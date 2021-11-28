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США: МЛС: Плей-офф 2021

2021
Спортинг Канзас-Сити
1:1
Второй тайм: 80'

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0'
1:0
24' Пенальти
Рассел Джонни
49' Желтая карточка
Луис Эвертон
1:1
72' Гол
Джулио Андерсон
80'
29
Мелия
Тим
8
Зуси
Грэм
5
Исима-Мирен
Николя
3
Фонтас
Андреу
36
Мартинш
Луиш
54
Вальтер
Реми
6
Санчес
Илье
17
Кинда
Гади
7
Рассел
Джонни
9
Пулидо
Алан
20
Саллой
Даниэль
1
Очоа
Дэвид
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
2
Броди
Эндрю
10
Jony
Menendez
25
Луис
Эвертон
6
Руис
Пабло
16
Чанг
Майкель
14
Рубин
Рубио
8
Крейлах
Дамир
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Реал Солт-Лейк
4-4-2

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Реал Солт-Лейк

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы

24 матча

33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

16.7%
54.2%
29.1%
4 победы 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
8 побед 12 ничьих 4 победы

История матчей

М
0:1
М
3:1
М
0:2
М
0:2
М
1:2
М
2:0
М
4:2
М
1:1
М
1:1
М
4:2
ОК
0:2
М
2:1
М
1:1
М
3:0
М
0:0
М
1:3
М
1:2
ОК
3:1
М
2:1
М
2:1
М
0:0
М
0:0
М
1:1
М
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зуси Грэм 1 0.5
Исима-Мирен Николя 1 0.5
Шелтон Кири 1 0.5
Рассел Джонни 1 (1) 0.5
Саллой Даниэль 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джулио Андерсон 1 0.5

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Эвертон 2 0
Глэд Джастин 1 0
Очоа Дэвид 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 1:2
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4
Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0
1/4 финала
0 Филадельфия Юнион
0 Нэшвилл
0 Спортинг Канзас-Сити
0 Реал Солт-Лейк
0 Нью-Инглэнд Революшн
0 Нью-Йорк Сити
0 Колорадо Рэпидс
1 Портленд Тимберс
1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Рассел Джонни из команды Спортинг Канзас-Сити забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Реал Солт-Лейк
1.61
5.70
5.49
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк онлайн


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