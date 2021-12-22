Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Сан-Мамес
19
Саррага
Ойер
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
17
Васкес
Лукас
23
Менди
Ферлан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Иру АндерВратарь
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
-
21 Капа АндерЗащитник
-
11 Морсильо ХонПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Уильямс НикоПолузащитник
-
33 Серрано НикоНападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Йович ЛукаНападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
- Нападающий
-
41 Rafa Marin
-
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Атлетик Б
Реал Мадрид
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
116.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 6 ничьих 0 побед
24 матча
8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
30 матчей
10%
16.7%
73.3%
3 победы 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
16.7%
43.3%
40%
5 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 10 ничьих 20 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|5
|0.28
|Гарсия Рауль
|3
|0.17
|Муньяин Икер
|2 (1)
|0.11
|Иньиго Мартинес
|2
|0.11
|Де Маркос Оскар
|1
|0.06
|Вивиан Даниэль
|1
|0.06
|Сансет Ойян
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Беренгер Алекс
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|13 (1)
|0.72
|Винисиус Жуниор
|10
|0.56
|Асенсио Марко
|5
|0.28
|Начо Фернандес
|2
|0.11
|Алаба Давид
|1
|0.06
|Кроос Тони
|1
|0.06
|Йович Лука
|1
|0.06
|Бэйл Гарет
|1
|0.06
|Иско Аларкон
|1
|0.06
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.06
|Васкес Лукас
|1
|0.06
|Менди Ферлан
|1
|0.06
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.06
|Модрич Лука
|0
|0
|Каземиро Карлос
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Диас Мариано
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
|Милитао Эдер
|0
|0
|Родриго
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иньиго Мартинес
|4
|2
|Гарсия Дани
|5
|0
|Беренгер Алекс
|3
|0
|Йерай Альварес
|3
|0
|Саррага Ойер
|3
|0
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|Лекуе Иньиго
|2
|0
|Морсильо Хон
|2
|0
|Венседор Унай
|2
|0
|Уильямс Нико
|2
|0
|Гарсия Рауль
|1
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|5
|0
|Камавинга Эдуардо
|4
|0
|Начо Фернандес
|3
|0
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|Кроос Тони
|2
|0
|Менди Ферлан
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Бэйл Гарет
|1
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Азар Эден
|1
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Алаба Давид
|1
|0
|Иско Аларкон
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
21
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
3
30%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
1
10%
5
24%
46-60
3
30%
5
24%
61-75
2
20%
6
29%
76-90
Пропущено
12
10
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
2
17%
3
30%
76-90
Забито
4
18
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
25%
3
17%
31-45
1
25%
4
22%
46-60
1
25%
1
6%
61-75
1
25%
4
22%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
14
39
5 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 11
8 Не забивали 3
3
21%
3
8%
1-15
0
0%
7
18%
16-30
2
14%
4
10%
31-45
2
14%
9
23%
46-60
4
29%
6
15%
61-75
3
21%
10
26%
76-90
Пропущено
16
15
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
3
19%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
6
38%
2
13%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
3
19%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Атлетик Б - Бетис 3:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0
Атлетик Б - Гранада 2:2 Леванте - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Сельта - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Эльче - Атлетик Б 0:0 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2
Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|39 - 15
|43
|2.
|Севилья
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|29 - 13
|38
|3.
|Бетис
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|32 - 21
|33
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|26 - 18
|30
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|20 - 20
|29
|6.
|Атлетико М
|1:2 Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|7.
|Барселона
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 22
|28
|8.
|Валенсия
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 26
|28
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 20
|25
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|16 - 14
|24
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|12.
|Гранада
|2:1 Заявка
|18
|5
|7
|6
|23 - 26
|22
|13.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 22
|22
|14.
|Сельта
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 22
|20
|15.
|Мальорка
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|17 - 27
|20
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 29
|15
|17.
|Эльче
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|18.
|Хетафе
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|12 - 20
|15
|19.
|Кадис
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|15 - 31
|14
|20.
|Леванте
|Заявка
|18
|0
|8
|10
|19 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|18 - 5
|21
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|7.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|8.
|Валенсия
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 6
|15
|10.
|Атлетико М
|1:2 Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|11.
|Гранада
|2:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|13.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|14.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|15.
|Алавес
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|17.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 13
|8
|18.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|19.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|9 - 15
|6
|20.
|Кадис
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|2.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|5.
|Атлетико М
|1:2 Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|6.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|7.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 16
|12
|8.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|10.
|Кадис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|11.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 20
|8
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|13.
|Гранада
|2:1 Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Барселона
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|16.
|Алавес
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 17
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|10 - 21
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Атлетик Б - Реал Мадрид
Исход игры
Атлетик Б
4.7% (7)
Ничья
10.8% (16)
Реал Мадрид
84.5% (125)
Тотал 2.5
Больше
63.08% (82)
Меньше
36.92% (48)
Обе команды забьют
Да
70.77% (92)
Нет
29.23% (38)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
42.6% (63)
0:1 Реал Мадрид
14.2% (21)
1:1 Ничья
9.5% (14)
0:2 Реал Мадрид
8.8% (13)
1:3 Реал Мадрид
5.4% (8)
2:1 Атлетик Б
2.7% (4)
0:3 Реал Мадрид
2% (3)
2:3 Реал Мадрид
1.4% (2)
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