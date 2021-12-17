Польша: Экстракласса 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
1:0
23' ГолЭль-Махдиуи Ашраф
2:0
44' ГолЙебоа Яв
45' Желтая карточкаVlastimir Jovanovic
3:0
47' ГолШкварка Михал
50' Желтая карточкаПутивцев Артём
52' Желтая карточкаКлимент Ян
90' Желтая карточкаШота Серафин
Ход матча
23'
44'
2:0
47'
3:0
50'
52'
74'
90'
17
Шота
Серафин
40
Йебоа
Яв
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Шота СерафинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Йебоа ЯвПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
7 Хуги ДорПолузащитник
- Нападающий
-
91 Форбс БраунНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
-
99 Лоска ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Земан МартинПолузащитник
-
-
-
87 Jakub Pek
-
-
Главный тренер: Waldemar Piatek
История личных встреч
Висла Краков
Брук-Бет Термалица
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
9 матчей
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Висла Краков
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Яв
|5 (1)
|0.26
|Фрыдрых Михал
|4
|0.21
|Шкварка Михал
|2
|0.11
|Климент Ян
|2
|0.11
|Форбс Браун
|2
|0.11
|Грушковски Конрад
|1
|0.05
|Садлок Мацей
|1
|0.05
|Жуков Георгий
|1
|0.05
|Эль-Махдиуи Ашраф
|1
|0.05
|Млыньски Матеуш
|1
|0.05
|Шот Давид
|1
|0.05
|Хуги Дор
|0
|0
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Савич Стефан V
|0
|0
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Wlazlo
|7 (5)
|0.39
|Мешанович Мурис
|4
|0.22
|Adam Radwanski
|2
|0.11
|Kacper Spiewak
|2
|0.11
|Стефаник Самуэль
|1
|0.06
|Mateusz Grzybek
|1
|0.06
|Patryk Czarnowski
|1
|0.06
|Nemanja Tekijaski
|1
|0.06
|Ernest Terpilowski
|1
|0.06
|Bartlomiej Kukulowicz
|0
|0
|Земан Мартин
|0
|0
|Глоушек Адам
|0
|0
|Путивцев Артём
|0
|0
|Гергел Роман
|0
|0
|Губинек Михал
|0
|0
Карточки
Висла Краков
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Махдиуи Ашраф
|6
|0
|Фрыдрых Михал
|2
|2
|Форбс Браун
|5
|0
|Грушковски Конрад
|5
|0
|Шота Серафин
|3
|1
|Садлок Мацей
|3
|0
|Климент Ян
|3
|0
|Жуков Георгий
|3
|0
|Млыньски Матеуш
|3
|0
|Плевка Патрик
|2
|0
|Шот Давид
|2
|0
|Кишек Павел
|1
|0
|Шкварка Михал
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Соболь Хуберт
|1
|0
|Кувельич Никола
|1
|0
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Piotr Wlazlo
|6
|0
|Васьелевски Марцин
|4
|0
|Nemanja Tekijaski
|2
|1
|Mateusz Grzybek
|3
|0
|Wiktor Biedrzycki
|3
|0
|Земан Мартин
|2
|0
|Путивцев Артём
|2
|0
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Bartlomiej Kukulowicz
|2
|0
|Глоушек Адам
|1
|0
|Гергел Роман
|1
|0
|Vlastimir Jovanovic
|1
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Губинек Михал
|1
|0
|Жира Павел
|1
|0
|Adam Radwanski
|1
|0
|Kacper Spiewak
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
0
0%
2
29%
1-15
5
45%
0
0%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Пропущено
11
13
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
4
36%
0
0%
1-15
2
18%
3
23%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
3
27%
2
15%
76-90
Забито
11
14
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
4
36%
2
14%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
2
18%
3
21%
76-90
Пропущено
18
18
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
0
0%
4
22%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
5
28%
7
39%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
3
17%
5
28%
76-90
Забито
22
21
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
0
0%
3
14%
1-15
6
27%
1
5%
16-30
3
14%
6
29%
31-45
6
27%
4
19%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
4
18%
4
19%
76-90
Пропущено
29
31
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 17
4
14%
4
13%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
5
17%
2
6%
31-45
5
17%
11
35%
46-60
5
17%
3
10%
61-75
6
21%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Краков
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1
Ягеллония - Висла Краков 3:1 Висла Краков - Краковия 1:0 Тыхы - Висла Краков 1:3 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Лех - Висла Краков 5:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков - Легия 1:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1
Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|18
|11
|5
|2
|35 - 12
|38
|2.
|Погонь Щецин
|18
|10
|6
|2
|34 - 15
|36
|3.
|Лехия Гданьск
|0:1
|19
|9
|6
|4
|33 - 23
|33
|4.
|Радомьяк Радом
|18
|8
|8
|2
|25 - 16
|32
|5.
|Ракув
|18
|9
|5
|4
|31 - 22
|32
|6.
|Висла Плоцк
|1:0
|19
|9
|2
|8
|29 - 26
|29
|7.
|Гурник Забже
|18
|8
|4
|6
|26 - 24
|28
|8.
|Сталь Мелец
|18
|7
|6
|5
|25 - 25
|27
|9.
|Ягеллония
|18
|6
|6
|6
|24 - 26
|24
|10.
|Шлёнск
|18
|6
|6
|6
|30 - 28
|24
|11.
|Краковия
|18
|6
|5
|7
|23 - 26
|23
|12.
|Пяст
|18
|6
|4
|8
|25 - 25
|22
|13.
|Висла Краков
|19
|6
|3
|10
|21 - 30
|21
|14.
|Заглембе Любин
|18
|6
|2
|10
|19 - 34
|20
|15.
|Легия
|17
|5
|0
|12
|19 - 27
|15
|16.
|Варта Познань
|18
|3
|6
|9
|13 - 23
|15
|17.
|Гурник Ленчна
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|18.
|Брук-Бет Термалица
|18
|2
|6
|10
|20 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|1:0
|10
|8
|2
|0
|17 - 3
|26
|2.
|Лех
|9
|7
|2
|0
|21 - 2
|23
|3.
|Погонь Щецин
|8
|7
|1
|0
|23 - 6
|22
|4.
|Лехия Гданьск
|0:1
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|5.
|Сталь Мелец
|10
|6
|2
|2
|15 - 12
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|9
|5
|4
|0
|15 - 8
|19
|7.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|8.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|9.
|Ракув
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|10.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|11.
|Шлёнск
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|12.
|Висла Краков
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|13.
|Заглембе Любин
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|14.
|Пяст
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|15.
|Легия
|8
|4
|0
|4
|12 - 10
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|17.
|Варта Познань
|10
|1
|5
|4
|6 - 12
|8
|18.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Лех
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|3.
|Погонь Щецин
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|4.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Лехия Гданьск
|0:1
|10
|3
|4
|3
|16 - 15
|13
|6.
|Гурник Забже
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|7.
|Шлёнск
|10
|3
|2
|5
|18 - 19
|11
|8.
|Краковия
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|9.
|Пяст
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|10.
|Гурник Ленчна
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|11.
|Ягеллония
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|12.
|Висла Краков
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|13.
|Сталь Мелец
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заглембе Любин
|9
|2
|1
|6
|6 - 21
|7
|15.
|Варта Познань
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|16.
|Легия
|9
|1
|0
|8
|7 - 17
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|18.
|Висла Плоцк
|1:0
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3