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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
0:1
Первый тайм: 11'

Стадион:
Лестер
0'
0:1
10' Гол
Варди Джейми
11'

Ход матча

10'
0:1
Варди Джейми

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 154
Ливерпуль 89% (137)
X 6.5% (10)
Лестер 4.5% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Лестер
2.70
4.50
5.40
Все Коэффициенты
Новости
62
Келлехер
Каомхин
84
Брэдли
Конор
12
Гомес
Джо
89
Куметио
Билли
21
Цимикас
Костас
14
Хендерсон
Джордан
80
Мортон
Тайлер
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
18
Минамино
Такуми
9
Фирмино
Роберто
76
Уильямс
Неко
1
Шмейхель
Каспер
21
Рикарду
Перейра
II
4
Сёюнджю
Чаглар
25
Ндиди
Уилфред
33
Томас
Люк
8
Тилеманс
Юри
42
Сумаре
Бубакари
10
Мэддисон
Джеймс
22
Дьюзбери-Холл
Кирнан
29
Дака
Пэтсон
9
Варди
Джейми
Ливерпуль
4-3-3
Лестер
4-2-3-1

История личных встреч

Ливерпуль
Лестер

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 5 побед

16 матчей

62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
КЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Минамино Такуми 3 1
Ориги Дивок 2 0.67
Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Цимикас Костас 0 0
Уильямс Неко 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукмен Адемола 2 0.67
Ихеаначо Келечи 1 0.33
Барнс Харви 1 0.33

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Нампалис 1 0
Ихеаначо Келечи 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2
Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3
Лестер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2
Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2
1/8 финала
2 Арсенал
0 Лидс
1 КПР
3 Сандерленд
0 Престон Норт Энд
2 Ливерпуль
6 Лестер
4 Брайтон
1 Сток Сити
2 Брентфорд
5 Челси
4 Саутгемптон
0 Бёрнли
1 Тоттенхэм
5 Вест Хэм
3 Манчестер Сити
1/4 финала
5 Арсенал
1 Сандерленд
0 Ливерпуль
0 Лестер
0 Брентфорд
0 Челси
0 Тоттенхэм
0 Вест Хэм
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 11'
    Подача со штрафного последовала в штрафную площадь "Ливерпуля", уверенно сыграл Келлехер и забрал мяч в руки.
  • Желтая карточка
    10'
    Тайлер Мортон жестковато сыграл на фланге против Рикарду Перейры, за что получил весьма справедливую жёлтую карточку.
  • Описание гола
    9'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Джейми Варди! 0:1!
    Мэддисон классно увидел справа     Варди и выполнил проникающую передачу на ход партнёру, который ворвался в штрафную и неотразимо пробил мимо Келлехера в дальний угол!
  • 9'
    Аут слева разыграли футболисты "Лестера", в итоге Томас навесил в штрафную площадь, но получилось без адреса. Отбились хозяева.
  • 8'
    Цимикас получил мяч на левом фланге, попытался то ли навесить на дальнюю штангу, то ли хитро пробить, но в итоге получилось у него прямиком за лицевую линию.
  • 7'
    И вновь игроки "Ливерпуля" мяч контролируют, но вот обострить ситуацию у ворот Шмейхеля пока не получается.
  • 6'
    Мэддисон слева навесил к линии вратарской площадки, на мяч смог выскочить Ндиди, но удар у него не получился. Скорее отскочил мяч за лицевую линию от защитника "Лестера".
  • Опасный момент
    5'
    Опасная атака "Лестера"! Дака набрал скорость по левому флангу, забрался в штрафную площадь и сильно пробил в ближний угол! Отбил в прыжке Келлехер!
  • 3'
    Быстрая атака "Ливерпуля", Минамино слева забрался в штрафную площадь, попытался сходу нанести удар по воротам, но успел там защитник ногу поставить, заблокировав эту попытку.
  • 2'
    Спокойно начинается наша встреча, футболисты "Ливерпуля" стараются наладить контроль над мячом, но "Лестер" прессингует.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Матч начался! С центра поля стартовали игроки "Лестера". В синих майках, белых трусах сегодня гости, а "Ливерпуль" сыграет в красном.
  • Первый тайм
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Варди Джейми бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ливерпуль 0:1 Лестер онлайн


Прогнозы на матч Ливерпуль 0:1 Лестер

Исход игры
Ливерпуль
89.3% (142)
Ничья
6.3% (10)
Лестер
4.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
77.94% (106)
Меньше
22.06% (30)
Обе команды забьют
Да
78.68% (107)
Нет
21.32% (29)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
37.1% (59)
3:1 Ливерпуль
18.9% (30)
2:0 Ливерпуль
12.6% (20)
1:0 Ливерпуль
4.4% (7)
2:2 Ничья
3.1% (5)
3:2 Ливерпуль
2.5% (4)
1:1 Ничья
1.9% (3)
4:1 Ливерпуль
1.9% (3)
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