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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Лех
2:1
Конец матча

Стадион:
Гурник Забже
0'
0:1
36' Гол
Хименес Хесус
39' Желтая карточка
Дадок Роберт
1:1
44' Гол
Квеквескири Ника
49' Желтая карточка
Квеквескири Ника
63' Желтая карточка
Янжа Эрик
90' Желтая карточка
Тиба Педру
2:1
90' Гол
Милич Антонио
90'+15
35
Беднарек
Филип
2
Joel
V
18
Саламон
Бартош
16
Милич
Антонио
3
Дуглас
Барри
6
Карлстрём
Йеспер
30
Квеквескири
Ника
21
Скурась
Михал
24
Амарал
Жоау
7
Каминьски
Якуб
9
Исхак
Микаэль
1
Белица
Даниэль
2
Висневски
Пшемыслав
26
Яницки
Рафал
27
Гришкевич
Адриан
96
Дадок
Роберт
6
Кубица
Кшиштоф
23
Мвондо
Жан
64
Янжа
Эрик
17
Новак
Бартош
9
Хименес
Хесус
10
Подольски
Лукас
Лех
4-2-3-1
Гурник Забже
3-4-3

История личных встреч

Лех
Гурник Забже

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
27.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

27 матчей

51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

37%
33.3%
29.7%
10 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

55.6%
29.6%
14.8%
15 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:3
Э
1:1
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:3
Э
0:3
Э
2:2
Э
2:4
Э
3:1
Э
3:1
Э
0:2
Э
1:1
ЭГА
1:6
Э
3:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:3
Э
3:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:0
ТМС
0:0
OE
1:1
ТМС
4:0
OE
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 10 (2) 0.53
Амарал Жоау 8 0.42
Каминьски Якуб 6 0.32
Милич Антонио 3 0.16
Квеквескири Ника 2 0.11
Саламон Бартош 2 0.11
Дуглас Барри 1 0.05
Ребошу Педру 1 0.05
Ба-Луа Адриэль 1 0.05
Муравски Радослав 1 0.05
Тиба Педру 1 0.05
Скурась Михал 1 0.05
Joel V 0 0
Рамирес Даниэль 0 0
Червински Алан 0 0
Шатка Любомир 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 8 (1) 0.42
Новак Бартош 4 0.21
Кубица Кшиштоф 4 0.21
Подольски Лукас 3 0.16
Кравчик Пётр 2 0.11
Янжа Эрик 1 0.05
Дадок Роберт 1 0.05
Яницки Рафал 1 0.05
Холевяк Матеуш 1 0.05
Гришкевич Адриан 1 0.05
Манне Аласана 0 0
Висневски Пшемыслав 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Барри 5 0
Тиба Педру 4 0
Квеквескири Ника 2 1
Карлстрём Йеспер 3 0
Joel V 1 1
Исхак Микаэль 2 0
Милич Антонио 2 0
Ребошу Педру 2 0
Саламон Бартош 1 0
Шатка Любомир 1 0
Рамирес Даниэль 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Скурась Михал 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гришкевич Адриан 5 0
Подольски Лукас 4 0
Яницки Рафал 4 0
Янжа Эрик 4 0
Дадок Роберт 4 0
Манне Аласана 4 0
Баинович Филип 2 0
Висневски Пшемыслав 2 0
Кубица Кшиштоф 2 0
Новак Бартош 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Adrian Dziedzic 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
12
7 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
2
9%
2
17%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
2
9%
5
42%
31-45
9
39%
2
17%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
5
22%
1
8%
76-90

Пропущено

3
14
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 9
0
0%
2
14%
1-15
1
33%
3
21%
16-30
1
33%
2
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
33%
4
29%
76-90

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
4
29%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
4
29%
2
14%
46-60
2
14%
2
14%
61-75
2
14%
5
36%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
30%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
3
30%
5
38%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
1
10%
1
8%
76-90

Забито

37
26
13 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
6
16%
3
12%
1-15
4
11%
2
8%
16-30
3
8%
8
31%
31-45
13
35%
4
15%
46-60
4
11%
3
12%
61-75
7
19%
6
23%
76-90

