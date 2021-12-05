  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция: Суперэттан: Квалификация: Финал
ГАИС
0:1
Второй тайм: 53'
Далкурд
0'
0:1
32' Гол
Umit Aras
45' Желтая карточка
Stefan Wolf2
45' Желтая карточка
Андерсен Никлас
46' Желтая карточка
Кабаши Ариан
53'
1
Карлссон
Матиас
26
Моенза
Малкольм
6
Вангберг
Август
24
Грозданич
Эмин
5
Андерсен
Никлас
II
16
Андерссон
Йохан
II
4
Оберг
Йоаким
18
Лумбана
Борис
8
Александерссон
Виктор
21
Александерссон
Симон
25
Линдберг
Йонас
1
Jon
Viscosi
23
Arash
Motaraghebjafarpour
5
Диллан
Исмаил
4
Umit
Aras
21
Christoffer
Styffe
16
Rassa
Rahmani
22
Ezequiel
Montagna
32
Stefan
Wolf2
10
Haron
Ahmed
Zubair
7
Кабаши
Ариан
14
Костонс
Кун
ГАИС
4-4-2
Далкурд
4-5-1

Ход матча

32'
0:1
Umit Aras
45'
 
Stefan Wolf2
45'
Андерсен Никлас
 
46'
 
Кабаши Ариан

История личных встреч

ГАИС
Далкурд

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
3 победы 0 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
3:0
С
1:5
С
1:0
С
0:1
К
2:2
С
0:1
С
2:2

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Далкурд - ГАИС 2:1 ГАИС - Сундсвалль 2:1 Акрополис - ГАИС 0:0 Эстер - ГАИС 1:0
ГАИС - Норрбю 1:4 Хельсинборг - ГАИС 0:1 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 2:3 ГАИС - Вернаму 1:2 Вестерос - ГАИС 3:0 ГАИС - Эргрюте 2:1 ГАИС - Фалькенберг 0:0 Браге - ГАИС 1:4 Ландскруна - ГАИС 2:1 Васалунд - ГАИС 3:4 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Венерсборг - ГАИС 2:2 Треллеборг - ГАИС 1:0 ГАИС - Васалунд 2:0 Эргрюте - ГАИС 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1
Далкурд
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Далкурд - ГАИС 2:1 Ханинге - Далкурд 2:2 Далкурд - Худиксвалль 3:0 Далкурд - Фрей 3:2
Питео - Далкурд 0:3 Далкурд - Ассириска 5:0 Карлштад - Далкурд 3:1 Тебю - Далкурд 1:2 Далкурд - Эребру Сюрианска 2:1 Сильвия - Далкурд 1:2 Далкурд - Соллентуна 2:2 ИФК Лулео - Далкурд 1:4 Далкурд - Сандвикен 2:0 Броммапойкарна - Далкурд 3:0 Далкурд - Гефле 2:1 Умео - Далкурд 1:1 Далкурд - Тебю 5:1 Соллентуна - Далкурд 2:3 Далкурд - Умео 2:2 Далкурд - Карлштад 2:1
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    46'
    Кабаши Ариан получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Андерсен Никлас II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Stefan Wolf получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Umit Aras бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ГАИС
Ничья
Далкурд
4.45
3.64
3.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ГАИС 0:1 Далкурд онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 