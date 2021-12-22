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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетик Б
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид
26
Агиррезабала
Жульен
18
Де
Маркос
Оскар
5
Йерай
Альварес
3
Нуньес
Унай
24
Баленсиага
Микель
19
Саррага
Ойер
14
Гарсия
Дани
16
Венседор
Унай
10
Муньяин
Икер
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
3
Милитао
Эдер
6
Начо
Фернандес
23
Менди
Ферлан
15
Вальверде
Федерико
25
Камавинга
Эдуардо
8
Кроос
Тони
7
Азар
Эден
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
Атлетик Б
4-4-2
Реал Мадрид
4-3-3

История личных встреч

Атлетик Б
Реал Мадрид

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
116.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 0 побед

24 матча

8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

30 матчей

10%
16.7%
73.3%
3 победы 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

16.7%
43.3%
40%
5 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 10 ничьих 20 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
С
1:2
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
П
3:0
П
1:1
П
1:1
П
0:0
П
1:2
П
2:1
П
4:2
П
1:2
П
1:0
П
5:0
П
1:1
П
3:1
П
0:3
П
5:1
П
0:3
П
4:1
П
0:3
П
5:1
П
5:1
П
1:0
П
2:5
П
3:2
ПД
3:0
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 5 0.28
Гарсия Рауль 3 0.17
Муньяин Икер 2 (1) 0.11
Иньиго Мартинес 2 0.11
Де Маркос Оскар 1 0.06
Вивиан Даниэль 1 0.06
Сансет Ойян 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Беренгер Алекс 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 13 (1) 0.72
Винисиус Жуниор 10 0.56
Асенсио Марко 5 0.28
Начо Фернандес 2 0.11
Алаба Давид 1 0.06
Кроос Тони 1 0.06
Йович Лука 1 0.06
Бэйл Гарет 1 0.06
Иско Аларкон 1 0.06
Карвахаль Даниэль 1 0.06
Васкес Лукас 1 0.06
Менди Ферлан 1 0.06
Камавинга Эдуардо 1 0.06
Модрич Лука 0 0
Каземиро Карлос 0 0
Азар Эден 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Милитао Эдер 0 0
Родриго 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 4 2
Гарсия Дани 5 0
Беренгер Алекс 3 0
Йерай Альварес 3 0
Саррага Ойер 3 0
Де Маркос Оскар 2 0
Лекуе Иньиго 2 0
Морсильо Хон 2 0
Венседор Унай 2 0
Уильямс Нико 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Унай Симон 1 0
Нуньес Унай 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 5 0
Камавинга Эдуардо 4 0
Начо Фернандес 3 0
Винисиус Жуниор 3 0
Кроос Тони 2 0
Менди Ферлан 2 0
Родриго 2 0
Бэйл Гарет 1 0
Модрич Лука 1 0
Азар Эден 1 0
Куртуа Тибо 1 0
Алаба Давид 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
21
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
3
30%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
1
10%
5
24%
46-60
3
30%
5
24%
61-75
2
20%
6
29%
76-90

Пропущено

12
10
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
2
17%
3
30%
76-90

Забито

4
18
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
25%
3
17%
31-45
1
25%
4
22%
46-60
1
25%
1
6%
61-75
1
25%
4
22%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

14
39
5 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 11
8 Не забивали 3
3
21%
3
8%
1-15
0
0%
7
18%
16-30
2
14%
4
10%
31-45
2
14%
9
23%
46-60
4
29%
6
15%
61-75
3
21%
10
26%
76-90

Пропущено

16
15
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
3
19%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
6
38%
2
13%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
3
19%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Атлетик Б - Бетис 3:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0
Атлетик Б - Гранада 2:2 Леванте - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Сельта - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Эльче - Атлетик Б 0:0 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2
Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 18 13 4 1 39 - 15 43
2. Севилья Заявка 18 11 5 2 29 - 13 38
3. Бетис Заявка 18 10 3 5 32 - 21 33
4. Райо Вальекано Заявка 18 9 3 6 26 - 18 30
5. Реал Сосьедад Заявка 18 8 5 5 20 - 20 29
6. Атлетико М 1:2 Заявка 18 8 5 5 29 - 22 29
7. Барселона Заявка 18 7 7 4 29 - 22 28
8. Валенсия Заявка 18 7 7 4 30 - 26 28
9. Вильярреал Заявка 18 6 7 5 26 - 20 25
10. Атлетик Б Заявка 18 5 9 4 16 - 14 24
11. Эспаньол Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
12. Гранада 2:1 Заявка 18 5 7 6 23 - 26 22
13. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 22 22
14. Сельта Заявка 18 5 5 8 20 - 22 20
15. Мальорка Заявка 18 4 8 6 17 - 27 20
16. Алавес Заявка 18 4 3 11 15 - 29 15
17. Эльче Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
18. Хетафе Заявка 18 3 6 9 12 - 20 15
19. Кадис Заявка 18 2 8 8 15 - 31 14
20. Леванте Заявка 18 0 8 10 19 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Севилья Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
3. Реал Мадрид Заявка 9 6 3 0 18 - 5 21
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Вильярреал Заявка 9 5 2 2 19 - 11 17
7. Бетис Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
8. Валенсия Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
9. Реал Сосьедад Заявка 9 4 3 2 6 - 6 15
10. Атлетико М 1:2 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
11. Гранада 2:1 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
12. Атлетик Б Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
13. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
14. Хетафе Заявка 9 3 2 4 9 - 9 11
15. Алавес Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
16. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
17. Осасуна Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
18. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
19. Леванте Заявка 9 0 6 3 9 - 15 6
20. Кадис Заявка 9 0 5 4 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
5. Атлетико М 1:2 Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
6. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
7. Валенсия Заявка 9 3 3 3 14 - 16 12
8. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
9. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
10. Кадис Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
11. Мальорка Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
12. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
13. Гранада 2:1 Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
14. Барселона Заявка 8 1 5 2 10 - 11 8
15. Райо Вальекано Заявка 9 1 2 6 7 - 15 5
16. Алавес Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
17. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
18. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
19. Эспаньол Заявка 9 0 3 6 6 - 14 3
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
    Ассистент: Карлос Альварес Фернандес (Испания);
    Ассистент: Хуан Хосе Лопес Мир (Испания);
    Резервный: Давид Ресио Морено (Испания).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к испанскому футболу. В рамках одного из матчей 21-го тура Примеры схлестнутся лицом к лицу игроки «Атлетика» и мадридского «Реала». Встреча состоится в Бильбао, на стадионе «Сан-Мамес».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 декабря 2021, осталось 32 минуты.

    Главный судья: Сото Сесар

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 148
Атлетик Б 4.7% (7)
X 10.8% (16)
Реал Мадрид 84.5% (125)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Реал Мадрид
3.40
3.55
2.39
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Атлетик Б - Реал Мадрид онлайн


Прогнозы на матч Атлетик Б - Реал Мадрид

Исход игры
Атлетик Б
4.7% (7)
Ничья
10.8% (16)
Реал Мадрид
84.5% (125)
Тотал 2.5
Больше
63.08% (82)
Меньше
36.92% (48)
Обе команды забьют
Да
70.77% (92)
Нет
29.23% (38)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
42.6% (63)
0:1 Реал Мадрид
14.2% (21)
1:1 Ничья
9.5% (14)
0:2 Реал Мадрид
8.8% (13)
1:3 Реал Мадрид
5.4% (8)
2:1 Атлетик Б
2.7% (4)
0:3 Реал Мадрид
2% (3)
2:3 Реал Мадрид
1.4% (2)
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Атлетик Б
Реал Мадрид

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