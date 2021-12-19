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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Гурник Ленчна
0:1
Первый тайм: 24'

Стадион:
Заглембе Любин
0'
3' Желтая карточка
Крук Камиль
0:1
13' Гол
Зубровски Якуб
22' Желтая карточка
Leandro VIII
24'

Ход матча

3'
 
Крук Камиль
13'
0:1
Зубровски Якуб
22'
Leandro VIII
 
Лучшие коэффициенты
Гурник Ленчна
Ничья
Заглембе Любин
3.30
3.46
2.74
Все Коэффициенты
33
Гостомски
Мацей
24
Мичел
Голински
21
Щесняк
Криспин
20
Рыманяк
Бартош
3
Leandro
VIII
22
Serhij
Krykun
77
Гаска
Дамиан
88
Гарсия
Алекс
6
Гол
Януш
70
Jason
Eyenga-Lokilo2
18
Bartosz
Spiaczka
30
Хладун
Доминик
26
Ходына
Кацпер
24
Kacper
Lepczynski
2
Пантич
Александар
74
Крук
Камиль
77
Бартолевски
Матеуш
17
Шиш
Патрик
14
Зубровски
Якуб
8
Пореба
Лукаш
7
Живец
Саша
11
Заиц
Томаш
Гурник Ленчна
5-3-2
Заглембе Любин
5-4-1

История личных встреч

Гурник Ленчна
Заглембе Любин

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Э
3:1
ЭГБ
1:3
Э
0:1
Э
0:0
Э
0:2
Э
0:0
ТМС
1:1
ВД
3:0
ВД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Ленчна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bartosz Spiaczka 8 (1) 0.42
Гаска Дамиан 3 0.16
Гол Януш 2 0.11
Jason Eyenga-Lokilo2 1 0.05
Przemyslaw Banaszak 1 0.05
Вендрыховски Марцел 1 0.05
Гарсия Алекс 0 0
Мак Михал 0 0
Tomasz Midzierski 0 0
Рыманяк Бартош 0 0
Leandro VIII 0 0
Serhij Krykun 0 0
Орловски Мацей 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиш Патрик 4 0.21
Даниэл Эрик 2 0.11
Стажиньски Филип 2 (1) 0.11
Живец Саша 2 0.11
Заиц Томаш 2 0.11
Пореба Лукаш 1 0.05
Башкиров Евгений 1 0.05
Зубровски Якуб 1 0.05
Шимич Лоренцо 1 0.05
Бартолевски Матеуш 1 0.05
Крук Камиль 1 0.05
Karol Podlinski 0 0
Жигулёв Илья 0 0
Солер Ян 0 0

Карточки

Гурник Ленчна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bartosz Spiaczka 6 0
Гол Януш 4 1
Рыманяк Бартош 4 0
Мак Михал 3 0
Szymon Drewniak 3 0
Przemyslaw Banaszak 1 1
Tomasz Tymosiak 2 0
Гарсия Алекс 2 0
Kamil Pajnowski 2 0
Serhij Krykun 2 0
Щесняк Криспин 2 0
Tomasz Midzierski 1 0
Калинковски Бартоломей 1 0
Гаска Дамиан 1 0
Вендрыховски Марцел 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пореба Лукаш 6 0
Пантич Александар 2 2
Бартолевски Матеуш 5 0
Крук Камиль 4 0
Балич Саша 2 1
Вуйцицки Якуб 3 0
Зубровски Якуб 3 0
Солер Ян 3 0
Ходына Кацпер 3 0
Стажиньски Филип 2 0
Жигулёв Илья 2 0
Хладун Доминик 2 0
Заиц Томаш 2 0
Oliwier Slawinski 2 0
Башкиров Евгений 1 0
Даниэл Эрик 1 0
Шиш Патрик 1 0
Дудзиньски Даниэль 1 0
Patryk Kusztal 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

19
21
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
16%
2
10%
1-15
3
16%
5
24%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
4
21%
5
24%
46-60
4
21%
2
10%
61-75
2
11%
5
24%
76-90

