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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Гранада
 
Позже

Стадион:
Атлетико М
Прогнозы 41
Гранада 4.9% (2)
X 9.8% (4)
Атлетико М 85.4% (35)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
Атлетико М
7.10
4.00
1.71
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Гранада
Атлетико М

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
6:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
П
0:1
П
7:1
П
3:0
П
0:2
П
0:0
П
2:0
П
1:0
П
1:2
П
5:0
П
0:1
П
2:0
П
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Молина 6 0.35
Суарес Луис III 4 0.24
Пуэртас Антонио 3 0.18
Санчес Герман 2 0.12
Рочина Рубен 1 0.06
Милья Луис 1 (1) 0.06
Монторо Анхель 1 0.06
Ариас Сантьяго 1 0.06
Мачис Дарвин 1 0.06
Дуарте Домингуш 1 0.06
Эскудеро Серхио 0 0
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 7 (1) 0.41
Корреа Анхель 4 0.24
Лемар Тома 3 0.18
Гризманн Антуан 3 0.18
Кунья Матеус 3 0.18
Карраско Янник 2 0.12
Фелипе Аугусто IV 2 0.12
Врсалько Шиме 1 0.06
Фелиш Жоау 1 0.06
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Льоренте Маркос 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монторо Анхель 5 0
Кини Марин 5 0
Санчес Герман 5 0
Гоналон Максим 4 0
Мончу Рамон 2 1
Дуарте Домингуш 3 0
Суарес Луис III 3 0
Роберт Морено 1 1
Рочина Рубен 2 0
Бакка Карлос 2 0
Пуэртас Антонио 2 0
Абрам Луис 2 0
Милья Луис 2 0
Эскудеро Серхио 1 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Аарон Эскандель 1 0
Виктор Диаз 1 0
Этеки Ян 1 0
Машимиану Луиш 1 0
Нева Карлос 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 6 0
Эрмосо Марио 3 1
Суарес Луис 4 0
Хименес Хосе 4 0
Фелипе Аугусто IV 4 0
Фелиш Жоау 2 1
Карраско Янник 3 0
Кунья Матеус 3 0
Диего Симеоне 1 1
Коке Хорхе 2 0
Гризманн Антуан 2 0
Савич Стефан 2 0
Лемар Тома 2 0
Де Пауль Родриго 2 0
Корреа Анхель 2 0
Врсалько Шиме 1 0
Триппьер Киран 1 0
Эррера Эктор 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Лоди Ренан 1 0
Мартин Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
18
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
14%
1
6%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
5
36%
8
44%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
4
33%
76-90

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
3
33%
3
30%
76-90

Пропущено

11
8
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
18%
3
38%
76-90

Забито

23
28
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
4
17%
1
4%
1-15
4
17%
3
11%
16-30
3
13%
4
14%
31-45
0
0%
5
18%
46-60
4
17%
4
14%
61-75
8
35%
11
39%
76-90

Пропущено

23
20
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
2
9%
3
15%
1-15
5
22%
1
5%
16-30
6
26%
3
15%
31-45
4
17%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
6
26%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1
Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1 Гранада - Бетис 1:2 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Гранада - Валенсия 1:1 Вильярреал - Гранада 0:0 Гранада - Малага 3:1
Атлетико М
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2
Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 18 13 4 1 39 - 15 43
2. Севилья Заявка 17 11 4 2 28 - 12 37
3. Бетис Заявка 18 10 3 5 32 - 21 33
4. Райо Вальекано Заявка 18 9 3 6 26 - 18 30
5. Реал Сосьедад Заявка 18 8 5 5 20 - 20 29
6. Атлетико М Заявка 17 8 5 4 28 - 20 29
7. Барселона Заявка 17 7 6 4 28 - 21 27
8. Валенсия Заявка 17 6 7 4 26 - 23 25
9. Атлетик Б Заявка 18 5 9 4 16 - 14 24
10. Эспаньол Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
11. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 22 22
12. Вильярреал Заявка 17 5 7 5 21 - 18 22
13. Сельта Заявка 18 5 5 8 20 - 22 20
14. Мальорка Заявка 18 4 8 6 17 - 27 20
15. Гранада Заявка 17 4 7 6 21 - 25 19
16. Алавес Заявка 17 4 3 10 13 - 24 15
17. Эльче Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
18. Хетафе Заявка 18 3 6 9 12 - 20 15
19. Кадис Заявка 18 2 8 8 15 - 31 14
20. Леванте Заявка 17 0 8 9 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Севилья Заявка 8 7 1 0 20 - 7 22
3. Реал Мадрид Заявка 9 6 3 0 18 - 5 21
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Бетис Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
7. Валенсия Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
8. Реал Сосьедад Заявка 9 4 3 2 6 - 6 15
9. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
10. Атлетик Б Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
11. Вильярреал Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
12. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
13. Хетафе Заявка 9 3 2 4 9 - 9 11
14. Гранада Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
15. Алавес Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
16. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
17. Осасуна Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
18. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
19. Леванте Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
20. Кадис Заявка 9 0 5 4 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
5. Атлетико М Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
6. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
7. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
9. Валенсия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Кадис Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
11. Мальорка Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
12. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
13. Гранада Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
14. Барселона Заявка 7 1 4 2 9 - 10 7
15. Райо Вальекано Заявка 9 1 2 6 7 - 15 5
16. Алавес Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
17. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
18. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
19. Эспаньол Заявка 9 0 3 6 6 - 14 3
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Гранада - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 декабря 2021, осталось 2 дня 19 часов 16 минут.

    Главный судья: Эрнандес Алехандро

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Гранада 4.9% (2)
    X 9.8% (4)
    Атлетико М 85.4% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Гранада
    Ничья
    Атлетико М
    7.10
    4.00
    1.71
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Гранада - Атлетико М онлайн


    Прогнозы на матч Гранада - Атлетико М

    Исход игры
    Гранада
    4.9% (2)
    Ничья
    9.8% (4)
    Атлетико М
    85.4% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.89% (22)
    Меньше
    42.11% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    63.16% (24)
    Нет
    36.84% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    46.3% (19)
    0:2 Атлетико М
    19.5% (8)
    0:1 Атлетико М
    12.2% (5)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
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    Гранада
    Атлетико М

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