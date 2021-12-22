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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Гранада
2:1
Второй тайм: 90+'

Стадион: Зрители: 13304
Атлетико М
0'
0:1
2' Гол
Фелиш Жоау
7' Желтая карточка
Де Пауль Родриго
1:1
17' Гол
Мачис Дарвин
2:1
61' Гол
Видаль Молина
68' Желтая карточка
Машимиану Луиш
69' Желтая карточка
Руис Исма
86' Желтая карточка
Мончу Рамон
90' Желтая карточка
Торренте Рауль
90'+6

Ход матча

2'
0:1
Фелиш Жоау
(Лемар Тома)
7'
 
Де Пауль Родриго
17'
Мачис Дарвин
(Видаль Молина)
1:1
46'
Виктор Диаз
Ариас Сантьяго
 
61'
Видаль Молина
(Суарес Луис III)
2:1
66'
Эскудеро Серхио
Мачис Дарвин
 
68'
Машимиану Луиш
 
68'
 
Эррера Эктор
Кондогбия Жоффрей
68'
 
Корреа Анхель
Де Пауль Родриго
68'
 
Кунья Матеус
Суарес Луис
69'
Руис Исма
 
78'
 
Лоди Ренан
Карраско Янник
79'
Этеки Ян
Видаль Молина
 
79'
Мончу Рамон
Руис Исма
 
86'
Мончу Рамон
 
90'
Бакка Карлос
Суарес Луис
 
90'
Торренте Рауль
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 6
  • 16 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 157
Гранада 3.8% (6)
X 9.6% (15)
Атлетико М 86.6% (136)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
Атлетико М
6.35
4.20
9.77
Все Коэффициенты
Новости
1
Машимиану
Луиш
2
Ариас
Сантьяго
28
Торренте
Рауль
6
Санчес
Герман
15
Нева
Карлос
10
Пуэртас
Антонио
26
Руис
Исма
5
Милья
Луис
11
Мачис
Дарвин
23
Видаль
Молина
9
Суарес
Луис
III
13
Облак
Ян
18
Фелипе
Аугусто
IV
4
Кондогбия
Жоффрей
22
Эрмосо
Марио
6
Коке
Хорхе
23
Триппьер
Киран
11
Лемар
Тома
5
Де
Пауль
Родриго
21
Карраско
Янник
9
Суарес
Луис
7
Фелиш
Жоау
Гранада
4-4-2
Атлетико М
3-1-4-2

История личных встреч

Гранада
Атлетико М

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
6:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
П
0:1
П
7:1
П
3:0
П
0:2
П
0:0
П
2:0
П
1:0
П
1:2
П
5:0
П
0:1
П
2:0
П
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Молина 7 0.39
Суарес Луис III 4 0.22
Пуэртас Антонио 3 0.17
Мачис Дарвин 2 0.11
Санчес Герман 2 0.11
Рочина Рубен 1 0.06
Милья Луис 1 (1) 0.06
Монторо Анхель 1 0.06
Ариас Сантьяго 1 0.06
Дуарте Домингуш 1 0.06
Эскудеро Серхио 0 0
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 7 (1) 0.39
Корреа Анхель 4 0.22
Лемар Тома 3 0.17
Гризманн Антуан 3 0.17
Кунья Матеус 3 0.17
Карраско Янник 2 0.11
Фелипе Аугусто IV 2 0.11
Фелиш Жоау 2 0.11
Врсалько Шиме 1 0.06
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Льоренте Маркос 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монторо Анхель 5 0
Кини Марин 5 0
Санчес Герман 5 0
Гоналон Максим 4 0
Мончу Рамон 2 1
Дуарте Домингуш 3 0
Суарес Луис III 3 0
Роберт Морено 1 1
Рочина Рубен 2 0
Бакка Карлос 2 0
Пуэртас Антонио 2 0
Абрам Луис 2 0
Милья Луис 2 0
Машимиану Луиш 2 0
Эскудеро Серхио 1 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Аарон Эскандель 1 0
Виктор Диаз 1 0
Этеки Ян 1 0
Нева Карлос 1 0
Руис Исма 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 6 0
Эрмосо Марио 3 1
Суарес Луис 4 0
Хименес Хосе 4 0
Фелипе Аугусто IV 4 0
Фелиш Жоау 2 1
Де Пауль Родриго 3 0
Карраско Янник 3 0
Кунья Матеус 3 0
Диего Симеоне 1 1
Коке Хорхе 2 0
Гризманн Антуан 2 0
Савич Стефан 2 0
Лемар Тома 2 0
Корреа Анхель 2 0
Врсалько Шиме 1 0
Триппьер Киран 1 0
Эррера Эктор 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Лоди Ренан 1 0
Мартин Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
18
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
14%
1
6%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
5
36%
8
44%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
4
33%
76-90

