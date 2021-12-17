Польша: Экстракласса 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Казимеж Гурски
1:0
3' ГолРасак Дамиан
38' Желтая карточкаЗволински Лукаш
Ход матча
3'
1:0
38'
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
11
Пырдол
Пётр
12
Куцяк
Душан
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
99
Дурмуш
Илкай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пырдол ПётрНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
-
24 Колар МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Maciej Bartoszek
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
-
20 КонрадоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Tomasz Kaczmarek
История личных встреч
Висла Плоцк
Лехия Гданьск
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
23.1%
7.7%
69.2%
3 победы 1 ничья 9 побед
Первый тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Секульски Лукаш
|6
|0.32
|Damian Warchol
|6
|0.32
|Вольски Рафал
|3 (1)
|0.16
|Швох Матеуш
|3 (1)
|0.16
|Колар Марко
|2
|0.11
|Расак Дамиан
|2
|0.11
|Кривоцюк Антон
|2
|0.11
|Валло Кристиан
|1
|0.05
|Михальски Дамян
|1
|0.05
|Целеменцки Радослав
|1
|0.05
|Лагатор Душан
|1
|0.05
|Томасик Пётр
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|7
|0.37
|Пайшау Флавиу
|6 (2)
|0.32
|Дурмуш Илкай
|4
|0.21
|Терраццино Марко
|4
|0.21
|Гаёс Мацей
|3
|0.16
|Кубицки Ярослав
|2
|0.11
|Жуковски Матеуш
|2
|0.11
|Конрадо
|1
|0.05
|Маковский Томаш
|1
|0.05
|Kacper Sezonienko
|1
|0.05
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Малоча Марио
|0
|0
|Копац Бартош
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Мусолитин Николай
|0
|0
Карточки
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезничак Якуб
|7
|1
|Фурман Доминик
|3
|2
|Томасик Пётр
|5
|0
|Швох Матеуш
|5
|0
|Секульски Лукаш
|4
|0
|Кривоцюк Антон
|4
|0
|Вольски Рафал
|3
|0
|Лагатор Душан
|3
|0
|Михальски Дамян
|3
|0
|Лесняк Филип
|2
|0
|Колар Марко
|2
|0
|Damian Warchol
|2
|0
|Расак Дамиан
|2
|0
|Коцыля Давид
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Каминьски Кжиштоф
|1
|0
|Целеменцки Радослав
|1
|0
|Dawid Krzyzanski
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубицки Ярослав
|6
|0
|Налепа Михал
|4
|1
|Малоча Марио
|4
|0
|Конрадо
|4
|0
|Kacper Sezonienko
|4
|0
|Куцяк Душан
|2
|0
|Гаёс Мацей
|2
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Bassekou Diabate
|2
|0
|Пайшау Флавиу
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Петшак Рафаль
|1
|0
|Крюэзиу Эгзон
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Калузиньски Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
15
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
4
27%
5
33%
31-45
3
20%
5
33%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
1
7%
2
13%
76-90
Пропущено
4
15
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
25%
1
7%
16-30
1
25%
2
13%
31-45
1
25%
3
20%
46-60
1
25%
4
27%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Забито
15
16
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
7%
3
19%
1-15
4
27%
1
6%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
3
20%
6
38%
76-90
Пропущено
20
9
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
10%
1
11%
1-15
4
20%
1
11%
16-30
3
15%
2
22%
31-45
1
5%
2
22%
46-60
3
15%
2
22%
61-75
7
35%
1
11%
76-90
Забито
30
31
16 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 10
1 Не забивали 2
3
10%
3
10%
1-15
7
23%
3
10%
16-30
6
20%
8
26%
31-45
5
17%
7
23%
46-60
5
17%
2
6%
61-75
4
13%
8
26%
76-90
Пропущено
24
24
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
2
8%
3
13%
1-15
5
21%
2
8%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
2
8%
5
21%
46-60
4
17%
6
25%
61-75
7
29%
29%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Плоцк
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Висла Плоцк - Легия 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2
Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Легия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3
Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|18
|11
|5
|2
|35 - 12
|38
|2.
|Погонь Щецин
|18
|10
|6
|2
|34 - 15
|36
|3.
|Лехия Гданьск
|0:1
|19
|9
|6
|4
|33 - 23
|33
|4.
|Радомьяк Радом
|18
|8
|8
|2
|25 - 16
|32
|5.
|Ракув
|18
|9
|5
|4
|31 - 22
|32
|6.
|Висла Плоцк
|1:0
|19
|9
|2
|8
|29 - 26
|29
|7.
|Гурник Забже
|18
|8
|4
|6
|26 - 24
|28
|8.
|Сталь Мелец
|18
|7
|6
|5
|25 - 25
|27
|9.
|Ягеллония
|18
|6
|6
|6
|24 - 26
|24
|10.
|Шлёнск
|18
|6
|6
|6
|30 - 28
|24
|11.
|Краковия
|18
|6
|5
|7
|23 - 26
|23
|12.
|Пяст
|18
|6
|4
|8
|25 - 25
|22
|13.
|Висла Краков
|19
|6
|3
|10
|21 - 30
|21
|14.
|Заглембе Любин
|18
|6
|2
|10
|19 - 34
|20
|15.
|Легия
|17
|5
|0
|12
|19 - 27
|15
|16.
|Варта Познань
|18
|3
|6
|9
|13 - 23
|15
|17.
|Гурник Ленчна
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|18.
|Брук-Бет Термалица
|18
|2
|6
|10
|20 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|1:0
|10
|8
|2
|0
|17 - 3
|26
|2.
|Лех
|9
|7
|2
|0
|21 - 2
|23
|3.
|Погонь Щецин
|8
|7
|1
|0
|23 - 6
|22
|4.
|Лехия Гданьск
|0:1
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|5.
|Сталь Мелец
|10
|6
|2
|2
|15 - 12
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|9
|5
|4
|0
|15 - 8
|19
|7.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|8.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|9.
|Ракув
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|10.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|11.
|Шлёнск
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|12.
|Висла Краков
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|13.
|Заглембе Любин
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|14.
|Пяст
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|15.
|Легия
|8
|4
|0
|4
|12 - 10
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|17.
|Варта Познань
|10
|1
|5
|4
|6 - 12
|8
|18.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Лех
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|3.
|Погонь Щецин
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|4.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Лехия Гданьск
|0:1
|10
|3
|4
|3
|16 - 15
|13
|6.
|Гурник Забже
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|7.
|Шлёнск
|10
|3
|2
|5
|18 - 19
|11
|8.
|Краковия
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|9.
|Пяст
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|10.
|Гурник Ленчна
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|11.
|Ягеллония
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|12.
|Висла Краков
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|13.
|Сталь Мелец
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заглембе Любин
|9
|2
|1
|6
|6 - 21
|7
|15.
|Варта Познань
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|16.
|Легия
|9
|1
|0
|8
|7 - 17
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|18.
|Висла Плоцк
|1:0
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3