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Англия: .Чемпионшип 2021-2022

2021-2022
Фулхэм
 
Позже

Стадион:
Шеффилд Юнайтед
Прогнозы 59
Фулхэм 89.8% (53)
X 6.8% (4)
Шеффилд Юнайтед 3.4% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фулхэм
Ничья
Шеффилд Юнайтед
1.80
3.98
4.67
Все Коэффициенты

История личных встреч

Фулхэм
Шеффилд Юнайтед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Ч
3:0
Ч
4:5
КЛА
3:0
К
0:1
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александр 22 (3) 1
Уилсон Гарри 6 0.27
Кебано Нескенс 4 0.18
Карвалью Фабиу 4 0.18
Муниз Родриго 3 0.14
Рид Бобби 2 0.09
Кавалейру Иван 2 0.09
Кэрни Том 1 0.05
Одои Денис 1 0.05
Робинсон Энтони 1 0.05
Рим Тим 1 0.05
Онома Джошуа 1 0.05
Адарабиойо Олуватосин 1 0.05
Сери Жан-Мишель 0 0
Чалоба Натаниэл 0 0
Тете Кенни 0 0
Рид Харрисон 0 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарп Билли 6 (2) 0.29
Гиббс-Уайт Морган 5 0.24
Осборн Бен 3 0.14
Муссе Ли 3 0.14
Макголдрик Дэвид 2 0.1
Ндиайе Илиман 2 0.1
Иган Джон 2 0.1
Брюстер Риан 2 0.1
Флек Джон 1 0.05
Берге Сандер 1 0.05
Богл Джейден 1 0.05
Стивенс Энда 0 0
Хурихан Конор 0 0
Бэлдок Джордж 0 0
Макбарни Оливер 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 5 0
Уилсон Гарри 3 1
Робинсон Энтони 4 0
Рим Тим 3 0
Рид Бобби 3 0
Митрович Александр 3 0
Адарабиойо Олуватосин 1 1
Сери Жан-Мишель 2 0
Рид Харрисон 2 0
Карвалью Фабиу 2 0
Кэрни Том 1 0
Чалоба Натаниэл 1 0
Кебано Нескенс 1 0
Брайан Джо 1 0
Гассанига Пауло 1 0
Кавалейру Иван 1 0
Онома Джошуа 1 0
Кина Домингуш 1 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норвуд Оливер 6 0
Гиббс-Уайт Морган 4 1
Флек Джон 4 0
Стивенс Энда 3 0
Иган Джон 2 0
Муссе Ли 2 0
Дэвис Бен II 2 0
Брюстер Риан 2 0
Норрингтон-Дэвис Рис 2 0
Богл Джейден 2 0
Шарп Билли 1 0
Хурихан Конор 1 0
Макголдрик Дэвид 1 0
Гедиура Адлен 1 0
Бэлдок Джордж 1 0
Макбарни Оливер 1 0
Осборн Бен 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
14
12 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
3
13%
1
7%
1-15
4
17%
2
14%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
2
8%
5
36%
46-60
5
21%
5
36%
61-75
5
21%
1
7%
76-90

Пропущено

7
16
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
19%
31-45
3
43%
4
25%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
29%
4
25%
76-90

Забито

25
15
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
6
24%
2
13%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
5
20%
2
13%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
6
24%
7
47%
76-90

Пропущено

13
11
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
4
31%
1
9%
61-75
3
23%
5
45%
76-90

Забито

49
29
23 В 1-м тайме 7
26 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 11
3 Не забивали 6
9
18%
3
10%
1-15
6
12%
2
7%
16-30
8
16%
2
7%
31-45
7
14%
7
24%
46-60
8
16%
7
24%
61-75
11
22%
8
28%
76-90

