Англия: .Чемпионшип 2021-2022
Позже
Стадион: Крэйвен Коттедж
История личных встреч
Фулхэм
Шеффилд Юнайтед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александр
|22 (3)
|1
|Уилсон Гарри
|6
|0.27
|Кебано Нескенс
|4
|0.18
|Карвалью Фабиу
|4
|0.18
|Муниз Родриго
|3
|0.14
|Рид Бобби
|2
|0.09
|Кавалейру Иван
|2
|0.09
|Кэрни Том
|1
|0.05
|Одои Денис
|1
|0.05
|Робинсон Энтони
|1
|0.05
|Рим Тим
|1
|0.05
|Онома Джошуа
|1
|0.05
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.05
|Сери Жан-Мишель
|0
|0
|Чалоба Натаниэл
|0
|0
|Тете Кенни
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарп Билли
|6 (2)
|0.29
|Гиббс-Уайт Морган
|5
|0.24
|Осборн Бен
|3
|0.14
|Муссе Ли
|3
|0.14
|Макголдрик Дэвид
|2
|0.1
|Ндиайе Илиман
|2
|0.1
|Иган Джон
|2
|0.1
|Брюстер Риан
|2
|0.1
|Флек Джон
|1
|0.05
|Берге Сандер
|1
|0.05
|Богл Джейден
|1
|0.05
|Стивенс Энда
|0
|0
|Хурихан Конор
|0
|0
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|Макбарни Оливер
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|5
|0
|Уилсон Гарри
|3
|1
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Рим Тим
|3
|0
|Рид Бобби
|3
|0
|Митрович Александр
|3
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|1
|Сери Жан-Мишель
|2
|0
|Рид Харрисон
|2
|0
|Карвалью Фабиу
|2
|0
|Кэрни Том
|1
|0
|Чалоба Натаниэл
|1
|0
|Кебано Нескенс
|1
|0
|Брайан Джо
|1
|0
|Гассанига Пауло
|1
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Онома Джошуа
|1
|0
|Кина Домингуш
|1
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норвуд Оливер
|6
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|4
|1
|Флек Джон
|4
|0
|Стивенс Энда
|3
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Муссе Ли
|2
|0
|Дэвис Бен II
|2
|0
|Брюстер Риан
|2
|0
|Норрингтон-Дэвис Рис
|2
|0
|Богл Джейден
|2
|0
|Шарп Билли
|1
|0
|Хурихан Конор
|1
|0
|Макголдрик Дэвид
|1
|0
|Гедиура Адлен
|1
|0
|Бэлдок Джордж
|1
|0
|Макбарни Оливер
|1
|0
|Осборн Бен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
14
12 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
3
13%
1
7%
1-15
4
17%
2
14%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
2
8%
5
36%
46-60
5
21%
5
36%
61-75
5
21%
1
7%
76-90
Пропущено
7
16
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
19%
31-45
3
43%
4
25%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
29%
4
25%
76-90
Забито
25
15
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
6
24%
2
13%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
5
20%
2
13%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
6
24%
7
47%
76-90
Пропущено
13
11
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
4
31%
1
9%
61-75
3
23%
5
45%
76-90
Забито
49
29
23 В 1-м тайме 7
26 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 11
3 Не забивали 6
9
18%
3
10%
1-15
6
12%
2
7%
16-30
8
16%
2
7%
31-45
7
14%
7
24%
46-60
8
16%
7
24%
61-75
11
22%
8
28%
76-90
Пропущено
20
27
5 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
1
5%
2
7%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
2
10%
4
15%
31-45
6
30%
5
19%
46-60
4
20%
5
19%
61-75
5
25%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лутон Таун - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Борнмут 1:1 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Дерби 0:0
Фулхэм - Барнсли 4:1 Питерборо Юнайтед - Фулхэм 0:1 Блэкберн - Фулхэм 0:7 Фулхэм - Вест Бромвич 3:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:4 Фулхэм - Кардифф Сити 2:0 Фулхэм - КПР 4:1 Ковентри - Фулхэм 4:1 Фулхэм - Суонси 3:1 Бристоль Сити - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Лидс 0:0 Фулхэм - Рединг 1:2 Бирмингем - Фулхэм 1:4 Блэкпул - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Сток Сити 3:0 Бирмингем - Фулхэм 0:2
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кардифф Сити - Шеффилд Юнайтед 2:3 Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити 2:0 Рединг - Шеффилд Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед - Ковентри 0:0
Блэкберн - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Блэкпул 0:1 Барнсли - Шеффилд Юнайтед 2:3 Шеффилд Юнайтед - Миллуолл 1:2 Шеффилд Юнайтед - Сток Сити 2:1 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:1 Мидлсбро - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Дерби 1:0 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Халл Сити - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Престон Норт Энд 2:2 Шеффилд Юнайтед - Питерборо Юнайтед 6:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 0:0 Шеффилд Юнайтед - Дерби 2:1 Шеффилд Юнайтед - Хаддерсфилд Таун 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фулхэм
|Заявка
|22
|13
|6
|3
|51 - 18
|45
|2.
