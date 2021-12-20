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  4. .Чемпионшип 2021-2022

Англия: .Чемпионшип 2021-2022

2021-2022
Фулхэм
0:1
Первый тайм: 17'

Стадион:
Шеффилд Юнайтед
0'
0:1
3' Гол
Ндиайе Илиман
17'

Ход матча

3'
0:1
Ндиайе Илиман
(Норвуд Оливер)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогнозы 142
Фулхэм 86.6% (123)
X 9.9% (14)
Шеффилд Юнайтед 3.5% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фулхэм
Ничья
Шеффилд Юнайтед
2.45
4.30
5.91
Все Коэффициенты
1
Родак
Марек
2
Тете
Кенни
16
Адарабиойо
Олуватосин
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
24
Сери
Жан-Мишель
6
Рид
Харрисон
8
Уилсон
Гарри
28
Карвалью
Фабиу
7
Кебано
Нескенс
9
Митрович
Александр
18
Фодеринхэм
Уэсли
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
19
Робинсон
Джек
20
Богл
Джейден
16
Норвуд
Оливер
24
Хурихан
Конор
3
Стивенс
Энда
27
Гиббс-Уайт
Морган
29
Ндиайе
Илиман
10
Шарп
Билли
Фулхэм
4-2-3-1
Шеффилд Юнайтед
3-4-1-2

История личных встреч

Фулхэм
Шеффилд Юнайтед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Ч
3:0
Ч
4:5
КЛА
3:0
К
0:1
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александр 22 (3) 0.96
Уилсон Гарри 6 0.26
Кебано Нескенс 4 0.17
Карвалью Фабиу 4 0.17
Муниз Родриго 3 0.13
Рид Бобби 2 0.09
Кавалейру Иван 2 0.09
Кэрни Том 1 0.04
Одои Денис 1 0.04
Робинсон Энтони 1 0.04
Рим Тим 1 0.04
Онома Джошуа 1 0.04
Адарабиойо Олуватосин 1 0.04
Сери Жан-Мишель 0 0
Чалоба Натаниэл 0 0
Тете Кенни 0 0
Рид Харрисон 0 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарп Билли 6 (2) 0.27
Гиббс-Уайт Морган 5 0.23
Осборн Бен 3 0.14
Муссе Ли 3 0.14
Макголдрик Дэвид 2 0.09
Ндиайе Илиман 2 0.09
Иган Джон 2 0.09
Брюстер Риан 2 0.09
Флек Джон 1 0.05
Берге Сандер 1 0.05
Богл Джейден 1 0.05
Стивенс Энда 0 0
Хурихан Конор 0 0
Бэлдок Джордж 0 0
Макбарни Оливер 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 5 0
Уилсон Гарри 3 1
Робинсон Энтони 4 0
Рим Тим 3 0
Рид Бобби 3 0
Митрович Александр 3 0
Адарабиойо Олуватосин 1 1
Сери Жан-Мишель 2 0
Рид Харрисон 2 0
Карвалью Фабиу 2 0
Кэрни Том 1 0
Чалоба Натаниэл 1 0
Кебано Нескенс 1 0
Брайан Джо 1 0
Гассанига Пауло 1 0
Кавалейру Иван 1 0
Онома Джошуа 1 0
Кина Домингуш 1 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норвуд Оливер 6 0
Гиббс-Уайт Морган 4 1
Флек Джон 4 0
Стивенс Энда 3 0
Иган Джон 2 0
Муссе Ли 2 0
Дэвис Бен II 2 0
Брюстер Риан 2 0
Норрингтон-Дэвис Рис 2 0
Богл Джейден 2 0
Шарп Билли 1 0
Хурихан Конор 1 0
Макголдрик Дэвид 1 0
Гедиура Адлен 1 0
Бэлдок Джордж 1 0
Макбарни Оливер 1 0
Осборн Бен 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
14
12 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
3
13%
1
7%
1-15
4
17%
2
14%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
2
8%
5
36%
46-60
5
21%
5
36%
61-75
5
21%
1
7%
76-90

Пропущено

7
16
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
19%
31-45
3
43%
4
25%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
29%
4
25%
76-90

Забито

25
15
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
6
24%
2
13%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
5
20%
2
13%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
6
24%
7
47%
76-90

Пропущено

13
11
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
4
31%
1
9%
61-75
3
23%
5
45%
76-90

Забито

49
29
23 В 1-м тайме 7
26 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 11
3 Не забивали 6
9
18%
3
10%
1-15
6
12%
2
7%
16-30
8
16%
2
7%
31-45
7
14%
7
24%
46-60
8
16%
7
24%
61-75
11
22%
8
28%
76-90

