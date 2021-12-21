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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Севилья
 
Позже

Стадион:
Барселона

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 177
Севилья 44.6% (79)
X 37.3% (66)
Барселона 18.1% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Барселона
2.62
3.40
3.30
Все Коэффициенты
Новости
13
Буну
Яссин
23
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
25
Фернандо
Режес
4
Рекик
Карим
8
Хордан
Хоан
18
Делани
Томас
10
Ракитич
Иван
5
Окампос
Лукас
12
Мир
Рафа
24
Гомес
Алехандро
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
4
Араухо
Рональд
3
Пике
Херард
24
Гарсия
Эрик
18
Альба
Жорди
21
Де
Йонг
Френки
5
Бускетс
Серхио
30
Гави
7
Дембеле
Усман
29
Ютгла
Ферран
33
Абдессамад
Эззалзули
Севилья
4-3-3
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Севилья
Барселона

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
72.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

32 матча

9.4%
90.6%
0 побед 3 ничьи 29 побед

Первый тайм

21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 22 победы

Второй тайм

21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 24 победы

43 матча

11.6%
20.9%
67.5%
5 побед 9 ничьих 29 побед

Первый тайм

14%
34.9%
51.1%
6 побед 15 ничьих 22 победы

Второй тайм

20.9%
23.3%
55.8%
9 побед 10 ничьих 24 победы

История матчей

КК
3:0
ЛЛ
0:2
КК
2:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
4:0
П
2:4
КК
6:1
КК
2:0
П
4:2
С
1:2
КК
0:5
П
2:2
П
2:1
П
3:0
П
1:2
С
3:0
С
0:2
КК
2:0
П
2:1
П
2:1
СУ
5:4
П
2:2
П
5:1
П
1:4
П
3:2
П
2:1
П
2:3
П
0:2
П
0:0
П
1:1
П
5:0
С
4:0
С
3:1
П
2:3
П
4:0
КК
0:1
КК
1:2
П
4:0
П
0:3
ПД
1:1
КК
0:0
КК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 5 0.29
Ламела Эрик 4 0.24
Окампос Лукас 4 0.24
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.18
Ракитич Иван 2 0.12
Карлос Диего Сантос 2 0.12
Акунья Маркос 1 0.06
Монтьель Гонсало 1 0.06
Фернандо Режес 1 0.06
Делани Томас 1 0.06
Торрес Оливер 1 0.06
Гомес Алехандро 1 0.06
Мунир Эль-Хаддади 1 0.06
Навас Хесус 0 0
Рекик Карим 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Буну Яссин 0 0
Сусо Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0
Кунде Жюль 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 8 (3) 0.47
Фати Ансу 3 0.18
Брайтвайт Мартин 2 0.12
Роберто Серхи 2 0.12
Гонсалес Нико 2 0.12
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.12
Гави 1 0.06
Де Йонг Френки 1 0.06
Пике Херард 1 0.06
Бускетс Серхио 1 0.06
Де Йонг Люк 1 0.06
Агуэро Серхио 1 0.06
Араухо Рональд 1 0.06
Ютгла Ферран 1 0.06
Абдессамад Эззалзули 1 0.06
Альба Жорди 0 0
Дест Серджино 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Дембеле Усман 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракитич Иван 5 0
Фернандо Режес 5 0
Ламела Эрик 4 0
Делани Томас 2 1
Карлос Диего Сантос 2 1
Окампос Лукас 3 0
Акунья Маркос 3 0
Хордан Хоан 3 0
Монтьель Гонсало 3 0
Мир Рафа 3 0
Гомес Алехандро 2 0
Навас Хесус 2 0
Рекик Карим 2 0
Гудель Неманья 1 0
Буну Яссин 1 0
Оскар Родригес 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Кунде Жюль 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пике Херард 5 0
Де Йонг Френки 3 1
Гарсия Эрик 3 1
Бускетс Серхио 4 0
Гави 4 0
Альба Жорди 3 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Гонсалес Нико 2 0
Араухо Рональд 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Абдессамад Эззалзули 2 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Депай Мемфис 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Ленгле Клеман 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
9
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
5
25%
2
22%
1-15
4
20%
1
11%
16-30
3
15%
1
11%
31-45
3
15%
2
22%
46-60
1
5%
1
11%
61-75
4
20%
2
22%
76-90

