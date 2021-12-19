Польша: Экстракласса 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Горник
4' Желтая карточкаКрук Камиль
0:1
13' ГолЗубровски Якуб
23' Желтая карточкаLeandro VIII
76' Желтая карточкаГол Януш
1:1
81' ПенальтиPrzemyslaw Banaszak
85' Желтая карточкаРыманяк Бартош
2:1
90' ГолBartosz Spiaczka
90' Желтая карточкаПантич Александар
Ход матча
4'
13'
0:1
23'
76'
81'
85'
90'
2:1
77
Гаска
Дамиан
88
Гарсия
Алекс
6
Гол
Януш
74
Крук
Камиль
17
Шиш
Патрик
11
Заиц
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Гаска ДамианПолузащитник
-
88 Гарсия АлексПолузащитник
-
6 Гол ЯнушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
11 Dawid Tkacz
-
16 Michal Krol
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Заиц ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Жигулёв ИльяПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Журав Дариуш
История личных встреч
Гурник Ленчна
Заглембе Любин
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Ленчна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bartosz Spiaczka
|9 (1)
|0.47
|Гаска Дамиан
|3
|0.16
|Przemyslaw Banaszak
|2 (1)
|0.11
|Гол Януш
|2
|0.11
|Jason Eyenga-Lokilo2
|1
|0.05
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.05
|Гарсия Алекс
|0
|0
|Мак Михал
|0
|0
|Tomasz Midzierski
|0
|0
|Рыманяк Бартош
|0
|0
|Leandro VIII
|0
|0
|Serhij Krykun
|0
|0
|Орловски Мацей
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиш Патрик
|4
|0.21
|Даниэл Эрик
|2
|0.11
|Стажиньски Филип
|2 (1)
|0.11
|Живец Саша
|2
|0.11
|Заиц Томаш
|2
|0.11
|Пореба Лукаш
|1
|0.05
|Башкиров Евгений
|1
|0.05
|Зубровски Якуб
|1
|0.05
|Шимич Лоренцо
|1
|0.05
|Бартолевски Матеуш
|1
|0.05
|Крук Камиль
|1
|0.05
|Karol Podlinski
|0
|0
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Солер Ян
|0
|0
Карточки
Гурник Ленчна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гол Януш
|5
|1
|Bartosz Spiaczka
|6
|0
|Рыманяк Бартош
|5
|0
|Мак Михал
|3
|0
|Szymon Drewniak
|3
|0
|Przemyslaw Banaszak
|1
|1
|Tomasz Tymosiak
|2
|0
|Гарсия Алекс
|2
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Serhij Krykun
|2
|0
|Щесняк Криспин
|2
|0
|Tomasz Midzierski
|1
|0
|Калинковски Бартоломей
|1
|0
|Гаска Дамиан
|1
|0
|Leandro VIII
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пореба Лукаш
|6
|0
|Пантич Александар
|2
|2
|Бартолевски Матеуш
|5
|0
|Крук Камиль
|4
|0
|Балич Саша
|2
|1
|Вуйцицки Якуб
|3
|0
|Зубровски Якуб
|3
|0
|Солер Ян
|3
|0
|Ходына Кацпер
|3
|0
|Стажиньски Филип
|2
|0
|Жигулёв Илья
|2
|0
|Хладун Доминик
|2
|0
|Заиц Томаш
|2
|0
|Oliwier Slawinski
|2
|0
|Башкиров Евгений
|1
|0
|Даниэл Эрик
|1
|0
|Шиш Патрик
|1
|0
|Дудзиньски Даниэль
|1
|0
|Patryk Kusztal
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Пропущено
19
21
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
16%
2
10%
1-15
3
16%
5
24%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
4
21%
5
24%
46-60
4
21%
2
10%
61-75
2
11%
5
24%
76-90
Забито
11
12
9 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
Пропущено
15
14
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
13%
5
36%
1-15
4
27%
2
14%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
3
20%
1
7%
76-90
Забито
18
18
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
3
17%
1
6%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
7
39%
1
6%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
4
22%
4
22%
76-90
Пропущено
34
35
17 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
5
15%
7
20%
1-15
7
21%
7
20%
16-30
5
15%
5
14%
31-45
7
21%
7
20%
46-60
5
15%
3
9%
61-75
5
15%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Ленчна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2
Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Медзь - Гурник Ленчна 2:2 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Гурник Польковице - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Легия - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1
Ракув - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|18
|11
|5
|2
|35 - 12
|38
|2.
|Погонь Щецин
|19
|10
|7
|2
|35 - 16
|37
|3.
|Ракув
|19
|10
|5
|4
|36 - 22
|35
|4.
|Лехия Гданьск
|19
|9
|6
|4
|33 - 23
|33
|5.
|Радомьяк Радом
|18
|8
|8
|2
|25 - 16
|32
|6.
|Висла Плоцк
|19
|9
|2
|8
|29 - 26
|29
|7.
|Гурник Забже
|18
|8
|4
|6
|26 - 24
|28
|8.
|Сталь Мелец
|19
|7
|7
|5
|26 - 26
|28
|9.
|Краковия
|19
|7
|5
|7
|25 - 26
|26
|10.
|Ягеллония
|19
|6
|6
|7
|24 - 31
|24
|11.
|Шлёнск
|19
|6
|6
|7
|30 - 30
|24
|12.
|Пяст
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|13.
|Висла Краков
|19
|6
|3
|10
|21 - 30
|21
|14.
|Заглембе Любин
|19
|6
|2
|11
|20 - 36
|20
|15.
|Гурник Ленчна
|19
|4
|6
|9
|19 - 36
|18
|16.
|Варта Познань
|19
|3
|7
|9
|14 - 24
|16
|17.
|Легия
|17
|5
|0
|12
|19 - 27
|15
|18.
|Брук-Бет Термалица
|18
|2
|6
|10
|20 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|10
|8
|2
|0
|17 - 3
|26
|2.
|Погонь Щецин
|9
|7
|2
|0
|24 - 7
|23
|3.
|Лех
|9
|7
|2
|0
|21 - 2
|23
|4.
|Лехия Гданьск
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|5.
|Сталь Мелец
|10
|6
|2
|2
|15 - 12
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|9
|5
|4
|0
|15 - 8
|19
|7.
|Ракув
|9
|5
|3
|1
|21 - 8
|18
|8.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|9.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|10.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|11.
|Пяст
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|12.
|Шлёнск
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|13.
|Висла Краков
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|14.
|Заглембе Любин
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|15.
|Легия
|8
|4
|0
|4
|12 - 10
|12
|16.
|Гурник Ленчна
|10
|2
|4
|4
|10 - 19
|10
|17.
|Брук-Бет Термалица
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|18.
|Варта Познань
|10
|1
|5
|4
|6 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Лех
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|3.
|Погонь Щецин
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|4.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Лехия Гданьск
|10
|3
|4
|3
|16 - 15
|13
|6.
|Краковия
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|7.
|Гурник Забже
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|8.
|Шлёнск
|10
|3
|2
|5
|18 - 19
|11
|9.
|Пяст
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|10.
|Сталь Мелец
|9
|1
|5
|3
|11 - 14
|8
|11.
|Гурник Ленчна
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|12.
|Ягеллония
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|13.
|Висла Краков
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|14.
|Варта Познань
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|15.
|Заглембе Любин
|10
|2
|1
|7
|7 - 23
|7
|16.
|Легия
|9
|1
|0
|8
|7 - 17
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|18.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3