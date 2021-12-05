0:1
32' ГолUmit Aras
45' Желтая карточкаStefan Wolf2
45' Желтая карточкаАндерсен Никлас
46' Желтая карточкаКабаши Ариан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Экман ОскарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Каргбо МайклНападающий
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Stefan Wolf2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Костонс КунНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
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-
Главный тренер: Paul Olausson
Ход матча
32'
0:1
45'
45'
46'
История личных встреч
ГАИС
Далкурд
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
10 матчей
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
70%
3 победы 0 ничьих 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
ГАИС
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Далкурд - ГАИС 2:1 ГАИС - Сундсвалль 2:1 Акрополис - ГАИС 0:0 Эстер - ГАИС 1:0
ГАИС - Норрбю 1:4 Хельсинборг - ГАИС 0:1 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 2:3 ГАИС - Вернаму 1:2 Вестерос - ГАИС 3:0 ГАИС - Эргрюте 2:1 ГАИС - Фалькенберг 0:0 Браге - ГАИС 1:4 Ландскруна - ГАИС 2:1 Васалунд - ГАИС 3:4 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Венерсборг - ГАИС 2:2 Треллеборг - ГАИС 1:0 ГАИС - Васалунд 2:0 Эргрюте - ГАИС 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1
Далкурд
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Далкурд - ГАИС 2:1 Ханинге - Далкурд 2:2 Далкурд - Худиксвалль 3:0 Далкурд - Фрей 3:2
Питео - Далкурд 0:3 Далкурд - Ассириска 5:0 Карлштад - Далкурд 3:1 Тебю - Далкурд 1:2 Далкурд - Эребру Сюрианска 2:1 Сильвия - Далкурд 1:2 Далкурд - Соллентуна 2:2 ИФК Лулео - Далкурд 1:4 Далкурд - Сандвикен 2:0 Броммапойкарна - Далкурд 3:0 Далкурд - Гефле 2:1 Умео - Далкурд 1:1 Далкурд - Тебю 5:1 Соллентуна - Далкурд 2:3 Далкурд - Умео 2:2 Далкурд - Карлштад 2:1