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
57%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

7
19
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
1
14%
4
21%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
2
29%
3
16%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
6
32%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
17%
2
18%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
4
36%
76-90

Забито

27
28
15 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 9
2 Не забивали 4
6
22%
6
21%
1-15
4
15%
5
18%
16-30
5
19%
3
11%
31-45
5
19%
5
18%
46-60
2
7%
1
4%
61-75
5
19%
8
29%
76-90

Пропущено

13
21
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 14
2
15%
3
14%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
5
38%
2
10%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
2
15%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0
Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Севилья - Валенсия 3:1
Барселона
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0
Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 18 13 4 1 39 - 15 43
2. Севилья Заявка 17 11 4 2 28 - 12 37
3. Бетис Заявка 18 10 3 5 32 - 21 33
4. Райо Вальекано Заявка 18 9 3 6 26 - 18 30
5. Реал Сосьедад Заявка 18 8 5 5 20 - 20 29
6. Атлетико М Заявка 17 8 5 4 28 - 20 29
7. Валенсия Заявка 18 7 7 4 30 - 26 28
8. Барселона Заявка 17 7 6 4 28 - 21 27
9. Вильярреал Заявка 18 6 7 5 26 - 20 25
10. Атлетик Б Заявка 18 5 9 4 16 - 14 24
11. Эспаньол Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
12. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 22 22
13. Сельта Заявка 18 5 5 8 20 - 22 20
14. Мальорка Заявка 18 4 8 6 17 - 27 20
15. Гранада Заявка 17 4 7 6 21 - 25 19
16. Алавес Заявка 18 4 3 11 15 - 29 15
17. Эльче Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
18. Хетафе Заявка 18 3 6 9 12 - 20 15
19. Кадис Заявка 18 2 8 8 15 - 31 14
20. Леванте Заявка 18 0 8 10 19 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Севилья Заявка 8 7 1 0 20 - 7 22
3. Реал Мадрид Заявка 9 6 3 0 18 - 5 21
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Вильярреал Заявка 9 5 2 2 19 - 11 17
7. Бетис Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
8. Валенсия Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
9. Реал Сосьедад Заявка 9 4 3 2 6 - 6 15
10. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
11. Атлетик Б Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
12. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
13. Хетафе Заявка 9 3 2 4 9 - 9 11
14. Гранада Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
15. Алавес Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
16. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
17. Осасуна Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
18. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
19. Леванте Заявка 9 0 6 3 9 - 15 6
20. Кадис Заявка 9 0 5 4 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
5. Атлетико М Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
6. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
7. Валенсия Заявка 9 3 3 3 14 - 16 12
8. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
9. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
10. Кадис Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
11. Гранада Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
12. Мальорка Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
13. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
14. Барселона Заявка 7 1 4 2 9 - 10 7
15. Райо Вальекано Заявка 9 1 2 6 7 - 15 5
16. Алавес Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
17. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
18. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
19. Эспаньол Заявка 9 0 3 6 6 - 14 3
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция перенесённого матча 4-го тура испанской Примеры, в котором "Севилья" сыграет дома с "Барселоной".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 декабря 2021, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Где смотреть матч Севилья - Барселона онлайн


Прогнозы на матч Севилья - Барселона

Исход игры
Севилья
44% (81)
Ничья
37% (68)
Барселона
19% (35)
Тотал 2.5
Больше
53.24% (74)
Меньше
46.76% (65)
Обе команды забьют
Да
88.49% (123)
Нет
11.51% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.6% (49)
2:1 Севилья
22.8% (42)
1:2 Барселона
8.7% (16)
1:0 Севилья
6.5% (12)
2:2 Ничья
4.3% (8)
3:2 Севилья
1.6% (3)
1:3 Барселона
1.1% (2)
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Севилья
Барселона

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