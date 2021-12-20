Греция: Суперлига 2021-2022
1:1
Первый тайм: 26'
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
1:0
14' ГолВраньеш Огнен
16' Желтая карточкаМельядо Мигель
17' Желтая карточкаШахов Евгений
1:1
23' ГолЛампру Лазарос
25' Желтая карточкаВраньеш Огнен
25' Желтая карточкаВан Дёйнен Майк
Ход матча
14'
1:0
16'
17'
23'
25'
25'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 5
-
58 Владение мячом, % 42
17
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Цубер СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Камау БрюсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
История личных встреч
АЕК
ОФИ
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
17 матчей
64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араужо Серхио
|6
|0.4
|Цубер Стивен
|5 (1)
|0.33
|Враньеш Огнен
|3
|0.2
|Манталос Петрос
|2 (1)
|0.13
|Амрабат Нордин
|2 (1)
|0.13
|Ансарифард Карим
|2
|0.13
|Гарсия Леви
|2
|0.13
|Шахов Евгений
|1
|0.07
|Шимански Дамиан
|1
|0.07
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0.07
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0.07
|Митоглу Герасимос
|1
|0.07
|Мохаммади Милад
|0
|0
|Танкович Муамер
|0
|0
|Мишлен Клеман
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нейра Хуан
|4 (2)
|0.29
|Тораль Хон
|2
|0.14
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.14
|Вурос Праксителис
|1
|0.07
|Luis Gallegos
|1
|0.07
|Наби Адил
|1
|0.07
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0.07
|Диамантис Апостолос
|1
|0.07
|Лампру Лазарос
|1 (1)
|0.07
|Коровесис Никос
|0
|0
|Мельядо Мигель
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Враньеш Огнен
|6
|0
|Ле Таллек Дамьен
|5
|0
|Симоэш Андре
|4
|0
|Манталос Петрос
|3
|0
|Шимански Дамиан
|3
|0
|Шахов Евгений
|2
|0
|Амрабат Нордин
|2
|0
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Ансарифард Карим
|2
|0
|Гарсия Леви
|0
|1
|Митоглу Герасимос
|0
|1
|Араужо Серхио
|1
|0
|Рота Лазарос
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нейра Хуан
|5
|0
|Мельядо Мигель
|5
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Маринакис Никос
|4
|0
|Luis Gallegos
|3
|0
|Диамантис Апостолос
|3
|0
|Ван Дёйнен Майк
|2
|0
|Камау Брюс
|2
|0
|Яннулис Костас
|1
|0
|Кастаньос Люк
|1
|0
|Вурос Праксителис
|1
|0
|Лампру Лазарос
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Эпасси Дэвис
|1
|0
|Селимович Вахид
|1
|0
|Ус Абдул Рахман
|1
|0
|Балояннис Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
3
25%
2
50%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
10
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
4
29%
3
30%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
5
50%
76-90
Пропущено
10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
10%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
1
10%
4
36%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
5
50%
1
9%
76-90
Забито
26
14
15 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
7
27%
5
36%
1-15
4
15%
1
7%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
4
15%
1
7%
61-75
7
27%
5
36%
76-90
Пропущено
14
14
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
14%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
1
7%
4
29%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
5
36%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0
ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0 АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1 Брюгге - АЕК 2:1 Антверпен - АЕК 0:2 Фейеноорд - АЕК 3:1
ОФИ
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1
Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0 ОФИ - АЕК 3:3 Арис Салоники - ОФИ 0:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Андерлехт - ОФИ 1:1 Витесс - ОФИ 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|15
|13
|2
|0
|28 - 9
|41
|2.
|АЕК
|1:1
|15
|9
|4
|2
|27 - 15
|31
|3.
|ПАОК
|15
|9
|1
|5
|31 - 20
|28
|4.
|Арис Салоники
|0:0
|15
|7
|4
|4
|16 - 13
|25
|5.
|Панатинаикос
|14
|7
|2
|5
|24 - 11
|23
|6.
|ПАС Янина
|15
|6
|4
|5
|19 - 16
|22
|7.
|ОФИ
|1:1
|14
|4
|8
|2
|16 - 14
|20
|8.
|Астерас
|15
|4
|5
|6
|15 - 15
|17
|9.
|Ионикос
|0:0
|15
|3
|6
|6
|13 - 19
|15
|10.
|Панетоликос
|15
|4
|3
|8
|16 - 27
|15
|11.
|Волос
|14
|4
|3
|7
|24 - 29
|15
|12.
|Ламия
|15
|2
|5
|8
|13 - 20
|11
|13.
|Атромитос
|15
|2
|3
|10
|14 - 32
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|4
|7
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|2.
|Панатинаикос
|8
|6
|1
|1
|20 - 5
|19
|3.
|АЕК
|1:1
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|4.
|ПАОК
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|5.
|Арис Салоники
|0:0
|7
|3
|3
|1
|7 - 6
|12
|6.
|ПАС Янина
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|7.
|Астерас
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|8.
|ОФИ
|1:1
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|9.
|Волос
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|10.
|Ионикос
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Панетоликос
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Атромитос
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Ламия
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|7
|7
|0
|0
|17 - 6
|21
|2.
|ПАОК
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|3.
|АЕК
|1:1
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|4.
|Арис Салоники
|0:0
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|5.
|ПАС Янина
|7
|3
|2
|2
|8 - 4
|11
|6.
|ОФИ
|1:1
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|7.
|Ламия
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|8.
|Астерас
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Панетоликос
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|10.
|Волос
|7
|1
|3
|3
|14 - 18
|6
|11.
|Ионикос
|0:0
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|12.
|Панатинаикос
|6
|1
|1
|4
|4 - 6
|4
|13.
|Атромитос
|8
|0
|2
|6
|5 - 20
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1