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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Кадис
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 13052
Гранада
0'
1:0
32' Гол
Арзамендия Сантьяго
37' Желтая карточка
Лосано Энтони
61' Желтая карточка
Санчес Сальвадор
1:1
88' Гол
Видаль Молина
90' Желтая карточка
Кала Хуан
90' Вторая желтая карточка
Санчес Сальвадор
90' Желтая карточка
Мауро Маркос
90'+5

Ход матча

32'
Арзамендия Сантьяго
(Хименес Фали)
1:0
37'
Лосано Энтони
 
46'
Санчес Сальвадор
Арзамендия Сантьяго
 
46'
Мауро Маркос
Хименес Фали
 
46'
 
Монторо Анхель
Гоналон Максим
61'
Санчес Сальвадор
 
63'
 
Ариас Сантьяго
Кини Марин
63'
 
Бакка Карлос
Соро Альберто
77'
Собрино Рубен
Алехо Иван
 
78'
 
Эскудеро Серхио
Нева Карлос
84'
Осмаич Милутин
Лосано Энтони
 
88'
1:1
Видаль Молина
(Монторо Анхель)
90'
Кала Хуан
 
90'
Санчес Сальвадор
 
90'
Мауро Маркос
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 143
Кадис 25.2% (36)
X 49.7% (71)
Гранада 25.2% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Ледесма
Херемиас
15
Акапо
Карлос
3
Хименес
Фали
16
Кала
Хуан
22
Альфонсо
Луис
12
Аларкон
Томас
14
Алехо
Иван
2
Йонссон
Йенс
8
Алекс
Фернандес
19
Арзамендия
Сантьяго
9
Лосано
Энтони
1
Машимиану
Луиш
17
Кини
Марин
6
Санчес
Герман
28
Торренте
Рауль
15
Нева
Карлос
10
Пуэртас
Антонио
5
Милья
Луис
4
Гоналон
Максим
7
Соро
Альберто
23
Видаль
Молина
9
Суарес
Луис
III
Кадис
4-1-4-1
Гранада
4-4-2

История личных встреч

Кадис
Гранада

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
1:0
ТМК
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосано Энтони 4 0.24
Алекс Фернандес 3 (1) 0.18
Альфонсо Луис 2 0.12
Негредо Альваро 2 (2) 0.12
Санчес Сальвадор 1 0.06
Ароян Вараздат 1 0.06
Арзамендия Сантьяго 1 0.06
Хименес Фали 0 0
Переа Альберто 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Собрино Рубен 0 0
Аларкон Томас 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис III 4 0.25
Видаль Молина 3 0.19
Пуэртас Антонио 2 0.13
Санчес Герман 2 0.13
Рочина Рубен 1 0.06
Милья Луис 1 (1) 0.06
Монторо Анхель 1 0.06
Ариас Сантьяго 1 0.06
Мачис Дарвин 1 0.06
Дуарте Домингуш 1 0.06
Эскудеро Серхио 0 0
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 8 0
Кала Хуан 5 1
Аларкон Томас 5 0
Лосано Энтони 4 0
Альфонсо Луис 3 0
Акапо Карлос 3 0
Хименес Фали 3 0
Санчес Сальвадор 1 1
Переа Альберто 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Алехо Иван 2 0
Негредо Альваро 1 0
Кальдерон Мартин 1 0
Йонссон Йенс 1 0
Собрино Рубен 1 0
Мауро Маркос 1 0
Бастида Альваро 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монторо Анхель 5 0
Санчес Герман 5 0
Кини Марин 4 0
Мончу Рамон 2 1
Гоналон Максим 3 0
Дуарте Домингуш 3 0
Суарес Луис III 3 0
Роберт Морено 1 1
Рочина Рубен 2 0
Бакка Карлос 2 0
Пуэртас Антонио 2 0
Абрам Луис 2 0
Эскудеро Серхио 1 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Аарон Эскандель 1 0
Виктор Диаз 1 0
Милья Луис 1 0
Этеки Ян 1 0
Машимиану Луиш 1 0
Нева Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
2
40%
3
33%
76-90

Пропущено

15
11
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
7%
2
18%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
1
7%
4
36%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
8
53%
2
18%
76-90

