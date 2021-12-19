Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Нуэво Лос Карменес
История личных встреч
Гранада
Атлетико М
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видаль Молина
|6
|0.35
|Суарес Луис III
|4
|0.24
|Пуэртас Антонио
|3
|0.18
|Санчес Герман
|2
|0.12
|Рочина Рубен
|1
|0.06
|Милья Луис
|1 (1)
|0.06
|Монторо Анхель
|1
|0.06
|Ариас Сантьяго
|1
|0.06
|Мачис Дарвин
|1
|0.06
|Дуарте Домингуш
|1
|0.06
|Эскудеро Серхио
|0
|0
|Гоналон Максим
|0
|0
|Бакка Карлос
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|7 (1)
|0.41
|Корреа Анхель
|4
|0.24
|Лемар Тома
|3
|0.18
|Гризманн Антуан
|3
|0.18
|Кунья Матеус
|3
|0.18
|Карраско Янник
|2
|0.12
|Фелипе Аугусто IV
|2
|0.12
|Врсалько Шиме
|1
|0.06
|Фелиш Жоау
|1
|0.06
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Льоренте Маркос
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Монторо Анхель
|5
|0
|Кини Марин
|5
|0
|Санчес Герман
|5
|0
|Гоналон Максим
|4
|0
|Мончу Рамон
|2
|1
|Дуарте Домингуш
|3
|0
|Суарес Луис III
|3
|0
|Роберт Морено
|1
|1
|Рочина Рубен
|2
|0
|Бакка Карлос
|2
|0
|Пуэртас Антонио
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Милья Луис
|2
|0
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|Видаль Молина
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Аарон Эскандель
|1
|0
|Виктор Диаз
|1
|0
|Этеки Ян
|1
|0
|Машимиану Луиш
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|6
|0
|Эрмосо Марио
|3
|1
|Суарес Луис
|4
|0
|Хименес Хосе
|4
|0
|Фелипе Аугусто IV
|4
|0
|Фелиш Жоау
|2
|1
|Карраско Янник
|3
|0
|Кунья Матеус
|3
|0
|Диего Симеоне
|1
|1
|Коке Хорхе
|2
|0
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Савич Стефан
|2
|0
|Лемар Тома
|2
|0
|Де Пауль Родриго
|2
|0
|Корреа Анхель
|2
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Эррера Эктор
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Мартин Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
18
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
14%
1
6%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
5
36%
8
44%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
4
33%
76-90
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
3
33%
3
30%
76-90
Пропущено
11
8
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
18%
3
38%
76-90
Забито
23
28
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
4
17%
1
4%
1-15
4
17%
3
11%
16-30
3
13%
4
14%
31-45
0
0%
5
18%
46-60
4
17%
4
14%
61-75
8
35%
11
39%
76-90
Пропущено
23
20
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
2
9%
3
15%
1-15
5
22%
1
5%
16-30
6
26%
3
15%
31-45
4
17%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
6
26%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1
Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1 Гранада - Бетис 1:2 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Гранада - Валенсия 1:1 Вильярреал - Гранада 0:0 Гранада - Малага 3:1
Атлетико М
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2
Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|39 - 15
|43
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|Бетис
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|32 - 21
|33
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|26 - 18
|30
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|20 - 20
|29
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 20
|29
|7.
|Барселона
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 21
|27
|8.
|Валенсия
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 23
|25
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|16 - 14
|24
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|11.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 22
|22
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|21 - 18
|22
|13.
|Сельта
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 22
|20
|14.
|Мальорка
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|17 - 27
|20
|15.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 25
|19
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 24
|15
|17.
|Эльче
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|18.
|Хетафе
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|12 - 20
|15
|19.
|Кадис
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|15 - 31
|14
|20.
|Леванте
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|18 - 5
|21
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|7.
|Валенсия
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 6
|15
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|12.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|13.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|14.
|Гранада
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|15.
|Алавес
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|17.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 13
|8
|18.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|19.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|6 - 11
|6
|20.
|Кадис
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|2.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|6.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|7.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Кадис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|11.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 20
|8
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|13.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Барселона
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|16.
|Алавес
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 17
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|10 - 21
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Гранада - Атлетико М
Исход игры
Гранада
4.9% (2)
Ничья
9.8% (4)
Атлетико М
85.4% (35)
Тотал 2.5
Больше
57.89% (22)
Меньше
42.11% (16)
Обе команды забьют
Да
63.16% (24)
Нет
36.84% (14)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
46.3% (19)
0:2 Атлетико М
19.5% (8)
0:1 Атлетико М
12.2% (5)
1:1 Ничья
4.9% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!