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
3
33%
3
30%
76-90

Пропущено

11
8
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
18%
3
38%
76-90

Забито

23
28
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
4
17%
1
4%
1-15
4
17%
3
11%
16-30
3
13%
4
14%
31-45
0
0%
5
18%
46-60
4
17%
4
14%
61-75
8
35%
11
39%
76-90

Пропущено

23
20
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
2
9%
3
15%
1-15
5
22%
1
5%
16-30
6
26%
3
15%
31-45
4
17%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
6
26%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1
Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1 Гранада - Бетис 1:2 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Гранада - Валенсия 1:1 Вильярреал - Гранада 0:0 Гранада - Малага 3:1
Атлетико М
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2
Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 18 13 4 1 39 - 15 43
2. Севилья Заявка 18 11 5 2 29 - 13 38
3. Бетис Заявка 18 10 3 5 32 - 21 33
4. Райо Вальекано Заявка 18 9 3 6 26 - 18 30
5. Реал Сосьедад Заявка 18 8 5 5 20 - 20 29
6. Атлетико М 1:2 Заявка 18 8 5 5 29 - 22 29
7. Барселона Заявка 18 7 7 4 29 - 22 28
8. Валенсия Заявка 18 7 7 4 30 - 26 28
9. Вильярреал Заявка 18 6 7 5 26 - 20 25
10. Атлетик Б Заявка 18 5 9 4 16 - 14 24
11. Эспаньол Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
12. Гранада 2:1 Заявка 18 5 7 6 23 - 26 22
13. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 22 22
14. Сельта Заявка 18 5 5 8 20 - 22 20
15. Мальорка Заявка 18 4 8 6 17 - 27 20
16. Алавес Заявка 18 4 3 11 15 - 29 15
17. Эльче Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
18. Хетафе Заявка 18 3 6 9 12 - 20 15
19. Кадис Заявка 18 2 8 8 15 - 31 14
20. Леванте Заявка 18 0 8 10 19 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Севилья Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
3. Реал Мадрид Заявка 9 6 3 0 18 - 5 21
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Вильярреал Заявка 9 5 2 2 19 - 11 17
7. Бетис Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
8. Валенсия Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
9. Реал Сосьедад Заявка 9 4 3 2 6 - 6 15
10. Атлетико М 1:2 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
11. Гранада 2:1 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
12. Атлетик Б Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
13. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
14. Хетафе Заявка 9 3 2 4 9 - 9 11
15. Алавес Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
16. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
17. Осасуна Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
18. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
19. Леванте Заявка 9 0 6 3 9 - 15 6
20. Кадис Заявка 9 0 5 4 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
5. Атлетико М 1:2 Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
6. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
7. Валенсия Заявка 9 3 3 3 14 - 16 12
8. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
9. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
10. Кадис Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
11. Мальорка Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
12. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
13. Гранада 2:1 Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
14. Барселона Заявка 8 1 5 2 10 - 11 8
15. Райо Вальекано Заявка 9 1 2 6 7 - 15 5
16. Алавес Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
17. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
18. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
19. Эспаньол Заявка 9 0 3 6 6 - 14 3
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Второй тайм
  • Угловой
    90'
    Очередной корнер исполнили "матрасники", после исполнения которого выше ворот пробил Эктор Эррера. 
  • Офсайд
    90'
    Фелиш выполнил подачу со штрафного, найдя голову Фелипе, который и выше ворот пробил, и в офсайд перед этим залез. 
  • Фол, нарушение
    90'
    Этеки срывает атаку "Атлетико" на правом фланге, пробивая по ногам Лемара. 
  • Опасный момент
    90'
    Лемар подаёт с левого фланга и Машимиану отбивает перед собой, после чего Кунья пробивает в правый угол, но не попадает в створ. 
  • Замена
    90'
    Замена у "Гранады". Вместо Луиса Суареса выходит Карлос Бакка. 
