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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
АЕК
1:1
Первый тайм: 26'

Стадион:
ОФИ
0'
1:0
14' Гол
Враньеш Огнен
16' Желтая карточка
Мельядо Мигель
17' Желтая карточка
Шахов Евгений
1:1
23' Гол
Лампру Лазарос
25' Желтая карточка
Враньеш Огнен
25' Желтая карточка
Ван Дёйнен Майк
26'

Ход матча

14'
Враньеш Огнен
(Манталос Петрос)
1:0
16'
 
Мельядо Мигель
17'
Шахов Евгений
 
23'
1:1
Лампру Лазарос
(Маринакис Никос)
25'
Враньеш Огнен
 
25'
 
Ван Дёйнен Майк

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 5
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
ОФИ
1.45
4.98
8.90
Все Коэффициенты
1
Цидотас
Панайотис
19
Мишлен
Клеман
21
Враньеш
Огнен
31
Цавелас
Георгиос
26
Хаджсафи
Эсхан
8
Симоэш
Андре
20
Манталос
Петрос
28
Шахов
Евгений
7
Амрабат
Нордин
11
Араужо
Серхио
17
Цубер
Стивен
1
Эпасси
Дэвис
6
Маринакис
Никос
4
Пасалидис
Триантафиллос
14
Вурос
Праксителис
38
Балояннис
Константинос
21
Тораль
Хон
29
Мельядо
Мигель
16
Luis
Gallegos
33
Де
Гузман
Джонатан
9
Ван
Дёйнен
Майк
7
Лампру
Лазарос
АЕК
4-3-3
ОФИ
4-3-3

История личных встреч

АЕК
ОФИ

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

17 матчей

64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

С
3:3
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
0:2
С
3:0
С
1:0
С
1:0
С
0:3
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
1:1
С
1:4
С
4:0

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араужо Серхио 6 0.4
Цубер Стивен 5 (1) 0.33
Враньеш Огнен 3 0.2
Манталос Петрос 2 (1) 0.13
Амрабат Нордин 2 (1) 0.13
Ансарифард Карим 2 0.13
Гарсия Леви 2 0.13
Шахов Евгений 1 0.07
Шимански Дамиан 1 0.07
Ле Таллек Дамьен 1 0.07
Хаджсафи Эсхан 1 0.07
Митоглу Герасимос 1 0.07
Мохаммади Милад 0 0
Танкович Муамер 0 0
Мишлен Клеман 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нейра Хуан 4 (2) 0.29
Тораль Хон 2 0.14
Дурмишай Фиорин 2 0.14
Вурос Праксителис 1 0.07
Luis Gallegos 1 0.07
Наби Адил 1 0.07
Пасалидис Триантафиллос 1 0.07
Диамантис Апостолос 1 0.07
Лампру Лазарос 1 (1) 0.07
Коровесис Никос 0 0
Мельядо Мигель 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Враньеш Огнен 6 0
Ле Таллек Дамьен 5 0
Симоэш Андре 4 0
Манталос Петрос 3 0
Шимански Дамиан 3 0
Шахов Евгений 2 0
Амрабат Нордин 2 0
Цавелас Георгиос 2 0
Ансарифард Карим 2 0
Гарсия Леви 0 1
Митоглу Герасимос 0 1
Араужо Серхио 1 0
Рота Лазарос 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нейра Хуан 5 0
Мельядо Мигель 5 0
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Маринакис Никос 4 0
Luis Gallegos 3 0
Диамантис Апостолос 3 0
Ван Дёйнен Майк 2 0
Камау Брюс 2 0
Яннулис Костас 1 0
Кастаньос Люк 1 0
Вурос Праксителис 1 0
Лампру Лазарос 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Эпасси Дэвис 1 0
Селимович Вахид 1 0
Ус Абдул Рахман 1 0
Балояннис Константинос 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
3
25%
2
50%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
10
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
4
29%
3
30%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
5
50%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
10%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
1
10%
4
36%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
5
50%
1
9%
76-90

Забито

26
14
15 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
7
27%
5
36%
1-15
4
15%
1
7%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
4
15%
1
7%
61-75
7
27%
5
36%
76-90

Пропущено

14
14
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
14%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
1
7%
4
29%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
5
36%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0
ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0 АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1 Брюгге - АЕК 2:1 Антверпен - АЕК 0:2 Фейеноорд - АЕК 3:1
ОФИ
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1
Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0 ОФИ - АЕК 3:3 Арис Салоники - ОФИ 0:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Андерлехт - ОФИ 1:1 Витесс - ОФИ 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 15 13 2 0 28 - 9 41
2. АЕК 1:1 15 9 4 2 27 - 15 31
3. ПАОК 15 9 1 5 31 - 20 28
4. Арис Салоники 0:0 15 7 4 4 16 - 13 25
5. Панатинаикос 14 7 2 5 24 - 11 23
6. ПАС Янина 15 6 4 5 19 - 16 22
7. ОФИ 1:1 14 4 8 2 16 - 14 20
8. Астерас 15 4 5 6 15 - 15 17
9. Ионикос 0:0 15 3 6 6 13 - 19 15
10. Панетоликос 15 4 3 8 16 - 27 15
11. Волос 14 4 3 7 24 - 29 15
12. Ламия 15 2 5 8 13 - 20 11
13. Атромитос 15 2 3 10 14 - 32 9
14. Аполлон Смирнис 12 1 4 7 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 6 2 0 11 - 3 20
2. Панатинаикос 8 6 1 1 20 - 5 19
3. АЕК 1:1 7 5 1 1 13 - 5 16
4. ПАОК 7 4 1 2 15 - 10 13
5. Арис Салоники 0:0 7 3 3 1 7 - 6 12
6. ПАС Янина 8 3 2 3 11 - 12 11
7. Астерас 7 3 1 3 9 - 7 10
8. ОФИ 1:1 8 2 4 2 10 - 11 10
9. Волос 7 3 0 4 10 - 11 9
10. Ионикос 0:0 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
12. Атромитос 7 2 1 4 9 - 12 7
13. Аполлон Смирнис 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Ламия 7 0 3 4 8 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 7 7 0 0 17 - 6 21
2. ПАОК 8 5 0 3 16 - 10 15
3. АЕК 1:1 8 4 3 1 14 - 10 15
4. Арис Салоники 0:0 8 4 1 3 9 - 7 13
5. ПАС Янина 7 3 2 2 8 - 4 11
6. ОФИ 1:1 6 2 4 0 6 - 3 10
7. Ламия 8 2 2 4 5 - 7 8
8. Астерас 8 1 4 3 6 - 8 7
9. Панетоликос 7 2 1 4 7 - 15 7
10. Волос 7 1 3 3 14 - 18 6
11. Ионикос 0:0 8 1 3 4 6 - 12 6
12. Панатинаикос 6 1 1 4 4 - 6 4
13. Атромитос 8 0 2 6 5 - 20 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
ОФИ
1.45
4.98
8.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АЕК 1:1 ОФИ онлайн


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ОФИ

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