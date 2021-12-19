Польша: Экстракласса 2021-2022
0:3
Конец матча
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
29' Желтая карточкаMichal Kaput
37' Желтая карточкаМашаду Луиш
0:1
45' Гол в свои воротаВетеска Матеуш
51' Желтая карточкаАбрамович Давид
0:2
64' ГолМауридес Жуниор
0:3
87' ПенальтиАнгельски Кароль
88' Желтая карточкаМладенович Филип
Ход матча
29'
37'
45'
0:1
51'
64'
86'
87'
0:3
88'
27
Жозуэ
Филипе
99
Слиш
Бартош
21
Лопеш
Рафаэл
20
Мучи
Эрнест
9
Леандро
11
Michal
Kaput
20
Машаду
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
11 Michal KaputПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
99 Рондон МариоПолузащитник
-
55 Meik KarwotПолузащитник
-
-
22 Tiago Matos
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dariusz Banasik
История личных встреч
Легия
Радомьяк Радом
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мучи Эрнест
|4
|0.22
|Лопеш Рафаэл
|3
|0.17
|Пекхарт Томаш
|3 (1)
|0.17
|Ветеска Матеуш
|2
|0.11
|Эмрели Махир
|2
|0.11
|Холовня Матеуш
|1
|0.06
|Навроцкий Майк
|1
|0.06
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.06
|Харатин Игорь
|1
|0.06
|Жозуэ Филипе
|0
|0
|Младенович Филип
|0
|0
|Лима Лукас II
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|9 (6)
|0.47
|Мауридес Жуниор
|5
|0.26
|Леандро
|4
|0.21
|Машаду Луиш
|2
|0.11
|Радецки Матеуш
|1
|0.05
|Абрамович Давид
|1
|0.05
|Рондон Марио
|1
|0.05
|Богуш Артур
|1
|0.05
|Бранко Рафаэл
|1
|0.05
|Dominik Sokol
|1
|0.05
|Tiago Matos
|1
|0.05
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Meik Karwot
|0
|0
|Damian Jakubik
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|6
|0
|Слиш Бартош
|6
|0
|Младенович Филип
|4
|1
|Жозуэ Филипе
|3
|1
|Пекхарт Томаш
|4
|0
|Ветеска Матеуш
|3
|0
|Харатин Игорь
|3
|0
|Лима Лукас II
|3
|0
|Навроцкий Майк
|3
|0
|Мартинш Андре
|2
|0
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|Боруц Артур
|1
|0
|Йоханссон Маттиас
|1
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Холовня Матеуш
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Цепеля Бартломей
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Kaput
|7
|0
|Damian Jakubik
|6
|0
|Машаду Луиш
|5
|0
|Нашименту Филипе
|3
|1
|Ангельски Кароль
|2
|1
|Meik Karwot
|3
|0
|Бранко Рафаэл
|3
|0
|Радецки Матеуш
|3
|0
|Абрамович Давид
|3
|0
|Леандро
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Богуш Артур
|1
|0
|Мауридес Жуниор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
12
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
0
0%
2
17%
1-15
3
25%
3
25%
16-30
5
42%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
1
8%
2
17%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
8%
2
22%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
4
31%
2
22%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
15%
1
11%
76-90
Забито
7
15
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
0
0%
1
7%
1-15
1
14%
4
27%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
3
43%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
29%
5
33%
76-90
Пропущено
17
8
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
12%
1
13%
1-15
2
12%
2
25%
16-30
4
24%
1
13%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
38%
76-90
Забито
19
27
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 3
0
0%
3
11%
1-15
4
21%
7
26%
16-30
6
32%
3
11%
31-45
5
26%
3
11%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
3
16%
7
26%
76-90
Пропущено
30
17
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
3
10%
3
18%
1-15
3
10%
5
29%
29%
16-30
8
27%
3
18%
31-45
7
23%
1
6%
46-60
2
7%
1
6%
61-75
7
23%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Легия - Заглембе Любин 4:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Краковия - Легия 1:0
Мотор Люблин - Легия 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Лестер - Легия 3:1 Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3 Вигры Сувалки - Легия 1:3 Легия - Гурник Ленчна 3:1
Радомьяк Радом
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2
Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Корона Кельце 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|19
|12
|5
|2
|37 - 13
|41
|2.
|Погонь Щецин
|19
|10
|7
|2
|35 - 16
|37
|3.
|Радомьяк Радом
|19
|9
|8
|2
|28 - 16
|35
|4.
|Ракув
|19
|10
|5
|4
|36 - 22
|35
|5.
|Лехия Гданьск
|19
|9
|6
|4
|33 - 23
|33
|6.
|Висла Плоцк
|19
|9
|2
|8
|29 - 26
|29
|7.
|Гурник Забже
|19
|8
|4
|7
|27 - 26
|28
|8.
|Сталь Мелец
|19
|7
|7
|5
|26 - 26
|28
|9.
|Краковия
|19
|7
|5
|7
|25 - 26
|26
|10.
|Ягеллония
|19
|6
|6
|7
|24 - 31
|24
|11.
|Шлёнск
|19
|6
|6
|7
|30 - 30
|24
|12.
|Пяст
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|13.
|Висла Краков
|19
|6
|3
|10
|21 - 30
|21
|14.
|Заглембе Любин
|19
|6
|2
|11
|20 - 36
|20
|15.
|Гурник Ленчна
|19
|4
|6
|9
|19 - 36
|18
|16.
|Варта Познань
|19
|3
|7
|9
|14 - 24
|16
|17.
|Легия
|18
|5
|0
|13
|19 - 30
|15
|18.
|Брук-Бет Термалица
|18
|2
|6
|10
|20 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|10
|8
|2
|0
|23 - 3
|26
|2.
|Висла Плоцк
|10
|8
|2
|0
|17 - 3
|26
|3.
|Погонь Щецин
|9
|7
|2
|0
|24 - 7
|23
|4.
|Лехия Гданьск
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|5.
|Сталь Мелец
|10
|6
|2
|2
|15 - 12
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|9
|5
|4
|0
|15 - 8
|19
|7.
|Ракув
|9
|5
|3
|1
|21 - 8
|18
|8.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|9.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|10.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|11.
|Пяст
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|12.
|Шлёнск
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|13.
|Висла Краков
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|14.
|Заглембе Любин
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|15.
|Легия
|9
|4
|0
|5
|12 - 13
|12
|16.
|Гурник Ленчна
|10
|2
|4
|4
|10 - 19
|10
|17.
|Брук-Бет Термалица
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|18.
|Варта Познань
|10
|1
|5
|4
|6 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Радомьяк Радом
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|3.
|Лех
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|4.
|Погонь Щецин
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|5.
|Лехия Гданьск
|10
|3
|4
|3
|16 - 15
|13
|6.
|Краковия
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|7.
|Гурник Забже
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|8.
|Шлёнск
|10
|3
|2
|5
|18 - 19
|11
|9.
|Пяст
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|10.
|Сталь Мелец
|9
|1
|5
|3
|11 - 14
|8
|11.
|Гурник Ленчна
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|12.
|Ягеллония
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|13.
|Висла Краков
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|14.
|Варта Познань
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|15.
|Заглембе Любин
|10
|2
|1
|7
|7 - 23
|7
|16.
|Легия
|9
|1
|0
|8
|7 - 17
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|18.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3