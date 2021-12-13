Испания: Ла Лига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Estadio Nuevo Mirandilla Зрители: 13052
1:0
32' ГолАрзамендия Сантьяго
37' Желтая карточкаЛосано Энтони
61' Желтая карточкаСанчес Сальвадор
1:1
88' ГолВидаль Молина
90' Желтая карточкаКала Хуан
90' Вторая желтая карточкаСанчес Сальвадор
90' Желтая карточкаМауро Маркос
Ход матча
32'
37'
61'
88'
1:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 6
-
8 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
15
Акапо
Карлос
16
Кала
Хуан
14
Алехо
Иван
17
Кини
Марин
15
Нева
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Полузащитник
-
27 Чапела ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кини МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Абрам ЛуисЗащитник
-
27 Санчес ПепеЗащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
-
14 Мончу РамонПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Руис ИсмаПолузащитник
-
20 Бакка КарлосНападающий
-
Главный тренер: Морено Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Кадис
Гранада
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосано Энтони
|4
|0.24
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.18
|Альфонсо Луис
|2
|0.12
|Негредо Альваро
|2 (2)
|0.12
|Санчес Сальвадор
|1
|0.06
|Ароян Вараздат
|1
|0.06
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0.06
|Хименес Фали
|0
|0
|Переа Альберто
|0
|0
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Собрино Рубен
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис III
|4
|0.25
|Видаль Молина
|3
|0.19
|Пуэртас Антонио
|2
|0.13
|Санчес Герман
|2
|0.13
|Рочина Рубен
|1
|0.06
|Милья Луис
|1 (1)
|0.06
|Монторо Анхель
|1
|0.06
|Ариас Сантьяго
|1
|0.06
|Мачис Дарвин
|1
|0.06
|Дуарте Домингуш
|1
|0.06
|Эскудеро Серхио
|0
|0
|Гоналон Максим
|0
|0
|Бакка Карлос
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|8
|0
|Кала Хуан
|5
|1
|Аларкон Томас
|5
|0
|Лосано Энтони
|4
|0
|Альфонсо Луис
|3
|0
|Акапо Карлос
|3
|0
|Хименес Фали
|3
|0
|Санчес Сальвадор
|1
|1
|Переа Альберто
|2
|0
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Алехо Иван
|2
|0
|Негредо Альваро
|1
|0
|Кальдерон Мартин
|1
|0
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Собрино Рубен
|1
|0
|Мауро Маркос
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Монторо Анхель
|5
|0
|Санчес Герман
|5
|0
|Кини Марин
|4
|0
|Мончу Рамон
|2
|1
|Гоналон Максим
|3
|0
|Дуарте Домингуш
|3
|0
|Суарес Луис III
|3
|0
|Роберт Морено
|1
|1
|Рочина Рубен
|2
|0
|Бакка Карлос
|2
|0
|Пуэртас Антонио
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|Видаль Молина
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Аарон Эскандель
|1
|0
|Виктор Диаз
|1
|0
|Милья Луис
|1
|0
|Этеки Ян
|1
|0
|Машимиану Луиш
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
2
40%
3
33%
76-90
Пропущено
15
11
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
7%
2
18%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
1
7%
4
36%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
8
53%
2
18%
76-90
Забито
9
10
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
3
33%
2
20%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
11%
3
30%
76-90
Пропущено
17
11
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
3
18%
2
18%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
6
35%
4
36%
76-90
Забито
14
19
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
3
21%
4
21%
1-15
2
14%
3
16%
16-30
4
29%
3
16%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
3
21%
6
32%
76-90
Пропущено
32
22
10 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
4
13%
2
9%
1-15
2
6%
4
18%
16-30
4
13%
6
27%
31-45
3
9%
4
18%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
14
44%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0
Атлетик Б - Кадис 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3 Кадис - Алавес 0:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Кадис - Барселона 0:0 Сельта - Кадис 1:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 2:3 Бетис - Кадис 1:1 Кадис - Леванте 1:1 Бёрнли - Кадис 0:2 Кадис - Атлетико М 1:1 Кадис - Альмерия 1:2
Гранада
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4
Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1 Гранада - Бетис 1:2 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Гранада - Валенсия 1:1 Вильярреал - Гранада 0:0 Гранада - Малага 3:1 Гранада - Линенсе 3:0 Гранада - Алькоркон 0:1 Гранада - Эспаньол 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|39 - 15
|42
|2.
|Севилья
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|26 - 11
|34
|3.
|Бетис
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|27 - 18
|29
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|24 - 18
|27
|7.
|Валенсия
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 23
|25
|8.
|Барселона
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 19
|24
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 18
|23
|10.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|17 - 21
|22
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|13 - 12
|21
|12.
|Мальорка
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 23
|20
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|18 - 17
|19
|14.
|Сельта
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 21
|17
|15.
|Гранада
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 24
|16
|16.
|Алавес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 22
|15
|17.
|Эльче
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|16 - 24
|15
|18.
|Кадис
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 31
|13
|19.
|Хетафе
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 20
|12
|20.
|Леванте
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 3
|22
|2.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 5
|20
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|5.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|6.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|7.
|Валенсия
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|5 - 3
|15
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|11.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|Алавес
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|14.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|15.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|16.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|17.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 13
|8
|18.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|6 - 11
|6
|19.
|Кадис
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|20.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|2.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|6.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|7.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|11.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Кадис
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|13.
|Барселона
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|14.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 8
|5
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|10 - 21
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Кадис 1:1 Гранада
Исход игры
Кадис
25.2% (36)
Ничья
49.7% (71)
Гранада
25.2% (36)
Тотал 2.5
Больше
21.8% (29)
Меньше
78.2% (104)
Обе команды забьют
Да
69.92% (93)
Нет
30.08% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.2% (66)
1:0 Кадис
18.2% (26)
1:2 Гранада
14% (20)
0:1 Гранада
5.6% (8)
2:1 Кадис
4.2% (6)
2:0 Кадис
1.4% (2)
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