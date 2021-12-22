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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Тоттенхэм
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Вест Хэм
0' 12'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогнозы 146
Тоттенхэм 64.4% (94)
X 26% (38)
Вест Хэм 9.6% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Вест Хэм
2.29
3.80
4.30
Все Коэффициенты
Новости
1
Льорис
Уго
6
Санчес
Давинсон
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
2
Доэрти
Мэтт
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
29
Скипп
Оливер
3
Регилон
Серхио
27
Лукас
Моура
10
Кейн
Гарри
23
Бергвейн
Стевен
13
Ареола
Альфонс
31
Джонсон
Бен
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
50
Эшби
Харрисон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
26
Масуаку
Артур
11
Влашич
Никола
10
Лансини
Мануэль
20
Боуэн
Джаррод
Тоттенхэм
3-4-3
Вест Хэм
3-4-2-1

История личных встреч

Тоттенхэм
Вест Хэм

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

31 матч

51.6%
16.1%
32.3%
16 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

48.4%
22.6%
29%
15 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
КЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
КЛ
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
КЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ТМС
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 1 0.5
Лукас Моура 1 0.5
Н'Домбеле Тангай 1 0.5
Алли Деле 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лансини Мануэль 1 0.5

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сон Хынмин 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ноубл Марк 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
33%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0
Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0
Вест Хэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2
Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2
1/8 финала
2 Арсенал
0 Лидс
1 КПР
3 Сандерленд
0 Престон Норт Энд
2 Ливерпуль
6 Лестер
4 Брайтон
1 Сток Сити
2 Брентфорд
5 Челси
4 Саутгемптон
0 Бёрнли
1 Тоттенхэм
5 Вест Хэм
3 Манчестер Сити
1/4 финала
5 Арсенал
1 Сандерленд
0 Ливерпуль
0 Лестер
0 Брентфорд
0 Челси
0 Тоттенхэм
0 Вест Хэм
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 10'
    Райс решился на удар, но капитан гостей отправил мяч намного выше цели. 
  • Фол, нарушение
    9'
    "Вест Хэм" наконец-то зацепился за мяч на чужой половине поля и заработал право на штрафной метрах в тридцати от ворот. 
  • Угловой
    7'
    "Шпоры" заработали право на угловой, но после розыгрыша и навеса мяч оказался в руках у Ареола. 
  • 7'
    Пока "Тоттенхэм" полностью контролирует ход матча. "Вест Хэм" толком не может перейти центр поля и даже мяч у себя подержать.  
  • 4'
    Ничего "шпоры" не вынесли из этого стандарта. 
  • Фол, нарушение
    4'
    "Тоттенхэм" получает право на опасный штрафной. Лукаса Моуру сбили на подступах к штрафной. 
  • Травма, повреждение
    2'
    Уже в дебюте Хёйбьергу понадобилась помощь врачей. Разбили датчанину губу, но ничего серьезного. 
  • 1'
    "Шпоры" сегодня выставили основной состав, в то время как "молотобойцы" выбрали смешенное сочетание. 
  • Первый тайм начался
    Матч стартовал! С центра поля мяч разыграли хозяева. 
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Тоттенхэм 0:0 Вест Хэм онлайн


Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Вест Хэм

Исход игры
Тоттенхэм
64.7% (97)
Ничья
26% (39)
Вест Хэм
9.3% (14)
Тотал 2.5
Больше
64.23% (88)
Меньше
35.77% (49)
Обе команды забьют
Да
84.67% (116)
Нет
15.33% (21)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
46.7% (70)
1:1 Ничья
18.7% (28)
1:0 Тоттенхэм
9.3% (14)
2:2 Ничья
6% (9)
1:2 Вест Хэм
5.3% (8)
2:0 Тоттенхэм
3.3% (5)
0:1 Вест Хэм
1.3% (2)
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