Греция: Суперлига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
25' Желтая карточкаКабрал Джерсон
1:0
48' ПенальтиКамара Абубакар
53' Желтая карточкаМансини Даниэль
76' Желтая карточкаАгбеньену Лумор
Ход матча
25'
48'
1:0
53'
76'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 13
-
60 Владение мячом, % 40
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
88
Саша
Лукас
15
Итурбе
Хуан
17
Н'Диайе
Папа
87
Каньяс
Хосе
10
Далсью
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
История личных встреч
Арис Салоники
Ионикос
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруну Гама
|4 (3)
|0.27
|Камара Абубакар
|3 (2)
|0.2
|Матео Гарсия
|3
|0.2
|Н'Диайе Папа
|2
|0.13
|Мансини Даниэль
|2
|0.13
|Сундгрен Даниэль
|1
|0.07
|Бертолио Факундо
|1
|0.07
|Брабец Якуб
|1
|0.07
|Фабиано Лейсманн
|0
|0
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аосман Аяс
|5 (1)
|0.33
|Тюрам Рожерио
|2
|0.13
|Вафеас Никос
|2
|0.13
|Reinaldo Lenis
|1
|0.07
|Каньяс Хосе
|1
|0.07
|Далсью
|1
|0.07
|Санчес Сальвадор
|1
|0.07
|Киакос Яннис
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джегго Джеймс
|5
|0
|Камара Абубакар
|5
|0
|Н'Диайе Папа
|4
|0
|Мансини Даниэль
|4
|0
|Матилья Хавьер
|3
|0
|Фабиано Лейсманн
|3
|0
|Бертолио Факундо
|1
|1
|Саша Лукас
|2
|0
|Итурбе Хуан
|2
|0
|Сакик Эмануэль
|2
|0
|Сундгрен Даниэль
|1
|0
|Манос Димитриос
|1
|0
|Агбеньену Лумор
|1
|0
|Матео Гарсия
|1
|0
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|4
|2
|Georgios Mygas
|5
|0
|Санчес Сальвадор
|3
|1
|Кабрал Джерсон
|4
|0
|Далсью
|2
|1
|Чигринский Дмитрий
|3
|0
|Валерианос Йоргос
|3
|0
|Аосман Аяс
|3
|0
|Giannis Gotsoulias
|2
|0
|Тюрам Рожерио
|2
|0
|Киакос Яннис
|2
|0
|Каньяс Хосе
|1
|0
|Eleftherios Matsoukas
|1
|0
|Reinaldo Lenis
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Georgios Manalis
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 6
1
17%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
1
17%
1
8%
76-90
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
4
57%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Забито
17
13
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
12%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
6
35%
2
15%
31-45
5
29%
29%
3
23%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
1
6%
2
15%
76-90
Пропущено
13
20
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
15%
2
10%
1-15
1
8%
5
25%
16-30
3
23%
3
15%
31-45
3
23%
5
25%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
2
15%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Арис Салоники - ОФИ 3:1
ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 0:0 Арис Салоники - Астана 2:1 Астана - Арис Салоники 2:0 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0
Ионикос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0
ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0 Ионикос - Эрготелис 2:1 Диагорас Родос - Ионикос 3:5 Ионикос - Ксанти 0:2 Киссамикос - Ионикос 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|15
|13
|2
|0
|28 - 9
|41
|2.
|АЕК
|15
|9
|3
|3
|27 - 16
|30
|3.
|ПАОК
|15
|9
|1
|5
|31 - 20
|28
|4.
|Арис Салоники
|15
|8
|3
|4
|17 - 13
|27
|5.
|Панатинаикос
|14
|7
|2
|5
|24 - 11
|23
|6.
|ОФИ
|14
|5
|7
|2
|17 - 14
|22
|7.
|ПАС Янина
|15
|6
|4
|5
|19 - 16
|22
|8.
|Астерас
|15
|4
|5
|6
|15 - 15
|17
|9.
|Панетоликос
|15
|4
|3
|8
|16 - 27
|15
|10.
|Волос
|14
|4
|3
|7
|24 - 29
|15
|11.
|Ионикос
|15
|3
|5
|7
|13 - 20
|14
|12.
|Ламия
|15
|2
|5
|8
|13 - 20
|11
|13.
|Атромитос
|15
|2
|3
|10
|14 - 32
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|4
|7
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|2.
|Панатинаикос
|8
|6
|1
|1
|20 - 5
|19
|3.
|АЕК
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|4.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|5.
|ПАОК
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|6.
|ПАС Янина
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|7.
|Астерас
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|8.
|ОФИ
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|9.
|Волос
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|10.
|Ионикос
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Панетоликос
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Атромитос
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Ламия
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|7
|7
|0
|0
|17 - 6
|21
|2.
|ПАОК
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|3.
|АЕК
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|4.
|Арис Салоники
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|5.
|ОФИ
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|6.
|ПАС Янина
|7
|3
|2
|2
|8 - 4
|11
|7.
|Ламия
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|8.
|Астерас
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Панетоликос
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|10.
|Волос
|7
|1
|3
|3
|14 - 18
|6
|11.
|Ионикос
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|12.
|Панатинаикос
|6
|1
|1
|4
|4 - 6
|4
|13.
|Атромитос
|8
|0
|2
|6
|5 - 20
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1