Голкипер мог бы сыграть и получше

Первый тайм

50' Команда Кадис имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Кадис

47' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Кадис

45' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Машимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

44' Аларкон Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Суарес Луис III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Альфонсо Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Матч возобновлен

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' Удар от ворот произведет Гранада

41' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Кадис

40' Гоналон Максим не смог попасть в створ ударом издали

39' Хорошую попытку сделал Суарес Луис III . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновлен

37' Лосано Энтони получил желтую карточку от судьи

37' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

35' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

34' Пуэртас Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

32' Г О О О О Л - Арзамендия Сантьяго наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

32' О, нет. Из многообещающей позиции Хименес Фали из команды Кадис наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

32' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Аларкон Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Гранада выполняет удар от ворот.

30' Лосано Энтони из команды Кадис не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

29' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Нева Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Должен был быть гол! Альфонсо Луис имел отличный шанс, но Луис Максимиано не дал голу состоятся!

22' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

20' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Хорошую попытку сделал Лосано Энтони . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Машимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

16' Плохо сыграл Ледесма Херемиас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

15' Ледесма Херемиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Суарес Луис III имел все шансы забить, но Херемиас Ледесма сделал отличный сейв!

15' Опасность! Пуэртас Антонио из команды Гранада отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

14' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Гранада выполняет удар от ворот.

12' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Иван Алехо из команды Кадис идет с мячом вперед на обострение...

11' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Торренте Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Санчес Герман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

4' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

4' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Иван Алехо мяч отрикошетил от ворот

3' Плохо сыграл Соро Альберто - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

3' Кини Марин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Гранада выполняет удар от ворот.

2' Аларкон Томас из команды Кадис наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

2' Торренте Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Гранада начинает с центра поля