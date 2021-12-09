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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Севилья
 
Позже

Стадион:
Барселона
Прогнозы 44
Севилья 34.1% (15)
X 50% (22)
Барселона 15.9% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Барселона
2.63
3.56
3.10
Все Коэффициенты

История личных встреч

Севилья
Барселона

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
72.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

32 матча

9.4%
90.6%
0 побед 3 ничьи 29 побед

Первый тайм

21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 22 победы

Второй тайм

21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 24 победы

43 матча

11.6%
20.9%
67.5%
5 побед 9 ничьих 29 побед

Первый тайм

14%
34.9%
51.1%
6 побед 15 ничьих 22 победы

Второй тайм

20.9%
23.3%
55.8%
9 побед 10 ничьих 24 победы

История матчей

КК
3:0
ЛЛ
0:2
КК
2:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
4:0
П
2:4
КК
6:1
КК
2:0
П
4:2
С
1:2
КК
0:5
П
2:2
П
2:1
П
3:0
П
1:2
С
3:0
С
0:2
КК
2:0
П
2:1
П
2:1
СУ
5:4
П
2:2
П
5:1
П
1:4
П
3:2
П
2:1
П
2:3
П
0:2
П
0:0
П
1:1
П
5:0
С
4:0
С
3:1
П
2:3
П
4:0
КК
0:1
КК
1:2
П
4:0
П
0:3
ПД
1:1
КК
0:0
КК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 5 0.29
Ламела Эрик 4 0.24
Окампос Лукас 4 0.24
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.18
Ракитич Иван 2 0.12
Карлос Диего Сантос 2 0.12
Акунья Маркос 1 0.06
Монтьель Гонсало 1 0.06
Фернандо Режес 1 0.06
Делани Томас 1 0.06
Торрес Оливер 1 0.06
Гомес Алехандро 1 0.06
Мунир Эль-Хаддади 1 0.06
Навас Хесус 0 0
Рекик Карим 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Буну Яссин 0 0
Сусо Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0
Кунде Жюль 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 8 (3) 0.47
Фати Ансу 3 0.18
Брайтвайт Мартин 2 0.12
Роберто Серхи 2 0.12
Гонсалес Нико 2 0.12
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.12
Гави 1 0.06
Де Йонг Френки 1 0.06
Пике Херард 1 0.06
Бускетс Серхио 1 0.06
Де Йонг Люк 1 0.06
Агуэро Серхио 1 0.06
Араухо Рональд 1 0.06
Ютгла Ферран 1 0.06
Абдессамад Эззалзули 1 0.06
Альба Жорди 0 0
Дест Серджино 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Дембеле Усман 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракитич Иван 5 0
Фернандо Режес 5 0
Ламела Эрик 4 0
Делани Томас 2 1
Карлос Диего Сантос 2 1
Окампос Лукас 3 0
Акунья Маркос 3 0
Хордан Хоан 3 0
Монтьель Гонсало 3 0
Мир Рафа 3 0
Гомес Алехандро 2 0
Навас Хесус 2 0
Рекик Карим 2 0
Гудель Неманья 1 0
Буну Яссин 1 0
Оскар Родригес 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Кунде Жюль 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пике Херард 5 0
Де Йонг Френки 3 1
Гарсия Эрик 3 1
Бускетс Серхио 4 0
Гави 4 0
Альба Жорди 3 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Гонсалес Нико 2 0
Араухо Рональд 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Абдессамад Эззалзули 2 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Депай Мемфис 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Ленгле Клеман 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
9
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
5
25%
2
22%
1-15
4
20%
1
11%
16-30
3
15%
1
11%
31-45
3
15%
2
22%
46-60
1
5%
1
11%
61-75
4
20%
2
22%
76-90

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
57%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

7
19
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
1
14%
4
21%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
2
29%
3
16%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
6
32%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
17%
2
18%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
4
36%
76-90

Забито

27
28
15 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 9
2 Не забивали 4
6
22%
6
21%
1-15
4
15%
5
18%
16-30
5
19%
3
11%
31-45
5
19%
5
18%
46-60
2
7%
1
4%
61-75
5
19%
8
29%
76-90

Пропущено

13
21
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 14
2
15%
3
14%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
5
38%
2
10%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
2
15%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0
Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Севилья - Валенсия 3:1
Барселона
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0
Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 3 1 39 - 15 42
2. Севилья Заявка 17 11 4 2 28 - 12 37
3. Бетис Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
4. Райо Вальекано Заявка 18 9 3 6 26 - 18 30
5. Реал Сосьедад Заявка 18 8 5 5 20 - 20 29
6. Атлетико М Заявка 17 8 5 4 28 - 20 29
7. Барселона Заявка 17 7 6 4 28 - 21 27
8. Валенсия Заявка 17 6 7 4 26 - 23 25
9. Эспаньол Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
10. Осасуна Заявка 17 5 7 5 17 - 21 22
11. Вильярреал Заявка 17 5 7 5 21 - 18 22
12. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 13 - 12 21
13. Мальорка Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
14. Сельта Заявка 18 5 5 8 20 - 22 20
15. Гранада Заявка 16 3 7 6 17 - 24 16
16. Алавес Заявка 17 4 3 10 13 - 24 15
17. Эльче Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
18. Кадис Заявка 17 2 7 8 15 - 31 13
19. Хетафе Заявка 17 2 6 9 11 - 20 12
20. Леванте Заявка 17 0 8 9 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Севилья Заявка 8 7 1 0 20 - 7 22
3. Реал Мадрид Заявка 8 6 2 0 18 - 5 20
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Бетис Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
7. Валенсия Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
8. Реал Сосьедад Заявка 9 4 3 2 6 - 6 15
9. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
10. Вильярреал Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
11. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
12. Атлетик Б Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13. Алавес Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
14. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
15. Осасуна Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
16. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
17. Хетафе Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
18. Гранада Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
19. Леванте Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
20. Кадис Заявка 9 0 5 4 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
5. Атлетико М Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
6. Осасуна Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
7. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
9. Валенсия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Мальорка Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
11. Кадис Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
12. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
13. Гранада Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
14. Барселона Заявка 7 1 4 2 9 - 10 7
15. Райо Вальекано Заявка 9 1 2 6 7 - 15 5
16. Алавес Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
17. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
18. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
19. Эспаньол Заявка 9 0 3 6 6 - 14 3
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 декабря 2021, осталось 2 дня 18 часов 45 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Севилья 34.1% (15)
    X 50% (22)
    Барселона 15.9% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Барселона
    2.63
    3.56
    3.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Севилья - Барселона онлайн


    Прогнозы на матч Севилья - Барселона

    Исход игры
    Севилья
    34.1% (15)
    Ничья
    50% (22)
    Барселона
    15.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.9% (18)
    Меньше
    56.1% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    92.68% (38)
    Нет
    7.32% (3)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.5% (20)
    2:1 Севилья
    18.2% (8)
    1:2 Барселона
    13.6% (6)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
    1:0 Севилья
    4.5% (2)
    3:2 Севилья
    4.5% (2)
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    Севилья
    Барселона

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