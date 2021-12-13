Второй тайм

95' Видаль Молина из команды Гранада сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

95' Монторо Анхель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Мауро Маркос получил желтую карточку от судьи

94' Торренте Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Матч возобновлен

93' Милья Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Аларкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Милья Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Кала Хуан получил желтую карточку от судьи

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Машимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

90' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Санчес Герман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

89' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Г О О О О Л - Видаль Молина наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

88' Опасность! Милья Луис из команды Гранада отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

88' Мауро Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Удар от ворот произведет Кадис

85' Акапо Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Милья Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Хорошую попытку сделал Суарес Луис III . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Гранада выполняет удар от ворот.

81' Как он промахнулся? Альфонсо Луис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

80' Ледесма Херемиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Монторо Анхель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Акапо Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Удар от ворот произведет Кадис

77' Иван Алехо получил травму и заменен. Собрино Рубен выходит на поле.

77' Милья Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Судья свистит. Иван Алехо атаковал сзади соперника. Это Пуэртас Антонио заработал своей команде штрафной

76' Гранада выполняет удар от ворот.

75' Иван Алехо нанес удар, но тот был заблокирован.

75' Херемиас Ледесма не дал случится голу! Бакка Карлос должен был забивать, но Херемиас Ледесма сделал отличный сейв

74' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Милья Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Гранада выполняет удар от ворот.

71' Матч возобновлен

71' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

71' Торренте Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Удар от ворот произведет Кадис

68' Удар от ворот произведет Кадис

67' Удар от ворот произведет Кадис

67' Матч возобновлен

67' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

66' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

66' Суарес Луис III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Суарес Луис III оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Бакка Карлос из команды Гранада делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

65' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Лосано Энтони из команды Кадис наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

64' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Гранада

62' Удар от ворот произведет Кадис

61' Санчес Сальвадор получил желтую карточку от судьи

60' Сегодняшная посещаемость составляет 13052 болельщиков

60' Игра в одни ворота сейчас. Гранада доминирует и владеет мячом

60' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Кадис

58' Кини Марин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Опасность! Монторо Анхель из команды Гранада отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

56' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Монторо Анхель пробует нанести удар издали, но Херемиас Ледесма держит все под контролем

55' Мауро Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Милья Луис из команды Гранада направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

52' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Голкипер мог бы сыграть и получше

51' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля