Англия: Кубок лиги 2021-2022
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Стадион: Эмирейтс
История личных встреч
Арсенал
Сандерленд
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
21 матч
57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
38.1%
57.1%
4.8%
8 побед 12 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|1
|Ляказетт Александр
|2 (1)
|0.67
|Нкетиа Эдди
|2
|0.67
|Пепе Николя
|1
|0.33
|Чамберс Калум
|1
|0.33
|Смит-Роу Эмил
|1
|0.33
|Сака Букайо
|1
|0.33
|Седрик Соареш
|0
|0
Сандерленд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О’Брайен Эйден
|4 (1)
|1
|О'Найен Люк
|1
|0.25
|Josh Hawkes
|1
|0.25
|Бродхед Нейтан
|1
|0.25
|Притчард Алекс
|0
|0
|Хаггинс Ниалл
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Седрик Соареш
|1
|0
Сандерленд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Найен Люк
|2
|0
|Эванс Корри
|1
|0
|Гуч Линден
|1
|0
|Эмблтон Эллиот
|1
|0
|Стюарт Росс III
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
3
43%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
3
43%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1
Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2
Сандерленд
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ипсвич - Сандерленд 1:1 Сандерленд - Плимут 2:1 Сандерленд - Моркам 5:0 Сандерленд - Оксфорд Юнайтед 1:1
Сандерленд - Олдхэм Атлетик 0:1 Кембридж Юнайтед - Сандерленд 1:2 Шрусбери Таун - Сандерленд 1:1 Сандерленд - Ипсвич 2:0 Сандерленд - Брэдфорд Сити 1:1 Сандерленд - Мэнсфилд 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Сандерленд 3:0 Ротерхэм - Сандерленд 5:1 КПР - Сандерленд 0:0 Сандерленд - Чарльтон 0:1 Крю Александра - Сандерленд 0:4 Джиллингем - Сандерленд 1:2 Сандерленд - Академия Манчестер Юнайтед 2:1 Линкольн Сити - Сандерленд 1:2 Портсмут - Сандерленд 4:0 Сандерленд - Челтенем 5:0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
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— ?
Прогнозы на матч Арсенал - Сандерленд
Исход игры
Арсенал
100% (44)
Ничья
0% (0)
Сандерленд
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.5% (19)
Меньше
52.5% (21)
Обе команды забьют
Да
37.5% (15)
Нет
62.5% (25)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
45.5% (20)
2:1 Арсенал
25% (11)
3:1 Арсенал
9.1% (4)
3:0 Арсенал
9.1% (4)
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