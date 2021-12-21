Опасно у ворот "Арсенала"! Штрафной заработали гости, пошла подача в штрафную площадь, и нырнувший Флэнаган головой пробил рядом со штангой! Другое дело, что защитники хозяев очень уверенно поймали соперника на положении "вне игры", так что гол наверняка был бы отменён.

Не так много времени до перерыва. "Арсенал" после пропущенного мяча немного сник, не получается у команды Артеты вернуться в игру.

Очень неплохой заброс на Пепе, который в борьбе с защитником справа ворвался в штрафную, всё-таки оказался на газоне, но арбитр уверенно показал, что надо подниматься. Пока пенальти сегодня он не ставит.

Заключительная пятиминутка встречи у нас идёт, "Арсенал" смог отодвинуть игру от своих ворот, но в целом темп у нас немного спал. Ждут команды паузу, судя по всему.

Подача слева в штрафную площадь "Сандерленда", мяч скользнул по голове Эдегора, но пробить по воротам он не смог. Продолжают атаковать хозяева.

35' Пошла подача слева на дальнюю штангу, Флэнаган там высоко прыгал в борьбе за мяч, но Тавареш его всё-таки опередил и выбил снаряд на повторный корнер.

34' Уинчистер неплохо сместился с правого фланга в штрафной площади соперника и нанёс неприятный обводящий удар в дальний угол! В прыжке Лено переправляет мяч на угловой!

33' Что ж, интрига вернулась! И футболисты "Сандерленда" продолжают мяч на своей половине поля контролировать.

31' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Нейтан Бродхед! 2:1!

Блестящая контратака "Сандерленда"! Перехватили гости мяч на своей половине поля и провели разящую атаку по центру! Эмблтон набрал скорость и выдал великолепный пас в разрез в штрафную, куда ворвался Бродхед и эффектно перебросил рванувшего навстречу Лено!

29' Да, от Дойла влетел мяч в ворота Бёрджа, пытался защитник "Сандерленда" заблокировать удар Пепе, но лишь изменил направление, в итоге голкипер среагировать уже не успел.

27' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Николя Пепе! 2:0!

Пепе получил мяч на правом фланге, открыл зону для Седрика, который подключился, а вместо прострела отыграл обратно в штрафную на Пепе, который сильно пробил, и мяч рикошетом от защитника влетел в сетку!

26' Пошли вперёд гости, Гуч слева протащил мяч до лицевой, мягко навесил на дальнюю штангу, но Холдинг сыграл на вынос. Добивание с линии штрафной площади получилось неточным.

23' Опасный момент! Балогун вновь упускает отличную возможности! Один он был в штрафной площади соперника, но в итоге бесхитростно пробил прямо в голкипера, и Бёрдж без проблем мяч поймал.

22' Середина первого тайма у нас идёт, футболисты "Арсенала" ситуацию полностью контролируют, не получается у "Сандерленда" со своей половины поля выбраться.

21' Пепе вновь активен на правом фланге, подключил к атаке Седрика, который точный навес на дальнюю штангу исполнил, Балогун был первым на мяче, но почему-то пробить точно в створ не удалось. Сорвал удар полузащитник "Арсенала", хотя должен был забивать!

20' А вот и первая карточка в нашем матче. Пепе получил мяч на правом фланге, и тут ему сзади в ногу влетел Линден Гуч. Предупреждение полузащитнику "Сандерленда".

17' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Эдди Нкетиа! 1:0!

Счёт открыт! Подача углового с левого фланга, Холдинг из района одиннадцатиметровой отметки сильно пробил головой, а Гуч помог вратарю, сыграв на линии ворот. Первым на подборе оказался Нкетиа, он и переправил мяч в створ!

16' Эдегор справа исполнил штрафной, навесил на дальнюю штангу, Бёрдж сыграл неудачно на выходе, но его подстраховал Стюарт, успевший выбить мяч головой на угловой.

15' Пепе получил мяч на правом фланге, но сюда сместился Гуч и правила нарушил.

14' Активнее начинает действовать "Арсенала", гости всё ближе к своей штрафной площади оказываются.

12' ПЕРЕКЛАДИНА! А вот и момент от "Арсенала"! Нуну Тавареш прострелил с левого фланга, а защитник в попытке сыграть на перехвате срезал мяч в сторону своих ворот! Бёрдж уже был отыгран, но ему на помощь пришёл каркас!

11' Игроки "Арсенала" наладили контроль над мячом в центре поля, но пока не могут найти пути к чужим воротам.

10' Быстрая атака "Сандерленда", Эмблтон разогнался по правому флангу, вырезал мяч в штрафную на ход Бродхеду, но первым на пути передачи оказался Уайт. Мяч выбит.

9' Пока не доходит "Арсенал" до штрафной площади соперника, неплохо обороняется команда гостей и при первой возможности сразу идёт вперёд.

7' Притчард оказался на газоне на бровке поля, но всё в порядке с полузащитником "Сандерленда". Неплохо гости начинают, совсем не тушуются эти ребята.

6' Да, повтор показал, что Стюарт самостоятельно терял равновесие, врываясь в штрафную площадь соперника, в итоге решил на всякий случай доработать контакт с соперником, но пенальти тут не было. Повезло ещё, что без карточки за симуляцию.

5' Какой любопытный момент! Эльнени ошибся на линии своей штрафной, в итоге Стюарт в штрафную врывался, но далековато отпустил от себя мяч, в итоге после падения от контакта с соперником пенальти заработать не удалось.

4' Игроки "Арсенала" пошли вперёд, Пепе получил мяч на правом фланге, но залез в положение "вне игры".

3' Пошли вперёд игроки "Сандерленда", и даже удар с линии штрафной площади по воротам Лено мы увидели, но справился голкипер "Арсенала" без особых проблем.

2' Что интересно, футболисты "Сандерленда" в полном составе проигнорировали знаменитую акцию со вставанием на колено. Игроки гостей неплохо начали встречу, хорошо мяч держится.