Пропущено

13
27
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 16
3
23%
3
11%
1-15
2
15%
4
15%
16-30
2
15%
4
15%
31-45
3
23%
5
19%
46-60
1
8%
6
22%
61-75
2
15%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Радомьяк Радом - Лех 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Гарбарния Краков - Лех 0:4 Лех - Варта Познань 2:0
Лех - Пяст 1:0 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Сталь Мелец - Лех 0:0 Скерневице - Лех 0:2 Лех - Висла Плоцк 4:1 Легия - Лех 0:1 Лех - Шлёнск 4:0 СКРА Ченстохова - Лех 0:3 Ягеллония - Лех 1:0 Лех - Висла Краков 5:0 Ракув - Лех 2:2 Лех - Погонь Щецин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Лех - Краковия 2:0 Гурник Забже - Лех 1:3
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ракув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2
Гурник Забже - Легия 3:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Краковия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Пяст 0:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 19 12 5 2 37 - 13 41
2. Погонь Щецин 19 10 7 2 35 - 16 37
3. Ракув 19 10 5 4 36 - 22 35
4. Радомьяк Радом 0:0 19 8 9 2 25 - 16 33
5. Лехия Гданьск 19 9 6 4 33 - 23 33
6. Висла Плоцк 19 9 2 8 29 - 26 29
7. Гурник Забже 19 8 4 7 27 - 26 28
8. Сталь Мелец 19 7 7 5 26 - 26 28
9. Краковия 19 7 5 7 25 - 26 26
10. Ягеллония 19 6 6 7 24 - 31 24
11. Шлёнск 19 6 6 7 30 - 30 24
12. Пяст 19 6 5 8 26 - 26 23
13. Висла Краков 19 6 3 10 21 - 30 21
14. Заглембе Любин 19 6 2 11 20 - 36 20
15. Гурник Ленчна 19 4 6 9 19 - 36 18
16. Легия 0:0 18 5 1 12 19 - 27 16
17. Варта Познань 19 3 7 9 14 - 24 16
18. Брук-Бет Термалица 18 2 6 10 20 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 10 8 2 0 23 - 3 26
2. Висла Плоцк 10 8 2 0 17 - 3 26
3. Погонь Щецин 9 7 2 0 24 - 7 23
4. Лехия Гданьск 9 6 2 1 17 - 8 20
5. Сталь Мелец 10 6 2 2 15 - 12 20
6. Радомьяк Радом 0:0 9 5 4 0 15 - 8 19
7. Ракув 9 5 3 1 21 - 8 18
8. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 12 17
9. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
10. Краковия 9 4 2 3 13 - 12 14
11. Пяст 10 4 2 4 17 - 16 14
12. Шлёнск 9 3 4 2 12 - 11 13
13. Висла Краков 9 4 1 4 11 - 11 13
14. Легия 0:0 9 4 1 4 12 - 10 13
15. Заглембе Любин 9 4 1 4 13 - 13 13
16. Гурник Ленчна 10 2 4 4 10 - 19 10
17. Брук-Бет Термалица 9 2 3 4 14 - 18 9
18. Варта Познань 10 1 5 4 6 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Лех 9 4 3 2 14 - 10 15
3. Погонь Щецин 10 3 5 2 11 - 9 14
4. Радомьяк Радом 0:0 10 3 5 2 10 - 8 14
5. Лехия Гданьск 10 3 4 3 16 - 15 13
6. Краковия 10 3 3 4 12 - 14 12
7. Гурник Забже 9 3 2 4 12 - 14 11
8. Шлёнск 10 3 2 5 18 - 19 11
9. Пяст 9 2 3 4 9 - 10 9
10. Сталь Мелец 9 1 5 3 11 - 14 8
11. Гурник Ленчна 9 2 2 5 9 - 17 8
12. Ягеллония 9 2 2 5 8 - 19 8
13. Висла Краков 10 2 2 6 10 - 19 8
14. Варта Познань 9 2 2 5 8 - 12 8
15. Заглембе Любин 10 2 1 7 7 - 23 7
16. Легия 0:0 9 1 0 8 7 - 17 3
17. Брук-Бет Термалица 9 0 3 6 6 - 14 3
18. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
Где смотреть матч Лех 2:1 Гурник Забже онлайн


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