Польша: Экстракласса 2021-2022
1:1
Перерыв
Стадион: ИНЕА
0:1
36' ГолХименес Хесус
39' Желтая карточкаДадок Роберт
1:1
44' ГолКвеквескири Ника
Ход матча
36'
0:1
39'
44'
1:1
2
Joel
V
24
Амарал
Жоау
26
Яницки
Рафал
96
Дадок
Роберт
23
Мвондо
Жан
64
Янжа
Эрик
17
Новак
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Joel VЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
Главный тренер: Мацей Скожа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
-
17 Новак БартошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Лех
Гурник Забже
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
27.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
27 матчей
51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
37%
33.3%
29.7%
10 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
55.6%
29.6%
14.8%
15 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|10 (2)
|0.53
|Амарал Жоау
|8
|0.42
|Каминьски Якуб
|6
|0.32
|Квеквескири Ника
|2
|0.11
|Милич Антонио
|2
|0.11
|Саламон Бартош
|2
|0.11
|Дуглас Барри
|1
|0.05
|Ребошу Педру
|1
|0.05
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0.05
|Муравски Радослав
|1
|0.05
|Тиба Педру
|1
|0.05
|Скурась Михал
|1
|0.05
|Joel V
|0
|0
|Рамирес Даниэль
|0
|0
|Червински Алан
|0
|0
|Шатка Любомир
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|8 (1)
|0.42
|Новак Бартош
|4
|0.21
|Кубица Кшиштоф
|4
|0.21
|Подольски Лукас
|3
|0.16
|Кравчик Пётр
|2
|0.11
|Янжа Эрик
|1
|0.05
|Дадок Роберт
|1
|0.05
|Яницки Рафал
|1
|0.05
|Холевяк Матеуш
|1
|0.05
|Гришкевич Адриан
|1
|0.05
|Манне Аласана
|0
|0
|Висневски Пшемыслав
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Барри
|5
|0
|Тиба Педру
|3
|0
|Карлстрём Йеспер
|3
|0
|Квеквескири Ника
|1
|1
|Joel V
|1
|1
|Исхак Микаэль
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Ребошу Педру
|2
|0
|Саламон Бартош
|1
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Скурась Михал
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гришкевич Адриан
|5
|0
|Подольски Лукас
|4
|0
|Яницки Рафал
|4
|0
|Дадок Роберт
|4
|0
|Манне Аласана
|4
|0
|Янжа Эрик
|3
|0
|Баинович Филип
|2
|0
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|Кубица Кшиштоф
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Adrian Dziedzic
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
11
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
2
10%
2
18%
1-15
3
14%
1
9%
16-30
1
5%
4
36%
31-45
9
43%
2
18%
46-60
2
10%
1
9%
61-75
4
19%
1
9%
76-90
Пропущено
2
12
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
50%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
50%
3
25%
76-90
Забито
14
14
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
4
29%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
4
29%
2
14%
46-60
2
14%
2
14%
61-75
2
14%
5
36%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
30%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
3
30%
5
38%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
1
10%
1
8%
76-90
Забито
35
25
12 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
6
17%
3
12%
1-15
4
11%
2
8%
16-30
2
6%
7
28%
31-45
13
37%
4
16%
46-60
4
11%
3
12%
61-75
6
17%
6
24%
76-90
Пропущено
12
25
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 15
3
25%
3
12%
1-15
2
17%
4
16%
16-30
1
8%
3
12%
31-45
3
25%
5
20%
46-60
1
8%
6
24%
61-75
2
17%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Радомьяк Радом - Лех 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Гарбарния Краков - Лех 0:4 Лех - Варта Познань 2:0
Лех - Пяст 1:0 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Сталь Мелец - Лех 0:0 Скерневице - Лех 0:2 Лех - Висла Плоцк 4:1 Легия - Лех 0:1 Лех - Шлёнск 4:0 СКРА Ченстохова - Лех 0:3 Ягеллония - Лех 1:0 Лех - Висла Краков 5:0 Ракув - Лех 2:2 Лех - Погонь Щецин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Лех - Краковия 2:0 Гурник Забже - Лех 1:3
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ракув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2
Гурник Забже - Легия 3:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Краковия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Пяст 0:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|1:1
|19
|11
|6
|2
|36 - 13
|39
|2.
|Погонь Щецин
|19
|10
|7
|2
|35 - 16
|37
|3.
|Ракув
|19
|10
|5
|4
|36 - 22
|35
|4.
|Лехия Гданьск
|19
|9
|6
|4
|33 - 23
|33
|5.
|Радомьяк Радом
|18
|8
|8
|2
|25 - 16
|32
|6.
|Гурник Забже
|1:1
|19
|8
|5
|6
|27 - 25
|29
|7.
|Висла Плоцк
|19
|9
|2
|8
|29 - 26
|29
|8.
|Сталь Мелец
|19
|7
|7
|5
|26 - 26
|28
|9.
|Краковия
|19
|7
|5
|7
|25 - 26
|26
|10.
|Ягеллония
|19
|6
|6
|7
|24 - 31
|24
|11.
|Шлёнск
|19
|6
|6
|7
|30 - 30
|24
|12.
|Пяст
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|13.
|Висла Краков
|19
|6
|3
|10
|21 - 30
|21
|14.
|Заглембе Любин
|19
|6
|2
|11
|20 - 36
|20
|15.
|Гурник Ленчна
|19
|4
|6
|9
|19 - 36
|18
|16.
|Варта Познань
|19
|3
|7
|9
|14 - 24
|16
|17.
|Легия
|17
|5
|0
|12
|19 - 27
|15
|18.
|Брук-Бет Термалица
|18
|2
|6
|10
|20 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|10
|8
|2
|0
|17 - 3
|26
|2.
|Лех
|1:1
|10
|7
|3
|0
|22 - 3
|24
|3.
|Погонь Щецин
|9
|7
|2
|0
|24 - 7
|23
|4.
|Лехия Гданьск
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|5.
|Сталь Мелец
|10
|6
|2
|2
|15 - 12
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|9
|5
|4
|0
|15 - 8
|19
|7.
|Ракув
|9
|5
|3
|1
|21 - 8
|18
|8.
|Гурник Забже
|1:1
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|9.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|10.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|11.
|Пяст
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|12.
|Шлёнск
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|13.
|Висла Краков
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|14.
|Заглембе Любин
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|15.
|Легия
|8
|4
|0
|4
|12 - 10
|12
|16.
|Гурник Ленчна
|10
|2
|4
|4
|10 - 19
|10
|17.
|Брук-Бет Термалица
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|18.
|Варта Познань
|10
|1
|5
|4
|6 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Лех
|1:1
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|3.
|Погонь Щецин
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|4.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Лехия Гданьск
|10
|3
|4
|3
|16 - 15
|13
|6.
|Гурник Забже
|1:1
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|7.
|Краковия
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|8.
|Шлёнск
|10
|3
|2
|5
|18 - 19
|11
|9.
|Пяст
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|10.
|Сталь Мелец
|9
|1
|5
|3
|11 - 14
|8
|11.
|Гурник Ленчна
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|12.
|Ягеллония
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|13.
|Висла Краков
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|14.
|Варта Познань
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|15.
|Заглембе Любин
|10
|2
|1
|7
|7 - 23
|7
|16.
|Легия
|9
|1
|0
|8
|7 - 17
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|18.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3