Лемар подаёт с левого фланга и Машимиану отбивает перед собой, после чего Кунья пробивает в правый угол, но не попадает в створ.

Этеки срывает атаку "Атлетико" на правом фланге, пробивая по ногам Лемара.

Фелиш выполнил подачу со штрафного, найдя голову Фелипе, который и выше ворот пробил, и в офсайд перед этим залез.

Очередной корнер исполнили "матрасники", после исполнения которого выше ворот пробил Эктор Эррера.

90' +6 минут.

89' Санчес ставит корпус в своей штрафной и не пускает Кунью к мячу. Совсем разладилась игра в атаке у "Атлетико".

88' На чужой половине поля "Гранада" перехватила мяч, но развивать атаку не стала, решив отойти на свою половину поля и поиграть в пас.

87' Эррера выполнил передачу на правый край штрафной площадки на Триппьера, который сыграл в касание, отправив мяч в руки Машимиану.

86' Мончу сбил Эрмосо в штрафной площадке "Атлетико" и получил за это жёлтую карточку.

85' Кунья и Милья оказались на газоне. Первый бил, второй пытался помешать, но в итоге фол в пользу хозяев.

84' ОПАСНО! Лемар навесил с левого фланга на линию вратарской, откуда без помех пробил Корреа, отправив мяч над перекладиной.

83' Угловой удар в исполнении "Гранады" не стал опасным - гости отбились, а потом Пуэртас не позволил провести контратаку, сбив Фелиша.

82' Луис Суарес разгоняет атаку "Гранады", которую сам же и завершает ударом, из-за штрафной, но Ян Облак справляется, переводя мяч за лицевую.

81' Ещё одна перестановка состоялась у "Гранады". Вместо Исмы Руиса появился Мончу.

80' Жоау Фелиш нашёл возможность для удара из пределов штрафной площадки, отправив мяч существенно выше ворот.

79' По одной замене провели команды. У "Атлетико" вышел Ренан Лоди вместо Карраско. А у "Гранады" Молину заменил Этеки.

78' Кунья принял мяч в штрафной площадке и нанёс удар, который успели заблокировать защитники "Гранады".

77' Большими силами "Атлетико" идёт в атаку, но пока без опасных моментов обходится. Сейчас свисток судьи прервал атаку гостей - Карраско оказался в офсайде на левом фланге.

75' Киран Триппьер поддержал атаку правым флангом и выполнил передачу, после которой мяч оказался в ногах Исмы Руиса.

74' Кунья попытался пробить из пределов штрафной площадки после подачи с угла поля, но до мяча так и не добрался.

73' Торренте справляется с фланговой подачей соперника, выбивая мяч за лицевую линию.

72' Эррера выполнил передачу на левый фланг на Лемара, но она получилась неточной - за боковую линию отправился мяч.

71' Карраско врывается в штрафную площадку левым краем и не глядя простреливает в центр - там лишь соперники.

70' Тома Лемар оказывается на газоне по вине Исмы Руиса, который получил "горчичник".

69' Тройная замена у "Атлетико". Уходят Кондогбия, Де Пауль и Суарес, выходят Эррера, Корреа и Кунья.

68' Луиш Машимиану очень долго вводил мяч в игру, в результате чего увидел перед собой карточку жёлтого цвета.

67' Замена в составе "Гранады". Вместо Дарвина Мачиса выходит Серхио Эскудеро.

66' Эрмосо выполнил передачу по левому флангу на Фелиша, очень сильно покатив мяч. Да и Жоау вновь поторопился, забравшись в офсайд.

65' Не забил "Атлетико", попав в штангу, а уже в следующей атаке пропустил. Задача гостей существенно усложняется, теперь необходимо забивать дважды, но и "Гранада" не намерена играть в глухой обороне.

64' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-1!!! МОЛИНА!!! Система ВАР вмешивается в наш матч, засчитывая гол Молины. После прострела Суареса с правого фланга Молина не находился в положении "вне игры", результативно пробив в касание с линии вратарской.

63' Луис Суарес простреливает на линию вратарской с правого фланга, откуда ударом в касание мяч в сетку переправляет Видаль Молина, но делает это из офсайда. А потом Молина ещё и в Облака врезался.

62' ОПАСНО! Фелиш был близок к дублю, но после его удара из-за пределов штрафной площадки мяч попал в левую штангу.

61' Тома Лемар принял мяч на правом фланге, сместился в центр и отдал проникающую передачу в штрафную, не найдя адресата.

60' Активно начал "Атлетико" второй тайм, создав несколько моментов, а затем "Гранада" выровняла ситуацию, забрав мяч под контроль.

59' Прихрамывая Молина покинул поле, но с ним всё в порядке и он сможет продолжить поединок.

57' Видаль Молина оказывается на газоне и просит медицинскую помощь. Досталось форварду "Гранады" от Родриго Де Пауля.

56' Луис Суарес ворвался в штрафную площадку и не успел пробить - Киран Триппьер выбил мяч, а потом получил по ногам от колумбийского Суареса.

55' Диаз нарушил правила на правом фланге на Карраско. И за футболку держал, и на ногу наступил.

54' Затяжную позиционную атаку проводит "Гранада", успев выполнить несколько навесов, но пока без удара по воротам Облака.

53' Жоау Фелиш пробежал метров сорок по левому флангу и до мяча добрался, а мог этого и не делать, так как снова оказался в офсайде.

52' Луис Суарес из "Гранады" прорывается по правому флангу и выполняет прострел - "матрасники" перехватывают мяч и пробуют выйти в атаку при помощи коротких передач.

51' Карраско выполняет подачу в центр штрафной площадки, после чего Эрмосо пробивает головой и попадает в Машимиану.

50' Лемар исполни корнер с правого фланга и нашёл соперника, который выбил мяч за боковую линию.

49' А теперь и хозяева попадают в положение "вне игры" - на правом фланге раньше времени рывок совершил Молина.

48' Жоау Фелиш получил передачу из глубины поля, вошёл в штрафную площадь и мяч потерял, а потом арбитр дал свисток - офсайд был.

47' В перерыве с составе "Гранады" произошла замена. Вместо Сантьяго Ариаса вышел Виктор Диаз.