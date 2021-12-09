Испания: Ла Лига 2021-2022
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Стадион: Рамон Санчес Писхуан
История личных встреч
Севилья
Барселона
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
72.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
32 матча
9.4%
90.6%
0 побед 3 ничьи 29 побед
Первый тайм
21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 22 победы
Второй тайм
21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 24 победы
43 матча
11.6%
20.9%
67.5%
5 побед 9 ничьих 29 побед
Первый тайм
14%
34.9%
51.1%
6 побед 15 ничьих 22 победы
Второй тайм
20.9%
23.3%
55.8%
9 побед 10 ничьих 24 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мир Рафа
|5
|0.29
|Ламела Эрик
|4
|0.24
|Окампос Лукас
|4
|0.24
|Эн-Несири Юссеф
|3 (1)
|0.18
|Ракитич Иван
|2
|0.12
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.12
|Акунья Маркос
|1
|0.06
|Монтьель Гонсало
|1
|0.06
|Фернандо Режес
|1
|0.06
|Делани Томас
|1
|0.06
|Торрес Оливер
|1
|0.06
|Гомес Алехандро
|1
|0.06
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.06
|Навас Хесус
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Буну Яссин
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|8 (3)
|0.47
|Фати Ансу
|3
|0.18
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.12
|Роберто Серхи
|2
|0.12
|Гонсалес Нико
|2
|0.12
|Коутиньо Филиппе
|2 (1)
|0.12
|Гави
|1
|0.06
|Де Йонг Френки
|1
|0.06
|Пике Херард
|1
|0.06
|Бускетс Серхио
|1
|0.06
|Де Йонг Люк
|1
|0.06
|Агуэро Серхио
|1
|0.06
|Араухо Рональд
|1
|0.06
|Ютгла Ферран
|1
|0.06
|Абдессамад Эззалзули
|1
|0.06
|Альба Жорди
|0
|0
|Дест Серджино
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Дембеле Усман
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракитич Иван
|5
|0
|Фернандо Режес
|5
|0
|Ламела Эрик
|4
|0
|Делани Томас
|2
|1
|Карлос Диего Сантос
|2
|1
|Окампос Лукас
|3
|0
|Акунья Маркос
|3
|0
|Хордан Хоан
|3
|0
|Монтьель Гонсало
|3
|0
|Мир Рафа
|3
|0
|Гомес Алехандро
|2
|0
|Навас Хесус
|2
|0
|Рекик Карим
|2
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Буну Яссин
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Кунде Жюль
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пике Херард
|5
|0
|Де Йонг Френки
|3
|1
|Гарсия Эрик
|3
|1
|Бускетс Серхио
|4
|0
|Гави
|4
|0
|Альба Жорди
|3
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Гонсалес Нико
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Абдессамад Эззалзули
|2
|0
|Коутиньо Филиппе
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|Ленгле Клеман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
9
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
5
25%
2
22%
1-15
4
20%
1
11%
16-30
3
15%
1
11%
31-45
3
15%
2
22%
46-60
1
5%
1
11%
61-75
4
20%
2
22%
76-90
Пропущено
7
10
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
57%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
7
19
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
1
14%
4
21%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
2
29%
3
16%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
6
32%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
17%
2
18%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
4
36%
76-90
Забито
27
28
15 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 9
2 Не забивали 4
6
22%
6
21%
1-15
4
15%
5
18%
16-30
5
19%
3
11%
31-45
5
19%
5
18%
46-60
2
7%
1
4%
61-75
5
19%
8
29%
76-90
Пропущено
13
21
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 14
2
15%
3
14%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
5
38%
2
10%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
2
15%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0
Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Севилья - Валенсия 3:1
Барселона
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0
Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|39 - 15
|42
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|Бетис
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|26 - 18
|30
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|20 - 20
|29
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 20
|29
|7.
|Барселона
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 21
|27
|8.
|Валенсия
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 23
|25
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|10.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|17 - 21
|22
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|21 - 18
|22
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|13 - 12
|21
|13.
|Мальорка
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 23
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 22
|20
|15.
|Гранада
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 24
|16
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 24
|15
|17.
|Эльче
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|18.
|Кадис
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 31
|13
|19.
|Хетафе
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 20
|12
|20.
|Леванте
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 5
|20
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|7.
|Валенсия
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 6
|15
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|11.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|Алавес
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|14.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|15.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 13
|8
|16.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|18.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|19.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|6 - 11
|6
|20.
|Кадис
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|2.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|6.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|7.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|11.
|Кадис
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|13.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Барселона
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|16.
|Алавес
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 17
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|10 - 21
|2
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Прогнозы на матч Севилья - Барселона
Исход игры
Севилья
34.1% (15)
Ничья
50% (22)
Барселона
15.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
43.9% (18)
Меньше
56.1% (23)
Обе команды забьют
Да
92.68% (38)
Нет
7.32% (3)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.5% (20)
2:1 Севилья
18.2% (8)
1:2 Барселона
13.6% (6)
2:2 Ничья
4.5% (2)
1:0 Севилья
4.5% (2)
3:2 Севилья
4.5% (2)
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