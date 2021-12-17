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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Висла Краков
3:0
Конец матча

Стадион:
Брук-Бет Термалица
0'
1:0
23' Гол
Эль-Махдиуи Ашраф
2:0
44' Гол
Йебоа Яв
45' Желтая карточка
Vlastimir Jovanovic
3:0
47' Гол
Шкварка Михал
50' Желтая карточка
Путивцев Артём
52' Желтая карточка
Климент Ян
90' Желтая карточка
Шота Серафин
90'+3
31
Mikolaj
Bieganski
20
Грушковски
Конрад
17
Шота
Серафин
4
Садлок
Мацей
15
Ганоушек
Матей
8
Эль-Махдиуи
Ашраф
40
Йебоа
Яв
92
Шкварка
Михал
80
Плевка
Патрик
77
Савич
Стефан
V
9
Климент
Ян
99
Лоска
Томаш
13
Mateusz
Grzybek
97
Wiktor
Biedrzycki
77
Путивцев
Артём
23
Васьелевски
Марцин
18
Piotr
Wlazlo
5
Vlastimir
Jovanovic
8
Стефаник
Самуэль
22
Губинек
Михал
27
Bartlomiej
Kukulowicz
11
Мешанович
Мурис
Висла Краков
4-1-4-1
Брук-Бет Термалица
4-2-3-1

История личных встреч

Висла Краков
Брук-Бет Термалица

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

9 матчей

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
2:2
Э
3:3
Э
1:0
ЭГА
1:2
Э
2:3
Э
2:0
ЭГБ
2:2
Э
2:4
Э
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Яв 5 (1) 0.26
Фрыдрых Михал 4 0.21
Шкварка Михал 2 0.11
Климент Ян 2 0.11
Форбс Браун 2 0.11
Грушковски Конрад 1 0.05
Садлок Мацей 1 0.05
Жуков Георгий 1 0.05
Эль-Махдиуи Ашраф 1 0.05
Млыньски Матеуш 1 0.05
Шот Давид 1 0.05
Хуги Дор 0 0
Ганоушек Матей 0 0
Савич Стефан V 0 0
Брук-Бет Термалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Wlazlo 7 (5) 0.39
Мешанович Мурис 4 0.22
Adam Radwanski 2 0.11
Kacper Spiewak 2 0.11
Стефаник Самуэль 1 0.06
Mateusz Grzybek 1 0.06
Patryk Czarnowski 1 0.06
Nemanja Tekijaski 1 0.06
Ernest Terpilowski 1 0.06
Bartlomiej Kukulowicz 0 0
Земан Мартин 0 0
Глоушек Адам 0 0
Путивцев Артём 0 0
Гергел Роман 0 0
Губинек Михал 0 0

Карточки

Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Махдиуи Ашраф 6 0
Фрыдрых Михал 2 2
Форбс Браун 5 0
Грушковски Конрад 5 0
Шота Серафин 3 1
Садлок Мацей 3 0
Климент Ян 3 0
Жуков Георгий 3 0
Млыньски Матеуш 3 0
Плевка Патрик 2 0
Шот Давид 2 0
Кишек Павел 1 0
Шкварка Михал 1 0
Йебоа Яв 1 0
Савич Стефан V 1 0
Соболь Хуберт 1 0
Кувельич Никола 1 0
Брук-Бет Термалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Piotr Wlazlo 6 0
Васьелевски Марцин 4 0
Nemanja Tekijaski 2 1
Mateusz Grzybek 3 0
Wiktor Biedrzycki 3 0
Земан Мартин 2 0
Путивцев Артём 2 0
Мешанович Мурис 2 0
Bartlomiej Kukulowicz 2 0
Глоушек Адам 1 0
Гергел Роман 1 0
Vlastimir Jovanovic 1 0
Стефаник Самуэль 1 0
Губинек Михал 1 0
Жира Павел 1 0
Adam Radwanski 1 0
Kacper Spiewak 1 0
Ernest Terpilowski 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
0
0%
2
29%
1-15
5
45%
0
0%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Пропущено

11
13
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
4
36%
0
0%
1-15
2
18%
3
23%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
3
27%
2
15%
76-90