  • Дополнительное время
    90'
    +6 минут. 
  • 89'
    Санчес ставит корпус в своей штрафной и не пускает Кунью к мячу. Совсем разладилась игра в атаке у "Атлетико". 
  • 88'
    На чужой половине поля "Гранада" перехватила мяч, но развивать атаку не стала, решив отойти на свою половину поля и поиграть в пас. 
  • 87'
    Эррера выполнил передачу на правый край штрафной площадки на Триппьера, который сыграл в касание, отправив мяч в руки Машимиану. 
  • Желтая карточка
    86'
    Мончу сбил Эрмосо в штрафной площадке "Атлетико" и получил за это жёлтую карточку. 
  • Травма, повреждение
    85'
    Кунья и Милья оказались на газоне. Первый бил, второй пытался помешать, но в итоге фол в пользу хозяев. 
  • Опасный момент
    84'
    ОПАСНО! Лемар навесил с левого фланга на линию вратарской, откуда без помех пробил Корреа, отправив мяч над перекладиной. 
  • Угловой
    83'
    Угловой удар в исполнении "Гранады" не стал опасным - гости отбились, а потом Пуэртас не позволил провести контратаку, сбив Фелиша. 
  • Опасный момент
    82'
    Луис Суарес разгоняет атаку "Гранады", которую сам же и завершает ударом, из-за штрафной, но Ян Облак справляется, переводя мяч за лицевую. 
  • Замена
    81'
    Ещё одна перестановка состоялась у "Гранады". Вместо Исмы Руиса появился Мончу. 
  • 80'
    Жоау Фелиш нашёл возможность для удара из пределов штрафной площадки, отправив мяч существенно выше ворот. 
  • Замена
    79'
    По одной замене провели команды. У "Атлетико" вышел Ренан Лоди вместо Карраско. А у "Гранады" Молину заменил Этеки. 
  • 78'
    Кунья принял мяч в штрафной площадке и нанёс удар, который успели заблокировать защитники "Гранады". 
  • Офсайд
    77'
    Большими силами "Атлетико" идёт в атаку, но пока без опасных моментов обходится. Сейчас свисток судьи прервал атаку гостей - Карраско оказался в офсайде на левом фланге. 
  • 75'
    Киран Триппьер поддержал атаку правым флангом и выполнил передачу, после которой мяч оказался в ногах Исмы Руиса. 
  • 74'
    Кунья попытался пробить из пределов штрафной площадки после подачи с угла поля, но до мяча так и не добрался. 
  • Угловой
    73'
    Торренте справляется с фланговой подачей соперника, выбивая мяч за лицевую линию. 
  • 72'
    Эррера выполнил передачу на левый фланг на Лемара, но она получилась неточной - за боковую линию отправился мяч. 
  • 71'
    Карраско врывается в штрафную площадку левым краем и не глядя простреливает в центр - там лишь соперники. 
  • Желтая карточка
    70'
    Тома Лемар оказывается на газоне по вине Исмы Руиса, который получил "горчичник". 
  • Замена
    69'
    Тройная замена у "Атлетико". Уходят Кондогбия, Де Пауль и Суарес, выходят Эррера, Корреа и Кунья. 
  • Желтая карточка
    68'
    Луиш Машимиану очень долго вводил мяч в игру, в результате чего увидел перед собой карточку жёлтого цвета. 
  • Замена
    67'
    Замена в составе "Гранады". Вместо Дарвина Мачиса выходит Серхио Эскудеро. 
  • 66'
    Эрмосо выполнил передачу по левому флангу на Фелиша, очень сильно покатив мяч. Да и Жоау вновь поторопился, забравшись в офсайд. 
  • 65'
    Не забил "Атлетико", попав в штангу, а уже в следующей атаке пропустил. Задача гостей существенно усложняется, теперь необходимо забивать дважды, но и "Гранада" не намерена играть в глухой обороне. 
  • Описание гола
    64'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-1!!! МОЛИНА!!! Система ВАР вмешивается в наш матч, засчитывая гол Молины. После прострела Суареса с правого фланга Молина не находился в положении "вне игры", результативно пробив в касание с линии вратарской. 
  • Офсайд
    63'
    Луис Суарес простреливает на линию вратарской с правого фланга, откуда ударом в касание мяч в сетку переправляет Видаль Молина, но делает это из офсайда. А потом Молина ещё и в Облака врезался. 
  • Штанга
    62'
    ОПАСНО! Фелиш был близок к дублю, но после его удара из-за пределов штрафной площадки мяч попал в левую штангу. 
  • 61'
    Тома Лемар принял мяч на правом фланге, сместился в центр и отдал проникающую передачу в штрафную, не найдя адресата. 
  • 60'
    Активно начал "Атлетико" второй тайм, создав несколько моментов, а затем "Гранада" выровняла ситуацию, забрав мяч под контроль. 
  • 59'