Забито

9
10
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
3
33%
2
20%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
11%
3
30%
76-90

Пропущено

17
11
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
3
18%
2
18%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
6
35%
4
36%
76-90

Забито

14
19
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
3
21%
4
21%
1-15
2
14%
3
16%
16-30
4
29%
3
16%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
3
21%
6
32%
76-90

Пропущено

32
22
10 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
4
13%
2
9%
1-15
2
6%
4
18%
16-30
4
13%
6
27%
31-45
3
9%
4
18%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
14
44%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0
Атлетик Б - Кадис 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3 Кадис - Алавес 0:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Кадис - Барселона 0:0 Сельта - Кадис 1:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 2:3 Бетис - Кадис 1:1 Кадис - Леванте 1:1 Бёрнли - Кадис 0:2 Кадис - Атлетико М 1:1 Кадис - Альмерия 1:2
Гранада
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4
Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1 Гранада - Бетис 1:2 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Гранада - Валенсия 1:1 Вильярреал - Гранада 0:0 Гранада - Малага 3:1 Гранада - Линенсе 3:0 Гранада - Алькоркон 0:1 Гранада - Эспаньол 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 3 1 39 - 15 42
2. Севилья Заявка 16 10 4 2 26 - 11 34
3. Бетис Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
4. Реал Сосьедад Заявка 17 8 5 4 19 - 17 29
5. Атлетико М Заявка 16 8 5 3 27 - 18 29
6. Райо Вальекано Заявка 17 8 3 6 24 - 18 27
7. Валенсия Заявка 17 6 7 4 26 - 23 25
8. Барселона Заявка 16 6 6 4 25 - 19 24
9. Эспаньол Заявка 17 6 5 6 19 - 18 23
10. Осасуна Заявка 17 5 7 5 17 - 21 22
11. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 13 - 12 21
12. Мальорка Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
13. Вильярреал Заявка 16 4 7 5 18 - 17 19
14. Сельта Заявка 17 4 5 8 17 - 21 17
15. Гранада Заявка 16 3 7 6 17 - 24 16
16. Алавес Заявка 16 4 3 9 13 - 22 15
17. Эльче Заявка 17 3 6 8 16 - 24 15
18. Кадис Заявка 17 2 7 8 15 - 31 13
19. Хетафе Заявка 17 2 6 9 11 - 20 12
20. Леванте Заявка 17 0 8 9 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 8 7 1 0 17 - 3 22
2. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3. Реал Мадрид Заявка 8 6 2 0 18 - 5 20
4. Севилья Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
5. Бетис Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
6. Барселона Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
7. Валенсия Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
8. Реал Сосьедад Заявка 8 4 3 1 5 - 3 15
9. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
10. Вильярреал Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
11. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
12. Атлетик Б Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13. Алавес Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
14. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
15. Хетафе Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
16. Гранада Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
17. Осасуна Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
18. Леванте Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
19. Кадис Заявка 9 0 5 4 6 - 14 5
20. Сельта Заявка 9 1 2 6 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
5. Атлетико М Заявка 8 4 2 2 15 - 12 14
6. Осасуна Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
7. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
9. Валенсия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Мальорка Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
11. Гранада Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
12. Кадис Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
13. Барселона Заявка 7 1 4 2 9 - 10 7
14. Алавес Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Вильярреал Заявка 8 0 5 3 4 - 8 5
16. Райо Вальекано Заявка 9 1 2 6 7 - 15 5
17. Эльче Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
18. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
19. Эспаньол Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Кадис 25.2% (36)
X 49.7% (71)
Гранада 25.2% (36)
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Где смотреть матч Кадис 1:1 Гранада онлайн


Прогнозы на матч Кадис 1:1 Гранада

Исход игры
Кадис
25.2% (36)
Ничья
49.7% (71)
Гранада
25.2% (36)
Тотал 2.5
Больше
21.8% (29)
Меньше
78.2% (104)
Обе команды забьют
Да
69.92% (93)
Нет
30.08% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.2% (66)
1:0 Кадис
18.2% (26)
1:2 Гранада
14% (20)
0:1 Гранада
5.6% (8)
2:1 Кадис
4.2% (6)
2:0 Кадис
1.4% (2)
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