Забито

11
14
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
4
36%
2
14%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
2
18%
3
21%
76-90

Пропущено

18
18
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
0
0%
4
22%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
5
28%
7
39%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
3
17%
5
28%
76-90

Забито

22
21
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
0
0%
3
14%
1-15
6
27%
1
5%
16-30
3
14%
6
29%
31-45
6
27%
4
19%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
4
18%
4
19%
76-90

Пропущено

29
31
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 17
4
14%
4
13%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
5
17%
2
6%
31-45
5
17%
11
35%
46-60
5
17%
3
10%
61-75
6
21%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Краков
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1
Ягеллония - Висла Краков 3:1 Висла Краков - Краковия 1:0 Тыхы - Висла Краков 1:3 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Лех - Висла Краков 5:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков - Легия 1:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1
Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 18 11 5 2 35 - 12 38
2. Погонь Щецин 18 10 6 2 34 - 15 36
3. Лехия Гданьск 0:1 19 9 6 4 33 - 23 33
4. Радомьяк Радом 18 8 8 2 25 - 16 32
5. Ракув 18 9 5 4 31 - 22 32
6. Висла Плоцк 1:0 19 9 2 8 29 - 26 29
7. Гурник Забже 18 8 4 6 26 - 24 28
8. Сталь Мелец 18 7 6 5 25 - 25 27
9. Ягеллония 18 6 6 6 24 - 26 24
10. Шлёнск 18 6 6 6 30 - 28 24
11. Краковия 18 6 5 7 23 - 26 23
12. Пяст 18 6 4 8 25 - 25 22
13. Висла Краков 19 6 3 10 21 - 30 21
14. Заглембе Любин 18 6 2 10 19 - 34 20
15. Легия 17 5 0 12 19 - 27 15
16. Варта Познань 18 3 6 9 13 - 23 15
17. Гурник Ленчна 18 3 6 9 17 - 35 15
18. Брук-Бет Термалица 18 2 6 10 20 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 1:0 10 8 2 0 17 - 3 26
2. Лех 9 7 2 0 21 - 2 23
3. Погонь Щецин 8 7 1 0 23 - 6 22
4. Лехия Гданьск 0:1 9 6 2 1 17 - 8 20
5. Сталь Мелец 10 6 2 2 15 - 12 20
6. Радомьяк Радом 9 5 4 0 15 - 8 19
7. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 12 17
8. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
9. Ракув 8 4 3 1 16 - 8 15
10. Краковия 9 4 2 3 13 - 12 14
11. Шлёнск 8 3 4 1 12 - 9 13
12. Висла Краков 9 4 1 4 11 - 11 13
13. Заглембе Любин 9 4 1 4 13 - 13 13
14. Пяст 9 4 1 4 16 - 15 13
15. Легия 8 4 0 4 12 - 10 12
16. Брук-Бет Термалица 9 2 3 4 14 - 18 9
17. Варта Познань 10 1 5 4 6 - 12 8
18. Гурник Ленчна 9 1 4 4 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Лех 9 4 3 2 14 - 10 15
3. Погонь Щецин 10 3 5 2 11 - 9 14
4. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
5. Лехия Гданьск 0:1 10 3 4 3 16 - 15 13
6. Гурник Забже 8 3 2 3 11 - 12 11
7. Шлёнск 10 3 2 5 18 - 19 11
8. Краковия 9 2 3 4 10 - 14 9
9. Пяст 9 2 3 4 9 - 10 9
10. Гурник Ленчна 9 2 2 5 9 - 17 8
11. Ягеллония 8 2 2 4 8 - 14 8
12. Висла Краков 10 2 2 6 10 - 19 8
13. Сталь Мелец 8 1 4 3 10 - 13 7
14. Заглембе Любин 9 2 1 6 6 - 21 7
15. Варта Познань 8 2 1 5 7 - 11 7
16. Легия 9 1 0 8 7 - 17 3
17. Брук-Бет Термалица 9 0 3 6 6 - 14 3
18. Висла Плоцк 1:0 9 1 0 8 12 - 23 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Властимир Йованович получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Йебоа Яв бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Эль-Махдиуи Ашраф бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Висла Краков 3:0 Брук-Бет Термалица онлайн


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