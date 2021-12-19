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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Легия
0:3
Конец матча

Стадион:
Радомьяк Радом
0'
29' Желтая карточка
Michal Kaput
37' Желтая карточка
Машаду Луиш
0:1
45' Гол в свои ворота
Ветеска Матеуш
51' Желтая карточка
Абрамович Давид
0:2
64' Гол
Мауридес Жуниор
0:3
87' Пенальти
Ангельски Кароль
88' Желтая карточка
Младенович Филип
90'+4
1
Боруц
Артур
17
Навроцкий
Майк
4
Ветеска
Матеуш
3
Холовня
Матеуш
6
Йоханссон
Маттиас
27
Жозуэ
Филипе
99
Слиш
Бартош
25
Младенович
Филип
7
Кастрати
Лирим
21
Лопеш
Рафаэл
20
Мучи
Эрнест
1
Filip
Majchrowicz
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
9
Леандро
11
Michal
Kaput
23
Нашименту
Филипе
20
Машаду
Луиш
19
Ангельски
Кароль
13
Мауридес
Жуниор
Легия
3-4-3
Радомьяк Радом
4-4-2

История личных встреч

Легия
Радомьяк Радом

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Э
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мучи Эрнест 4 0.22
Лопеш Рафаэл 3 0.17
Пекхарт Томаш 3 (1) 0.17
Ветеска Матеуш 2 0.11
Эмрели Махир 2 0.11
Холовня Матеуш 1 0.06
Навроцкий Майк 1 0.06
Йоханссон Маттиас 1 0.06
Харатин Игорь 1 0.06
Жозуэ Филипе 0 0
Младенович Филип 0 0
Лима Лукас II 0 0
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0
Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 9 (6) 0.47
Мауридес Жуниор 5 0.26
Леандро 4 0.21
Машаду Луиш 2 0.11
Радецки Матеуш 1 0.05
Абрамович Давид 1 0.05
Рондон Марио 1 0.05
Богуш Артур 1 0.05
Бранко Рафаэл 1 0.05
Dominik Sokol 1 0.05
Tiago Matos 1 0.05
Нашименту Филипе 0 0
Meik Karwot 0 0
Damian Jakubik 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 6 0
Слиш Бартош 6 0
Младенович Филип 4 1
Жозуэ Филипе 3 1
Пекхарт Томаш 4 0
Ветеска Матеуш 3 0
Харатин Игорь 3 0
Лима Лукас II 3 0
Навроцкий Майк 3 0
Мартинш Андре 2 0
Лопеш Рафаэл 2 0
Боруц Артур 1 0
Йоханссон Маттиас 1 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Рибейру Юри 1 0
Холовня Матеуш 1 0
Эмрели Махир 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Цепеля Бартломей 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Kaput 7 0
Damian Jakubik 6 0
Машаду Луиш 5 0
Нашименту Филипе 3 1
Ангельски Кароль 2 1
Meik Karwot 3 0
Бранко Рафаэл 3 0
Радецки Матеуш 3 0
Абрамович Давид 3 0
Леандро 2 0
Рондон Марио 1 0
Богуш Артур 1 0
Мауридес Жуниор 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
12
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
0
0%
2
17%
1-15
3
25%
3
25%
16-30
5
42%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
1
8%
2
17%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
8%
2
22%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
4
31%
2
22%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
15%
1
11%
76-90

Забито

7
15
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
0
0%
1
7%
1-15
1
14%
4
27%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
3
43%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
29%
5
33%
76-90

Пропущено

17
8
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
12%
1
13%
1-15
2
12%
2
25%
16-30
4
24%
1
13%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
38%
76-90

Забито

19
27
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 3
0
0%
3
11%
1-15
4
21%
7
26%
16-30
6
32%
3
11%
31-45
5
26%
3
11%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
3
16%
7
26%
76-90