Пропущено

20
27
5 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
1
5%
2
7%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
2
10%
4
15%
31-45
6
30%
5
19%
46-60
4
20%
5
19%
61-75
5
25%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лутон Таун - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Борнмут 1:1 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Дерби 0:0
Фулхэм - Барнсли 4:1 Питерборо Юнайтед - Фулхэм 0:1 Блэкберн - Фулхэм 0:7 Фулхэм - Вест Бромвич 3:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:4 Фулхэм - Кардифф Сити 2:0 Фулхэм - КПР 4:1 Ковентри - Фулхэм 4:1 Фулхэм - Суонси 3:1 Бристоль Сити - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Лидс 0:0 Фулхэм - Рединг 1:2 Бирмингем - Фулхэм 1:4 Блэкпул - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Сток Сити 3:0 Бирмингем - Фулхэм 0:2
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кардифф Сити - Шеффилд Юнайтед 2:3 Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити 2:0 Рединг - Шеффилд Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед - Ковентри 0:0
Блэкберн - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Блэкпул 0:1 Барнсли - Шеффилд Юнайтед 2:3 Шеффилд Юнайтед - Миллуолл 1:2 Шеффилд Юнайтед - Сток Сити 2:1 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:1 Мидлсбро - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Дерби 1:0 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Халл Сити - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Престон Норт Энд 2:2 Шеффилд Юнайтед - Питерборо Юнайтед 6:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 0:0 Шеффилд Юнайтед - Дерби 2:1 Шеффилд Юнайтед - Хаддерсфилд Таун 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фулхэм 0:1 Заявка 23 13 6 4 51 - 19 45
2. Борнмут Заявка 23 12 7 4 37 - 20 43
3. Блэкберн Заявка 23 12 6 5 41 - 27 42
4. Вест Бромвич Заявка 23 11 8 4 30 - 17 41
5. Сток Сити Заявка 22 10 5 7 26 - 21 35
6. КПР Заявка 21 10 5 6 33 - 27 35
7. Ковентри Заявка 22 9 7 6 29 - 26 34
8. Ноттингем Форест Заявка 23 9 7 7 32 - 25 34
9. Мидлсбро Заявка 23 9 6 8 25 - 23 33
10. Хаддерсфилд Таун Заявка 23 9 6 8 28 - 27 33
11. Шеффилд Юнайтед 1:0 Заявка 22 9 5 8 29 - 28 32
12. Миллуолл Заявка 22 7 9 6 24 - 24 30
13. Блэкпул Заявка 23 8 6 9 23 - 27 30
14. Лутон Таун Заявка 22 7 8 7 31 - 27 29
15. Престон Норт Энд Заявка 22 7 7 8 24 - 28 28
16. Бирмингем Заявка 23 7 6 10 22 - 30 27
17. Суонси Заявка 22 7 6 9 26 - 31 27
18. Бристоль Сити Заявка 23 7 6 10 26 - 35 27
19. Халл Сити Заявка 23 6 5 12 20 - 28 23
20. Кардифф Сити Заявка 22 6 4 12 25 - 39 22
21. Рединг Заявка 22 8 3 11 27 - 34 21
22. Питерборо Юнайтед Заявка 23 5 4 14 20 - 44 19
23. Барнсли Заявка 23 2 8 13 15 - 34 14
24. Дерби Заявка 22 5 10 7 18 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Блэкберн Заявка 12 8 2 2 28 - 16 26
2. Вест Бромвич Заявка 11 7 4 0 17 - 5 25
3. Фулхэм 0:1 Заявка 12 7 3 2 24 - 8 24
4. Ковентри Заявка 11 7 2 2 20 - 10 23
5. Борнмут Заявка 11 6 3 2 23 - 13 21
6. Сток Сити Заявка 11 6 3 2 15 - 9 21
7. КПР Заявка 11 6 3 2 16 - 10 21
8. Мидлсбро Заявка 12 6 2 4 16 - 12 20
9. Хаддерсфилд Таун Заявка 11 6 2 3 15 - 12 20
10. Миллуолл Заявка 11 5 4 2 14 - 11 19
11. Престон Норт Энд Заявка 11 5 4 2 15 - 12 19
12. Блэкпул Заявка 12 5 2 5 10 - 13 17
13. Суонси Заявка 11 4 4 3 14 - 12 16
14. Лутон Таун Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
15. Питерборо Юнайтед Заявка 11 4 4 3 14 - 11 16
16. Ноттингем Форест Заявка 12 4 3 5 14 - 16 15
17. Рединг Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
18. Бирмингем Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
19. Шеффилд Юнайтед 1:0 Заявка 10 4 2 4 15 - 11 14
20. Бристоль Сити Заявка 12 3 5 4 11 - 13 14
21. Халл Сити Заявка 11 3 3 5 11 - 14 12
22. Барнсли Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
23. Кардифф Сити Заявка 11 2 1 8 9 - 18 7
24. Дерби Заявка 11 4 5 2 13 - 11 -4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Борнмут Заявка 12 6 4 2 14 - 7 22
2. Фулхэм 0:1 Заявка 11 6 3 2 27 - 11 21
3. Ноттингем Форест Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
4. Шеффилд Юнайтед 1:0 Заявка 12 5 3 4 14 - 17 18
5. Вест Бромвич Заявка 12 4 4 4 13 - 12 16
6. Блэкберн Заявка 11 4 4 3 13 - 11 16
7. Кардифф Сити Заявка 11 4 3 4 16 - 21 15
8. Сток Сити Заявка 11 4 2 5 11 - 12 14
9. КПР Заявка 10 4 2 4 17 - 17 14
10. Лутон Таун Заявка 11 3 4 4 14 - 14 13
11. Хаддерсфилд Таун Заявка 12 3 4 5 13 - 15 13
12. Блэкпул Заявка 11 3 4 4 13 - 14 13
13. Мидлсбро Заявка 11 3 4 4 9 - 11 13
