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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию перенесенного матча четвёртого тура Испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Вильярреал» и «Алавес». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.