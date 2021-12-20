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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Арис Салоники
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Ионикос
0'
25' Желтая карточка
Кабрал Джерсон
26'

Ход матча

25'
 
Кабрал Джерсон

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 67 Владение мячом, % 33
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
Ионикос
1.47
4.20
8.20
Все Коэффициенты
23
Хулиан
Диас
66
Сакик
Эмануэль
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
3
Агбеньену
Лумор
88
Саша
Лукас
26
Матилья
Хавьер
15
Итурбе
Хуан
17
Н'Диайе
Папа
7
Мансини
Даниэль
47
Камара
Абубакар
94
Хутесиотис
Лефтерис
24
Ромао
Алаиксис
16
Чигринский
Дмитрий
23
Санчес
Сальвадор
22
Georgios
Mygas
11
Кабрал
Джерсон
87
Каньяс
Хосе
10
Далсью
15
Валерианос
Йоргос
92
Reinaldo
Lenis
9
Georgios
Manalis
Арис Салоники
4-2-3-1
Ионикос
3-5-2

История личных встреч

Арис Салоники
Ионикос

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруну Гама 4 (3) 0.27
Матео Гарсия 3 0.2
Камара Абубакар 2 (1) 0.13
Н'Диайе Папа 2 0.13
Мансини Даниэль 2 0.13
Сундгрен Даниэль 1 0.07
Бертолио Факундо 1 0.07
Брабец Якуб 1 0.07
Фабиано Лейсманн 0 0
Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аосман Аяс 5 (1) 0.33
Тюрам Рожерио 2 0.13
Вафеас Никос 2 0.13
Reinaldo Lenis 1 0.07
Каньяс Хосе 1 0.07
Далсью 1 0.07
Санчес Сальвадор 1 0.07
Киакос Яннис 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джегго Джеймс 5 0
Камара Абубакар 5 0
Н'Диайе Папа 4 0
Матилья Хавьер 3 0
Фабиано Лейсманн 3 0
Мансини Даниэль 3 0
Бертолио Факундо 1 1
Саша Лукас 2 0
Итурбе Хуан 2 0
Сакик Эмануэль 2 0
Сундгрен Даниэль 1 0
Манос Димитриос 1 0
Матео Гарсия 1 0
Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 4 2
Georgios Mygas 5 0
Санчес Сальвадор 3 1
Далсью 2 1
Чигринский Дмитрий 3 0
Валерианос Йоргос 3 0
Кабрал Джерсон 3 0
Аосман Аяс 3 0
Giannis Gotsoulias 2 0
Тюрам Рожерио 2 0
Киакос Яннис 2 0
Каньяс Хосе 1 0
Eleftherios Matsoukas 1 0
Reinaldo Lenis 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Georgios Manalis 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
1
17%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
2
33%
3
25%
61-75
1
17%
1
8%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
4
57%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Забито

16
13
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
13%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
6
38%
2
15%
31-45
4
25%
3
23%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
1
6%
2
15%
76-90

Пропущено

13
19
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
15%
2
11%
1-15
1
8%
5
26%
16-30
3
23%
3
16%
31-45
3
23%
4
21%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
2
15%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Арис Салоники - ОФИ 3:1
ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 0:0 Арис Салоники - Астана 2:1 Астана - Арис Салоники 2:0 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0
Ионикос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0
ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0 Ионикос - Эрготелис 2:1 Диагорас Родос - Ионикос 3:5 Ионикос - Ксанти 0:2 Киссамикос - Ионикос 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 15 13 2 0 28 - 9 41
2. АЕК 1:1 15 9 4 2 27 - 15 31
3. ПАОК 15 9 1 5 31 - 20 28
4. Арис Салоники 0:0 15 7 4 4 16 - 13 25
5. Панатинаикос 14 7 2 5 24 - 11 23
6. ПАС Янина 15 6 4 5 19 - 16 22
7. ОФИ 1:1 14 4 8 2 16 - 14 20
8. Астерас 15 4 5 6 15 - 15 17
9. Ионикос 0:0 15 3 6 6 13 - 19 15
10. Панетоликос 15 4 3 8 16 - 27 15
11. Волос 14 4 3 7 24 - 29 15
12. Ламия 15 2 5 8 13 - 20 11
13. Атромитос 15 2 3 10 14 - 32 9
14. Аполлон Смирнис 12 1 4 7 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 6 2 0 11 - 3 20
2. Панатинаикос 8 6 1 1 20 - 5 19
3. АЕК 1:1 7 5 1 1 13 - 5 16
4. ПАОК 7 4 1 2 15 - 10 13
5. Арис Салоники 0:0 7 3 3 1 7 - 6 12
6. ПАС Янина 8 3 2 3 11 - 12 11
7. Астерас 7 3 1 3 9 - 7 10
8. ОФИ 1:1 8 2 4 2 10 - 11 10
9. Волос 7 3 0 4 10 - 11 9
10. Ионикос 0:0 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
12. Атромитос 7 2 1 4 9 - 12 7
13. Аполлон Смирнис 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Ламия 7 0 3 4 8 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 7 7 0 0 17 - 6 21
2. ПАОК 8 5 0 3 16 - 10 15
3. АЕК 1:1 8 4 3 1 14 - 10 15
4. Арис Салоники 0:0 8 4 1 3 9 - 7 13
5. ПАС Янина 7 3 2 2 8 - 4 11
6. ОФИ 1:1 6 2 4 0 6 - 3 10
7. Ламия 8 2 2 4 5 - 7 8
8. Астерас 8 1 4 3 6 - 8 7
9. Панетоликос 7 2 1 4 7 - 15 7
10. Волос 7 1 3 3 14 - 18 6
11. Ионикос 0:0 8 1 3 4 6 - 12 6
12. Панатинаикос 6 1 1 4 4 - 6 4
13. Атромитос 8 0 2 6 5 - 20 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    25'
    Кабрал Джерсон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
Ионикос
1.47
4.20
8.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арис Салоники 0:0 Ионикос онлайн


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Ионикос

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