США: МЛС: Плей-офф 2021
1:2
Конец матча
Стадион: Children's Mercy Park
1:0
24' ПенальтиРассел Джонни
49' Желтая карточкаЛуис Эвертон
1:1
72' ГолДжулио Андерсон
1:2
90' ГолВуд Бобби
29
Мелия
Тим
36
Мартинш
Луиш
54
Вальтер
Реми
17
Кинда
Гади
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
25
Луис
Эвертон
16
Чанг
Майкель
14
Рубин
Рубио
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Мартинш ЛуишЗащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кинда ГадиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Дюк КэмеронЗащитник
-
32 Маури ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Диа АмадуПолузащитник
-
11 Шелтон КириНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Peter Vermes
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
20 Холт ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
Ход матча
24'
1:0
49'
72'
72'
1:1
90'
1:2
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Реал Солт-Лейк
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы
24 матча
33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
16.7%
54.2%
29.1%
4 победы 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
8 побед 12 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зуси Грэм
|1
|0.5
|Исима-Мирен Николя
|1
|0.5
|Шелтон Кири
|1
|0.5
|Рассел Джонни
|1 (1)
|0.5
|Саллой Даниэль
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Бобби
|1
|0.5
|Джулио Андерсон
|1
|0.5
|Мерам Джастин
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Эвертон
|2
|0
|Глэд Джастин
|1
|0
|Очоа Дэвид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 1:2
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4
Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0