Пропущено

20
27
5 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
1
5%
2
7%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
2
10%
4
15%
31-45
6
30%
5
19%
46-60
4
20%
5
19%
61-75
5
25%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лутон Таун - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Борнмут 1:1 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Дерби 0:0
Фулхэм - Барнсли 4:1 Питерборо Юнайтед - Фулхэм 0:1 Блэкберн - Фулхэм 0:7 Фулхэм - Вест Бромвич 3:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:4 Фулхэм - Кардифф Сити 2:0 Фулхэм - КПР 4:1 Ковентри - Фулхэм 4:1 Фулхэм - Суонси 3:1 Бристоль Сити - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Лидс 0:0 Фулхэм - Рединг 1:2 Бирмингем - Фулхэм 1:4 Блэкпул - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Сток Сити 3:0 Бирмингем - Фулхэм 0:2
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кардифф Сити - Шеффилд Юнайтед 2:3 Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити 2:0 Рединг - Шеффилд Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед - Ковентри 0:0
Блэкберн - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Блэкпул 0:1 Барнсли - Шеффилд Юнайтед 2:3 Шеффилд Юнайтед - Миллуолл 1:2 Шеффилд Юнайтед - Сток Сити 2:1 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:1 Мидлсбро - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Дерби 1:0 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Халл Сити - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Престон Норт Энд 2:2 Шеффилд Юнайтед - Питерборо Юнайтед 6:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 0:0 Шеффилд Юнайтед - Дерби 2:1 Шеффилд Юнайтед - Хаддерсфилд Таун 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фулхэм Заявка 22 13 6 3 51 - 18 45
2. Борнмут Заявка 22 12 7 3 37 - 19 43
3. Вест Бромвич Заявка 23 11 8 4 30 - 17 41
4. Блэкберн Заявка 22 11 6 5 37 - 27 39
5. Сток Сити Заявка 22 10 5 7 26 - 21 35
6. КПР Заявка 21 10 5 6 33 - 27 35
7. Ковентри Заявка 22 9 7 6 29 - 26 34
8. Ноттингем Форест Заявка 22 8 7 7 30 - 24 31
9. Мидлсбро Заявка 22 8 6 8 24 - 23 30
10. Хаддерсфилд Таун Заявка 22 8 6 8 25 - 25 30
11. Миллуолл Заявка 22 7 9 6 24 - 24 30
12. Лутон Таун Заявка 22 7 8 7 31 - 27 29
13. Шеффилд Юнайтед Заявка 21 8 5 8 28 - 28 29
14. Престон Норт Энд Заявка 22 7 7 8 24 - 28 28
15. Бирмингем Заявка 22 7 6 9 22 - 26 27
16. Блэкпул Заявка 22 7 6 9 20 - 26 27
17. Суонси Заявка 22 7 6 9 26 - 31 27
18. Бристоль Сити Заявка 22 7 6 9 24 - 32 27
19. Халл Сити Заявка 22 6 5 11 19 - 26 23
20. Кардифф Сити Заявка 22 6 4 12 25 - 39 22
21. Рединг Заявка 22 8 3 11 27 - 34 21
22. Питерборо Юнайтед Заявка 22 5 4 13 19 - 41 19
23. Барнсли Заявка 23 2 8 13 15 - 34 14
24. Дерби Заявка 22 5 10 7 18 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Бромвич Заявка 11 7 4 0 17 - 5 25
2. Фулхэм Заявка 11 7 3 1 24 - 7 24
3. Ковентри Заявка 11 7 2 2 20 - 10 23
4. Блэкберн Заявка 11 7 2 2 24 - 16 23
5. Борнмут Заявка 11 6 3 2 23 - 13 21
6. Сток Сити Заявка 11 6 3 2 15 - 9 21
7. КПР Заявка 11 6 3 2 16 - 10 21
8. Хаддерсфилд Таун Заявка 11 6 2 3 15 - 12 20
9. Престон Норт Энд Заявка 11 5 4 2 15 - 12 19
10. Миллуолл Заявка 11 5 4 2 14 - 11 19
11. Мидлсбро Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
12. Суонси Заявка 11 4 4 3 14 - 12 16
13. Лутон Таун Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
14. Питерборо Юнайтед Заявка 11 4 4 3 14 - 11 16
15. Рединг Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
16. Бирмингем Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
17. Блэкпул Заявка 11 4 2 5 7 - 12 14
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 4 2 4 15 - 11 14
19. Бристоль Сити Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
20. Халл Сити Заявка 11 3 3 5 11 - 14 12
21. Ноттингем Форест Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
22. Барнсли Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
23. Кардифф Сити Заявка 11 2 1 8 9 - 18 7
24. Дерби Заявка 11 4 5 2 13 - 11 -4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Борнмут Заявка 11 6 4 1 14 - 6 22
2. Фулхэм Заявка 11 6 3 2 27 - 11 21
3. Ноттингем Форест Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
4. Вест Бромвич Заявка 12 4 4 4 13 - 12 16
5. Блэкберн Заявка 11 4 4 3 13 - 11 16
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 4 3 4 13 - 17 15
7. Кардифф Сити Заявка 11 4 3 4 16 - 21 15
8. Сток Сити Заявка 11 4 2 5 11 - 12 14
9. КПР Заявка 10 4 2 4 17 - 17 14
10. Лутон Таун Заявка 11 3 4 4 14 - 14 13
11. Блэкпул Заявка 11 3 4 4 13 - 14 13
12. Мидлсбро Заявка 11 3 4 4 9 - 11 13
13. Бристоль Сити Заявка 11 4 1 6 15 - 22 13
14. Бирмингем Заявка 11 3 3 5 10 - 12 12
15. Ковентри Заявка 11 2 5 4 9 - 16 11
16. Халл Сити Заявка 11 3 2 6 8 - 12 11
17. Суонси Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
18. Миллуолл Заявка 11 2 5 4 10 - 13 11
19. Хаддерсфилд Таун Заявка 11 2 4 5 10 - 13 10
20. Престон Норт Энд Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
21. Дерби Заявка 11 1 5 5 5 - 10 8
22. Рединг Заявка 11 4 0 7 11 - 18 6
23. Барнсли Заявка 11 0 4 7 7 - 19 4
24. Питерборо Юнайтед Заявка 11 1 0 10 5 - 30 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Шеффилд Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 декабря 2021, осталось 2 дня 13 часов 55 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Фулхэм 89.8% (53)
    X 6.8% (4)
    Шеффилд Юнайтед 3.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Шеффилд Юнайтед
    1.80
    3.98
    4.67
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Фулхэм - Шеффилд Юнайтед онлайн


    Прогнозы на матч Фулхэм - Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Фулхэм
    91.4% (53)
    Ничья
    6.9% (4)
    Шеффилд Юнайтед
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.79% (29)
    Меньше
    48.21% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (32)
    Нет
    42.86% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Фулхэм
    44.8% (26)
    1:0 Фулхэм
    24.1% (14)
    2:0 Фулхэм
    13.8% (8)
    1:1 Ничья
    6.9% (4)
    3:1 Фулхэм
    3.4% (2)
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    Фулхэм
    Шеффилд Юнайтед

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