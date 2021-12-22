Первый тайм

10' Райс решился на удар, но капитан гостей отправил мяч намного выше цели.

9' "Вест Хэм" наконец-то зацепился за мяч на чужой половине поля и заработал право на штрафной метрах в тридцати от ворот.

7' "Шпоры" заработали право на угловой, но после розыгрыша и навеса мяч оказался в руках у Ареола.

7' Пока "Тоттенхэм" полностью контролирует ход матча. "Вест Хэм" толком не может перейти центр поля и даже мяч у себя подержать.