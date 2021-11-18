Испания: Ла Лига 2021-2022
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Стадион: Сантьяго Бернабеу
История личных встреч
Реал Мадрид
Атлетик Б
23 матча
91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.8%
26.1%
26.1%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 6 ничьих 0 побед
29 матчей
72.4%
17.2%
10.4%
21 победа 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
37.9%
44.8%
17.3%
11 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
69%
31%
20 побед 9 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|11 (1)
|0.79
|Винисиус Жуниор
|9
|0.64
|Асенсио Марко
|4
|0.29
|Начо Фернандес
|2
|0.14
|Алаба Давид
|1
|0.07
|Кроос Тони
|1
|0.07
|Бэйл Гарет
|1
|0.07
|Иско Аларкон
|1
|0.07
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.07
|Васкес Лукас
|1
|0.07
|Менди Ферлан
|1
|0.07
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.07
|Модрич Лука
|0
|0
|Каземиро Карлос
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Йович Лука
|0
|0
|Диас Мариано
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
|Милитао Эдер
|0
|0
|Родриго
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|3
|0.21
|Гарсия Рауль
|3
|0.21
|Муньяин Икер
|2 (1)
|0.14
|Иньиго Мартинес
|2
|0.14
|Вивиан Даниэль
|1
|0.07
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Беренгер Алекс
|0
|0
|Сансет Ойян
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камавинга Эдуардо
|4
|0
|Каземиро Карлос
|3
|0
|Начо Фернандес
|3
|0
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|Кроос Тони
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Бэйл Гарет
|1
|0
|Азар Эден
|1
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Иско Аларкон
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Менди Ферлан
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иньиго Мартинес
|3
|2
|Гарсия Дани
|4
|0
|Беренгер Алекс
|3
|0
|Йерай Альварес
|3
|0
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|Уильямс Нико
|2
|0
|Гарсия Рауль
|1
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
|Морсильо Хон
|1
|0
|Венседор Унай
|1
|0
|Саррага Ойер
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
4
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
25%
31-45
3
20%
1
25%
46-60
1
7%
1
25%
61-75
4
27%
1
25%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
19
7
5 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 9
1
5%
2
29%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
1
5%
1
14%
31-45
3
16%
1
14%
46-60
5
26%
2
29%
61-75
6
32%
1
14%
76-90
Пропущено
10
9
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Забито
34
11
12 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
3
9%
2
18%
1-15
6
18%
0
0%
16-30
3
9%
2
18%
31-45
6
18%
2
18%
46-60
6
18%
3
27%
61-75
10
29%
29%
2
18%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
4
33%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
27%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1
Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Милан 0:0
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Атлетик Б - Гранада 2:2 Леванте - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1
Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Сельта - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Эльче - Атлетик Б 0:0 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Динамо Киев 1:0 Атлетик Б - Санкт-Галлен 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 15
|33
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|19 - 11
|29
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|26 - 14
|29
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|24 - 11
|28
|5.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 18
|27
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 16
|24
|7.
|Барселона
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 16
|23
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|13 - 10
|20
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 14
|20
|10.
|Валенсия
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 21
|19
|11.
|Осасуна
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 18
|19
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 16
|16
|13.
|Сельта
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|14.
|Мальорка
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|14 - 22
|16
|15.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 19
|14
|16.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|14 - 22
|12
|17.
|Кадис
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 27
|12
|18.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|19.
|Хетафе
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 19
|10
|20.
|Леванте
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|13 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|3.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Севилья
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|5 - 1
|15
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|12.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|16.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|17.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|18.
|Гранада
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|6 - 11
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|4.
|Бетис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Осасуна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|7.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|9.
|Кадис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Барселона
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|13.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Мальорка
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|18.
|Хетафе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Атлетик Б
Исход игры
Реал Мадрид
97.5% (39)
Ничья
2.5% (1)
Атлетик Б
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.03% (16)
Меньше
58.97% (23)
Обе команды забьют
Да
41.03% (16)
Нет
58.97% (23)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
47.5% (19)
2:1 Реал Мадрид
27.5% (11)
3:1 Реал Мадрид
10% (4)
1:0 Реал Мадрид
7.5% (3)
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