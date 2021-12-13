  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Кадис
1:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Гранада
0'
1:0
32' Гол
Арзамендия Сантьяго
37' Желтая карточка
Лосано Энтони
54'

Ход матча

32'
Арзамендия Сантьяго
(Хименес Фали)
1:0
37'
Лосано Энтони
 
46'
Санчес Сальвадор
Арзамендия Сантьяго
 
46'
Мауро Маркос
Хименес Фали
 
46'
 
Монторо Анхель
Гоналон Максим

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 143
Кадис 25.2% (36)
X 49.7% (71)
Гранада 25.2% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Гранада
2.67
3.90
3.10
Все Коэффициенты
Новости
1
Ледесма
Херемиас
15
Акапо
Карлос
3
Хименес
Фали
16
Кала
Хуан
22
Альфонсо
Луис
12
Аларкон
Томас
14
Алехо
Иван
2
Йонссон
Йенс
8
Алекс
Фернандес
19
Арзамендия
Сантьяго
9
Лосано
Энтони
1
Машимиану
Луиш
17
Кини
Марин
6
Санчес
Герман
28
Торренте
Рауль
15
Нева
Карлос
10
Пуэртас
Антонио
5
Милья
Луис
4
Гоналон
Максим
7
Соро
Альберто
23
Видаль
Молина
9
Суарес
Луис
III
Кадис
4-1-4-1
Гранада
4-4-2

История личных встреч

Кадис
Гранада

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
1:0
ТМК
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосано Энтони 4 0.24
Алекс Фернандес 3 (1) 0.18
Альфонсо Луис 2 0.12
Негредо Альваро 2 (2) 0.12
Санчес Сальвадор 1 0.06
Ароян Вараздат 1 0.06
Арзамендия Сантьяго 1 0.06
Хименес Фали 0 0
Переа Альберто 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Собрино Рубен 0 0
Аларкон Томас 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис III 4 0.25
Видаль Молина 2 0.13
Пуэртас Антонио 2 0.13
Санчес Герман 2 0.13
Рочина Рубен 1 0.06
Милья Луис 1 (1) 0.06
Монторо Анхель 1 0.06
Ариас Сантьяго 1 0.06
Мачис Дарвин 1 0.06
Дуарте Домингуш 1 0.06
Эскудеро Серхио 0 0
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 8 0
Кала Хуан 4 1
Аларкон Томас 5 0
Лосано Энтони 4 0
Альфонсо Луис 3 0
Акапо Карлос 3 0
Хименес Фали 3 0
Переа Альберто 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Алехо Иван 2 0
Негредо Альваро 1 0
Кальдерон Мартин 1 0
Йонссон Йенс 1 0
Собрино Рубен 1 0
Бастида Альваро 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монторо Анхель 5 0
Санчес Герман 5 0
Кини Марин 4 0
Мончу Рамон 2 1
Гоналон Максим 3 0
Дуарте Домингуш 3 0
Суарес Луис III 3 0
Роберт Морено 1 1
Рочина Рубен 2 0
Бакка Карлос 2 0
Пуэртас Антонио 2 0
Абрам Луис 2 0
Эскудеро Серхио 1 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Аарон Эскандель 1 0
Виктор Диаз 1 0
Милья Луис 1 0
Этеки Ян 1 0
Машимиану Луиш 1 0
Нева Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
2
25%
76-90

Пропущено

14
10
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
7%
2
20%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
7
50%
2
20%
76-90

Забито

9
10
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
3
33%
2
20%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
11%
3
30%
76-90

Пропущено

17
11
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
3
18%
2
18%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
6
35%
4
36%
76-90

Забито

13
18
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
3
23%
4
22%
1-15
2
15%
3
17%
16-30
3
23%
3
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
3
23%
5
28%
76-90

