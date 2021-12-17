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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Висла Плоцк
1:0
Перерыв

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
1:0
3' Гол
Расак Дамиан
38' Желтая карточка
Зволински Лукаш

Ход матча

3'
Расак Дамиан
(Томасик Пётр)
1:0
38'
 
Зволински Лукаш
Лучшие коэффициенты
Висла Плоцк
Ничья
Лехия Гданьск
2.84
3.91
6.85
Все Коэффициенты
1
Каминьски
Кжиштоф
15
Валло
Кристиан
2
Михальски
Дамян
25
Жезничак
Якуб
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
6
Расак
Дамиан
32
Гербовски
Фридерик
11
Пырдол
Пётр
20
Секульски
Лукаш
10
Вольски
Рафал
12
Куцяк
Душан
5
Копац
Бартош
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
6
Кубицки
Ярослав
7
Гаёс
Мацей
99
Дурмуш
Илкай
28
Пайшау
Флавиу
79
Kacper
Sezonienko
9
Зволински
Лукаш
Висла Плоцк
4-3-3
Лехия Гданьск
4-2-3-1

История личных встреч

Висла Плоцк
Лехия Гданьск

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

23.1%
7.7%
69.2%
3 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:3
Э
0:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
3:0
Э
0:2
Э
2:1
Э
2:1
ВД
1:0
К
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Секульски Лукаш 6 0.32
Damian Warchol 6 0.32
Вольски Рафал 3 (1) 0.16
Швох Матеуш 3 (1) 0.16
Колар Марко 2 0.11
Расак Дамиан 2 0.11
Кривоцюк Антон 2 0.11
Валло Кристиан 1 0.05
Михальски Дамян 1 0.05
Целеменцки Радослав 1 0.05
Лагатор Душан 1 0.05
Томасик Пётр 0 0
Фурман Доминик 0 0
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 7 0.37
Пайшау Флавиу 6 (2) 0.32
Дурмуш Илкай 4 0.21
Терраццино Марко 4 0.21
Гаёс Мацей 3 0.16
Кубицки Ярослав 2 0.11
Жуковски Матеуш 2 0.11
Конрадо 1 0.05
Маковский Томаш 1 0.05
Kacper Sezonienko 1 0.05
Сисей Йозеф 0 0
Малоча Марио 0 0
Копац Бартош 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Мусолитин Николай 0 0

Карточки

Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезничак Якуб 7 1
Фурман Доминик 3 2
Томасик Пётр 5 0
Швох Матеуш 5 0
Секульски Лукаш 4 0
Кривоцюк Антон 4 0
Вольски Рафал 3 0
Лагатор Душан 3 0
Михальски Дамян 3 0
Лесняк Филип 2 0
Колар Марко 2 0
Damian Warchol 2 0
Расак Дамиан 2 0
Коцыля Давид 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Каминьски Кжиштоф 1 0
Целеменцки Радослав 1 0
Dawid Krzyzanski 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубицки Ярослав 6 0
Налепа Михал 4 1
Малоча Марио 4 0
Конрадо 4 0
Kacper Sezonienko 4 0
Куцяк Душан 2 0
Гаёс Мацей 2 0
Зволински Лукаш 2 0
Жуковски Матеуш 2 0
Bassekou Diabate 2 0
Пайшау Флавиу 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Петшак Рафаль 1 0
Крюэзиу Эгзон 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Маковский Томаш 1 0
Калузиньски Якуб 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
15
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
4
27%
5
33%
31-45
3
20%
5
33%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
1
7%
2
13%
76-90

Пропущено

4
15
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
25%
1
7%
16-30
1
25%
2
13%
31-45
1
25%
3
20%
46-60
1
25%
4
27%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Забито

15
16
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
7%
3
19%
1-15
4
27%
1
6%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
3
20%
6
38%
76-90

Пропущено

20
9
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
10%
1
11%
1-15
4
20%
1
11%
16-30
3
15%
2
22%
31-45
1
5%
2
22%
46-60
3
15%
2
22%
61-75
7
35%
1
11%
76-90

