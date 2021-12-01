Винисиус слева устремился вперёд, но его догнал Де Маркос и у линии штрафной площади отобрал мяч.

Муньяин справа вывел к воротам Рауля Гарсию, у которого мяч успел выбить Каземиро.

Муньяин разыграл угловой удар с Саррагной и откатил мяч на Венседора. Унай навесил к дальней штанге, где по мячу никто не попал.

Модрич пяткой откатил мяч на Крооса, который с двадцати одного метра пробил впритирку с правой штангой.

Уильямс на правом фланге атаки толкнул в спину Каземиро.

Второй тайм в Мадриде!

В перерыве в составе "Атлетика" произошла замена: вместо Иньиго Лекуе на поле вышел Оскар Де Маркос.

Заброс Милитао вперёд получился слишком сильным. Мяч прилетел в руки Унаю.

Саррага справа с двадцати метров пробил рядом с дальней штангой.

Васкес справа навесил к дальней штанге, где Бензема наступил на ногу Де Маркосу.

Васкес справа прострелил к линии штрафной площади, где Бензема помешал Менди нанести удар.

Первый тайм

— Перерыв! "Реал" (Мадрид) - "Атлетик" (Бильбао) - 1:0.

45' Кроос от углового флага навесил к воротам, откуда Унай выбил мяч кулаками.

45' Лекуе на правом фланге не смог пройти Винисиуса и упустил мяч за боковую линию поля.

45' 1 минуту добавил де Мера в первом тайме.

45' Кроос слева со штрафного навесил к воротам, откуда мяч выбил Рауль Гарсия. Васкес сыграл на подборе, но его дальний удар не получился точным.

44' Лекуе на фланге грубо сыграл против Винисиуса и получил жёлтую карточку.

43' Навес Менди слева на Васкеса прервал Нуньес, выбивший мяч из штрафной площади.

42' Удар Муньяина справа из пределов штрафной площади заблокировал Алаба.

40' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

БЕНЗЕМА!!! Удар Асенсио справа с восемнадцати метров Унай парировал. У Модрича на добивании не получилось поразить ворота, но мяч отскочил к Бензема, который и открыл счёт в матче.

40' Кроос сыграл на подборе и с двадцати метров пробил под перекладину. Унай сумел погасить скорость полёта мяча.

39' Прострел Лекуе справа к воротам заблокировал Менди.

38' Кроос слева с двадцати двух метров пробил точно в Уная.

37' Саррага справа навес к воротам исполнил слишком сильно. Мяч улетел за противоположную блоковую линию поля.

36' Баленсиага слева навесил к дальней штанге, где партнёров не оказалось.

35' Муньяин от углового флага навесил на Нуньеса, который головой пробил выше ворот.

34' Модрич перед штрафной площадью раскрутил соперника и с двадцати одного метра пробил в Винисиуса.

33' Саррага на чужой половине поля ударил сзади по ногам Винисиуса и получил жёлтую карточку.

32' Асенсио разыграл угловой удар с Васкесом и навесил к дальней штанге слишком высоко. Каземиро достать мяч головой не смог.

31' Бензема справа с двадцати трёх метров пробил рядом с ближней штангой.

30' Муньяин со штрафного сделал заброс к воротам, где Рауль Гарсия оказался в одиночестве, но его удар головой в упор Куртуа парировал.

29' Каземиро у центрального круга руками завалил на газон Рауля Гарсию.

28' Милитао в центре поля опасно сыграл против Уильямса, попав ногой по голове Иньяки.

27' Асенсио справа с двадцати метров пробил по воротам. Унай поймал мяч.

26' Уильямс воспользовался ошибкой Алабы и по центру выскочил один на один с голкипером, но слишком сильно прокинул мяч мимо Куртуа.

25' Муньяин от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Бензема.

24' Уильямс слева вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров низом пробил рядом с дальней штангой.

23' У Васкеса справа не получилась нацеленной скидки после перевода от Крооса.

22' Кроос у центрального круга перехватил передачу Муньяина вперёд.

20' Уильямс слева вышел один на один с голкипером, но при приёме мяча подыграл рукой.

19' Муньяин справа со штрафного навесил в центр штрафной площадь. Милитао выбил мяч на Рауля Гарсию, который с восемнадцати метров пробил правее ворот.

18' Менди на фланге подтолкнул в спину Рауля Гарсию.

17' Кроос исполнил подачу от углового флага. Гости выбили мяч к центральному кругу.

16' Куртуа выскочил за пределы штрафной площади и сыграл головой, опережая Муньяина.

15' Дани Гарсия не позволил Асенсио справа войти в штрафную площадь "Атлетика".

14' Менди на левом фланге при приёме мяча поскользнулся и упустил сферу за боковую линию поля.

13' Кроос разыграл угловой удар с партнёрами. Навес Винмисиуса слева к воротам острым не получился.

12' Бензема с Винисиусом слева прорвались к воротам. Удар Карима с острого угла Унай парировал.

10' "Реал" больше находится с мячом в центре поля. Гости больше рассчитывают на скоростные контратаки.

9' Кроос исполнил подачу от углового флага. На ближней штанге гости сыграли на опережение и мяч выбили.

8' Баленсиага слева вперёд не пошёл, а Муньяин отметился неточной передачей с фланга в центр.

7' Винисиус слева навесил на Бензема, который в борьбе с защитниками пробил в Уная.

6' Асенсио от углового флага навесил к воротам, откуда гости выбили мяч к центральному кругу.

5' Винисиус слева откатил мяч на Крооса, чей удар с двадцати трёх метров заблокировал Венседор.

4' Уильямс справа навесил к воротам, где Милитао опередил Муньяина и выбил мяч обратно во фланг.

3' Йерай не позволил Менди пройти вперёд по левому флангу.

2' "Реал" играет в белой форме, "Атлетик" - в полосатых красно-белых футболках и тёмно-синих трусах.