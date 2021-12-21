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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Арсенал
2:1
Первый тайм: 43'

Стадион:
Сандерленд
0'
1:0
17' Гол
Нкетиа Эдди
20' Желтая карточка
Гуч Линден
2:0
27' Гол
Пепе Николя
2:1
31' Гол
Бродхед Нейтан
43'

Ход матча

17'
Нкетиа Эдди
1:0
20'
 
Гуч Линден
27'
Пепе Николя
(Седрик Соареш)
2:0
31'
2:1
Бродхед Нейтан
(Эмблтон Эллиот)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 166
Арсенал 97% (161)
X 1.2% (2)
Сандерленд 1.8% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Сандерленд
1.32
7.40
46.70
Все Коэффициенты
Новости
1
Лено
Бернд
17
Седрик
Соареш
4
Уайт
Бен
16
Холдинг
Роб
20
Тавареш
Нуну
25
Эльнени
Мохамед
19
Пепе
Николя
10
Смит-Роу
Эмил
8
Эдегор
Мартин
26
Балогун
Фоларин
30
Нкетиа
Эдди
1
Бёрдж
Ли
26
Райт
Бэйли
3
Флэнаган
Том
6
Callum
Doyle
15
Уинчестер
Карл
8
Эмблтон
Эллиот
24
Daniel
Neill
11
Гуч
Линден
21
Притчард
Алекс
14
Стюарт
Росс
III
9
Бродхед
Нейтан
Арсенал
4-1-4-1
Сандерленд
3-4-1-2

