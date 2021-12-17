Польша: Экстракласса 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Казимеж Гурски
1:0
3' ГолРасак Дамиан
38' Желтая карточкаЗволински Лукаш
52' Желтая карточкаМихальски Дамян
54' Желтая карточкаBassekou Diabate
70' Желтая карточкаКривоцюк Антон
73' Желтая карточкаМалоча Марио
88' Желтая карточкаТомасик Пётр
90' Желтая карточкаКаминьски Кжиштоф
Ход матча
3'
1:0
38'
52'
54'
64'
70'
73'
83'
88'
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
11
Жоржиньо
12
Куцяк
Душан
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
99
Дурмуш
Илкай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ЖоржиньоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
-
24 Колар МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Maciej Bartoszek
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
-
20 КонрадоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Tomasz Kaczmarek
История личных встреч
Висла Плоцк
Лехия Гданьск
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
23.1%
7.7%
69.2%
3 победы 1 ничья 9 побед
Первый тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Секульски Лукаш
|6
|0.32
|Damian Warchol
|6
|0.32
|Вольски Рафал
|3 (1)
|0.16
|Швох Матеуш
|3 (1)
|0.16
|Колар Марко
|2
|0.11
|Расак Дамиан
|2
|0.11
|Кривоцюк Антон
|2
|0.11
|Валло Кристиан
|1
|0.05
|Михальски Дамян
|1
|0.05
|Целеменцки Радослав
|1
|0.05
|Лагатор Душан
|1
|0.05
|Томасик Пётр
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|7
|0.37
|Пайшау Флавиу
|6 (2)
|0.32
|Дурмуш Илкай
|4
|0.21
|Терраццино Марко
|4
|0.21
|Гаёс Мацей
|3
|0.16
|Кубицки Ярослав
|2
|0.11
|Жуковски Матеуш
|2
|0.11
|Конрадо
|1
|0.05
|Маковский Томаш
|1
|0.05
|Kacper Sezonienko
|1
|0.05
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Малоча Марио
|0
|0
|Копац Бартош
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Мусолитин Николай
|0
|0
Карточки
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезничак Якуб
|7
|1
|Фурман Доминик
|3
|2
|Томасик Пётр
|6
|0
|Швох Матеуш
|5
|0
|Кривоцюк Антон
|5
|0
|Секульски Лукаш
|4
|0
|Михальски Дамян
|4
|0
|Вольски Рафал
|3
|0
|Лагатор Душан
|3
|0
|Каминьски Кжиштоф
|2
|0
|Лесняк Филип
|2
|0
|Колар Марко
|2
|0
|Damian Warchol
|2
|0
|Расак Дамиан
|2
|0
|Коцыля Давид
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Целеменцки Радослав
|1
|0
|Dawid Krzyzanski
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубицки Ярослав
|6
|0
|Налепа Михал
|4
|1
|Малоча Марио
|5
|0
|Конрадо
|4
|0
|Kacper Sezonienko
|4
|0
|Bassekou Diabate
|3
|0
|Куцяк Душан
|2
|0
|Гаёс Мацей
|2
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Пайшау Флавиу
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Петшак Рафаль
|1
|0
|Крюэзиу Эгзон
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Калузиньски Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
15
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
4
25%
5
33%
31-45
3
19%
5
33%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
1
6%
2
13%
76-90
Пропущено
4
16
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
3
19%
1-15
1
25%
1
6%
16-30
1
25%
2
13%
31-45
1
25%
3
19%
46-60
1
25%
4
25%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Забито
15
16
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
1
7%
3
19%
1-15
4
27%
1
6%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
3
20%
6
38%
76-90
Пропущено
20
9
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
10%
1
11%
1-15
4
20%
1
11%
16-30
3
15%
2
22%
31-45
1
5%
2
22%
46-60
3
15%
2
22%
61-75
7
35%
1
11%
76-90
Забито
31
31
17 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 10
1 Не забивали 3
4
13%
3
10%
1-15
7
23%
3
10%
16-30
6
19%
8
26%
31-45
5
16%
7
23%
46-60
5
16%
2
6%
61-75
4
13%
8
26%
76-90
Пропущено
24
25
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
2
8%
4
16%
1-15
5
21%
2
8%
16-30
4
17%
4
16%
31-45
2
8%
5
20%
46-60
4
17%
6
24%
61-75
7
29%
29%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Плоцк
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Висла Плоцк - Легия 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2
Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Легия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3
Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|18
|11
|5
|2
|35 - 12
|38
|2.
|Погонь Щецин
|18
|10
|6
|2
|34 - 15
|36
|3.
|Лехия Гданьск
|19
|9
|6
|4
|33 - 23
|33
|4.
|Радомьяк Радом
|18
|8
|8
|2
|25 - 16
|32
|5.
|Ракув
|18
|9
|5
|4
|31 - 22
|32
|6.
|Висла Плоцк
|19
|9
|2
|8
|29 - 26
|29
|7.
|Гурник Забже
|18
|8
|4
|6
|26 - 24
|28
|8.
|Сталь Мелец
|18
|7
|6
|5
|25 - 25
|27
|9.
|Ягеллония
|18
|6
|6
|6
|24 - 26
|24
|10.
|Шлёнск
|18
|6
|6
|6
|30 - 28
|24
|11.
|Краковия
|18
|6
|5
|7
|23 - 26
|23
|12.
|Пяст
|18
|6
|4
|8
|25 - 25
|22
|13.
|Висла Краков
|19
|6
|3
|10
|21 - 30
|21
|14.
|Заглембе Любин
|18
|6
|2
|10
|19 - 34
|20
|15.
|Легия
|17
|5
|0
|12
|19 - 27
|15
|16.
|Варта Познань
|18
|3
|6
|9
|13 - 23
|15
|17.
|Гурник Ленчна
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|18.
|Брук-Бет Термалица
|18
|2
|6
|10
|20 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|10
|8
|2
|0
|17 - 3
|26
|2.
|Лех
|9
|7
|2
|0
|21 - 2
|23
|3.
|Погонь Щецин
|8
|7
|1
|0
|23 - 6
|22
|4.
|Лехия Гданьск
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|5.
|Сталь Мелец
|10
|6
|2
|2
|15 - 12
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|9
|5
|4
|0
|15 - 8
|19
|7.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|8.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|9.
|Ракув
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|10.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|11.
|Шлёнск
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|12.
|Висла Краков
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|13.
|Заглембе Любин
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|14.
|Пяст
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|15.
|Легия
|8
|4
|0
|4
|12 - 10
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|17.
|Варта Познань
|10
|1
|5
|4
|6 - 12
|8
|18.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Лех
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|3.
|Погонь Щецин
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|4.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Лехия Гданьск
|10
|3
|4
|3
|16 - 15
|13
|6.
|Гурник Забже
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|7.
|Шлёнск
|10
|3
|2
|5
|18 - 19
|11
|8.
|Краковия
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|9.
|Пяст
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|10.
|Гурник Ленчна
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|11.
|Ягеллония
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|12.
|Висла Краков
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|13.
|Сталь Мелец
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заглембе Любин
|9
|2
|1
|6
|6 - 21
|7
|15.
|Варта Познань
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|16.
|Легия
|9
|1
|0
|8
|7 - 17
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|18.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3