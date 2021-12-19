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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Вильярреал
 
Позже

Стадион:
Алавес
Прогнозы 53
Вильярреал 96.2% (51)
X 3.8% (2)
Алавес 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Алавес
1.61
4.26
7.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Вильярреал
Алавес

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
60%
4 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
4:1
П
1:2
П
2:1
П
1:2
П
0:3
П
2:1
П
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 5 0.29
Морено Херард 4 (1) 0.24
Тригерос Мануэль 3 0.18
Морено Альберто 2 0.12
Чуквезе Саму 2 0.12
Пино Йереми 1 0.06
Диа Булайе 1 0.06
Коклен Франсис 1 0.06
Манди Аисса 1 0.06
Торрес Пау II 1 0.06
Парехо Даниэль 0 0
Алькасер Пако 0 0
Педраса Альфонсо 0 0
Орье Серж 0 0
Гомес Мойсес 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 8 (4) 0.47
Лагуардия Виктор 2 0.12
Риоха Луис 1 0.06
Н'Диайе Лум 1 0.06
Дуарте Рубен 0 0
Мойя Антонио 0 0
Агиррегабириа Мартин 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фойт Хуан 3 1
Альбиоль Рауль 4 0
Капу Этьен 4 0
Торрес Пау II 3 0
Коклен Франсис 2 0
Манди Аисса 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Морено Альберто 2 0
Морено Херард 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Раба Даниэль 2 0
Диа Булайе 2 0
Пино Йереми 2 0
Парехо Даниэль 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Алькасер Пако 1 0
Тригерос Мануэль 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Данджума Арно 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 7 1
Лежён Флорьян 5 1
Химо Наварро 4 0
Лагуардия Виктор 3 0
Н'Диайе Лум 3 0
Миазга Мэтт 2 0
Риоха Луис 2 0
Мойя Антонио 2 0
Агиррегабириа Мартин 2 0
Хави Лопеc 1 0
Гвидетти Йон 1 0
Пина Томас 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Эдгар Мендес 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Тачи 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
5
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
2
14%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
36%
1
20%
31-45
2
14%
1
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
1
20%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
11%
2
15%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
3
23%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
3
43%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Забито

22
12
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
2
9%
3
25%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
7
32%
1
8%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
6
27%
4
33%
76-90

Пропущено

17
25
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 14
2
12%
4
16%
1-15
3
18%
5
20%
16-30
3
18%
3
12%
31-45
3
18%
5
20%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
5
29%
29%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3
Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Осасуна 1:2 Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Эльче 4:1
Алавес
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Райо Вальекано - Алавес 2:0 Депортиво Линарес - Алавес 2:1 Алавес - Хетафе 1:1 Гранада - Алавес 2:1
Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Алавес - Осасуна 0:2 Валенсия - Алавес 3:0 Алавес - Мальорка 0:1 Алавес - Реал Мадрид 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 3 1 39 - 15 42
2. Севилья Заявка 17 11 4 2 28 - 12 37
3. Бетис Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
4. Райо Вальекано Заявка 18 9 3 6 26 - 18 30
5. Реал Сосьедад Заявка 18 8 5 5 20 - 20 29
6. Атлетико М Заявка 17 8 5 4 28 - 20 29
7. Барселона Заявка 17 7 6 4 28 - 21 27
8. Валенсия Заявка 17 6 7 4 26 - 23 25
9. Эспаньол Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
10. Осасуна Заявка 17 5 7 5 17 - 21 22
11. Вильярреал Заявка 17 5 7 5 21 - 18 22
12. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 13 - 12 21
13. Сельта Заявка 18 5 5 8 20 - 22 20
14. Мальорка Заявка 18 4 8 6 17 - 27 20
15. Гранада Заявка 17 4 7 6 21 - 25 19
16. Алавес Заявка 17 4 3 10 13 - 24 15
17. Эльче Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
18. Кадис Заявка 17 2 7 8 15 - 31 13
19. Хетафе Заявка 17 2 6 9 11 - 20 12
20. Леванте Заявка 17 0 8 9 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Севилья Заявка 8 7 1 0 20 - 7 22
3. Реал Мадрид Заявка 8 6 2 0 18 - 5 20
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Бетис Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
7. Валенсия Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
8. Реал Сосьедад Заявка 9 4 3 2 6 - 6 15
9. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
10. Вильярреал Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
11. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
12. Гранада Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
13. Атлетик Б Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
14. Алавес Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
15. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
16. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
17. Хетафе Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
18. Осасуна Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
19. Леванте Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
20. Кадис Заявка 9 0 5 4 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
5. Атлетико М Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
6. Осасуна Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
7. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
9. Валенсия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Мальорка Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
11. Кадис Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
12. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
13. Гранада Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
14. Барселона Заявка 7 1 4 2 9 - 10 7
15. Райо Вальекано Заявка 9 1 2 6 7 - 15 5
16. Алавес Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
17. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
18. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
19. Эспаньол Заявка 9 0 3 6 6 - 14 3
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Алавес от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 декабря 2021, осталось 2 дня 2 часа 54 минуты.

    Главный судья: Valentin Pizarro

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Вильярреал 96.2% (51)
    X 3.8% (2)
    Алавес 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Алавес
    1.61
    4.26
    7.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Вильярреал - Алавес онлайн


    Прогнозы на матч Вильярреал - Алавес

    Исход игры
    Вильярреал
    96.2% (51)
    Ничья
    3.8% (2)
    Алавес
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    44% (22)
    Меньше
    56% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    46% (23)
    Нет
    54% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Вильярреал
    34% (18)
    2:0 Вильярреал
    26.4% (14)
    1:0 Вильярреал
    22.6% (12)
    3:1 Вильярреал
    5.7% (3)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
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    Алавес

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