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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Атлетик Б

История личных встреч

Реал Мадрид
Атлетик Б

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.8%
26.1%
26.1%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 0 побед

29 матчей

72.4%
17.2%
10.4%
21 победа 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

37.9%
44.8%
17.3%
11 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

69%
31%
20 побед 9 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
С
1:2
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
П
3:0
П
1:1
П
1:1
П
0:0
П
1:2
П
2:1
П
4:2
П
1:2
П
1:0
П
5:0
П
1:1
П
3:1
П
0:3
П
5:1
П
0:3
П
4:1
П
0:3
П
5:1
П
5:1
П
1:0
П
2:5
П
3:2
ПД
3:0
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 11 (1) 0.79
Винисиус Жуниор 9 0.64
Асенсио Марко 4 0.29
Начо Фернандес 2 0.14
Алаба Давид 1 0.07
Кроос Тони 1 0.07
Бэйл Гарет 1 0.07
Иско Аларкон 1 0.07
Карвахаль Даниэль 1 0.07
Васкес Лукас 1 0.07
Менди Ферлан 1 0.07
Камавинга Эдуардо 1 0.07
Модрич Лука 0 0
Каземиро Карлос 0 0
Азар Эден 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Йович Лука 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Милитао Эдер 0 0
Родриго 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 3 0.21
Гарсия Рауль 3 0.21
Муньяин Икер 2 (1) 0.14
Иньиго Мартинес 2 0.14
Вивиан Даниэль 1 0.07
Лекуе Иньиго 0 0
Беренгер Алекс 0 0
Сансет Ойян 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камавинга Эдуардо 4 0
Каземиро Карлос 3 0
Начо Фернандес 3 0
Винисиус Жуниор 3 0
Кроос Тони 2 0
Родриго 2 0
Бэйл Гарет 1 0
Азар Эден 1 0
Куртуа Тибо 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Менди Ферлан 1 0
Милитао Эдер 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 3 2
Гарсия Дани 4 0
Беренгер Алекс 3 0
Йерай Альварес 3 0
Де Маркос Оскар 2 0
Уильямс Нико 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Унай Симон 1 0
Нуньес Унай 1 0
Морсильо Хон 1 0
Венседор Унай 1 0
Саррага Ойер 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
4
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
25%
31-45
3
20%
1
25%
46-60
1
7%
1
25%
61-75
4
27%
1
25%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

19
7
5 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 9
1
5%
2
29%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
1
5%
1
14%
31-45
3
16%
1
14%
46-60
5
26%
2
29%
61-75
6
32%
1
14%
76-90

Пропущено

10
9
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Забито

34
11
12 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
3
9%
2
18%
1-15
6
18%
0
0%
16-30
3
9%
2
18%
31-45
6
18%
2
18%
46-60
6
18%
3
27%
61-75
10
29%
29%
2
18%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
4
33%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
27%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1
Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Милан 0:0
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Атлетик Б - Гранада 2:2 Леванте - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1
Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Сельта - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Эльче - Атлетик Б 0:0 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Динамо Киев 1:0 Атлетик Б - Санкт-Галлен 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 3 1 34 - 15 33
2. Реал Сосьедад Заявка 15 8 5 2 19 - 11 29
3. Атлетико М Заявка 14 8 5 1 26 - 14 29
4. Севилья Заявка 14 8 4 2 24 - 11 28
5. Бетис Заявка 15 8 3 4 25 - 18 27
6. Райо Вальекано Заявка 15 7 3 5 23 - 16 24
7. Барселона Заявка 14 6 5 3 23 - 16 23
8. Атлетик Б Заявка 14 4 8 2 13 - 10 20
9. Эспаньол Заявка 15 5 5 5 15 - 14 20
10. Валенсия Заявка 15 4 7 4 22 - 21 19
11. Осасуна Заявка 14 5 4 5 14 - 18 19
12. Вильярреал Заявка 14 3 7 4 16 - 16 16
13. Сельта Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
14. Мальорка Заявка 15 3 7 5 14 - 22 16
15. Алавес Заявка 14 4 2 8 11 - 19 14
16. Гранада Заявка 14 2 6 6 14 - 22 12
17. Кадис Заявка 15 2 6 7 13 - 27 12
18. Эльче Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
19. Хетафе Заявка 15 2 4 9 10 - 19 10
20. Леванте Заявка 15 0 7 8 13 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
3. Эспаньол Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4. Севилья Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
5. Реал Сосьедад Заявка 7 4 3 0 5 - 1 15
6. Атлетико М Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
7. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
8. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
9. Валенсия Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
10. Атлетик Б Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
11. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Мальорка Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Алавес Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
14. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
15. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
16. Осасуна Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
17. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
18. Гранада Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
19. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
20. Кадис Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
3. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
4. Бетис Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Осасуна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Севилья Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Сельта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Атлетик Б Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
9. Кадис Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
10. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
11. Барселона Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
13. Алавес Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
14. Вильярреал Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
15. Райо Вальекано Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Мальорка Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
17. Эльче Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
18. Хетафе Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
19. Эспаньол Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
20. Леванте Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2021, осталось 2 дня 14 часов 28 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Реал Мадрид 97.4% (38)
    X 2.6% (1)
    Атлетик Б 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Атлетик Б
    1.50
    4.90
    7.31
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Атлетик Б онлайн


    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Атлетик Б

    Исход игры
    Реал Мадрид
    97.5% (39)
    Ничья
    2.5% (1)
    Атлетик Б
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.03% (16)
    Меньше
    58.97% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    41.03% (16)
    Нет
    58.97% (23)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    47.5% (19)
    2:1 Реал Мадрид
    27.5% (11)
    3:1 Реал Мадрид
    10% (4)
    1:0 Реал Мадрид
    7.5% (3)
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