    Прихрамывая Молина покинул поле, но с ним всё в порядке и он сможет продолжить поединок. 
  • Травма, повреждение
    57'
    Видаль Молина оказывается на газоне и просит медицинскую помощь. Досталось форварду "Гранады" от Родриго Де Пауля. 
  • Фол, нарушение
    56'
    Луис Суарес ворвался в штрафную площадку и не успел пробить - Киран Триппьер выбил мяч, а потом получил по ногам от колумбийского Суареса. 
  • Фол, нарушение
    55'
    Диаз нарушил правила на правом фланге на Карраско. И за футболку держал, и на ногу наступил. 
  • 54'
    Затяжную позиционную атаку проводит "Гранада", успев выполнить несколько навесов, но пока без удара по воротам Облака. 
  • Офсайд
    53'
    Жоау Фелиш пробежал метров сорок по левому флангу и до мяча добрался, а мог этого и не делать, так как снова оказался в офсайде. 
  • 52'
    Луис Суарес из "Гранады" прорывается по правому флангу и выполняет прострел - "матрасники" перехватывают мяч и пробуют выйти в атаку при помощи коротких передач. 
  • Опасный момент
    51'
    Карраско выполняет подачу в центр штрафной площадки, после чего Эрмосо пробивает головой и попадает в Машимиану. 
  • Угловой
    50'
    Лемар исполни корнер с правого фланга и нашёл соперника, который выбил мяч за боковую линию. 
  • Офсайд
    49'
    А теперь и хозяева попадают в положение "вне игры" - на правом фланге раньше времени рывок совершил Молина. 
  • Офсайд
    48'
    Жоау Фелиш получил передачу из глубины поля, вошёл в штрафную площадь и мяч потерял, а потом арбитр дал свисток - офсайд был. 
  • Замена
    47'
    В перерыве с составе "Гранады" произошла замена. Вместо Сантьяго Ариаса вышел Виктор Диаз. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершается первый тайм, при счёте 1-1 команды уходят в раздевалки. 
  • Опасный момент
    45'
    Карраско проник в штрафную площадку с левого фланга и отдал в центр на Фелиша, который пробил гораздо выше цели. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Лемар откликнулся на подачу с левого фланга и сделал скидку на дальний угол вратарской, откуда результативно пробил головой Фелиш, но гол не засчитан, так как Жоау нарушил правила на Луисе Суаресе. 
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Карраско получает мяч на левом фланге, а потом получает и по ногам - Ариас перестарался в отборе. 
  • 43'
    Уругвайский Луис Суарес сместился на левый край штрафной площадки, получил мяч и нанёс обводящий удар в правый угол - не попал. 
  • 42'
    Де Пауль увидел рывок Луиса Суареса в штрафную площадь и выполнил передачу, но защитники "Гранады" справились, выбив мяч в аут. 
  • Опасный момент
    41'
    Триппьер прорывается по правому флангу и выполняет прострел в центр, откуда в касание стреляет Фелиш, отправляя мяч на трибуны. 
  • Офсайд
    40'
    Жоау Фелиш пробил с левого края штрафной площадки и Луиш Машимиану справился, а после этого судья дал свисток, сообщив об офсайде. 
  • Опасный момент
    39'
    Суарес откликнулся на подачу Мачиса с левого фланга и попытался пробить пяткой с линии вратарской, но по мячу не попал, а потом выпустил его за лицевую. 
  • Судья
    38'
    Ариас сбил Карраско перед штрафной площадкой, а потом добавил и в самой штрафной, но арбитр криминала не увидел. 
  • 36'
    Два гола мы уже увидели, но стоит отметить, что опасных моментов нет. Да и ударов мало - всего 3:2, в створ 2:1. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Исма Руис выполнил передачу на левый фланг на Луиса Суареса, а затем сбил Коке. Судья назначил штрафной в пользу "Атлетико". 
  • Фол, нарушение
    34'
    Колумбийский Луис Суарес сбил Де Пауля в центральном круге. Арбитр фол зафиксировал, но после паузы. 
  • Опасный момент
    33'
    Луиш Машимиану сыграл блестяще - сначала не позволил Лемару выйти один на один, выбив мяч на правый фланг, а потом продолжил играть за пределами штрафной, отобрав игровой снаряд ещё и у Карраско. 
  • 31'
    Сантьяго Ариас выполнил передачу вперёд по правому флангу и нашёл Жоффрея Кондогбия. 
  • 30'
    Ян Облак выполнил передачу на правый фланг на Кирана Триппьера, который до мяча добрался, но после того, как круглый вышел за боковую линию. 
  • 29'
    Карраско получил мяч около левого угла штрафной площадки и попытался сместиться в центр - соперники взяли количеством, отобрав игровой снаряд. 
  • Судья
    28'
