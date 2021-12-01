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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
1:0
Второй тайм: 57'

Стадион: Зрители: 33627
Атлетик Б
0'
31' Желтая карточка
Саррага Ойер
1:0
40' Гол
Бензема Карим
43' Желтая карточка
Лекуе Иньиго
57'
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
11
Асенсио
Марко
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
3
Нуньес
Унай
5
Йерай
Альварес
24
Баленсиага
Микель
19
Саррага
Ойер
14
Гарсия
Дани
16
Венседор
Унай
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
9
Уильямс
Иньяки
Реал Мадрид
4-3-3
Атлетик Б
4-4-2

Ход матча

31'
 
Саррага Ойер
40'
Бензема Карим
(Модрич Лука)
1:0
43'
 
Лекуе Иньиго
46'
 
Де Маркос Оскар
Лекуе Иньиго

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

История личных встреч

Реал Мадрид
Атлетик Б

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.8%
26.1%
26.1%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 0 побед

29 матчей

72.4%
17.2%
10.4%
21 победа 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

37.9%
44.8%
17.3%
11 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

69%
31%
20 побед 9 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
С
1:2
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
П
3:0
П
1:1
П
1:1
П
0:0
П
1:2
П
2:1
П
4:2
П
1:2
П
1:0
П
5:0
П
1:1
П
3:1
П
0:3
П
5:1
П
0:3
П
4:1
П
0:3
П
5:1
П
5:1
П
1:0
П
2:5
П
3:2
ПД
3:0
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 12 (1) 0.8
Винисиус Жуниор 9 0.6
Асенсио Марко 4 0.27
Начо Фернандес 2 0.13
Алаба Давид 1 0.07
Кроос Тони 1 0.07
Бэйл Гарет 1 0.07
Иско Аларкон 1 0.07
Карвахаль Даниэль 1 0.07
Васкес Лукас 1 0.07
Менди Ферлан 1 0.07
Камавинга Эдуардо 1 0.07
Модрич Лука 0 0
Каземиро Карлос 0 0
Азар Эден 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Йович Лука 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Милитао Эдер 0 0
Родриго 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 3 0.2
Гарсия Рауль 3 0.2
Муньяин Икер 2 (1) 0.13
Иньиго Мартинес 2 0.13
Вивиан Даниэль 1 0.07
Лекуе Иньиго 0 0
Беренгер Алекс 0 0
Сансет Ойян 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камавинга Эдуардо 4 0
Каземиро Карлос 3 0
Начо Фернандес 3 0
Винисиус Жуниор 3 0
Кроос Тони 2 0
Родриго 2 0
Бэйл Гарет 1 0
Азар Эден 1 0
Куртуа Тибо 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Менди Ферлан 1 0
Милитао Эдер 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 3 2
Гарсия Дани 4 0
Беренгер Алекс 3 0
Йерай Альварес 3 0
Де Маркос Оскар 2 0
Саррага Ойер 2 0
Уильямс Нико 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Унай Симон 1 0
Нуньес Унай 1 0
Морсильо Хон 1 0
Венседор Унай 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
4
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
25%
31-45
3
20%
1
25%
46-60
1
7%
1
25%
61-75
4
27%
1
25%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

19
7
5 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 9
1
5%
2
29%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
1
5%
1
14%
31-45
3
16%
1
14%
46-60
5
26%
2
29%
61-75
6
32%
1
14%
76-90