Забито

30
31
16 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 10
1 Не забивали 2
3
10%
3
10%
1-15
7
23%
3
10%
16-30
6
20%
8
26%
31-45
5
17%
7
23%
46-60
5
17%
2
6%
61-75
4
13%
8
26%
76-90

Пропущено

24
24
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
2
8%
3
13%
1-15
5
21%
2
8%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
2
8%
5
21%
46-60
4
17%
6
25%
61-75
7
29%
29%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Плоцк
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Висла Плоцк - Легия 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2
Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Легия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3
Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 18 11 5 2 35 - 12 38
2. Погонь Щецин 18 10 6 2 34 - 15 36
3. Лехия Гданьск 0:1 19 9 6 4 33 - 23 33
4. Радомьяк Радом 18 8 8 2 25 - 16 32
5. Ракув 18 9 5 4 31 - 22 32
6. Висла Плоцк 1:0 19 9 2 8 29 - 26 29
7. Гурник Забже 18 8 4 6 26 - 24 28
8. Сталь Мелец 18 7 6 5 25 - 25 27
9. Ягеллония 18 6 6 6 24 - 26 24
10. Шлёнск 18 6 6 6 30 - 28 24
11. Краковия 18 6 5 7 23 - 26 23
12. Пяст 18 6 4 8 25 - 25 22
13. Висла Краков 19 6 3 10 21 - 30 21
14. Заглембе Любин 18 6 2 10 19 - 34 20
15. Легия 17 5 0 12 19 - 27 15
16. Варта Познань 18 3 6 9 13 - 23 15
17. Гурник Ленчна 18 3 6 9 17 - 35 15
18. Брук-Бет Термалица 18 2 6 10 20 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 1:0 10 8 2 0 17 - 3 26
2. Лех 9 7 2 0 21 - 2 23
3. Погонь Щецин 8 7 1 0 23 - 6 22
4. Лехия Гданьск 0:1 9 6 2 1 17 - 8 20
5. Сталь Мелец 10 6 2 2 15 - 12 20
6. Радомьяк Радом 9 5 4 0 15 - 8 19
7. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 12 17
8. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
9. Ракув 8 4 3 1 16 - 8 15
10. Краковия 9 4 2 3 13 - 12 14
11. Шлёнск 8 3 4 1 12 - 9 13
12. Висла Краков 9 4 1 4 11 - 11 13
13. Заглембе Любин 9 4 1 4 13 - 13 13
14. Пяст 9 4 1 4 16 - 15 13
15. Легия 8 4 0 4 12 - 10 12
16. Брук-Бет Термалица 9 2 3 4 14 - 18 9
17. Варта Познань 10 1 5 4 6 - 12 8
18. Гурник Ленчна 9 1 4 4 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Лех 9 4 3 2 14 - 10 15
3. Погонь Щецин 10 3 5 2 11 - 9 14
4. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
5. Лехия Гданьск 0:1 10 3 4 3 16 - 15 13
6. Гурник Забже 8 3 2 3 11 - 12 11
7. Шлёнск 10 3 2 5 18 - 19 11
8. Краковия 9 2 3 4 10 - 14 9
9. Пяст 9 2 3 4 9 - 10 9
10. Гурник Ленчна 9 2 2 5 9 - 17 8
11. Ягеллония 8 2 2 4 8 - 14 8
12. Висла Краков 10 2 2 6 10 - 19 8
13. Сталь Мелец 8 1 4 3 10 - 13 7
14. Заглембе Любин 9 2 1 6 6 - 21 7
15. Варта Познань 8 2 1 5 7 - 11 7
16. Легия 9 1 0 8 7 - 17 3
17. Брук-Бет Термалица 9 0 3 6 6 - 14 3
18. Висла Плоцк 1:0 9 1 0 8 12 - 23 3
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Зволински Лукаш получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Расак Дамиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Висла Плоцк
Ничья
Лехия Гданьск
2.84
3.91
6.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск онлайн


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Висла Плоцк
Лехия Гданьск

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