|Борнмут
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|37 - 19
|43
|3.
|Вест Бромвич
|Заявка
|23
|11
|8
|4
|30 - 17
|41
|4.
|Блэкберн
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|37 - 27
|39
|5.
|Сток Сити
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|26 - 21
|35
|6.
|КПР
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|33 - 27
|35
|7.
|Ковентри
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|29 - 26
|34
|8.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 24
|31
|9.
|Мидлсбро
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|24 - 23
|30
|10.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|25 - 25
|30
|11.
|Миллуолл
|Заявка
|22
|7
|9
|6
|24 - 24
|30
|12.
|Лутон Таун
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|31 - 27
|29
|13.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|28 - 28
|29
|14.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|24 - 28
|28
|15.
|Бирмингем
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|22 - 26
|27
|16.
|Блэкпул
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|20 - 26
|27
|17.
|Суонси
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 31
|27
|18.
|Бристоль Сити
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|24 - 32
|27
|19.
|Халл Сити
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|19 - 26
|23
|20.
|Кардифф Сити
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|25 - 39
|22
|21.
|Рединг
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|27 - 34
|21
|22.
|Питерборо Юнайтед
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|19 - 41
|19
|23.
|Барнсли
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|15 - 34
|14
|24.
|Дерби
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|18 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|17 - 5
|25
|2.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 7
|24
|3.
|Ковентри
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 10
|23
|4.
|Блэкберн
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|24 - 16
|23
|5.
|Борнмут
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 13
|21
|6.
|Сток Сити
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|7.
|КПР
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 10
|21
|8.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 12
|20
|9.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 12
|19
|10.
|Миллуолл
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|14 - 11
|19
|11.
|Мидлсбро
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|12.
|Суонси
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|13.
|Лутон Таун
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|14.
|Питерборо Юнайтед
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|15.
|Рединг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|16.
|Бирмингем
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|17.
|Блэкпул
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|7 - 12
|14
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 11
|14
|19.
|Бристоль Сити
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|20.
|Халл Сити
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 14
|12
|21.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|22.
|Барнсли
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|23.
|Кардифф Сити
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 18
|7
|24.
|Дерби
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 11
|-4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Борнмут
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|14 - 6
|22
|2.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|27 - 11
|21
|3.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|4.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|5.
|Блэкберн
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 17
|15
|7.
|Кардифф Сити
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 21
|15
|8.
|Сток Сити
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|9.
|КПР
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 17
|14
|10.
|Лутон Таун
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 14
|13
|11.
|Блэкпул
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 14
|13
|12.
|Мидлсбро
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 11
|13
|13.
|Бристоль Сити
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 22
|13
|14.
|Бирмингем
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 12
|12
|15.
|Ковентри
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 16
|11
|16.
|Халл Сити
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 12
|11
|17.
|Суонси
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|18.
|Миллуолл
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 13
|11
|19.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 13
|10
|20.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|21.
|Дерби
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|5 - 10
|8
|22.
|Рединг
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 18
|6
|23.
|Барнсли
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 19
|4
|24.
|Питерборо Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|0
|10
|5 - 30
|3
Прогнозы на матч Фулхэм - Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Фулхэм
91.4% (53)
Ничья
6.9% (4)
Шеффилд Юнайтед
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.79% (29)
Меньше
48.21% (27)
Обе команды забьют
Да
57.14% (32)
Нет
42.86% (24)
Популярный счёт
2:1 Фулхэм
44.8% (26)
1:0 Фулхэм
24.1% (14)
2:0 Фулхэм
13.8% (8)
1:1 Ничья
6.9% (4)
3:1 Фулхэм
3.4% (2)
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