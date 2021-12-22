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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Брентфорд
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Челси
0' 12'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 14 Владение мячом, % 86
Прогнозы 156
Брентфорд 7.1% (11)
X 4.5% (7)
Челси 88.5% (138)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Челси
5.00
3.90
2.90
Все Коэффициенты
Новости
40
Фернандес
Альваро
III
5
Пиннок
Итан
18
Янссон
Понтус
29
Бех
Мадс
7
Каньос
Серхи
8
Йенсен
Матиас
27
Янельт
Витали
26
Баптист
Шендон
3
Генри
Рико
11
Висса
Йоан
19
Мбеумо
Брайан
1
Аррисабалага
Кепа
28
Аспиликуэта
Сесар
14
Чалоба
Трево
31
Сарр
Маланг
54
Симонс
Ксавье
8
Ковачич
Матео
17
Ньигес
Сауль
3
Алонсо
Маркос
68
Вейл
Харви
64
Сунсуп-Белл
Джуд
18
Баркли
Росс
Брентфорд
3-5-2
Челси
3-4-3

История личных встреч

Брентфорд
Челси

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
К
4:0
К
4:0
К
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форсс Маркус 5 (1) 1.25
Висса Йоан 3 0.75
Тони Айвен 1 0.25
Каньос Серхи 1 0.25
Мбеумо Брайан 1 0.25
Годдос Саман 0 0
Йенсен Матиас 0 0
Расмуссен Мадс 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вернер Тимо 1 0.33
Хаверц Кай 1 0.33
Зиеш Хаким 0 0
Джеймс Рис II 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годдос Саман 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарр Маланг 1 0
Джеймс Рис II 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
2
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
50%
31-45
2
18%
1
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0
Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0 Брентфорд - Валенсия 2:1
Челси
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3
Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1
1/8 финала
2 Арсенал
0 Лидс
1 КПР
3 Сандерленд
0 Престон Норт Энд
2 Ливерпуль
6 Лестер
4 Брайтон
1 Сток Сити
2 Брентфорд
5 Челси
4 Саутгемптон
0 Бёрнли
1 Тоттенхэм
5 Вест Хэм
3 Манчестер Сити
1/4 финала
5 Арсенал
1 Сандерленд
0 Ливерпуль
0 Лестер
0 Брентфорд
0 Челси
0 Тоттенхэм
0 Вест Хэм
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 11'
    Вынужден Томас Тухель использовать в этом матче юниоров, так как "синие" не смогли избежать вспышки коронавируса, из-за чего несколько основных игроков вынуждены находиться на самоизоляции.
  • 10'
    Наконец, провели первую контратаку игроки "Брентфорда" левым флангом, однако прострельная передача пошла в противоход Мбеумо.
  • 9'
    Загрустили болельщики на трибунах, которые так громко пели перед стартовым свистком, но теперь молча наблюдают, как команда Томаса Тухеля пасуется поперёк поля.
  • 8'
    Хозяева продолжают отсиживаться в обороне. Когда же ждать активности с их стороны?
  • 7'
    Симонс с правого фланга пытался выполнить прострельную передачу в штрафную площадь хозяев, однако попытка была заблокирована.
  • 6'
    Сауль выполнил длинный заброс на левый фланг атаки в надежде на рывок Алонсо, но тот не побежал, и мяч просто вышел в аут.
  • 5'
    Букмекеры в этом матче не видят фаворита, предлагая на проход каждой из сторон равные коэффициенты. "Челси" сегодня играет в очень экспериментальном составе.
  • Судья
    4'
    Алонсо падал на левом фланге атаки "Челси", но его падение было проигнорировано судьёй. Испанец непонимающе разводит руками.
  • 3'
    Всем составом на своей трети поля держит оборону "Брентфорд", пока что даже не помышляя о прессинге. "Синим", конечно, хотелось бы выманить соперников на себя.
  • 2'
    В спокойном ритме проходят стартовые секунды встречи. Гости катают мяч поперёк поля, и им никто не мешает этого делать.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brentford Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Брентфорд 0:0 Челси онлайн


Прогнозы на матч Брентфорд 0:0 Челси

Исход игры
Брентфорд
7.1% (11)
Ничья
4.5% (7)
Челси
88.5% (138)
Тотал 2.5
Больше
57.66% (79)
Меньше
42.34% (58)
Обе команды забьют
Да
56.2% (77)
Нет
43.8% (60)
Популярный счёт
1:2 Челси
37.2% (58)
0:1 Челси
16.7% (26)
0:2 Челси
14.7% (23)
1:3 Челси
6.4% (10)
0:3 Челси
3.8% (6)
1:1 Ничья
2.6% (4)
1:0 Брентфорд
2.6% (4)
2:1 Брентфорд
1.3% (2)
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