Пропущено

10
9
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Забито

34
11
12 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
3
9%
2
18%
1-15
6
18%
0
0%
16-30
3
9%
2
18%
31-45
6
18%
2
18%
46-60
6
18%
3
27%
61-75
10
29%
29%
2
18%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
4
33%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
27%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1
Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Милан 0:0
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Атлетик Б - Гранада 2:2 Леванте - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1
Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Сельта - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Эльче - Атлетик Б 0:0 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Динамо Киев 1:0 Атлетик Б - Санкт-Галлен 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 15 11 3 1 35 - 15 36
2. Реал Сосьедад Заявка 15 8 5 2 19 - 11 29
3. Атлетико М Заявка 14 8 5 1 26 - 14 29
4. Севилья Заявка 14 8 4 2 24 - 11 28
5. Бетис Заявка 15 8 3 4 25 - 18 27
6. Райо Вальекано Заявка 15 7 3 5 23 - 16 24
7. Барселона Заявка 14 6 5 3 23 - 16 23
8. Эспаньол Заявка 15 5 5 5 15 - 14 20
9. Осасуна Заявка 15 5 5 5 15 - 19 20
10. Атлетик Б 0:1 Заявка 15 4 8 3 13 - 11 20
11. Валенсия Заявка 15 4 7 4 22 - 21 19
12. Вильярреал Заявка 14 3 7 4 16 - 16 16
13. Сельта Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
14. Мальорка Заявка 15 3 7 5 14 - 22 16
15. Алавес Заявка 14 4 2 8 11 - 19 14
16. Гранада Заявка 14 2 6 6 14 - 22 12
17. Эльче Заявка 15 2 6 7 12 - 21 12
18. Кадис Заявка 15 2 6 7 13 - 27 12
19. Хетафе Заявка 15 2 4 9 10 - 19 10
20. Леванте Заявка 15 0 7 8 13 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
3. Эспаньол Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4. Реал Мадрид 1:0 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
5. Севилья Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
6. Реал Сосьедад Заявка 7 4 3 0 5 - 1 15
7. Атлетико М Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
8. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
9. Валенсия Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
10. Атлетик Б 0:1 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
11. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Мальорка Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Алавес Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
14. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
15. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
16. Осасуна Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
17. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
18. Гранада Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
19. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
20. Кадис Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
3. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
4. Бетис Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Осасуна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Севилья Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Сельта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Атлетик Б 0:1 Заявка 8 1 6 1 4 - 4 9
9. Кадис Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
10. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
11. Барселона Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
13. Мальорка Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
14. Алавес Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
15. Вильярреал Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
16. Райо Вальекано Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
17. Эльче Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
18. Хетафе Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
19. Эспаньол Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
20. Леванте Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    57'
    Уильямс на правом фланге атаки толкнул в спину Каземиро.
  • Опасный момент
    56'
    Модрич пяткой откатил мяч на Крооса, который с двадцати одного метра пробил впритирку с правой штангой.
  • Угловой
    55'
    Муньяин разыграл угловой удар с Саррагной и откатил мяч на Венседора. Унай навесил к дальней штанге, где по мячу никто не попал.
  • 54'
    Муньяин справа вывел к воротам Рауля Гарсию, у которого мяч успел выбить Каземиро.
  • 53'
    Винисиус слева устремился вперёд, но его догнал Де Маркос и у линии штрафной площади отобрал мяч.
  • 52'
    Васкес справа прострелил к линии штрафной площади, где Бензема помешал Менди нанести удар.
  • Фол, нарушение
    50'
    Васкес справа навесил к дальней штанге, где Бензема наступил на ногу Де Маркосу.
  • Опасный момент
    49'
    Саррага справа с двадцати метров пробил рядом с дальней штангой.
  • 48'
    Заброс Милитао вперёд получился слишком сильным. Мяч прилетел в руки Унаю.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Атлетика" произошла замена: вместо Иньиго Лекуе на поле вышел Оскар Де Маркос.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Мадриде!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Реал" (Мадрид) - "Атлетик" (Бильбао) - 1:0.
  • Угловой
    45'
    Кроос от углового флага навесил к воротам, откуда Унай выбил мяч кулаками.
  • 45'
    Лекуе на правом фланге не смог пройти Винисиуса и упустил мяч за боковую линию поля.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил де Мера в первом тайме.
