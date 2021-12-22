Англия: Кубок лиги 2021-2022
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 3
-
66 Владение мячом, % 34
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
29
Скипп
Оливер
27
Лукас
Моура
10
Кейн
Гарри
31
Джонсон
Бен
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Скипп ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураНападающий
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Родон ДжоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Джонсон БенЗащитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
История личных встреч
Тоттенхэм
Вест Хэм
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
31 матч
51.6%
16.1%
32.3%
16 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
48.4%
22.6%
29%
15 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|1
|0.5
|Лукас Моура
|1
|0.5
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.5
|Алли Деле
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лансини Мануэль
|1
|0.5
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сон Хынмин
|1
|0
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ноубл Марк
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
33%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0
Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0
Вест Хэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2
Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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— ?
Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Вест Хэм
Исход игры
Тоттенхэм
64.7% (97)
Ничья
26% (39)
Вест Хэм
9.3% (14)
Тотал 2.5
Больше
64.23% (88)
Меньше
35.77% (49)
Обе команды забьют
Да
84.67% (116)
Нет
15.33% (21)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
46.7% (70)
1:1 Ничья
18.7% (28)
1:0 Тоттенхэм
9.3% (14)
2:2 Ничья
6% (9)
1:2 Вест Хэм
5.3% (8)
2:0 Тоттенхэм
3.3% (5)
0:1 Вест Хэм
1.3% (2)
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