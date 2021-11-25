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США: МЛС: Плей-офф 2021

2021
Колорадо Рэпидс
0:0
Второй тайм: 77'

Стадион:
Портленд Тимберс
0'
45' Желтая карточка
Жупарич Дарио
77'
22
Ярброуг
Вильям
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
5
Трасти
Остон
2
Розенберри
Киган
26
Бассетт
Коул
19
Прайс
Джек
23
Акоста
Келлин
11
Рубио
Диего
14
Кайе
Марк-Энтони
8
Баджи
Доминик
12
Кларк
Стив
2
Ванранкин
Хосе
Карлос
33
Мабьяла
Ларрис
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
21
Чара
Диего
22
Паредес
Кристиан
23
Чара
Йимми
10
Бланко
Себастьян
27
Асприлья
Дайрон
11
Незгода
Ярослав
Колорадо Рэпидс
3-4-2-1
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Портленд Тимберс

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

25 матчей

36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
28%
52%
5 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

М
2:0
М
2:2
М
0:1
М
2:2
М
3:3
М
2:0
М
2:3
М
2:1
М
2:1
М
1:0
М
1:0
М
0:0
М
4:1
М
1:2
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
1:0
М
3:0
М
2:2
М
3:0
М
1:0
М
0:3
М
0:1
М
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бланко Себастьян 2 1
Мабьяла Ларрис 1 0.5
Ванранкин Хосе Карлос 0 0
Браво Клаудио III 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бланко Себастьян 1 0
Мабьяла Ларрис 1 0
Жупарич Дарио 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0
Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 0:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0
Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
1/4 финала
0 Колорадо Рэпидс
0 Портленд Тимберс
0 Спортинг Канзас-Сити
0 Реал Солт-Лейк
0 Филадельфия Юнион
0 Нэшвилл
0 Нью-Инглэнд Революшн
0 Нью-Йорк Сити
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Жупарич Дарио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Портленд Тимберс
2.15
4.10
7.06
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Колорадо Рэпидс 0:0 Портленд Тимберс онлайн


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