Забито

11
12
9 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
13%
5
36%
1-15
4
27%
2
14%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
3
20%
1
7%
76-90

Забито

18
18
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
3
17%
1
6%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
7
39%
1
6%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
4
22%
4
22%
76-90

Пропущено

34
35
17 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
5
15%
7
20%
1-15
7
21%
7
20%
16-30
5
15%
5
14%
31-45
7
21%
7
20%
46-60
5
15%
3
9%
61-75
5
15%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Ленчна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2
Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Медзь - Гурник Ленчна 2:2 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Гурник Польковице - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Легия - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1
Ракув - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 18 11 5 2 35 - 12 38
2. Погонь Щецин 19 10 7 2 35 - 16 37
3. Ракув 19 10 5 4 36 - 22 35
4. Лехия Гданьск 19 9 6 4 33 - 23 33
5. Радомьяк Радом 18 8 8 2 25 - 16 32
6. Висла Плоцк 19 9 2 8 29 - 26 29
7. Гурник Забже 18 8 4 6 26 - 24 28
8. Сталь Мелец 19 7 7 5 26 - 26 28
9. Краковия 19 7 5 7 25 - 26 26
10. Ягеллония 19 6 6 7 24 - 31 24
11. Шлёнск 19 6 6 7 30 - 30 24
12. Заглембе Любин 1:0 19 7 2 10 20 - 34 23
13. Пяст 19 6 5 8 26 - 26 23
14. Висла Краков 19 6 3 10 21 - 30 21
15. Варта Познань 19 3 7 9 14 - 24 16
16. Легия 17 5 0 12 19 - 27 15
17. Гурник Ленчна 0:1 19 3 6 10 17 - 36 15
18. Брук-Бет Термалица 18 2 6 10 20 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 10 8 2 0 17 - 3 26
2. Погонь Щецин 9 7 2 0 24 - 7 23
3. Лех 9 7 2 0 21 - 2 23
4. Лехия Гданьск 9 6 2 1 17 - 8 20
5. Сталь Мелец 10 6 2 2 15 - 12 20
6. Радомьяк Радом 9 5 4 0 15 - 8 19
7. Ракув 9 5 3 1 21 - 8 18
8. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 12 17
9. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
10. Краковия 9 4 2 3 13 - 12 14
11. Пяст 10 4 2 4 17 - 16 14
12. Шлёнск 9 3 4 2 12 - 11 13
13. Висла Краков 9 4 1 4 11 - 11 13
14. Заглембе Любин 1:0 9 4 1 4 13 - 13 13
15. Легия 8 4 0 4 12 - 10 12
16. Брук-Бет Термалица 9 2 3 4 14 - 18 9
17. Варта Познань 10 1 5 4 6 - 12 8
18. Гурник Ленчна 0:1 10 1 4 5 8 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Лех 9 4 3 2 14 - 10 15
3. Погонь Щецин 10 3 5 2 11 - 9 14
4. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
5. Лехия Гданьск 10 3 4 3 16 - 15 13
6. Краковия 10 3 3 4 12 - 14 12
7. Гурник Забже 8 3 2 3 11 - 12 11
8. Шлёнск 10 3 2 5 18 - 19 11
9. Заглембе Любин 1:0 10 3 1 6 7 - 21 10
10. Пяст 9 2 3 4 9 - 10 9
11. Сталь Мелец 9 1 5 3 11 - 14 8
12. Гурник Ленчна 0:1 9 2 2 5 9 - 17 8
13. Ягеллония 9 2 2 5 8 - 19 8
14. Висла Краков 10 2 2 6 10 - 19 8
15. Варта Познань 9 2 2 5 8 - 12 8
16. Легия 9 1 0 8 7 - 17 3
17. Брук-Бет Термалица 9 0 3 6 6 - 14 3
18. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    22'
    Leandro получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Зубровски Якуб бьет в цель!
  • Желтая карточка
    3'
    Крук Камиль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гурник Ленчна
Ничья
Заглембе Любин
3.30
3.46
2.74
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гурник Ленчна 0:1 Заглембе Любин онлайн


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Заглембе Любин

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