    Молина падает в штрафной площадке соперника после борьбы с Эрмосо, но арбитр считает, что борьба не вышла за рамки допустимого. 
  • 27'
    Де Пауль выполнил передачу на линию штрафной площадки на Фелиша, который не сумел развить атаку, так как бы окружён соперниками. 
  • 26'
    Около собственной штрафной площадки "Гранада" владеет мячом, а "Атлетико" высокий прессинг пока не использует, лишь обозначает его.
  • Угловой
    25'
    На левом фланге гости разыграли корнер, после чего Лемар выполнил подачу, отправив мяч в руки Машимиану. 
  • Судья
    23'
    Мачис отобрал мяч у Эрмосо на левом фланге и попытался разогнать атаку, но не вышло - упал после контакта с Коке, а свисток арбитра промолчал. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Хозяева нарушили правила в центральном круге. Родриго Де Пауль готовится выполнить подачу. 
  • 21'
    Родриго Де Пауль открылся под передачу на чужой половине поля и мяч получил, но не справился с приёмом, отпустив его далеко. 
  • 19'
    Ариас выполнил прострел с правого фланга, отправив мяч на ближнюю штангу, а там дежурит Эрмосо. 
  • Офсайд
    18'
    "Матрасники" сразу же отправились в атаку левым флангом и забрались в офсайд - Карраско поторопился. 
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! МАЧИС!!! Дарвин подхватил мяч на центральной линии и отправился в атаку левым флангом. Дошёл до штрафной и сместился в центр, а потом выстрелил в правый верхний угол. 
  • 16'
    Видаль Молина перехватил мяч на правом фланге, сместился в центр и отдал безадресную передачу в центр штрафной. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Высокий прессинг не приносит "Атлетико" дивидендов - Киран Триппьер сбил на правом фланге Рауля Торренте. 
  • Угловой
    14'
    Лемар выполнил подачу с угла поля с левого фланга - Эрмосо выпрыгнул и попытался пробить, но ещё выше выпрыгнул Герман Санчес, выбив мяч. 
  • 13'
    Затяжная атака "Гранады" завершилась ударом Дарвина Мачиса чуть ли не с линии штрафной - Ян Облак легко справился. 
  • Угловой
    11'
    Корнер с правого фланга исполнили хозяева, но ничего полезного из него извлечь не смогли, проиграв воздух. 
  • 10'
    На игру вторым номером перешёл "Атлетико" после быстрого гола, но пока не может убежать в контратаку, уделяя внимание обороне. 
  • 9'
    Луис Милья выполнил подачу со штрафного и не сумел довести мяч до партнёров - "матрасники" отбились. 
  • Желтая карточка
    8'
    Де Пауль отобрал мяч у Мачиса на правом фланге, а потом отмахнулся и попал в лицо Дарвину, за что и получил "горчичник". 
  • 7'
    Луис Суарес из "Гранады" обыграл Де Пауля на левом фланге, вошёл в штрафную площадь и прострелил вдоль ворот - Кондогбия оказался первым на мяче. 
  • 6'
    А вот и хозяева отвечают своим наступлением. Видаль Молина вошёл в штрафную площадь правым краем и нанёс удар, отправив мяч гораздо выше цели. 
  • Опасный момент
    5'
    И ещё один голевой момент мог возникнуть, но Луис Суарес не сумел принять мяч в штрафной площадке после передачи Карраско с левого фланга. 
  • Описание гола
    4'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ФЕЛИШ!!! Жоау Фелиш получил мяч на левом фланге, обыграл Германа Санчеса и сместился в центр, затем добрался до штрафной и пробил в левый нижний угол. 
  • 3'
    Дебютный корнер в матче опасным не получился - мяч пролетел через всю штрафную площадь и отправился на левый фланг, откуда неточный навес выполнил Эрмосо. 
  • Угловой
    2'
    "Атлетико" сразу же отправляется в атаку и добивается права на исполнение углового с правого фланга. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Алехандро Эрнандес даёт свисток - поехали! 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Гранада 2:1 Атлетико М онлайн


Прогнозы на матч Гранада 2:1 Атлетико М

Исход игры
Гранада
3.8% (6)
Ничья
9.6% (15)
Атлетико М
86.6% (136)
Тотал 2.5
Больше
55.8% (77)
Меньше
44.2% (61)
Обе команды забьют
Да
60.14% (83)
Нет
39.86% (55)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
38.9% (61)
0:1 Атлетико М
19.7% (31)
0:2 Атлетико М
12.1% (19)
1:1 Ничья
5.7% (9)
1:3 Атлетико М
5.1% (8)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:3 Атлетико М
1.9% (3)
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Гранада
Атлетико М

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