Тете с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из игроков "Фулхэма" не смог зацепиться за мяч.

От обороны теперь уже стал действовать "Шеффилд Юнайтед", что совсем неудивительно. Играть как-то совсем открыто против "Фулхэма" крайне опасно.

Кебано вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел к линии вратарской, Богл за счёт грамотной позиции спокойно перехватил мяч.

Робинсон с левого фланга выполнил неудачную подачу в штрафную площадь гостей, получился подарок для защитников "Шеффилда".

Гиббс-Уайт из центра поля выполнил передачу на ход Шарпу по правому флангу, Билли убежал к углу штрафной площади и выполнил подачу в центр штрафной на Ндиайе, Тете успел вернуться назад и выбить мяч в аут.

11' Уилсон сместился в центр с правого фланга и затем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Шеффилда".

10' Иган на правом фланге нарушил правила против Митровича. "Фулхэм" решил пока обойтись без прямой подачи в штрафную площадь со стандарта.

9' Многовато фолов на первых минутах матча, но в Чемпионшипе много борьбы, про это также забывать не нужно.

8' Тете в центре поля нарушил правила против Шарпа. "Шеффилд Юнайтед" конечно же не стал спешить при розыгрыше мяча.

7' С правого фланга последовал заброс к ближнему углу вратарской "Шеффилда", Фодеринхэм спокойно размялся при игре на выходе.

6' Ндиайе перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Сери.

5' Великолепное начало матча от "Шеффилда" у нас получается, теперь и "Фулхэм" будет играть уже намного активнее.

4' Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Ндиайе!!! Игроки "Фулхэма" ошиблись при развитии атаки в центре поля и в итоге получили контратаку на свои ворота. Ндиайе в итоге убежал по центру на половину поля соперника и затем с приличной дистанции пробил в левый угол ворот, Родак не смог спасти свою команду.

3' "Шеффилд Юнайтед" достаточно уверенно начинает этот матч, гости решили попробовать удивить соперника и поджать его на первых минутах.

2' Сери в центре поля нарушил правила против Гиббс-Уайта. Игроки "Шеффилда" не стали спешить при розыгрыше мяча.