Пропущено

31
21
10 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
4
13%
2
10%
1-15
2
6%
4
19%
16-30
4
13%
5
24%
31-45
3
10%
4
19%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
13
42%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0
Атлетик Б - Кадис 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3 Кадис - Алавес 0:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Кадис - Барселона 0:0 Сельта - Кадис 1:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 2:3 Бетис - Кадис 1:1 Кадис - Леванте 1:1 Бёрнли - Кадис 0:2 Кадис - Атлетико М 1:1 Кадис - Альмерия 1:2
Гранада
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4
Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1 Гранада - Бетис 1:2 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Гранада - Валенсия 1:1 Вильярреал - Гранада 0:0 Гранада - Малага 3:1 Гранада - Линенсе 3:0 Гранада - Алькоркон 0:1 Гранада - Эспаньол 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 3 1 39 - 15 42
2. Севилья Заявка 16 10 4 2 26 - 11 34
3. Бетис Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
4. Реал Сосьедад Заявка 17 8 5 4 19 - 17 29
5. Атлетико М Заявка 16 8 5 3 27 - 18 29
6. Райо Вальекано Заявка 17 8 3 6 24 - 18 27
7. Валенсия Заявка 17 6 7 4 26 - 23 25
8. Барселона Заявка 16 6 6 4 25 - 19 24
9. Эспаньол Заявка 17 6 5 6 19 - 18 23
10. Осасуна Заявка 17 5 7 5 17 - 21 22
11. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 13 - 12 21
12. Мальорка Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
13. Вильярреал Заявка 16 4 7 5 18 - 17 19
14. Сельта Заявка 17 4 5 8 17 - 21 17
15. Гранада 0:1 Заявка 16 3 6 7 16 - 24 15
16. Алавес Заявка 16 4 3 9 13 - 22 15
17. Эльче Заявка 17 3 6 8 16 - 24 15
18. Кадис 1:0 Заявка 17 3 6 8 15 - 30 15
19. Хетафе Заявка 17 2 6 9 11 - 20 12
20. Леванте Заявка 17 0 8 9 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 8 7 1 0 17 - 3 22
2. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3. Реал Мадрид Заявка 8 6 2 0 18 - 5 20
4. Севилья Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
5. Бетис Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
6. Барселона Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
7. Валенсия Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
8. Реал Сосьедад Заявка 8 4 3 1 5 - 3 15
9. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
10. Вильярреал Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
11. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
12. Атлетик Б Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13. Алавес Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
14. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
15. Хетафе Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
16. Гранада 0:1 Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
17. Осасуна Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
18. Кадис 1:0 Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
19. Леванте Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
20. Сельта Заявка 9 1 2 6 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
5. Атлетико М Заявка 8 4 2 2 15 - 12 14
6. Осасуна Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
7. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
9. Валенсия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Мальорка Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
11. Кадис 1:0 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
12. Гранада 0:1 Заявка 9 1 4 4 7 - 12 7
13. Барселона Заявка 7 1 4 2 9 - 10 7
14. Алавес Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Вильярреал Заявка 8 0 5 3 4 - 8 5
16. Райо Вальекано Заявка 9 1 2 6 7 - 15 5
17. Эльче Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
18. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
19. Эспаньол Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Кадис 25.2% (36)
X 49.7% (71)
Гранада 25.2% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Гранада
2.67
3.90
3.10
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Кадис 1:0 Гранада онлайн


Прогнозы на матч Кадис 1:0 Гранада

Исход игры
Кадис
25.2% (36)
Ничья
49.7% (71)
Гранада
25.2% (36)
Тотал 2.5
Больше
21.8% (29)
Меньше
78.2% (104)
Обе команды забьют
Да
69.92% (93)
Нет
30.08% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.2% (66)
1:0 Кадис
18.2% (26)
1:2 Гранада
14% (20)
0:1 Гранада
5.6% (8)
2:1 Кадис
4.2% (6)
2:0 Кадис
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Кадис
Гранада

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 