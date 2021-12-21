Англия: Кубок лиги 2021-2022
2:1
Первый тайм: 43'
Стадион: Эмирейтс
1:0
17' ГолНкетиа Эдди
20' Желтая карточкаГуч Линден
2:0
27' ГолПепе Николя
2:1
31' ГолБродхед Нейтан
Ход матча
17'
1:0
20'
27'
2:0
31'
2:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
59 Владение мячом, % 41
4
Уайт
Бен
16
Холдинг
Роб
20
Тавареш
Нуну
19
Пепе
Николя
30
Нкетиа
Эдди
1
Бёрдж
Ли
26
Райт
Бэйли
24
Daniel
Neill
11
Гуч
Линден
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Уайт БенЗащитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
-
20 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
87 Патино ЧарлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Основной состав
-
1 Бёрдж ЛиВратарь
-
26 Райт БэйлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Daniel NeillПолузащитник
-
11 Гуч ЛинденПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Стюарт РоссНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Хьюм ДенверЗащитник
-
25 Юнгер ОллиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Данн КиранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Джонсон Ли
История личных встреч
Арсенал
Сандерленд
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
21 матч
57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
38.1%
57.1%
4.8%
8 побед 12 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0.75
|Нкетиа Эдди
|3
|0.75
|Пепе Николя
|2
|0.5
|Ляказетт Александр
|2 (1)
|0.5
|Чамберс Калум
|1
|0.25
|Смит-Роу Эмил
|1
|0.25
|Сака Букайо
|1
|0.25
|Седрик Соареш
|0
|0
Сандерленд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О’Брайен Эйден
|4 (1)
|0.8
|Бродхед Нейтан
|2
|0.4
|О'Найен Люк
|1
|0.2
|Josh Hawkes
|1
|0.2
|Притчард Алекс
|0
|0
|Эмблтон Эллиот
|0
|0
|Хаггинс Ниалл
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Седрик Соареш
|1
|0
Сандерленд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Найен Люк
|2
|0
|Гуч Линден
|2
|0
|Эванс Корри
|1
|0
|Эмблтон Эллиот
|1
|0
|Стюарт Росс III
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
3
43%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
3
43%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1
Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2
Сандерленд
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ипсвич - Сандерленд 1:1 Сандерленд - Плимут 2:1 Сандерленд - Моркам 5:0 Сандерленд - Оксфорд Юнайтед 1:1
Сандерленд - Олдхэм Атлетик 0:1 Кембридж Юнайтед - Сандерленд 1:2 Шрусбери Таун - Сандерленд 1:1 Сандерленд - Ипсвич 2:0 Сандерленд - Брэдфорд Сити 1:1 Сандерленд - Мэнсфилд 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Сандерленд 3:0 Ротерхэм - Сандерленд 5:1 КПР - Сандерленд 0:0 Сандерленд - Чарльтон 0:1 Крю Александра - Сандерленд 0:4 Джиллингем - Сандерленд 1:2 Сандерленд - Академия Манчестер Юнайтед 2:1 Линкольн Сити - Сандерленд 1:2 Портсмут - Сандерленд 4:0 Сандерленд - Челтенем 5:0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
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Финал
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Прогнозы на матч Арсенал 2:1 Сандерленд
Исход игры
Арсенал
97% (161)
Ничья
1.2% (2)
Сандерленд
1.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
49.64% (69)
Меньше
50.36% (70)
Обе команды забьют
Да
40.29% (56)
Нет
59.71% (83)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
37.3% (62)
2:1 Арсенал
17.5% (29)
3:1 Арсенал
13.3% (22)
3:0 Арсенал
8.4% (14)
1:0 Арсенал
4.2% (7)
4:1 Арсенал
1.2% (2)
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