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США: МЛС: Плей-офф 2021

2021
Филадельфия Юнион
1:1
Итог после пенальти

Стадион:
Нэшвилл
0'
0:1
38' Гол
Мукхтар Хани
1:1
45' Гол
Газдаг Даниэль
90' Желтая карточка
Леаль Рэндэлл
1:1
121' Не забитый пенальти
Мукхтар Хани
2:1
121' Пенальти
Эллиотт Джек
2:1
121' Не забитый пенальти
Годой Анибал
2:1
121' Не забитый пенальти
Сантос Сержио
2:1
121' Не забитый пенальти
Мьюл Алекс
3:1
121' Пенальти
МакГлинн Джек
3:1
121' Не забитый пенальти
Циммерман Уолкер
2:0
Пен' Пенальти
18
Блэйк
Андре
29
Пауэлл
Альвас
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
10
Монтейру
Жамиру
23
Пржибылко
Каспер
1
Уиллис
Джо
15
Миллер
Эрик
12
Джонстон
Алистер
25
Циммерман
Уолкер
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
8
Леаль
Рэндэлл
6
Маккарти
Дакс
20
Годой
Анибал
10
Мукхтар
Хани
17
Сапонг
Чарльз
Филадельфия Юнион
4-3-2-1
Нэшвилл
5-3-2

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Нэшвилл

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

М
1:0
М
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глеснес Якоб 1 0.5
Газдаг Даниэль 1 0.5
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 3 1.5
Кадис Хондер 1 0.5
Сапонг Чарльз 0 0
Годой Анибал 0 0
Миллер Эрик 0 0
Ловитц Дэниел 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анибаба Жалил 1 0
Леаль Рэндэлл 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2
Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Америка Мехико 0:2 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Америка Мехико - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0
Нэшвилл
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:6
Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Торонто - Нэшвилл 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 0:0 Торонто - Нэшвилл 1:1
1/4 финала
3 Филадельфия Юнион
1 Нэшвилл
0 Нью-Инглэнд Революшн
0 Нью-Йорк Сити
0 Колорадо Рэпидс
1 Портленд Тимберс
1 Спортинг Канзас-Сити
2 Реал Солт-Лейк
1/2 финала
?
?
0 Портленд Тимберс
0 Реал Солт-Лейк
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Газдаг Даниэль бьет в цель!
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Мукхтар Хани бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Филадельфия Юнион 1:1 Нэшвилл онлайн


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