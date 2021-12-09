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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм
Прогнозы 41
Тоттенхэм 58.5% (24)
X 29.3% (12)
Вест Хэм 12.2% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Вест Хэм
2.42
3.56
3.28
Все Коэффициенты

История личных встреч

Тоттенхэм
Вест Хэм

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

31 матч

51.6%
16.1%
32.3%
16 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

48.4%
22.6%
29%
15 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
КЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
КЛ
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
КЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ТМС
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 1 0.5
Лукас Моура 1 0.5
Н'Домбеле Тангай 1 0.5
Алли Деле 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лансини Мануэль 1 0.5

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сон Хынмин 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ноубл Марк 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
33%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1
Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0
Вест Хэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2
Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2
1/8 финала
2 Арсенал
0 Лидс
1 КПР
3 Сандерленд
0 Престон Норт Энд
2 Ливерпуль
6 Лестер
4 Брайтон
1 Сток Сити
2 Брентфорд
5 Челси
4 Саутгемптон
0 Бёрнли
1 Тоттенхэм
5 Вест Хэм
3 Манчестер Сити
1/4 финала
0 Арсенал
0 Сандерленд
0 Ливерпуль
0 Лестер
0 Брентфорд
0 Челси
0 Тоттенхэм
0 Вест Хэм
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 декабря 2021, осталось 2 дня 21 час.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Тоттенхэм 58.5% (24)
    X 29.3% (12)
    Вест Хэм 12.2% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Вест Хэм
    2.42
    3.56
    3.28
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Вест Хэм онлайн


    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Вест Хэм

    Исход игры
    Тоттенхэм
    58.5% (24)
    Ничья
    29.3% (12)
    Вест Хэм
    12.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.89% (23)
    Меньше
    36.11% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    86.11% (31)
    Нет
    13.89% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    43.9% (18)
    1:1 Ничья
    19.5% (8)
    2:2 Ничья
    9.8% (4)
    0:1 Вест Хэм
    4.9% (2)
    2:0 Тоттенхэм
    4.9% (2)
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    Вест Хэм

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