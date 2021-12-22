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LiveResult.Ru

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный порталприветствует всех, кто неравнодушен к испанскому футболу. В рамках одного из матчей 21-го тура Примеры схлестнутся лицом к лицу игроки «» и мадридского «». Встреча состоится в Бильбао, на стадионе «».Для вас текстовую трансляцию матча проведет. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!