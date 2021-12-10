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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Мариуполь
0:3
Второй тайм: 81'

Стадион:
Днепр-1
0'
30' Желтая карточка
Меличенко Кирилл
34' Желтая карточка
Кащук Алексей
0:1
35' Пенальти
Довбик Артём
42' Желтая карточка
Кравченко Никита
45' Вторая желтая карточка
Кащук Алексей
52' Желтая карточка
Пихалёнок Александр
56' Желтая карточка
Стасюк Пётр
74' Желтая карточка
Мампаси Марк
0:2
75' Пенальти
Пихалёнок Александр
0:3
78' Гол
Ферейра Фабрисио
81'
12
Турбаевский
Никита
55
Драмбаев
Aлександр
35
Мампаси
Марк
99
Меличенко
Кирилл
95
Стасюк
Пётр
91
Петерман
Никита
7
Топалов
Дмитрий
8
Очеретько
Олег
9
Мишнёв
Дмитрий
11
Кащук
Алексей
97
Artem
Kholod
12
Кожокару
Валентин
4
Дубинчак
Владислав
5
Монте
Нелсон
39
Сваток
Александр
11
Кравченко
Никита
76
Пихалёнок
Александр
97
Игнатенко
Даниил
29
Назаренко
Александр
30
Джурасек
Невен
9
Гуцуляк
Алексей
7
Довбик
Артём
Мариуполь
Днепр-1

История личных встреч

Мариуполь
Днепр-1

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Мариуполь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулаков Андрей 6 0.33
Кащук Алексей 4 (1) 0.22
Топалов Дмитрий 3 0.17
Мишнёв Дмитрий 2 (2) 0.11
Вьюнник Богдан 1 0.06
Микитишин Артур 1 0.06
Хромей Михаил 1 0.06
Спировски Стефан 1 0.06
Клименко Владислав 1 0.06
Denys Svityukha 1 0.06
Стасюк Пётр 0 0
Петерман Никита 0 0
Мампаси Марк 0 0
Драмбаев Aлександр 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 14 (3) 0.78
Пихалёнок Александр 4 0.22
Гуцуляк Алексей 4 0.22
Игнатенко Даниил 3 0.17
Назаренко Александр 2 0.11
Чуже Марио 2 (1) 0.11
Логинов Сергей 1 0.06
Адамюк Владимир 1 0.06
Русин Назарий 1 0.06
Кравченко Никита 0 0
Лучкевич Валерий 0 0
Монте Нелсон 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Джурасек Невен 0 0

Карточки

Мариуполь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кащук Алексей 5 2
Шостак Денис 6 0
Мишнёв Дмитрий 5 0
Мампаси Марк 5 0
Чех Максим 4 0
Драмбаев Aлександр 2 1
Микицей Станислав 3 0
Стасюк Пётр 3 0
Кулаков Андрей 3 0
Босанчич Петар 2 0
Чоботенко Сергей 2 0
Клименко Владислав 2 0
Вьюнник Богдан 2 0
Меличенко Кирилл 2 0
Петерман Никита 0 1
Очеретько Олег 0 1
Топалов Дмитрий 1 0
Микитишин Артур 1 0
Удод Данило 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Франко Франсиско 4 1
Пихалёнок Александр 4 1
Игнатенко Даниил 5 0
Дубинчак Владислав 5 0
Логинов Сергей 3 1
Когут Игорь 2 1
Сваток Александр 3 0
Кравченко Никита 3 0
Назаренко Александр 3 0
Джурасек Невен 3 0
Кожокару Валентин 2 0
Монте Нелсон 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Довбик Артём 2 0
Батагов Арсений 2 0
Лучкевич Валерий 1 0
Гуцуляк Алексей 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
3
33%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
4
40%
61-75
4
44%
2
20%
76-90

Пропущено

22
9
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
5%
2
22%
1-15
7
32%
1
11%
16-30
2
9%
1
11%
31-45
4
18%
2
22%
46-60
4
18%
1
11%
61-75
4
18%
2
22%
76-90

Забито

12
22
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
1
8%
4
18%
1-15
4
33%
7
32%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
4
33%
2
9%
76-90

Пропущено

19
8
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
5%
1
13%
1-15
4
21%
2
25%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
5
63%
76-90

Забито

21
32
9 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
4
19%
5
16%
1-15
4
19%
8
25%
16-30
1
5%
4
13%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
2
10%
7
22%
61-75
8
38%
4
13%
76-90

