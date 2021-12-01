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США: МЛС: Плей-офф 2021

2021
Нью-Инглэнд Революшн
2:2
Итог после пенальти

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0'
0:1
3' Гол
Родригес Сантьяго
1:1
9' Гол
Букса Адам
18' Желтая карточка
Кастельянос Валентин
27' Желтая карточка
Полстер Мэтт
54' Желтая карточка
Букса Адам
58' Желтая карточка
Родригес Сантьяго
84' Желтая карточка
Моралес Альфредо
1:2
109' Гол
Кастельянос Валентин
113' Вторая желтая карточка
Кастельянос Валентин
2:2
118' Гол
Бушанан Тажон
2:3
121' Пенальти
Моралес Альфредо
3:3
121' Пенальти
Хиль Карлес
3:4
121' Пенальти
Хавьер Тиаго
3:4
121' Не забитый пенальти
Букса Адам
3:5
121' Пенальти
Тажури-Шради Исмаэль
4:5
121' Пенальти
Банбери Тил
4:6
121' Пенальти
Моралес Максимильяно
5:6
121' Пенальти
Джонс Дехуан
5:7
121' Пенальти
Калленс Александр
3:5
Пен' Пенальти
 120'
30
Тёрнер
Мэтт
15
Бай
Брэндон
2
Фаррелл
Эндрю
4
Кесслер
Генри
24
Джонс
Дехуан
17
Бушанан
Тажон
8
Полстер
Мэтт
26
Макнамара
Томас
22
Хиль
Карлес
7
Боу
Густаво
9
Букса
Адам
1
Джонсон
Шон
24
Грей
Тэйвон
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
12
Амундсен
Мальте
7
Моралес
Альфредо
16
Сэндс
Джеймс
19
Медина
Хесус
10
Моралес
Максимильяно
42
Родригес
Сантьяго
11
Кастельянос
Валентин
Нью-Инглэнд Революшн
4-3-1-2
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Сити

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

19 матчей

47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

36.8%
52.6%
10.6%
7 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

М
2:1
М
2:0
М
2:3
М
1:2
М
0:0
М
0:2
М
2:0
М
2:1
М
0:1
М
2:2
М
2:1
М
2:1
М
2:2
М
3:1
М
0:1
М
1:1
М
1:3
М
1:0
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 1 1
Бушанан Тажон 1 1
Хиль Карлес 0 0
Боатенг Эммануль II 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 2 1
Калленс Александр 1 0.5
Родригес Сантьяго 1 0.5
Моралес Максимильяно 0 0
Тораринссон Гудмундур 0 0
Грей Тэйвон 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Букса Адам 1 0
Полстер Мэтт 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 1 1
Моралес Альфредо 1 0
Родригес Сантьяго 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
1
50%
91-120

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
1
50%
91-120

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
1
25%
91-120

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
1
50%
91-120

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 3:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 0:5
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0
1/4 финала
5 Нью-Инглэнд Революшн
7 Нью-Йорк Сити
0 Колорадо Рэпидс
1 Портленд Тимберс
1 Спортинг Канзас-Сити
2 Реал Солт-Лейк
3 Филадельфия Юнион
1 Нэшвилл
1/2 финала
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Где смотреть матч Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Йорк Сити онлайн


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