История личных встреч

Арсенал
Сандерленд

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

21 матч

57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

38.1%
57.1%
4.8%
8 побед 12 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
0:0
К
3:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
К
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0.75
Нкетиа Эдди 3 0.75
Пепе Николя 2 0.5
Ляказетт Александр 2 (1) 0.5
Чамберс Калум 1 0.25
Смит-Роу Эмил 1 0.25
Сака Букайо 1 0.25
Седрик Соареш 0 0
Сандерленд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О’Брайен Эйден 4 (1) 0.8
Бродхед Нейтан 2 0.4
О'Найен Люк 1 0.2
Josh Hawkes 1 0.2
Притчард Алекс 0 0
Эмблтон Эллиот 0 0
Хаггинс Ниалл 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Седрик Соареш 1 0
Сандерленд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Найен Люк 2 0
Гуч Линден 2 0
Эванс Корри 1 0
Эмблтон Эллиот 1 0
Стюарт Росс III 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
3
43%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
3
43%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1
Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2
Сандерленд
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ипсвич - Сандерленд 1:1 Сандерленд - Плимут 2:1 Сандерленд - Моркам 5:0 Сандерленд - Оксфорд Юнайтед 1:1
Сандерленд - Олдхэм Атлетик 0:1 Кембридж Юнайтед - Сандерленд 1:2 Шрусбери Таун - Сандерленд 1:1 Сандерленд - Ипсвич 2:0 Сандерленд - Брэдфорд Сити 1:1 Сандерленд - Мэнсфилд 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Сандерленд 3:0 Ротерхэм - Сандерленд 5:1 КПР - Сандерленд 0:0 Сандерленд - Чарльтон 0:1 Крю Александра - Сандерленд 0:4 Джиллингем - Сандерленд 1:2 Сандерленд - Академия Манчестер Юнайтед 2:1 Линкольн Сити - Сандерленд 1:2 Портсмут - Сандерленд 4:0 Сандерленд - Челтенем 5:0
1/8 финала
2 Арсенал
0 Лидс
1 КПР
3 Сандерленд
0 Престон Норт Энд
2 Ливерпуль
6 Лестер
4 Брайтон
1 Сток Сити
2 Брентфорд
5 Челси
4 Саутгемптон
0 Бёрнли
1 Тоттенхэм
5 Вест Хэм
3 Манчестер Сити
1/4 финала
0 Арсенал
0 Сандерленд
0 Ливерпуль
0 Лестер
0 Брентфорд
0 Челси
0 Тоттенхэм
0 Вест Хэм
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 43'
    Подача слева в штрафную площадь "Сандерленда", мяч скользнул по голове Эдегора, но пробить по воротам он не смог. Продолжают атаковать хозяева.
  • 42'
    Заключительная пятиминутка встречи у нас идёт, "Арсенал" смог отодвинуть игру от своих ворот, но в целом темп у нас немного спал. Ждут команды паузу, судя по всему.
  • 40'
    Очень неплохой заброс на Пепе, который в борьбе с защитником справа ворвался в штрафную, всё-таки оказался на газоне, но арбитр уверенно показал, что надо подниматься. Пока пенальти сегодня он не ставит.
  • 39'
    Не так много времени до перерыва. "Арсенал" после пропущенного мяча немного сник, не получается у команды Артеты вернуться в игру.
  • Офсайд
    37'
    Опасно у ворот "Арсенала"! Штрафной заработали гости, пошла подача в штрафную площадь, и нырнувший Флэнаган головой пробил рядом со штангой! Другое дело, что защитники хозяев очень уверенно поймали соперника на положении "вне игры", так что гол наверняка был бы отменён.
  • Угловой
    35'
    Пошла подача слева на дальнюю штангу, Флэнаган там высоко прыгал в борьбе за мяч, но Тавареш его всё-таки опередил и выбил снаряд на повторный корнер.
  • 34'
    Уинчистер неплохо сместился с правого фланга в штрафной площади соперника и нанёс неприятный обводящий удар в дальний угол! В прыжке Лено переправляет мяч на угловой!
  • 33'
    Что ж, интрига вернулась! И футболисты "Сандерленда" продолжают мяч на своей половине поля контролировать.
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Нейтан Бродхед! 2:1!
    Блестящая контратака "Сандерленда"! Перехватили гости мяч на своей половине поля и провели разящую атаку по центру! Эмблтон набрал скорость и выдал великолепный пас в разрез в штрафную, куда ворвался Бродхед и эффектно перебросил рванувшего навстречу Лено!
  • 29'
    Да, от Дойла влетел мяч в ворота Бёрджа, пытался защитник "Сандерленда" заблокировать удар Пепе, но лишь изменил направление, в итоге голкипер среагировать уже не успел.
  • Описание гола
    27'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Николя Пепе! 2:0!
    Пепе получил мяч на правом фланге, открыл зону для Седрика, который подключился, а вместо прострела отыграл обратно в штрафную на Пепе, который сильно пробил, и мяч рикошетом от защитника влетел в сетку!
  • 26'
    Пошли вперёд гости, Гуч слева протащил мяч до лицевой, мягко навесил на дальнюю штангу, но Холдинг сыграл на вынос. Добивание с линии штрафной площади получилось неточным.
  • Опасный момент
    23'
    Опасный момент! Балогун вновь упускает отличную возможности! Один он был в штрафной площади соперника, но в итоге бесхитростно пробил прямо в голкипера, и Бёрдж без проблем мяч поймал.
  • 22'
    Середина первого тайма у нас идёт, футболисты "Арсенала" ситуацию полностью контролируют, не получается у "Сандерленда" со своей половины поля выбраться.
  • Опасный момент
    21'
    Пепе вновь активен на правом фланге, подключил к атаке Седрика, который точный навес на дальнюю штангу исполнил, Балогун был первым на мяче, но почему-то пробить точно в створ не удалось. Сорвал удар полузащитник "Арсенала", хотя должен был забивать!
  • Желтая карточка
    20'
    А вот и первая карточка в нашем матче. Пепе получил мяч на правом фланге, и тут ему сзади в ногу влетел Линден Гуч. Предупреждение полузащитнику "Сандерленда".
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Эдди Нкетиа! 1:0!
    Счёт открыт! Подача углового с левого фланга, Холдинг из района одиннадцатиметровой отметки сильно пробил головой, а Гуч помог вратарю, сыграв на линии ворот. Первым на подборе оказался Нкетиа, он и переправил мяч в створ!
  • 16'
    Эдегор справа исполнил штрафной, навесил на дальнюю штангу, Бёрдж сыграл неудачно на выходе, но его подстраховал Стюарт, успевший выбить мяч головой на угловой.
  • Фол, нарушение
    15'
    Пепе получил мяч на правом фланге, но сюда сместился Гуч и правила нарушил.
  • 14'
    Активнее начинает действовать "Арсенала", гости всё ближе к своей штрафной площади оказываются.
  • Штанга
    12'
    ПЕРЕКЛАДИНА! А вот и момент от "Арсенала"! Нуну Тавареш прострелил с левого фланга, а защитник в попытке сыграть на перехвате срезал мяч в сторону своих ворот! Бёрдж уже был отыгран, но ему на помощь пришёл каркас!
  • 11'
    Игроки "Арсенала" наладили контроль над мячом в центре поля, но пока не могут найти пути к чужим воротам.
  • 10'
    Быстрая атака "Сандерленда", Эмблтон разогнался по правому флангу, вырезал мяч в штрафную на ход Бродхеду, но первым на пути передачи оказался Уайт. Мяч выбит.
  • 9'
    Пока не доходит "Арсенал" до штрафной площади соперника, неплохо обороняется команда гостей и при первой возможности сразу идёт вперёд.
  • Фол, нарушение
    7'
    Притчард оказался на газоне на бровке поля, но всё в порядке с полузащитником "Сандерленда". Неплохо гости начинают, совсем не тушуются эти ребята.
  • 6'
    Да, повтор показал, что Стюарт самостоятельно терял равновесие, врываясь в штрафную площадь соперника, в итоге решил на всякий случай доработать контакт с соперником, но пенальти тут не было. Повезло ещё, что без карточки за симуляцию.
  • 5'
    Какой любопытный момент! Эльнени ошибся на линии своей штрафной, в итоге Стюарт в штрафную врывался, но далековато отпустил от себя мяч, в итоге после падения от контакта с соперником пенальти заработать не удалось.
  • Офсайд
    4'
    Игроки "Арсенала" пошли вперёд, Пепе получил мяч на правом фланге, но залез в положение "вне игры".
  • 3'
    Пошли вперёд игроки "Сандерленда", и даже удар с линии штрафной площади по воротам Лено мы увидели, но справился голкипер "Арсенала" без особых проблем.
  • 2'
    Что интересно, футболисты "Сандерленда" в полном составе проигнорировали знаменитую акцию со вставанием на колено. Игроки гостей неплохо начали встречу, хорошо мяч держится.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовал "Арсенал". В красно-белой форме сегодня хозяева, а гости сыграют в жёлтых майках, синих трусах.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Арсенал 2:1 Сандерленд онлайн


Прогнозы на матч Арсенал 2:1 Сандерленд

Исход игры
Арсенал
97% (161)
Ничья
1.2% (2)
Сандерленд
1.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
49.64% (69)
Меньше
50.36% (70)
Обе команды забьют
Да
40.29% (56)
Нет
59.71% (83)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
37.3% (62)
2:1 Арсенал
17.5% (29)
3:1 Арсенал
13.3% (22)
3:0 Арсенал
8.4% (14)
1:0 Арсенал
4.2% (7)
4:1 Арсенал
1.2% (2)
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