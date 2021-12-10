Украина: Премьер-лига 2021-2022
0:3
Второй тайм: 81'
Стадион: Им. Владимира Бойко
30' Желтая карточкаМеличенко Кирилл
34' Желтая карточкаКащук Алексей
0:1
35' ПенальтиДовбик Артём
42' Желтая карточкаКравченко Никита
45' Вторая желтая карточкаКащук Алексей
52' Желтая карточкаПихалёнок Александр
56' Желтая карточкаСтасюк Пётр
74' Желтая карточкаМампаси Марк
0:2
75' ПенальтиПихалёнок Александр
0:3
78' ГолФерейра Фабрисио
Ход матча
30'
34'
35'
0:1
42'
45'
56'
74'
75'
78'
0:3
35
Мампаси
Марк
95
Стасюк
Пётр
97
Artem
Kholod
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Мампаси МаркЗащитник
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Artem KholodНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
86 Удод ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шостак ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Maxim Zhuk
-
Главный тренер: Ostap Markevych
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Чуже МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
История личных встреч
Мариуполь
Днепр-1
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мариуполь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулаков Андрей
|6
|0.33
|Кащук Алексей
|4 (1)
|0.22
|Топалов Дмитрий
|3
|0.17
|Мишнёв Дмитрий
|2 (2)
|0.11
|Вьюнник Богдан
|1
|0.06
|Микитишин Артур
|1
|0.06
|Хромей Михаил
|1
|0.06
|Спировски Стефан
|1
|0.06
|Клименко Владислав
|1
|0.06
|Denys Svityukha
|1
|0.06
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Петерман Никита
|0
|0
|Мампаси Марк
|0
|0
|Драмбаев Aлександр
|0
|0
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|14 (3)
|0.78
|Пихалёнок Александр
|4
|0.22
|Гуцуляк Алексей
|4
|0.22
|Игнатенко Даниил
|3
|0.17
|Назаренко Александр
|2
|0.11
|Чуже Марио
|2 (1)
|0.11
|Логинов Сергей
|1
|0.06
|Адамюк Владимир
|1
|0.06
|Русин Назарий
|1
|0.06
|Кравченко Никита
|0
|0
|Лучкевич Валерий
|0
|0
|Монте Нелсон
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Джурасек Невен
|0
|0
Карточки
Мариуполь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кащук Алексей
|5
|2
|Шостак Денис
|6
|0
|Мишнёв Дмитрий
|5
|0
|Мампаси Марк
|5
|0
|Чех Максим
|4
|0
|Драмбаев Aлександр
|2
|1
|Микицей Станислав
|3
|0
|Стасюк Пётр
|3
|0
|Кулаков Андрей
|3
|0
|Босанчич Петар
|2
|0
|Чоботенко Сергей
|2
|0
|Клименко Владислав
|2
|0
|Вьюнник Богдан
|2
|0
|Меличенко Кирилл
|2
|0
|Петерман Никита
|0
|1
|Очеретько Олег
|0
|1
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Удод Данило
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|Пихалёнок Александр
|4
|1
|Игнатенко Даниил
|5
|0
|Дубинчак Владислав
|5
|0
|Логинов Сергей
|3
|1
|Когут Игорь
|2
|1
|Сваток Александр
|3
|0
|Кравченко Никита
|3
|0
|Назаренко Александр
|3
|0
|Джурасек Невен
|3
|0
|Кожокару Валентин
|2
|0
|Монте Нелсон
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Довбик Артём
|2
|0
|Батагов Арсений
|2
|0
|Лучкевич Валерий
|1
|0
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
3
33%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
4
40%
61-75
4
44%
2
20%
76-90
Пропущено
22
9
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
5%
2
22%
1-15
7
32%
1
11%
16-30
2
9%
1
11%
31-45
4
18%
2
22%
46-60
4
18%
1
11%
61-75
4
18%
2
22%
76-90
Забито
12
22
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
1
8%
4
18%
1-15
4
33%
7
32%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
4
33%
2
9%
76-90
Пропущено
19
8
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
5%
1
13%
1-15
4
21%
2
25%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
5
63%
76-90
Забито
21
32
9 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
4
19%
5
16%
1-15
4
19%
8
25%
16-30
1
5%
4
13%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
2
10%
7
22%
61-75
8
38%
4
13%
76-90
Пропущено
41
17
17 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 11
2
5%
3
18%
1-15
11
27%
3
18%
16-30
4
10%
1
6%
31-45
7
17%
2
12%
46-60
7
17%
1
6%
61-75
10
24%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Мариуполь
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Десна - Мариуполь 3:3 Мариуполь - Львов 0:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Минай - Мариуполь 0:2
Мариуполь - Динамо Киев 2:3 Мариуполь - Динамо Киев 1:2 Верес - Мариуполь 2:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Александрия - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Ингулец - Мариуполь 3:0 Мариуполь - Заря 3:4 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Десна 1:2 Львов - Мариуполь 1:1 Мариуполь - Десна 4:1 Динамо Киев - Мариуполь 0:0
Днепр-1
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Днепр-1 - Александрия 3:1
Ингулец - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Львов - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Заря 0:4 Днепр-1 - Верес 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Десна - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Заря 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 8
|44
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|47 - 9
|44
|3.
|Днепр-1
|3:0 Заявка
|18
|13
|1
|4
|35 - 17
|40
|4.
|Заря
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|36 - 18
|35
|5.
|Ворскла
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|29 - 17
|32
|6.
|Александрия
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|18 - 14
|26
|7.
|Десна
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 25
|25
|8.
|Верес
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|14 - 19
|22
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|12 - 22
|21
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|16 - 27
|19
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 20
|17
|12.
|Львов
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|18 - 39
|11
|14.
|Ингулец
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|11 - 27
|10
|15.
|Минай
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|11 - 28
|10
|16.
|Мариуполь
|0:3 Заявка
|18
|2
|2
|14
|21 - 44
|8
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|29 - 7
|24
|2.
|Днепр-1
|3:0 Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 8
|24
|3.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|5.
|Заря
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 4
|19
|6.
|Верес
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|7.
|Десна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|9.
|Александрия
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 4
|12
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 14
|12
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|12.
|Минай
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|13.
|Львов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 21
|6
|15.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|0:3 Заявка
|9
|0
|0
|9
|9 - 25
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 6
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 2
|20
|3.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|23 - 14
|16
|4.
|Днепр-1
|3:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 9
|16
|5.
|Александрия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|6.
|Ворскла
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 11
|11
|8.
|Десна
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|9.
|Львов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|10.
|Мариуполь
|0:3 Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|11.
|Верес
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 15
|7
|12.
|Металлист-1925
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|4 - 13
|7
|13.
|Ингулец
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 18
|5
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 14
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 16
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Мариуполь 0:3 Днепр-1
Исход игры
Мариуполь
11.3% (14)
Ничья
7.3% (9)
Днепр-1
81.5% (101)
Тотал 2.5
Больше
61.34% (73)
Меньше
38.66% (46)
Обе команды забьют
Да
67.23% (80)
Нет
32.77% (39)
Популярный счёт
1:2 Днепр-1
38.7% (48)
0:1 Днепр-1
16.1% (20)
0:2 Днепр-1
11.3% (14)
1:3 Днепр-1
9.7% (12)
2:1 Мариуполь
7.3% (9)
1:1 Ничья
5.6% (7)
1:0 Мариуполь
3.2% (4)
2:3 Днепр-1
1.6% (2)
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