворот соперника. В итоге Уильямс направлял мяч в опустевший створ, но попал в защитника, после чего сфера рядом с левой стойкой просвистела!
  • Угловой
    8'
    Вполне вероятно, что не успевал сыграть по мячу в этой ситуации вратарь хозяев. Так что повезло, что случился рикошет после удара Делани. Угловой, к слову, гости подали неудачно.
  • Опасный момент
    7'
    Лекуе подставляет сейчас голову под удар соперника. Мяч в итоге уходит рикошетом на угловой. Чудом мяч в сетке ворот "Атлетика" не оказался.
  • 6'
    Уверенно контролирует ситуацию на поле "Севилья". После вылета из Лиги чемпионов команда гостей должна сосредоточиться на выступлениях в чемпионате.
  • Фол, нарушение
    5'
    Штрафной удар на половине поля соперника заработали футболисты "Севильи". Гомес выполнил подачу с фланга, в гущу игроков, но там никого из партнеров в тот момент не оказалось.
  • 3'
    Неплохо игроки "Атлетика" перемещаются по периметру футбольного поля, создавая у ворот соперника угрозу. Севильцы пока только отбиваются.
  • 2'
    Футболисты "Атлетика" предстали на поле в красно-белых футболках и черных трусах, в то время, как игроки "Севильи" вышли на газон во всем белом.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча на "Сан Мамесе" стартовала! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
    Ассистент: Хосе Энрике Наранхо Перес (Испания);
    Ассистент: Диего Санчес Рохо (Испания);
    Резервный: Хосе Альберто Пардейро Пуэнте (Испания).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к испанскому футболу. В рамках поединка 17-го тура чемпионата Испании сойдутся лицом к лицу игроки «Атлетика» и «Севильи». Встреча состоится в Бильбао, на «Сан-Мамесе».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • Прогнозы 146
    Атлетик Б 19.2% (28)
    X 46.6% (68)
    Севилья 34.2% (50)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Севилья
    2.65
    3.15
    3.90
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Атлетик Б 0:0 Севилья онлайн


Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Севилья

Исход игры
Атлетик Б
19.2% (28)
Ничья
46.6% (68)
Севилья
34.2% (50)
Тотал 2.5
Больше
34.06% (47)
Меньше
65.94% (91)
Обе команды забьют
Да
78.26% (108)
Нет
21.74% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.8% (61)
1:2 Севилья
21.2% (31)
0:1 Севилья
9.6% (14)
1:0 Атлетик Б
6.8% (10)
2:1 Атлетик Б
6.2% (9)
2:0 Атлетик Б
3.4% (5)
1:3 Севилья
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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Атлетик Б
Севилья

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