Пропущено

41
17
17 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 11
2
5%
3
18%
1-15
11
27%
3
18%
16-30
4
10%
1
6%
31-45
7
17%
2
12%
46-60
7
17%
1
6%
61-75
10
24%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Мариуполь
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Десна - Мариуполь 3:3 Мариуполь - Львов 0:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Минай - Мариуполь 0:2
Мариуполь - Динамо Киев 2:3 Мариуполь - Динамо Киев 1:2 Верес - Мариуполь 2:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Александрия - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Ингулец - Мариуполь 3:0 Мариуполь - Заря 3:4 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Десна 1:2 Львов - Мариуполь 1:1 Мариуполь - Десна 4:1 Динамо Киев - Мариуполь 0:0
Днепр-1
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Днепр-1 - Александрия 3:1
Ингулец - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Львов - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Заря 0:4 Днепр-1 - Верес 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Десна - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Заря 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 17 14 2 1 46 - 8 44
2. Шахтёр Донецк Заявка 17 14 2 1 47 - 9 44
3. Днепр-1 3:0 Заявка 18 13 1 4 35 - 17 40
4. Заря Заявка 17 11 2 4 36 - 18 35
5. Ворскла Заявка 17 9 5 3 29 - 17 32
6. Александрия Заявка 17 7 5 5 18 - 14 26
7. Десна Заявка 17 7 4 6 21 - 25 25
8. Верес Заявка 17 6 4 7 14 - 19 22
9. Колос Ковалёвка Заявка 17 6 3 8 12 - 22 21
10. Металлист-1925 Заявка 17 6 1 10 16 - 27 19
11. Рух Львов Заявка 16 4 5 7 15 - 20 17
12. Львов Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
13. Черноморец Од Заявка 17 2 5 10 18 - 39 11
14. Ингулец Заявка 16 2 4 10 11 - 27 10
15. Минай Заявка 17 1 7 9 11 - 28 10
16. Мариуполь 0:3 Заявка 18 2 2 14 21 - 44 8
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 9 8 0 1 29 - 7 24
2. Днепр-1 3:0 Заявка 9 8 0 1 22 - 8 24
3. Ворскла Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
4. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
5. Заря Заявка 9 6 1 2 13 - 4 19
6. Верес Заявка 8 4 3 1 7 - 4 15
7. Десна Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
8. Рух Львов Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
9. Александрия Заявка 6 4 0 2 9 - 4 12
10. Металлист-1925 Заявка 8 4 0 4 12 - 14 12
11. Колос Ковалёвка Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
12. Минай Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
13. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 15 6
14. Черноморец Од Заявка 9 1 3 5 9 - 21 6
15. Ингулец Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь 0:3 Заявка 9 0 0 9 9 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 9 8 1 0 25 - 6 25
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 6 2 0 18 - 2 20
3. Заря Заявка 8 5 1 2 23 - 14 16
4. Днепр-1 3:0 Заявка 9 5 1 3 13 - 9 16
5. Александрия Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
6. Ворскла Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
7. Колос Ковалёвка Заявка 8 3 2 3 5 - 11 11
8. Десна Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
9. Львов Заявка 8 3 1 4 7 - 14 10
10. Мариуполь 0:3 Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
11. Верес Заявка 9 2 1 6 7 - 15 7
12. Металлист-1925 Заявка 9 2 1 6 4 - 13 7
13. Ингулец Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
14. Черноморец Од Заявка 8 1 2 5 9 - 18 5
15. Рух Львов Заявка 8 1 1 6 7 - 14 4
16. Минай Заявка 8 0 2 6 3 - 16 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы 124
Мариуполь 11.3% (14)
X 7.3% (9)
Днепр-1 81.5% (101)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мариуполь
Ничья
Днепр-1
6.75
9.90
1.46
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мариуполь 0:3 Днепр-1 онлайн


Прогнозы на матч Мариуполь 0:3 Днепр-1

Исход игры
Мариуполь
11.3% (14)
Ничья
7.3% (9)
Днепр-1
81.5% (101)
Тотал 2.5
Больше
61.34% (73)
Меньше
38.66% (46)
Обе команды забьют
Да
67.23% (80)
Нет
32.77% (39)
Популярный счёт
1:2 Днепр-1
38.7% (48)
0:1 Днепр-1
16.1% (20)
0:2 Днепр-1
11.3% (14)
1:3 Днепр-1
9.7% (12)
2:1 Мариуполь
7.3% (9)
1:1 Ничья
5.6% (7)
1:0 Мариуполь
3.2% (4)
2:3 Днепр-1
1.6% (2)
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