  • 45'
    Кроос слева со штрафного навесил к воротам, откуда мяч выбил Рауль Гарсия. Васкес сыграл на подборе, но его дальний удар не получился точным.
  • Желтая карточка
    44'
    Лекуе на фланге грубо сыграл против Винисиуса и получил жёлтую карточку.
  • 43'
    Навес Менди слева на Васкеса прервал Нуньес, выбивший мяч из штрафной площади.
  • 42'
    Удар Муньяина справа из пределов штрафной площади заблокировал Алаба.
  • Описание гола
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    БЕНЗЕМА!!! Удар Асенсио справа с восемнадцати метров Унай парировал. У Модрича на добивании  не получилось поразить ворота, но мяч отскочил к Бензема, который и открыл счёт в матче.
  • Опасный момент
    40'
    Кроос сыграл на подборе и с двадцати метров пробил под перекладину. Унай сумел погасить скорость полёта мяча.
  • 39'
    Прострел Лекуе справа к воротам заблокировал Менди.
  • 38'
    Кроос слева с двадцати двух метров пробил точно в Уная.
  • 37'
    Саррага справа навес к воротам исполнил слишком сильно. Мяч улетел за противоположную блоковую линию поля.
  • 36'
    Баленсиага слева навесил к дальней штанге, где партнёров не оказалось.
  • Угловой
    35'
    Муньяин от углового флага навесил на Нуньеса, который головой пробил выше ворот.
  • 34'
    Модрич перед штрафной площадью раскрутил соперника и с двадцати одного метра пробил в Винисиуса.
  • Желтая карточка
    33'
    Саррага на чужой половине поля ударил сзади по ногам Винисиуса и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    32'
    Асенсио разыграл угловой удар с Васкесом и навесил к дальней штанге слишком высоко. Каземиро достать мяч головой не смог.
  • Опасный момент
    31'
    Бензема справа с двадцати трёх метров пробил рядом с ближней штангой.
  • Опасный момент
    30'
    Муньяин со штрафного сделал заброс к воротам, где Рауль Гарсия оказался в одиночестве, но его удар головой в упор Куртуа парировал.
  • Фол, нарушение
    29'
    Каземиро у центрального круга руками завалил на газон Рауля Гарсию.
  • Фол, нарушение
    28'
    Милитао в центре поля опасно сыграл против Уильямса, попав ногой по голове Иньяки.
  • 27'
    Асенсио справа с двадцати метров пробил по воротам. Унай поймал мяч.
  • 26'
    Уильямс воспользовался ошибкой Алабы и по центру выскочил один на один с голкипером, но слишком сильно прокинул мяч мимо Куртуа.
  • Угловой
    25'
    Муньяин от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Бензема.
  • Опасный момент
    24'
    Уильямс слева вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров низом пробил рядом с дальней штангой.
  • 23'
    У Васкеса справа не получилась нацеленной скидки после перевода от Крооса.
  • 22'
    Кроос у центрального круга перехватил передачу Муньяина вперёд.
  • Фол, нарушение
    20'
    Уильямс слева вышел один на один с голкипером, но при приёме мяча подыграл рукой.
  • 19'
    Муньяин справа со штрафного навесил в центр штрафной площадь. Милитао выбил мяч на Рауля Гарсию, который с восемнадцати метров пробил правее ворот.
  • Фол, нарушение
    18'
    Менди на фланге подтолкнул в спину Рауля Гарсию.
  • Угловой
    17'
    Кроос исполнил подачу от углового флага. Гости выбили мяч к центральному кругу.
  • 16'
    Куртуа выскочил за пределы штрафной площади и сыграл головой, опережая Муньяина.
  • 15'
    Дани Гарсия не позволил Асенсио справа войти в штрафную площадь "Атлетика".
  • 14'
    Менди на левом фланге при приёме мяча поскользнулся и упустил сферу за боковую линию поля.
  • Угловой
    13'
    Кроос разыграл угловой удар с партнёрами. Навес Винмисиуса слева к воротам острым не получился.
  • 12'
    Бензема с Винисиусом слева прорвались к воротам. Удар Карима с острого угла Унай парировал.
  • 10'
    "Реал" больше находится с мячом в центре поля. Гости больше рассчитывают на скоростные контратаки.
  • Угловой
    9'
    Кроос исполнил подачу от углового флага. На ближней штанге гости сыграли на опережение и мяч выбили.
  • 8'
    Баленсиага слева вперёд не пошёл, а Муньяин отметился неточной передачей с фланга в центр.
  • Опасный момент
    7'
    Винисиус слева навесил на Бензема, который в борьбе с защитниками пробил в Уная.
  • Угловой
    6'
    Асенсио от углового флага навесил к воротам, откуда гости выбили мяч к центральному кругу.
  • 5'
    Винисиус слева откатил мяч на Крооса, чей удар с двадцати трёх метров заблокировал Венседор.
  • 4'
    Уильямс справа навесил к воротам, где Милитао опередил Муньяина и выбил мяч обратно во фланг.
  • 3'
    Йерай не позволил Менди пройти вперёд по левому флангу.
  • 2'
    "Реал" играет в белой форме, "Атлетик" - в полосатых красно-белых футболках и тёмно-синих трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Сантьяго Бернабеу"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Santiago Bernabeu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б онлайн


Прогнозы на матч Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б

Исход игры
Реал Мадрид
92% (138)
Ничья
6.7% (10)
Атлетик Б
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (70)
Меньше
47.37% (63)
Обе команды забьют
Да
55.64% (74)
Нет
44.36% (59)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
34.7% (52)
2:0 Реал Мадрид
25.3% (38)
1:0 Реал Мадрид
12% (18)
3:1 Реал Мадрид
9.3% (14)
1:1 Ничья
4% (6)
3:0 Реал Мадрид
1.3% (2)
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