Пропущено

30
17
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
3
10%
3
18%
1-15
3
10%
5
29%
29%
16-30
8
27%
3
18%
31-45
7
23%
1
6%
46-60
2
7%
1
6%
61-75
7
23%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Легия - Заглембе Любин 4:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Краковия - Легия 1:0
Мотор Люблин - Легия 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Лестер - Легия 3:1 Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3 Вигры Сувалки - Легия 1:3 Легия - Гурник Ленчна 3:1
Радомьяк Радом
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2
Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Корона Кельце 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 19 12 5 2 37 - 13 41
2. Погонь Щецин 19 10 7 2 35 - 16 37
3. Радомьяк Радом 19 9 8 2 28 - 16 35
4. Ракув 19 10 5 4 36 - 22 35
5. Лехия Гданьск 19 9 6 4 33 - 23 33
6. Висла Плоцк 19 9 2 8 29 - 26 29
7. Гурник Забже 19 8 4 7 27 - 26 28
8. Сталь Мелец 19 7 7 5 26 - 26 28
9. Краковия 19 7 5 7 25 - 26 26
10. Ягеллония 19 6 6 7 24 - 31 24
11. Шлёнск 19 6 6 7 30 - 30 24
12. Пяст 19 6 5 8 26 - 26 23
13. Висла Краков 19 6 3 10 21 - 30 21
14. Заглембе Любин 19 6 2 11 20 - 36 20
15. Гурник Ленчна 19 4 6 9 19 - 36 18
16. Варта Познань 19 3 7 9 14 - 24 16
17. Легия 18 5 0 13 19 - 30 15
18. Брук-Бет Термалица 18 2 6 10 20 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 10 8 2 0 23 - 3 26
2. Висла Плоцк 10 8 2 0 17 - 3 26
3. Погонь Щецин 9 7 2 0 24 - 7 23
4. Лехия Гданьск 9 6 2 1 17 - 8 20
5. Сталь Мелец 10 6 2 2 15 - 12 20
6. Радомьяк Радом 9 5 4 0 15 - 8 19
7. Ракув 9 5 3 1 21 - 8 18
8. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 12 17
9. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
10. Краковия 9 4 2 3 13 - 12 14
11. Пяст 10 4 2 4 17 - 16 14
12. Шлёнск 9 3 4 2 12 - 11 13
13. Висла Краков 9 4 1 4 11 - 11 13
14. Заглембе Любин 9 4 1 4 13 - 13 13
15. Легия 9 4 0 5 12 - 13 12
16. Гурник Ленчна 10 2 4 4 10 - 19 10
17. Брук-Бет Термалица 9 2 3 4 14 - 18 9
18. Варта Познань 10 1 5 4 6 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Радомьяк Радом 10 4 4 2 13 - 8 16
3. Лех 9 4 3 2 14 - 10 15
4. Погонь Щецин 10 3 5 2 11 - 9 14
5. Лехия Гданьск 10 3 4 3 16 - 15 13
6. Краковия 10 3 3 4 12 - 14 12
7. Гурник Забже 9 3 2 4 12 - 14 11
8. Шлёнск 10 3 2 5 18 - 19 11
9. Пяст 9 2 3 4 9 - 10 9
10. Сталь Мелец 9 1 5 3 11 - 14 8
11. Гурник Ленчна 9 2 2 5 9 - 17 8
12. Ягеллония 9 2 2 5 8 - 19 8
13. Висла Краков 10 2 2 6 10 - 19 8
14. Варта Познань 9 2 2 5 8 - 12 8
15. Заглембе Любин 10 2 1 7 7 - 23 7
16. Легия 9 1 0 8 7 - 17 3
17. Брук-Бет Термалица 9 0 3 6 6 - 14 3
18. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
  • Первый тайм
  • 55'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Damian Jakubik уходит с поля. Tiago Matos выходит вместо него
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Ветеска Матеуш уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    37'
    Машаду Луиш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Michal Kaput получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Легия 0:3 Радомьяк Радом онлайн


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