Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
11
Чуквезе
Саму
16
Диа
Булайе
27
Хави
Лопеc
20
Понс
Пере
11
Риоха
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Орье СержЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Манди АиссаЗащитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
-
17 Раба ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Риоха ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 ТачиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мойя АнтониоПолузащитник
-
17 Эдгар МендесПолузащитник
- Нападающий
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
-
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вильярреал
Алавес
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
40%
60%
4 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|5
|0.29
|Морено Херард
|4 (1)
|0.24
|Тригерос Мануэль
|3
|0.18
|Морено Альберто
|2
|0.12
|Чуквезе Саму
|2
|0.12
|Пино Йереми
|1
|0.06
|Диа Булайе
|1
|0.06
|Коклен Франсис
|1
|0.06
|Манди Аисса
|1
|0.06
|Торрес Пау II
|1
|0.06
|Парехо Даниэль
|0
|0
|Алькасер Пако
|0
|0
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Гомес Мойсес
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|8 (4)
|0.47
|Лагуардия Виктор
|2
|0.12
|Риоха Луис
|1
|0.06
|Н'Диайе Лум
|1
|0.06
|Дуарте Рубен
|0
|0
|Мойя Антонио
|0
|0
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фойт Хуан
|3
|1
|Альбиоль Рауль
|4
|0
|Капу Этьен
|4
|0
|Торрес Пау II
|3
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Морено Альберто
|2
|0
|Морено Херард
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Раба Даниэль
|2
|0
|Диа Булайе
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Парехо Даниэль
|1
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Алькасер Пако
|1
|0
|Тригерос Мануэль
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|7
|1
|Лежён Флорьян
|5
|1
|Химо Наварро
|4
|0
|Лагуардия Виктор
|3
|0
|Н'Диайе Лум
|3
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Риоха Луис
|2
|0
|Мойя Антонио
|2
|0
|Агиррегабириа Мартин
|2
|0
|Хави Лопеc
|1
|0
|Гвидетти Йон
|1
|0
|Пина Томас
|1
|0
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|Эдгар Мендес
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Тачи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
5
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
2
14%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
36%
1
20%
31-45
2
14%
1
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
1
20%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
11%
2
15%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
3
23%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
3
43%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
3
25%
76-90
Забито
22
12
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
2
9%
3
25%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
7
32%
1
8%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
6
27%
4
33%
76-90
Пропущено
17
25
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 14
2
12%
4
16%
1-15
3
18%
5
20%
16-30
3
18%
3
12%
31-45
3
18%
5
20%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
5
29%
29%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3
Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Осасуна 1:2 Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Эльче 4:1
Алавес
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Райо Вальекано - Алавес 2:0 Депортиво Линарес - Алавес 2:1 Алавес - Хетафе 1:1 Гранада - Алавес 2:1
Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Алавес - Осасуна 0:2 Валенсия - Алавес 3:0 Алавес - Мальорка 0:1 Алавес - Реал Мадрид 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|39 - 15
|43
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|Бетис
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|32 - 21
|33
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|26 - 18
|30
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|20 - 20
|29
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 20
|29
|7.
|Валенсия
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 26
|28
|8.
|Барселона
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 21
|27
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|16 - 14
|24
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|11.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 22
|22
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|21 - 18
|22
|13.
|Сельта
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 22
|20
|14.
|Мальорка
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|17 - 27
|20
|15.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 25
|19
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 24
|15
|17.
|Эльче
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|18.
|Хетафе
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|12 - 20
|15
|19.
|Кадис
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|15 - 31
|14
|20.
|Леванте
|Заявка
|18
|0
|8
|10
|19 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|18 - 5
|21
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|7.
|Валенсия
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 6
|15
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|12.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|13.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|14.
|Гранада
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|15.
|Алавес
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|17.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 13
|8
|18.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|19.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|9 - 15
|6
|20.
|Кадис
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|2.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|6.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|7.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 16
|12
|8.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|10.
|Кадис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|11.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 20
|8
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|13.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Барселона
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|16.
|Алавес
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 17
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|10 - 21
|2
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Прогнозы на матч Вильярреал - Алавес
Исход игры
Вильярреал
94.6% (139)
Ничья
4.1% (6)
Алавес
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.93% (62)
Меньше
54.07% (73)
Обе команды забьют
Да
45.93% (62)
Нет
54.07% (73)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
30.6% (45)
2:0 Вильярреал
25.2% (37)
1:0 Вильярреал
21.8% (32)
3:1 Вильярреал
8.2% (12)
1:1 Ничья
2% (3)
3:0 Вильярреал
2% (3)
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