США: МЛС: Плей-офф 2021
2:2
Итог после пенальти
Стадион: Джилетт
0:1
3' ГолРодригес Сантьяго
1:1
9' ГолБукса Адам
18' Желтая карточкаКастельянос Валентин
27' Желтая карточкаПолстер Мэтт
54' Желтая карточкаБукса Адам
58' Желтая карточкаРодригес Сантьяго
84' Желтая карточкаМоралес Альфредо
1:2
109' ГолКастельянос Валентин
113' Вторая желтая карточкаКастельянос Валентин
2:2
118' ГолБушанан Тажон
2:3
121' ПенальтиМоралес Альфредо
3:3
121' ПенальтиХиль Карлес
3:4
121' ПенальтиХавьер Тиаго
3:4
121' Не забитый пенальтиБукса Адам
3:5
121' ПенальтиТажури-Шради Исмаэль
4:5
121' ПенальтиБанбери Тил
4:6
121' ПенальтиМоралес Максимильяно
5:6
121' ПенальтиДжонс Дехуан
5:7
121' ПенальтиКалленс Александр
30
Тёрнер
Мэтт
15
Бай
Брэндон
24
Джонс
Дехуан
22
Хиль
Карлес
- Основной состав
-
30 Тёрнер МэттВратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хиль КарлесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Найтон БрэдВратарь
- Защитник
-
23 Белл ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
13 MacielПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Банбери ТилНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Арена
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сэндс ДжеймсПолузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Talles Magno
-
Главный тренер: Дейла Ронни
Ход матча
3'
0:1
9'
1:1
27'
54'
84'
91'
101'
109'
113'
118'
121'
2:3
121'
3:3
121'
3:4
121'
3:4
121'
121'
4:5
121'
121'
5:6
121'
Пен
3:5
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Сити
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
19 матчей
47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
36.8%
52.6%
10.6%
7 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|1
|1
|Бушанан Тажон
|1
|1
|Хиль Карлес
|0
|0
|Боатенг Эммануль II
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|2
|1
|Калленс Александр
|1
|0.5
|Родригес Сантьяго
|1
|0.5
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|Тораринссон Гудмундур
|0
|0
|Грей Тэйвон
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Букса Адам
|1
|0
|Полстер Мэтт
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|1
|1
|Моралес Альфредо
|1
|0
|Родригес Сантьяго
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
1
50%
91-120
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
1
50%
91-120
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
1
25%
91-120
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
1
50%
91-120
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 3:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 0:5
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0