Цимикас получил мяч на левом фланге, попытался то ли навесить на дальнюю штангу, то ли хитро пробить, но в итоге получилось у него прямиком за лицевую линию.

Аут слева разыграли футболисты "Лестера", в итоге Томас навесил в штрафную площадь, но получилось без адреса. Отбились хозяева.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Джейми Варди! 0:1! Мэддисон классно увидел справа Варди и выполнил проникающую передачу на ход партнёру, который ворвался в штрафную и неотразимо пробил мимо Келлехера в дальний угол!

Тайлер Мортон жестковато сыграл на фланге против Рикарду Перейры, за что получил весьма справедливую жёлтую карточку.

Подача со штрафного последовала в штрафную площадь "Ливерпуля", уверенно сыграл Келлехер и забрал мяч в руки.

7' И вновь игроки "Ливерпуля" мяч контролируют, но вот обострить ситуацию у ворот Шмейхеля пока не получается.

6' Мэддисон слева навесил к линии вратарской площадки, на мяч смог выскочить Ндиди, но удар у него не получился. Скорее отскочил мяч за лицевую линию от защитника "Лестера".

5' Опасная атака "Лестера"! Дака набрал скорость по левому флангу, забрался в штрафную площадь и сильно пробил в ближний угол! Отбил в прыжке Келлехер!

3' Быстрая атака "Ливерпуля", Минамино слева забрался в штрафную площадь, попытался сходу нанести удар по воротам, но успел там защитник ногу поставить, заблокировав эту попытку.

2' Спокойно начинается наша встреча, футболисты "Ливерпуля" стараются наладить контроль над мячом, но "Лестер" прессингует.