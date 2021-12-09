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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Сандерленд
Прогнозы 44
Арсенал 100% (44)
X 0% (0)
Сандерленд 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Сандерленд
1.22
7.80
18.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Арсенал
Сандерленд

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

21 матч

57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

38.1%
57.1%
4.8%
8 побед 12 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
0:0
К
3:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
К
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 1
Ляказетт Александр 2 (1) 0.67
Нкетиа Эдди 2 0.67
Пепе Николя 1 0.33
Чамберс Калум 1 0.33
Смит-Роу Эмил 1 0.33
Сака Букайо 1 0.33
Седрик Соареш 0 0
Сандерленд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О’Брайен Эйден 4 (1) 1
О'Найен Люк 1 0.25
Josh Hawkes 1 0.25
Бродхед Нейтан 1 0.25
Притчард Алекс 0 0
Хаггинс Ниалл 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Седрик Соареш 1 0
Сандерленд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Найен Люк 2 0
Эванс Корри 1 0
Гуч Линден 1 0
Эмблтон Эллиот 1 0
Стюарт Росс III 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
3
43%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
3
43%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1
Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2
Сандерленд
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ипсвич - Сандерленд 1:1 Сандерленд - Плимут 2:1 Сандерленд - Моркам 5:0 Сандерленд - Оксфорд Юнайтед 1:1
Сандерленд - Олдхэм Атлетик 0:1 Кембридж Юнайтед - Сандерленд 1:2 Шрусбери Таун - Сандерленд 1:1 Сандерленд - Ипсвич 2:0 Сандерленд - Брэдфорд Сити 1:1 Сандерленд - Мэнсфилд 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Сандерленд 3:0 Ротерхэм - Сандерленд 5:1 КПР - Сандерленд 0:0 Сандерленд - Чарльтон 0:1 Крю Александра - Сандерленд 0:4 Джиллингем - Сандерленд 1:2 Сандерленд - Академия Манчестер Юнайтед 2:1 Линкольн Сити - Сандерленд 1:2 Портсмут - Сандерленд 4:0 Сандерленд - Челтенем 5:0
1/8 финала
2 Арсенал
0 Лидс
1 КПР
3 Сандерленд
0 Престон Норт Энд
2 Ливерпуль
6 Лестер
4 Брайтон
1 Сток Сити
2 Брентфорд
5 Челси
4 Саутгемптон
0 Бёрнли
1 Тоттенхэм
5 Вест Хэм
3 Манчестер Сити
1/4 финала
0 Арсенал
0 Сандерленд
0 Ливерпуль
0 Лестер
0 Брентфорд
0 Челси
0 Тоттенхэм
0 Вест Хэм
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Сандерленд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 декабря 2021, осталось 2 дня 18 часов.



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    • Прогнозы 44
    Арсенал 100% (44)
    X 0% (0)
    Сандерленд 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Сандерленд
    1.22
    7.80
    18.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Арсенал - Сандерленд онлайн


    Прогнозы на матч Арсенал - Сандерленд

    Исход игры
    Арсенал
    100% (44)
    Ничья
    0% (0)
    Сандерленд
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.5% (19)
    Меньше
    52.5% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    37.5% (15)
    Нет
    62.5% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    45.5% (20)
    2:1 Арсенал
    25% (11)
    3:1 Арсенал
    9.1% (4)
    3:0 Арсенал
    9.1% (4)
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    Арсенал
    Сандерленд

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