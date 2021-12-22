Симонс с правого фланга пытался выполнить прострельную передачу в штрафную площадь хозяев, однако попытка была заблокирована.

Хозяева продолжают отсиживаться в обороне. Когда же ждать активности с их стороны?

Загрустили болельщики на трибунах, которые так громко пели перед стартовым свистком, но теперь молча наблюдают, как команда Томаса Тухеля пасуется поперёк поля.

Наконец, провели первую контратаку игроки "Брентфорда" левым флангом, однако прострельная передача пошла в противоход Мбеумо.

Вынужден Томас Тухель использовать в этом матче юниоров, так как "синие" не смогли избежать вспышки коронавируса, из-за чего несколько основных игроков вынуждены находиться на самоизоляции.

6' Сауль выполнил длинный заброс на левый фланг атаки в надежде на рывок Алонсо, но тот не побежал, и мяч просто вышел в аут.

5' Букмекеры в этом матче не видят фаворита, предлагая на проход каждой из сторон равные коэффициенты. "Челси" сегодня играет в очень экспериментальном составе.

4' Алонсо падал на левом фланге атаки "Челси", но его падение было проигнорировано судьёй. Испанец непонимающе разводит руками.

3' Всем составом на своей трети поля держит оборону "Брентфорд", пока что даже не помышляя о прессинге. "Синим", конечно, хотелось бы выманить соперников на себя.

2' В спокойном ритме проходят стартовые секунды встречи. Гости катают мяч поперёк поля, и им никто не мешает этого делать.