14. Бристоль Сити Заявка 11 4 1 6 15 - 22 13
15. Бирмингем Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
16. Суонси Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
17. Ковентри Заявка 11 2 5 4 9 - 16 11
18. Халл Сити Заявка 12 3 2 7 9 - 14 11
19. Миллуолл Заявка 11 2 5 4 10 - 13 11
20. Престон Норт Энд Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
21. Дерби Заявка 11 1 5 5 5 - 10 8
22. Рединг Заявка 11 4 0 7 11 - 18 6
23. Барнсли Заявка 11 0 4 7 7 - 19 4
24. Питерборо Юнайтед Заявка 12 1 0 11 6 - 33 3
  • Первый тайм
  • 16'
    Гиббс-Уайт из центра поля выполнил передачу на ход Шарпу по правому флангу, Билли убежал к углу штрафной площади и выполнил подачу в центр штрафной на Ндиайе, Тете успел вернуться назад и выбить мяч в аут. 
  • 15'
    Робинсон с левого фланга выполнил неудачную подачу в штрафную площадь гостей, получился подарок для защитников "Шеффилда". 
  • 14'
    Кебано вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел к линии вратарской, Богл за счёт грамотной позиции спокойно перехватил мяч. 
  • 13'
    От обороны теперь уже стал действовать "Шеффилд Юнайтед", что совсем неудивительно. Играть как-то совсем открыто против "Фулхэма" крайне опасно. 
  • 12'
    Тете с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из игроков "Фулхэма" не смог зацепиться за мяч. 
  • 11'
    Уилсон сместился в центр с правого фланга и затем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Шеффилда". 
  • Фол, нарушение
    10'
    Иган на правом фланге нарушил правила против Митровича. "Фулхэм" решил пока обойтись без прямой подачи в штрафную площадь со стандарта. 
  • 9'
    Многовато фолов на первых минутах матча, но в Чемпионшипе много борьбы, про это также забывать не нужно. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Тете в центре поля нарушил правила против Шарпа. "Шеффилд Юнайтед" конечно же не стал спешить при розыгрыше мяча. 
  • 7'
    С правого фланга последовал заброс к ближнему углу вратарской "Шеффилда", Фодеринхэм спокойно размялся при игре на выходе. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Ндиайе перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Сери. 
  • 5'
    Великолепное начало матча от "Шеффилда" у нас получается, теперь и "Фулхэм" будет играть уже намного активнее. 
  • Описание гола
    4'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Ндиайе!!! Игроки "Фулхэма" ошиблись при развитии атаки в центре поля и в итоге получили контратаку на свои ворота. Ндиайе в итоге убежал по центру на половину поля соперника и затем с приличной дистанции пробил в левый угол ворот, Родак не смог спасти свою команду. 
  • 3'
    "Шеффилд Юнайтед" достаточно уверенно начинает этот матч, гости решили попробовать удивить соперника и поджать его на первых минутах. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Сери в центре поля нарушил правила против Гиббс-Уайта. Игроки "Шеффилда" не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. "Фулхэм" сегодня конечно же является фаворитом. Команда Марку Силвы могла бы намного увереннее лидировать в Чемпионшипе, но четыре подряд ничейный результата дают о себе знать. В итоге "Фулхэм" подрастерял своё преимущество, но всё же сегодня у лондонской команды есть шанс вновь укрепить своё лидерство. "Шеффилд Юнайтед" после вылета из Премьер-лиги пока никак не найдёт свою игру, в итоге "клинки" являются крепкими середняками, но вот смогут ли сегодня они побороться хотя бы за ничью? 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Джеймс Линингтон из Ньюпорта. Помогать ему на бровках будут Иан Купер и Ли Винамор. Резервным арбитром на этот матч назначен Джон Басби. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 23-го тура Чемпионшипа между лондонским "Фулхэмом" и "Шеффилдом Юнайтед". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 142
Фулхэм 86.6% (123)
X 9.9% (14)
Шеффилд Юнайтед 3.5% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фулхэм
Ничья
Шеффилд Юнайтед
2.45
4.30
5.91
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фулхэм 0:1 Шеффилд Юнайтед онлайн


Прогнозы на матч Фулхэм 0:1 Шеффилд Юнайтед

Исход игры
Фулхэм
86% (123)
Ничья
9.8% (14)
Шеффилд Юнайтед
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
50% (67)
Меньше
50% (67)
Обе команды забьют
Да
55.97% (75)
Нет
44.03% (59)
Популярный счёт
2:1 Фулхэм
38.5% (55)
1:0 Фулхэм
28% (40)
2:0 Фулхэм
9.1% (13)
1:1 Ничья
7% (10)
3:1 Фулхэм
4.9% (7)
0:2 Шеффилд Юнайтед
1.4% (2)
3:0 Фулхэм
1.4% (2)
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